План Б сработал. Станкович переиграл «Динамо» в концовке

«Динамо» принимало на своем поле «Спартак» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. «Красно-белые» одержали волевую победу над соперником со счетом 3:2. У «Динамо» отличились Элазар Даса на 2-й минуте и Эль-Мехди Маухуб на 20-й минуте. В составе «Спартака» голы записали на свой счет Эсекьель Барко на 10-й минуте с пенальти, Кристофер Мартинс на 83-й минуте и Виллиан Жозе на 90-й минуте.

Главное событие всего тура

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал предысторию столичного дерби «Динамо» — «Спартак», заявив, что этот поединок является центральным во всем туре Кубка России.

«Столичное дерби “Динамо” и “Спартака”, безусловно, являлось главным событием всего 5-го тура групповой стадии Кубка России. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира, но они ведут активную борьбу за победу в квартете. “Спартак” с девятью набранными очками возглавлял таблицу группы, опережая московское “Динамо” на 1 балл. При этом не стоило сбрасывать со счетов махачкалинское “Динамо”, имевшее 7 набранных очков и также сохранявшее вполне рабочие шансы на одно из двух первых мест, дающих возможность стартовать в плей-офф Кубка с пути РПЛ.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Принципиальные соперники в разном настроении подошли к уже третьему очному противостоянию в нынешнем сезоне. Московское “Динамо” в минувшее воскресенье в Каспийске обыграло одноклубников из Махачкалы со счётом 1:0 благодаря шикарному голу Нгамалё в первом тайме. Трудовая победа в Дагестане помогла команде Лички закрепиться на четвёртой позиции в таблице РПЛ. А вот “Спартак” в прошлую субботу также в рамках столичного дерби проиграл на выезде “Локомотиву” — 1:3. Команда Станковича провела слабый матч с точки зрения качества атакующих действий. Она владела мячом около 70% игрового времени, но нанесла всего 6 ударов по воротам, что является самым низким показателем для красно-белых в текущем сезоне. Уже далеко не первый раз в текущем сезоне у футболистов “Спартака” возникли проблемы с позиционным нападением. Команда Станковича в трёх последних матчах чемпионата набрала лишь 2 очка и по итогам 10-го тура опустилась на шестую позицию в таблице.

Как упоминалось выше, до нынешнего момента “Динамо” и “Спартак” уже дважды встречались в текущем сезоне. Сначала красно-белые разгромили динамовцев у себя дома в рамках Кубка со счётом 3:0, а полторы недели назад также на “Лукойл Арене” принципиальные соперники выдали драматичную игру в рамках чемпионата, завершившуюся вничью 2:2. Причём, как вы помните, команда Лички ушла от поражения благодаря голу Тюкавина в самой концовке, играя в тот момент вдесятером из-за удаления Маухуба. Вряд ли имело смысл проводить параллели между нынешним кубковым противостоянием и недавней игрой этих команд в чемпионате, так как и Личка, и Станкович наверняка готовили масштабные изменения в составах. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Чавеса и Грулёва, а у гостей в лазарете находились Чернов и Медина».

Быстрые голы на старте

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов высказался об игре «Динамо» и «Спартака» в первой 45-минутке. Автор проанализировал быстрые голы, которые были забиты на старте встречи.

«Игра началась по знакомому сценарию — с двух быстрых голов, как и в недавнем матче команд Станковича и Лички в РПЛ. "Динамо" реализовало свой первый же голевой момент на второй минуте после углового. У хозяев прошёл наигранный стандарт с классной подачей от Карраскаля на ждавшего паса за штрафной Дасу, а израильтянин блестяще пробил с лёта в дальний нижний угол. Спартаковцы странно расставились на стандарте, забыв о подборе, а когда среагировали, динамовцы здорово заблокировали их движение в штрафной.

Вскоре забил Барко с пенальти — такой гол в дерби десятидневной давности тоже был. Судье Мешкову только VAR помог разобраться, что Маричал отставленной рукой остановил мяч, когда Бонгонда завершил ударом атаку, которую разогнал сам Барко. Повтор показал — 100-процентный 11-метровый. Правда, Личка кричал судьям, что мяч в ходе эпизода вылетел за пределы поля. Интересно, проверили ли это арбитры или разбирали только случившееся в штрафной? Так или иначе Барко забил, хотя Лещук почти потащил. Голкипер угадал или "прочитал", куда прыгать, но как же не везёт Лещуку в матчах со "Спартаком"!

