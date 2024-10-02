2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» и «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы все мечтают о трофее. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Динамо» в 10 поединках чемпионата настреляло 18 мячей. А вот пропускает команда многовато — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре динамовцы взяли три очка. Минимально были обыграны махачкалинские одноклубники.

До того команда в столичном дерби не сумела одолеть «Спартак» (2:2). Зато в кубковом поединке в серии пенальти удалось одолеть тех же махачкалинцев.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Динамо» набрало 8 очков. Между тем, место в дуэте лидеров квартета еще предстоит сохранить.

Поединки со «Спартаком» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Динамо» уступило 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что динамовцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у номинальных хозяев весьма приличная.

«Спартак»

Турнирное положение: Спартаковцы все никак не обретут ожидаемую солидность и стабильность. По итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 6 месте.

Причем «Спартак» не лучшим образом действует в плане реализации. В 10 матчах РПЛ подопечные Деяна Станковича отличились 14 голами.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидное поражение. Спартаковцы уступили набравшему ход «Локомотиву» (1:3).

До того команда Станковича расписала мировую с земляками из «Динамо» (2:2). А вот «крылышки» были обыграны уверенно (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Спартаковцы все надеются бросить перчатку «Зениту» в РПЛ. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.

При этом «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России. В 4 турах команда Станковича набрала 9 очков при 10 забитых мячах.

В четырех турах группового этапа Кубка «красно-белые» пропустили всего 2 мяча. Да и глубина состава позволяет тренерскому штабу проводить качественную ротацию.

И уж точно подопечные Станковича будут действовать максимально активно. Спартаковцы к тому же в последние годы успешно играют с динамовцами.

Статистика для ставок

«Спартак» в среднем пропускает почти гол за матч

Обе команды в Кубке России в среднем забивают 2 гола за матч

Спартаковцы не выигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.51 и 2.28.

Прогноз: Спартаковцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.

«Спартак» в случае победы гарантированно обеспечит себе проход в плей-офф Кубка России.

Ставка: Победа «Спартака» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43