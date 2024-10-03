11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи

Алексей Андронов и Игорь Колыванов, антагонисты в своих симпатиях, разобрали вместе с корреспондентом Livesport.ru Михаилом Пукшанским предстоящие на выходных встречи «Спартак» — «Ростов» и «Динамо» — ЦСКА.

— спортивный журналист, комментатор, автогонщик. Долгое время работал на «НТВ», «НТВ-плюс», «Матч ТВ». Был пресс-атташе сборной России при Валерии Газзаеве. И даже занимал третье место в чемпионате России по авторалли.

Игорь Колыванов — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР международного класса. Забил 48 мячей в Серии «А» и 42 за «Динамо». Лучший бомбардир последнего союзного первенства. Будучи начинающим тренером, привел юношескую сборную России к победе на чемпионате Европы-2006.

— Начнем с последних известий от российского футбола. Александр Соболев забил вчера первый гол за «Зенит». Сыграет роль на ближайшее его будущее?

Алексей Андронов: Нет. Это — Кубок, совершенно отдельно взятый турнир. В чемпионате его удел — выходить на замену.

Игорь Колыванов: Когда-то Соболев должен быть забить, правильно? Понятно, положительные эмоции. Но на данный момент он не является игроком основного состава. Там пять голов «Акрону» только ленивый не забил. Не вижу, как он найдет общий язык с Кассьеро и Лусиано.Тяжеленький. Не обрел той физической формы, чтобы конкурировать с большими игроками. Но старается. В этом плане вопросов нет.

— «Зенит» днем ранее впервые официально обнародовал бюджет — 17 миллиардов рублей. Как-то коррелируется по-вашему с нынешней российской действительностью?

А.А.: Я считаю, что эти деньги не оправданы, хотя имеются уже несколько лет. Тем более, когда чемпионат стал внутреннего значения. Если раньше можно было объяснять, что мы соревнуемся с лучшими клубами Европы, то сегодня и этого аргумента нет. Примерно то же касается другой питерской команды — СКА. Пусть там и другая чуть история.

И.К.: Хороший бюджет для российского клуба. В этом году столетие. Хотят выиграть все. Суперкубок уже взяли, будут тратиться. Но конкуренция есть. Хороший чемпионат, на мой взгляд, нас ждет.

Игорь Колыванов globallookpress.com

— Валерий Газзаев, тем временем, решительным образом опроверг информацию, что вновь намерен баллотироваться на пост президента РФС. Верим, что у него уже нет амбиций вернуться в большой футбол?

А.А: Верю. Для него — это пройденный этап. И он не является проходной кандидатурой туда.

И.К.: Валерий Георгич всегда хочет быть на виду. Амбициозный человек. Подоплека есть. Если слухи пошли, значит, уже не просто так. А что опроверг, все у нас обычно наоборот.

— Ну, и плавно переходя к предстоящему туру — чемоданные настроения с учетом предстоящего перерыва на игры сборных могут где-то сказаться?

А.А.: Нет, конечно. Трансферное окно закрыто. Все понимают, что дергаться некуда.

И.К.: Абсолютно нет. Еще раз скажу, чемпионат интересный, игроки им живут. Насколько я себя помню, никогда не думали о том, едешь ли ты сборную, вызываешься…И сейчас тем более, чемпионат — прерогатива для наших футболистов.

«Спартак» — «Ростов»

— «Спартак» вчера феерически победил «Динамо» в матче Кубка. Играет роль с прицелом на предстоящую игру чемпионата?

А.А.: Если только морально. И важно, является ли для Станковича особенным раздражителем команда Валерия Карпина. А так матчи Кубка и чемпионата идут параллельными линиями, не пересекающимися в российском футболе.

И.К.: Конечно же, играет. В любом случае, это эмоциональный подъем. И есть основания думать, что «Спартак» потихонечку будет выправлять ситуацию в чемпионате. Но «Ростов» всегда может преподнести сюрприз. У них, как качели. Игрушка на на игрушку не приходится.

— Перед этим «Спартак» после серии приличных матчей по делу уступил «Локомотиву». Чем объяснить?

А.А.: Общим состоянием нашего футбола. Когда варишься в закрытой банке, стабильности не найти. При Еврокубках всегда были новые эмоции. Сейчас откуда их взять? Когда с «Факелом», или Махачкалой шесть раз в году встречаешься. Плюс большой дефицит хороших защитников. Их сегодня практически не найти.

И.К.: «Спартак» выглядел вяловато. Как и вчера, в первом тайме с «Динамо». Не хватает свежести, прыти, в единоборствах проигрывали. Просто не успевали за локомотивскими игроками. В скорости уступили во всех компонентах — и в защите, и в полузащите, и впереди. Три пропустили, а могло быть и пять, и шесть.

— Владеть мячом — не значит владеть инициативой. Тем более, управлять игрой. Это о сегодняшнем «Спартаке»?