К середине первого тайма было забито три гола. Опять же словно по лекалам прошедшего дерби. Разве что на сей раз повело "Динамо". Маухуб, заработавший удаление в той игре со "Спартаком", и в этой встрече рано присел на жёлтую. Но потом марокканец показал, почему бело-голубые его купили. Оставаясь один в один с центральными защитниками красно-белых, Маухуб за счёт скорости и отличного первого касания расправлялся и с Литвиновым, и даже с Бабичем. У лидера обороны "Спартака" как будто наметился спад. Серб "привёз" второй гол — отдал под прессингом "Динамо" неточный пас. Гагнидзе перехватил мяч, а Маухуб отправил его в сетку.

«Динамо» — «Спартак» t.me/fcsmtg

Какое же представление выдавали "Динамо" со "Спартаком" на радость переполненным трибунам! Это преимущество формата группового этапа Кубка России — у команд есть право на ошибку, игроки чувствуют себя раскованнее. В целом до перерыва "Динамо" было сильнее: качественнее, лучше в борьбе, воздушнее. Тем не менее после 45 минут игры получилась почти ничья по ударам, которых набралось аж 23 (12:11 в пользу хозяев). Пара шансов забить была у новичка "Спартака" Мангаша, чьи резкие врывания с позиции левого защитника в штрафную "Динамо" становились сюрпризом для команды Лички. Однажды крутым сейвом спас Лещук».

Ненад Сакич Помощник главного тренера «Спартака» Мы пропустили необязательные голы. Соперник не создавал нам игровых трудностей. Это наши ошибки. Мы знали про такой розыгрыш штрафного «Динамо», с которого нам забили первый гол. Второй гол — индивидуальная ошибка. Но я хочу выделить командный дух.

Станкович — гений

Автор издания «Советский спорт» Александр Борисов рассказал об интересных моментах 2-го тайма матча между «Динамо» и «Спартаком». Журналист отметил работу главного тренер «красно-белых» Деяна Станковича.

«После перерыва сербский специалист решил внести корректировки в игру, выпустив свежие силы. Вместо Хлусевича и Пруцева вышли Денисов и Мартинс. И, как в первом тайме, команды вновь понеслись увеличивать счёт. Организуя атаку за атакой, игроки обеих московских команд могли записывать на свои счета результативные действия. Но в одних моментах мешала защита соперника, а в других — сами футболисты были не точны.

Почувствовав нарастающий перевес "Спартака", после того как Станкович выпустил ещё и Абену с Николсоном, а "красно-белые" окончательно завладели мячом, Личка решил обезопасить игру, выпустив своих основных игроков. На поле появились Тюкавин, Фомин и Бителло. Деян решил ответить последней своей заменой, дав игровое время Виллиану Жозе, которого постоянно в прессе "кусали" журналисты, говоря о том, что нападающий находится не в лучшей игровой форме.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Раз за разом гости создавали моменты у ворот Лещука, но оборона "Динамо" держалась. Последние 10 минут "бело-голубые" полностью отдали преимущество "Спартаку", начиная встречать оппонента при атаке очень низко. И выбор такой тактики оказался ошибочным. На 84-й минуте, после очередного углового, Николсон оказался расторопнее всех на "втором этаже" и пробил головой в дальний угол, мяч попал в штангу, а на добивании успех имел Мартинс, сравняв счёт в самом конце матча.

В следующей же атаке, ямайского нападающего вывели один на один, и тот переиграл голкипера "Динамо", но судья зафиксировал офсайд, лишив Шамара очередного гола за "Спартак". Далее, не выдержав такого накала страстей, удалился наставник "красно-белых" Деян Станкович. Однако, своими перестановками сербский специалист оставил за собой последнее слово. Вышедший 10 минут назад, тот самый Виллиан Жозе, эффектно открыл счёт своим голам за новую команду, пробив со штрафного в верхний угол ворот.

Камбэкнув с 1:2, "Спартак" красиво забирает победу дерби и, как по мне, одной из самых значимых фигур в этом противостоянии был Станкович, проявивший своё тренерское чутье, выпустив игроков, которые и предрешили итог матча.

