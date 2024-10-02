Динамо
Спартак
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы все мечтают о трофее. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Динамо» в 10 поединках чемпионата настреляло 18 мячей. А вот пропускает команда многовато — 10 мячей.
Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре динамовцы взяли три очка. Минимально были обыграны махачкалинские одноклубники.
До того команда в столичном дерби не сумела одолеть «Спартак» (2:2). Зато в кубковом поединке в серии пенальти удалось одолеть тех же махачкалинцев.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Динамо» набрало 8 очков. Между тем, место в дуэте лидеров квартета еще предстоит сохранить.
Поединки со «Спартаком» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Динамо» уступило 3 раза при 2 ничьих.
Очевидно, что динамовцы будут действовать с позиции силы. Глубина состава у номинальных хозяев весьма приличная.
«Спартак»
Турнирное положение: Спартаковцы все никак не обретут ожидаемую солидность и стабильность. По итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 6 месте.
Причем «Спартак» не лучшим образом действует в плане реализации. В 10 матчах РПЛ подопечные Деяна Станковича отличились 14 голами.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидное поражение. Спартаковцы уступили набравшему ход «Локомотиву» (1:3).
До того команда Станковича расписала мировую с земляками из «Динамо» (2:2). А вот «крылышки» были обыграны уверенно (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» добыл 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Спартаковцы все надеются бросить перчатку «Зениту» в РПЛ. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.
При этом «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России. В 4 турах команда Станковича набрала 9 очков при 10 забитых мячах.
В четырех турах группового этапа Кубка «красно-белые» пропустили всего 2 мяча. Да и глубина состава позволяет тренерскому штабу проводить качественную ротацию.
И уж точно подопечные Станковича будут действовать максимально активно. Спартаковцы к тому же в последние годы успешно играют с динамовцами.
Статистика для ставок
- «Спартак» в среднем пропускает почти гол за матч
- Обе команды в Кубке России в среднем забивают 2 гола за матч
- Спартаковцы не выигрывали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.51 и 2.28.
- 2.25Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Слован — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Спартаковцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будут активно атаковать.
«Спартак» в случае победы гарантированно обеспечит себе проход в плей-офф Кубка России.
Ставка: Победа «Спартака» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.43