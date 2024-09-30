Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 21 год

Этот полузащитник является одним из лидеров леверкузенской команды, которая является действующим чемпионом Германии. Вполне ожидаемо, что другие топ-клубы Европы нацелены на подписание футболиста.

По информации журналиста Кристиана Фалька, «Арсенал» является фаворитом в борьбе за подписание Вирца. Руководство «Байера» хочет получить за этот трансфер 150 млн. евро.

Помимо «Арсенала» полузащитником также интересуются «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». Руководство «Байера» вряд-ли захочет продавать своего лидера в стан конкурентов из Мюнхена.

Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Вирца оцценивается в 130 млн. евро.

Флориан Вирц globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Байер» 7 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Вирц покинет «Байер» летом 2025-го года и перейдет в «Арсенал».

Ашраф Хакими

ПСЖ, защитник, 25 лет

Этот игрок обороны уже несколько лет показывает стабильно высокий уровень футбола в парижском клубе. Хакими является незаменимым в ПСЖ, но в будущем футболист вполне может сменить клубную прописку.

Как сообщает As, «Реал» претендует на подписание марокканского защитника. Дело в том, что Хакими может не продлить контракт с ПСЖ и «сливочные» могут воспользоваться ситуацией.

Ашраф Хакими globallookpress.com

По данным источника, руководство парижан уже вступили в переговоры с представителями Хакими по поводу продления контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026-го года.

Вполне возможен расклад, при котором Хакими продлит контракт с ПСЖ. Защитник нашел общий язык с главным тренером команды Луисом Энрике и руководством клуба.

В нынешнем сезоне Хакими провел за ПСЖ 5 матчей в рамках Лиги 1, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Марокканский защитник продлит контракт с ПСЖ.

Майк Меньян

«Милан», голкипер, 29 лет

Основной вратарь «россонери» заинтересовал несколько топ-клубов Европы. Меньян показывает отличные результаты, но «Милан» готов продать футболиста.

По данным Corriere dello Sport, «Челси» хочет подписать голкипера в ближайшее трансферное окно. Руководство «синих» уже несколько раз делало запросы по поводу стоимости Меньяна.

Боссы «Милана» готовы продать своего основного вратаря, но только за 80 млн. евро, эта сумма может отпугнуть несколько клубов, но «Челси» вполне может найти средства для перехода.

Помимо «Челси» с представителями Меньяна связывалась «Бавария», но никаких официальных предложений не поступало. К тому же, в ближайшее время голкипер продлит контракт с «Миланом» до лета 2028-го года.

Майк Меньян globallookpress.com

В нынешнем сезоне Меньян провел за «россонери» 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей.

Наш прогноз: Голкипер покинет «Милан» и перейдет в «Челси».

Мерлин Рель

«Фрайбург», полузащитник, 22 года

Игрок только в прошлом сезоне стал основным в немецкой команде. Рель сыграл очень уверенно и заслужит свое время на поле. Неудивительно, что топ-клуб Европы хочет подписать футболиста.

По данным журналиста Кристиана Фалька, в услугах Реля заинтересован «Ливерпуль». Скауты «мерсисайдцев» следят за игрой полузащитника уже некоторое время.

Мерлин Рель globallookpress.com

На фоне интереса со стороны английского клуба, руководство «Фрайбурга» предложило Релю новый контракт с повышением зарплаты.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн. евро.

В нынешнем сезоне Рель провел за «Фрайбург» 3 матча и не отметился результативными действиями. В сезоне 2023/2024 полузащитник принял участие в 24-х встречах Бундеслиги, отметился 2 мячами и 3 ассистами.

Наш прогноз: «Ливерпуль» все-таки подпишет Реля.

Рональд Араухо

«Барселона», защитник, 25 лет

Футболист попал в не очень хорошую ситуацию, у Араухо натянутые отношения с руководством «Барселоны». Скорее всего, игрок покинет «сине-гранатовых», если поступит достойное предложение.

По информации Diario Sport, руководство «Барселоны» готово продать Араухо, если получит хорошее предложение. Боссы «сине-гранатовых» также рекомендуют футболисту искать новый клуб.

Сам Араухо сейчас восстанавливается после травмы. Игрок расстроен тем, что его не зарегистрировали на новый сезон, чтобы использовать место под потолком зарплат на здорового футболиста.

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Действующее соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026-го года. Стороны могут и продлить контракт, хоть это будет сделать очень тяжело.

Рональд Араухо globallookpress.com

В прошлом сезоне Араухо провел за «Барселону» 25 матчей в рамках испанской Примеры, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Араухо точно покинет «сине-гранатовых».

Самуэле Риччи

«Торино», полузащитник, 23 года

Да, мы уже писали про возможных уход футболиста из итальянского клуба, но сейчас появились новые обстоятельства, которые могут повлиять на будущее Риччи.

Как сообщает The Guardian, «Манчестер Сити» может подписать полузащитника в зимнее трансферное окно. В случае перехода, Риччи заменит в стане «горожан» Родри, который выбыл из-за травмы до конца нынешнего сезона.

Самуэле Риччи globallookpress.com

Руководство «Торино» не хочет продавать полузащитника в середине сезона. К тому же, команда набрала отличный ход, а Риччи является одним из ключевых игроков. Несмотря на это, боссы итальянского клуба могут изменить свою позицию, если поступит щедрое трансферное предложение.

Помимо «Манчестер Сити», в услугах Риччи также были заинтересованы «Интер», «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Торино» 6 матчей в рамках чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: «Манчестер Сити» сделает все возможное для того, чтобы подписать Риччи, а «Торино» согласится на продажу игрока за большую сумму.

Джон Кордоба

«Краснодар», нападающий, 31 год

Один из лидеров в стане «быков» продолжает забивать голы и помогать своей команде в борьбе за чемпионство. Несмотря на это, Кордоба может покинуть «Краснодар».

По данным СМИ, нападающий может перейти в «Зенит» или «Спартак». Неизвестно, состоится переход в зимнее или летнее трансферное окно, но сложно представить, что лидер «быков» перейдет в стан конкурента в середине сезона.

Сам Кордоба не стал комментировать слухи о возможном уходе из стана «быков». «Сейчас я футболист "Краснодара", буду наслаждаться, играя здесь. Не буду говорить о других командах», — приводит слова Кордобы ТАСС.

К тому же, по информации «Евро-футбол.Ру», в подписании нападающего «Краснодара» заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии, которые намерены подписать игрока следующим летом.

Джон Кордоба globallookpress.com

В нынешнем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 6 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Кордоба точно не покинет «Краснодар» до лета 2025-го года.