"Красно-белые" теперь точно выходят из группы с первого места. А "динамовцам" придётся сражаться со своими коллегами из Махачкалы за второе место».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Наконец-то «Спартак» заслужил счёт 3:2. Мы бросили играть во втором тайме, мы не владели мячом, перестали быть опасными, терпели.

Красная Станковича

Автор издания sportbox.ru Денис Петров высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который по ходу встречи получил красную карточку из-за словесной перепалки с арбитром.

«После перерыва игра пошла уже по другому сценарию. "Спартак" полностью завладел мячом, а динамовцы не слишком против этого возражали. Как и в предыдущей игре с "Локомотивом", у команды Станковича мало, что получалось у чужих ворот, несмотря на подавляющее территориальное преимущество.

По ходу второго тайма тренер "красно-белых" выпустил в нападение двух "столбов" — Николсона и Виллиана Жозе, заметно упростив игру. В итоге эта тактика сработала, хотя спасительный гол забил не нападающий, а Мартинс, также вышедший на замену.

Незадолго до окончания второго тайма на красную карточку нарвался Станкович. В одном из эпизодов серб эмоционально доказывал арбитру, что тот принял неверное решение, дав аут в пользу "Динамо". Мешков попытался усмирить тренера с помощью предупреждения, но тот не успокаивался и тут же увидел перед собой карточку красного цвета.

«Динамо» — «Спартак» t.me/fcdynamo

Смачно выругавшись на итальянском языке, Станкович удалился в раздевалку и лишил себя возможности своими глазами наблюдать за развязкой. В самой концовке "Спартак" получил право на опасный штрафной, который классно исполнил Виллиан Жозе. Для спартаковца этот гол стал первым после перехода из "Бетиса".

Благодаря этой победе "Спартак" гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России с первого места в группе. Динамовцам же еще предстоит побороться за второе место в заключительном туре в гостевой встрече с Крыльями Советов».

Виллиан Жозе Нападающий «Спартака» Не думаю, что «Динамо» можно назвать удобным соперником для «Спартака». Это сильная команда. Они сегодня забили быстрый гол, осложнили задачу. Но мы выполняли наш план на игру.

Невероятная концовка

Шеф отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Константин Алексеев высказался о ходе встречи между «Динамо» и «Спартаком». Автор проанализировал эмоциональную концувку матча.

«Дерби много не бывает? Кажется, болельщиков немного перекормили даже одним из главных российских противостояний. Жребий второй год подряд свел "Динамо" и "Спартак" в одной группе FONBET Кубка России, весной команды еще встретились в плей-офф, добавляем РПЛ и получаем, что за 13 месяцев соперники в среду играли уже восьмой раз. А с последнего матча прошло всего десять дней — мастерский гол Тюкавина в меньшинстве до сих пор в памяти.

При этом на счету Марцела Лички была всего одна победа и одна ничья при пяти поражениях от красно-белых. Принципиальный момент для бело-голубых, которым и с турнирной точки зрения было важнее в среду выиграть — "Спартак" в группе шел впереди на один балл, и даже в случае поражения все оставалось в руках команды Станковича. Бело-голубые же рисковали вывалиться в Путь регионов даже при победе над "Крыльями" 24 октября.

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И все же хозяева решили поберечь перед матчем премьер-лиги с ЦСКА многих лидеров. Личка не стал задействовать с первых минут восьмерых из состава, победившего на днях в Махачкале. Дисквалифицированного Фернандеса плюс Лунева, Майсторовича, Фомина, Нгамале, Артура, Бителло и Тюкавина. Восемь изменений. У гостей — шесть после поражения от "Локо", в запасе остались Максименко, Денисов, Абена, Рябчук, Зобнин и Николсон. Правда, твердыми игроками старта из них можно назвать, пожалуй, только Максименко и Рябчука.

«Динамо» — «Спартак» t.me/fcdynamo

Десять дней назад в чемпионате в дерби "Динамо" открыло счет на 3-й минуте, "Спартак" сравнял на 7-й. Почти идентично началась и кубковая встреча. 2-я минута. Даса роскошным ударом с лета после углового — 1:0. 10-я минута. Бонгонда бьет — Маричаль отставляет руку — пенальти — Барко — 1:1.