А.А.: Примерно да. Но если Карпин работает в «Ростове» много лет, то Станкович здесь лишь несколько месяцев. И мы не знаем до конца, чего от него ждать.

И.К.: Ну, они же вперед не играют. А как вперед, на третьей-четвертой передаче, сразу ошибка. Нападающему зацепиться крайне сложно, тем более особенно некому цепляться. Барко придумывает, единственное там светлое пятно сейчас.

— При этом первые таймы красно-белые проводят куда лучше вторых. Есть некая закономерность в этом?

А.А.: Может быть, концентрация, которая связана с установкой тренера. Опять-таки скажу, что уровень игроков не тот, чтобы выполнять ее все 90 минут. К сожалению, все, кроме «Краснодара» и «Локомотива», вошли в этот чемпионат с мыслью, что шансов обойти «Зенит» не достанется. А второе-третье места никому не нужны.

И.К.: На Кубок вчера, обратное. А так да. «Динамо» — то же самое. Не знаю, с чем связано.

— Шамар Николсон достаточно неожиданно появился в старте. Сейчас его, наверняка, не будет?

А.А.: Думаю, что нет. Мне вообще странно, что он все еще остается в «Спартаке».

И.К.: Не могу к Станковичу в голову забраться. Он пробовал его, да. Когда приобретаешь иностранца, его надо ставить. Зачем покупать, если он будет сидеть в запасе. Смотрит по тренировкам, варьирует. Сейчас же технологий много.

— То есть вас в Италии Зденек Земан был обязан ставить, как легионера?

И.К.: Ну, я был в порядке. Не отвечай я тому уровню, меня бы просто отправили в аренду.

— У Тео Бонгонда тоже не заладилось. Нет вообще ощущения, что спартаковские легионеры «плывут», как только что-то не ладится?

А.А.: Они должны понимать, куда и зачем едут. Селекционеры все равно продолжают следить за чемпионатом России. Барко тоже сюда не за душевным равновесием ехал. Бонгонда не знаю, куда собирается дальше двигаться, но не выбрал Ближний Восток. А в «Спартаке» это вечная тема. Как только появляется легионер, вопрос, ради чего.

И.К.: Брака много у Бонгонда, и обводки такой нет. Тот год пытался, сейчас чего-то боится. Загулял, видимо. Соблазны Москвы сказываются.

— Против «Ростова» Деян Станкович построит более осторожный и компактный футбол?

А.А: Наоборот. Весь фокус будет в том, чтобы максимально их «растягивать». Скорее всего, активнее, чем обычно, «Спартак» будет играть на флангах. Может быть, я ошибаюсь.

И.К.: У них команда создана под игру вперед. Если «Ростов» бояться… Те будут не давать принимать, разворачиваться. А «Спартак» на своей волне попытается играть в созидательный футбол. Еще с «Зенитом» могут сыграть от обороны, больше ни с кем. И то то не факт, как последняя игра показала.

Валерий Карпин globallookpress.com

— Для Валерия Карпина остается что-то особенное в противостоянии со «Спартаком», или время давно прошло?

А.А.: Я думаю, что всегда остается. Но он еще и тренер сборной, не стоит забывать. Любой игрок будет еще ему что-то доказывать, несмотря на всю ситуацию.

И.К.: Он уже пять лет в «Ростове». Как-то с этим свыкся. Тем более что достаточно удачно играет против них.

— Как думаете, где-то глубоко в душе не хочет в «Спартак» вернуться?

А.А.: Наверное, нет. Мне кажется, пройденный этап. Тем более, что новые руководители в клубе, с которым его ничто не связывает. При Федуне, какими бы ни были их отношения, могла сложиться другая история.

И.К.: Думаю, да. Доказать хочет всем, что может что-то выиграть со «Спартаком». «Ростов» у него периодически ярко играет, пусть и титулов нет.

— Если очень грубо, Станкович или Карпин, исповедующие примерно один футбол, сегодня сильнее?

А.А.: Я не согласен, что ставят одинаковый футбол. У Карпина более надежный, Станкович рискует. Для меня в конкретной игре главный вопрос, как оборона «Спартака» будет держаться. «Ростов» силен во встречных атаках, многие получили отдых на Кубок, в отличие от спартаковцев. И будут свежие.

И.К.: Я Станковича в качестве тренера не знаю. Но в последние годы Валерий Георгиевич прибавил, как специалист.

Деян Станкович globallookpress.com

— «Ростов» будет играть от себя, или при 0:0 отдаст инициативу «Спартаку»?

А.А.: Инициативу, может быть, и отдаст. Мяч может отдать. Но сыграют абсолютно компактно, и не будут пулять куда попало.

И.К.: Карпин себе изменять не станет. Будет играть в тот футбол, который ему симпатичен. Высокий прессинг, короткие передачи — современный вариант.

— Прямо скажем, достаточно неожиданное домашнее поражение от «Акрона» даст ростовчанам дополнительный заряд?

