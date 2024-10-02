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    «Динамо» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Спартак»

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    «Спартак»
    Московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в рамках 5-го тура Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает второе место в группе A, набрав 8 очков в 4-х матчах. Подопечные Марцела Лички обеспечили себе выход в плей-офф, но еще не гарантировали себе место в двойке, чтобы продолжить выступление в турнире по Пути РПЛ.

    У «бело-голубых» лишь одно поражение в этом турнире, как раз от «Спартака» в первом туре (0:3). Далее «Динамо» дважды обыграло одноклубников из Махачкалы (2:1 дома и 2:2 (3:5 по пен.) в гостях), а также разгромило «Крылья Советов» (5:1).

    В чемпионате России «Динамо» занимает четвертую строчку, записав на свой счет 20 очков в 10-ти матчах. В крайнем туре «бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо» в гостях (1:0).

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    «Спартак»

    За два тура до окончания группового этапа «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Красно-белые» также досрочно оформили путевку в плей-офф.

    В 3-х из 4-х матчах турнира «Спартак» добился крупных побед, дважды разгромив «Крылья Советов» (3:0 в гостях и 4:1 дома) и один раз московское «Динамо» (3:0). Единственная осечка случилась с махачкалинским «Динамо» — поражение (0:1).

    Подопечные Деяна Станковича идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В прошлом туре «Спартак» проиграл во второй раз в чемпионате, уступив «Локомотиву» (1:3).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне. Матч Кубка России завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака», а в чемпионате была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

    В 10-ти последних встречах на счету «красно-белых» 6 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 2-х случаях и еще дважды команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» с коэффициентом 2.27.

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