Серия А. В итальянском чемпионате смена власти

Турнирную таблицу после пяти туров возглавил клуб «Торино». «Гранатовые» вышли в единоличные лидеры. В числе ближайших преследователей — «Наполи» и «Удинезе». Отстали от первого места миланские клубы «Интер» и «Милан».

Изменения в турнирной таблице

«Торино» сделал серьёзный скачок вверх, поднявшись с 5 на 1 место. От успеха туринского коллектива пострадало несколько коллективов. К примеру, «Удинезе» опустился с 1 на 3 строчку, «Интер» с 3 на 6, а «Лацио» — с 6 на 8.

Кардинально улучшила положение в Серии А «Рома», которая взлетела с 16 на 9 место. Вверх по турнирной таблице также поднялись «Эмполи» (с 8 на 5) и «Милан» (с 10 на 7).

Несколько позиций в итальянском первенстве потеряли «Верона» (с 7 на 10), «Аталанта» (с 9 на 12), «Парма» (с 12 на 14), «Дженоа» (с 11 на 16), «Лечче» (с 13 на 17).

Со знаком плюс 5 тур чемпионата Италии прошёл для «Фиорентины» (с 14 на 11), «Болонья» (с 17 на 13) и «Комо» (с 18 на 15).

Календарь и таблица Серии А

Изменения коснулись зоны вылета, так как «Комо» покинул группу аутсайдеров, его место в нижней части турнирной таблице заняла «Монца», которая опустилась с 15 на 19 место.

Составляет ей компанию «Венеция» и «Кальяри», которые занимают 18 и 20 строчки соответственно.

Новый лидер

В лидеры итальянской Серии А ворвался туринский клуб, а именно клуб «Торино». После 5 матчей команда одержала три победы и две встречи завершил вничью.

В рамках 5 тура «гранатовые» выиграли в матче против «Вероны»

«Ювентус» — «Наполи» globallookpress.com

По 10 пунктов в чемпионате Италии набрали «Наполи» и «Удинезе». Неаполитанцы к примеру, сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0), а «Удинезе» крупно проиграл «Роме» (0:3).

Топ-клубы

Действующий чемпион «Интер» не смог выиграть в центральном матче тура у «Милана» (1:2).

На 10-й минуте матча счёт открыли «россонери», голом отметился Кристиан Пулишич. Однако к 27-й минуте «нерадзурри» смогли восстановить статус-кво — мяч забил Маттео Габбиа.

После этой победы «Инетр» и «Милан» набрали по 8 очков и отстают от лидера «Торино» на три пункта.

Что дальше?

На этой неделе в итальянском чемпионате пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу, 27 сентября в Серии А стартует 6-й игровой день. Откроет программу тура матч: «Милан» примет «Лечче». 28 сентября «Интер» отправится в гости к «Удинезе», а «Торино» примет «Лацио».

Прогнозы и ставки на Серию А

Матчи 6 тура чемпионата Италии пройдут с 27 по 30 сентября.