А.А.: Не думаю, что оно неожиданное. Опять-таки это вопрос стабильности. Матч на матч ни у кого не приходится. Наверное, будут более внимательны в тех зонах, где пропускали голы.

И.К.: Однозначно. Прямо скажем, для каждого специалиста и футболиста это вызов. Проиграть новичку высшей лиги, а тут красная тряпка в лице «Спартака».

— Гол Артема Дзюбы и явно провальный матч — ясно, что Карпин психует. В плюс, или в минус «Ростову»?

А.А.: Я не думаю, что Карпин психует. Мне кажется, ему вообще все равно. Дзюба для него давно «сгорел». И то, что человек забил один гол, с кем не бывает, как говорится. Валерий не знает, когд сборная будет играть и с кем. Это, наверное, его больше волнует..

И.К.: Там нет ничего этого, тем более и сборной нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— Прогноз?

А.А.: Мне кажется, будет ничья результативная — 1:1.

И.К.: 2:1 — победит «Спартак».

«Динамо» — ЦСКА

— Вы в этом матче по разные стороны баррикад в плане клубных пристрастий. Могу рассчитывать на объективность?

А.А: Абсолютно спокойно смотрю на обе стороны. Тем более что чемпионат России девальвировался и поменялся.

И.К.: Не сомневайтесь.

— Динамовцы, очевидно, в хорошем состоянии. Не лучший ли их период, если сравнивать с двумя предыдущими годами?

А.А.: Я не согласен с тем, что они в хорошем состоянии. Плюс болезненное поражение от «Спартака», Шпрыгин какой-то «крестный ход» обещает. Это все по «Динамо» ударит.

И.К.: Где они в хорошем состоянии? Все концовки проваливают,иначе шли бы в тройке, как минимум.

— У кого будет игровое и территориальное преимущество?

А.А.: Зависит от того состава, который выставит Личка. Может сделать ставку на Тюкавина, а может через центр сыграть. И у него резерв большой, в отличие от ЦСКА. Николич ставит гораздо более простой футбол. Акинфеев посидел на скамейке в Нижнем Новгороде, отдохнул. От него будут многое зависить.

И.К.: 50 на 50. И в футбол похожий играют. Кто меньше ошибок допустит, от этого все и будет зависеть.

— Отдельно спрошу об Александре Кутицком. При очень приличном подборе футболистов в обороне заиграет уже в 22?

А.А.: Пока вряд ли. Мы помним, и Карпов в том же ЦСКА играл молодым, но где он? Центральный защитник — это особое место. И Личка понимает, что за исключением Тюкавина, ему надо делать ставку на легионеров.

И.К.: Мне здесь трудно говорить. Талантливый парень. Мы в 17-18 начали играть. Но это другая позиция, центральный защитник. Нужен больший опыт. Но интеллигентный, быстрый — должен вырасти в прекрасного игрока.

— ЦСКА буквально рвет и мечет. За счет чего, или кого?

А.А.: Возможно, после ухода Федотова некая эмоциональная встряска. Он сам себя загнал в некий тупик и игроков тоже. Команда бесконечно пропускала в концовках, а Николич пришел с каким-то свежим взглядом. Плюс игру принципиально изменил, убрал из атаки Заболотного. Но нет опорного полузащитника уже многие годы. С тех пор, как ушел Верндблум.

И.К.: За счет «Ахмата», который идет на последнем месте. Что там есть фундаментального?

Матвей Кисляк (в центре) globallookpress.com

— Матвей Кисляк в 19 лет по 90 минут играет. Нет особого выбора, или заслужил?

А.А.: Честно сказать, думаю, на такую игру он его не поставит. Возможно, Файзуллаев даже сыграет впереди.

И.К.: Вообще сырой, ничего не вижу.

— Рифат Жемалетдинов, похоже, пропустит игру. Насколько критично?

А.А.: Не такой фундаментальный человек для ЦСКА. Скорее, в плане обоймы, и вариантов ведения игры.

И.К.: Тонкий игрок, быстренький, юркий. И пас может отдать, и сам забить. Хоть о ком-то сказал хорошо, да?

— Миралем Пьянич за 5 минут выходит в кубковом матче в Нижнем. Это не выглядит. как плевок в лицо такому человеку, если вы уж его в 34 года взяли?

А.А.: Нет. Нормальный набор формы, знакомство с партнерами на футбольном поле.

И.К.: Я бы минут пятнадцать дал. Но после Эмиратов с листа больше пяти, видно, не дают.

Календарь и таблица РПЛ

— Кто выиграет?

А.А.: Никто, 2-2.

И.К.: 2-1 «Динамо».

— И два слова о вас для наших читателей. Где сейчас основной фронт работы?

А.А.: Комментирование, как и всегда. Много Латинской Америки. Есть, на кого посмотреть. И для российского футбола тоже.

И.К.: Попросили возглавить «Тандем» в Медиалиге. Огонь. Три дня по будням тренировка, в выходные — игра. Не соскучишься. И хоть дома поживу немножко, внучка понянянчу.