Впрочем, дальше сценарии разошлись. В РПЛ на 23-й минуте вперед вышел "Спартак", а сейчас на 20-й — "Динамо". Бабич обрезал всю команду, Гагнидзе перехватил, Карраскаль отпасовал, а Маухуб провел первый в России гол с игры. 2:1. Бодрое начало.

И дальше до конца тайма игра шла не менее весело. Пусть не хватало качества, зато разудало — на высоких скоростях, с драйвом, почти без центра поля, с обилием моментов. Только с реализацией стало хуже. Поначалу транжирили возможности динамовцы, ближе к перерыву — спартаковцы. Для зрителей интересно, для тренеров — головная боль из-за отсутствия баланса, числа ошибок и дыр в обороне.

Такой футбол продолжился и во втором тайме. Красно-белые придавили, опасно били Маркиньос и Бонгонда, на что бело-голубые ответили выходом один на один Макарова (Мангаш успел накрыть) и ударом из штрафной Скопинцева... А дальше все успокоилось.

Перед матчем поднимался вопрос: собирается ли "Спартак" выходить из кризиса? И как тут оценивать итоги матча? Шло время, а красно-белые никак не могли отыграться, еще и допуская провалы в обороне. Что говорило в пользу версии о продолжении проблем.

Станкович бросил на усиление Мартинса, Денисова, Николсона, Абену, Виллиана Жозе... Идей в атаке от этого не прибавлялось, комбинации соперника хозяева читали все легче и легче, однако победу в концовке гости все же вырвали. Сработали стандарты. Сначала Маркиньос после углового пробил в штангу, а Мартинс первым оказался на добивании. 2:2.

А на 90-й минуте самый критикуемый футболист начала сезона Виллиан Жозе нашел брешь в "стенке" ударом со штрафного. 2:3. Невероятная концовка, в которой "Спартак" дожал принципиального соперника и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

"Динамо" же, забрав начало матча, слишком пассивно провело вторую половину, еще ухудшило статистику против "Спартака" и рискует выпасть в Путь регионов».

Александр Селихов Голкипер «Спартака» Что касается частых игр с «Динамо», у нас такая сетка и график. Концовка этого матча напомнила предыдущую игру с «Динамо». Удаление Станковича дало импульс и эмоции. Хотели сыграть за себя и за того парня.

А «Динамо» в итоге дрогнуло...

Автор блога на bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги матча «Динамо» — «Спартак». Журналист отметил, что «бело-голубые» не смогли сыграть хладнокровно в концовке встречи.

«Матч с непредсказуемым сюжетом, который был прописан так, что "Спартак", в целом не лучшим образом проводивший игру, оживал в концовках таймов. И в итоге красно-белые перевернули ход поединка, отыгрались и победили!

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович очевидно поставил на этот матч многое. Все-таки поражение от "Локомотива" в минувшем туре чемпионата выглядело весьма чувствительным и напоминающим некий кризис в игре команды. В поединке с "Динамо", пусть обе команды уже и обеспечили себе выход в следующий круг Кубка, красно-белые наверняка хотели в какой-то степени реабилитироваться перед болельщиками. Трудная задача? Да, сложная, но любой другой исход кроме победного мог только усилить волну критики игры спартаковцев.

Стартовый состав на игру, который предпочел видеть Станкович, вроде бы весьма обнадеживал болельщиков, поскольку для кубковой встречи, когда тренеры предпочитают в основном выпускать резервный вариант, этот состав был весьма неплох. Но все сразу как-то пошло не так для "Спартака". Возможно на бумаге этот вариант выглядел и вполне основательно, однако "Динамо" уже на 2-й минуте провело шикарную атаку, которая завершилась красивым гола слета Дасы. Футбольное несчастье, невезение? Что ж. Возможно судьба позволила спартаковцам и выправить свои так печально начавшиеся дела с помощью пенальти, который был назначен в ворота "Динамо". И это была всего 10-я минута. Барко сравнял счет, так что красно-белым вполне можно было оправившись от потрясения после пропущенного мяча, начать свою игру.

