Бундеслига. «Бавария» уходит в отрыв

«Бавария» закрепилась на первом месте Бундеслиги. Чемпион «Байер», «Фрайбург» и «Айнтрахт» пытаются не отставать от лидеров. «Боруссия» из Дортмунда покинула топ-список клубов немецкого чемпионата.

Изменения в турнирной таблице

«Боруссия» из Дортмунда рухнула в турнирной таблице, потеряв 6 позиций. После матчей 4-го тура «шмели» расположились на 8-м месте.

Чемпион «Байер» поднялся сразу на три строчки вверх и теперь занимает 2 место в чемпионате Германии.

Вверх по турнирной таблице поднялись «Фрайбург» (с 7 на 3), «Айнтрахт» (с 6 на 4), «Унион» (с 9 на 6), «Штутгарт» (с 10 на 7), «Майнц» (с 15 на 10).

Календарь и таблица Бундеслиги

По несколько позиций потеряли следующие клубы: «Лейпциг» (с 3 на 5), «Хайденхайм» (с 4 на 9), «Вердер» (с 8 на 11), «Аугсбург» (с 11 на 12), «Вольфсбург» (с 12 на 13), «Боруссия» из Гладбаха (с 13 на 14), «Хоффенхайм» (с 14 на 15).

Лидерство «Баварии» и провал Дортмунда

Экс-чемпион Германии «Бавария» одержала четвёртую победу в четырёх матчах. В среднем за игру немецкая машина забивает по 4 мяча (16 забито голов, 3 пропущено).

В рамках минувшего игрового дня мюнхенский коллектив выиграл у «Вердера» (5:0). В составе «Баварии» дубль оформил Майкл Олисе, по голу забили Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

Таким образом «Бавария» набрала 12 очков из 12 возможных и закрепилась на первом месте немецкой Бундеслиги.

«Штутгарт» — «Боруссия» Д globallookpress.com

А вот дортмундская «Боруссия» потеряла вторую строчку чемпионата. «Шмели» потерпели крупное поражение в поединке против «Штутгарта» (1:5). В итоге «чёрно-жёлтые» с 7 пунктами опустились на 8 место.

Игра чемпиона

«Байер» вернулся на 2 место в чемпионате Германии, в последней игре чемпионата леверкузенцы выиграли у «Вольфсбурга» (4:3).

По ходу матча «фармацевты» играли в роли догоняющей команды, пропустив на 5-й минуте, случился автогол в исполнении Норди Мукиэле.

Ещё в первом тайме «Байеру» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Голами отметились Флориан Виртц и Йонатан Та. Однако до перерыва «Вольфсбургу» удалось перевернуть ход игры: по голу забили Себастьян Борнау и Маттиас Сванберг.

«Байер» — «Вольфсбург» globallookpress.com

Во второй половине поединка «Байер» всё же вырвал победу: сначала Пьеро Инкапье на 48-й минуте сравнял счёт, а на 93-й минуте поединка точный удар Виктора Бонифейса принёс три очка действующему чемпиону Германии.

Таким образом «Байер» набрал 9 очков в турнирной таблице. Столько же баллов аккумулировали «Фрайбург» и «Айнтрахт». Оба клуба выиграли в 4 туре немецкого первенства: «Фрайбург» на выезде оказался сильнее «Хайденхайма» (3:0), а «Айнтрахт» дома переиграл «Боруссии» М (2:0).

Зона вылета

В зоне вылета находятся три клуба, которые набрали по 1 очку: речь о «Бохуме», «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль».

К примеру, «Бохум» и «Хольштайн» сыграли вничью в очном поединке (2:2). «Санкт-Паули» разошёлся миром с «Лейпцигом» (0:0).

Тур № 5

В субботу, 28 сентября состоится центральный матч 5 тура: состоится поединок лидеров: «Бавария» примет «Байер».

Днем ранее свою встречу проведёт дортмундская «Боруссия», которая на своем поле примет «Бохум».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Матчи 5-го тура чемпионата Германии пройдут с 27 по 29 сентября.