Удивительно, но спартаковцы после того, как сравняли счет, стали просто разваливаться на глазах. Ошибки, неуверенный прессинг, отсутствие нужных скоростей… И, на мой взгляд, "Спартаку" просто повезло, что динамовцы долго не могли забить второй, а то и третий мяч в ворота красно-белых. И длилось это до той поры, пока бело-голубым не помогли соперники. Все эти ошибки, недобегания до мяча спартаковцев, неточные передачи привели к тому Бабич грубо ошибся в передаче на Умярова, мяч перехватили соперники и удар Маухуба вывел хозяев поля вперед — 2:1. Да, справедливости ради надо сказать, что спартаковцы воспряли ближе к концу тайма. То ли нашли в себе какие-то дополнительные силы, то ли динамовцы сбавили темп и несколько потеряли интерес к массированным атакам и желанию кошмарить с ошибками игравшую оборону "Спартака"…

Как бы то ни было, до голов дело больше долгое время не доходило. Трудно сказать, почему оборона спартаковцев в этот вечер выглядела так неудовлетворительно. Все-таки связка в центре: Литвинов-Бабич вроде бы состояла не из новичков-дебютантов, не играл Рябчук, но Мангаш в целом был старателен. Хлусевич? Думаю, что его игра Станковича не очень впечатлила и он посадил его на лавку уже в перерыве. Как и Пруцева. Потом пошла серия новых замен и наконец в группе атаки спартаковцев появился на острие Николсон. Событие в какой-то мере знаковое, поскольку без "столба" впереди у "Спартака" все передачи в штрафную площадь динамовцев по сути дела не имели какого-то смысла, а потом Станкович снял с игры и заскучавшего Угальде, и Виллиан Жозе появился, которому было суждено не только забить свой первый гол, но и принести победу команде…

«Динамо» — «Спартак» t.me/fcdynamo

А "Динамо" в итоге видимо дрогнуло. Вышедшие на замену игроки "Спартака" и сотворили пару мячей в последние минуты встречи, перевернув ее с ног на голову. Мартинс в суете у ворот добил мяч от стойки, затем Виллиан Жозе со штрафного точно пробил мимо деморализованной стенки динамовцев. Да, деморализованной, поскольку динамовцы возможно при счете 2:1 в свою пользу видимо и сами уверились в том, что этот "Спартак" сегодня не сможет перевернуть игру. А он перевернул и остался на первом месте в группе.

Правда, в ближайших играх, возможно, "Спартак" останется без Деяна Станковича у бровки за полученную тренером красную карточку. Неприятно, но эмоции в таком матче подчас действительно зашкаливали…».

«Спартак» не был лучше «Динамо»

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров назвал футболиста, который сыграл определяющую роль в концовке встречи между «Динамо» и «Спартаком».

«Сработали абсолютно все замены Станковича, которого в концовке встречи Мешков удалил с поля. За дело? Да. Серб позволил себе нецензурную брань в адрес судьи. Но тот дал повод, не разобравшись в простом эпизоде и указав аут в сторону спартаковских ворот. Все это было прямо перед Станковичем. Сначала тот резко отреагировал пантомимой, за что получил желтую, а в ответ на нее высказал в надменное лицо Мешкова уже кое-что покрепче, за что и прилетел второй "горчичник".

«Динамо» — «Спартак» t.me/fcdynamo

Несмотря на то, что сработали все замены тренерского штаба красно-белых, результат сделал Мартинс. Сначала он первым оказался на подборе, когда Николсон пробил головой в штангу после углового. Затем заработал штрафной прямо перед воротами динамовцев. Бить взялся не Барко, начавший свою карьеру в "Спартаке" с гола со штрафного в ворота "Химок", а Виллиан Жозе. Бразилец нашел щель в "стенке" бело-голубых и сделал счет 3:2 на 90-й минуте. Есть дебютный гол! Возможно, теперь экс-игрок "Бетиса" начнет регулярно приносить результат.

"Спартак" не был лучше "Динамо" непосредственно по игре в футбол, моменты создавались со скрипом. Но в ситуации, когда критиканы подняли головы, остудить их могла только победа в дерби. В психологическом плане она случилась максимально вовремя. Более того, за тур до завершения группой стадии Кубка красно-белые гарантировали себе первое место. Против махачкалинского "Динамо" теперь могут играть Довбня, Зорин, Дуарте, Зиньковский, Игнатов… Бело-голубым удалось вернуть должок достаточно оперативно, теперь подопечных Станковича ждет домашний матч с "Ростовом" в чемпионате. К слову, эта же пара будет и в четвертьфинале верхней сетки Кубка, игры пройдут в ноябре».