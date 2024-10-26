Туманные перспективы. Тренерское кресло зашаталось под Рахимовым в «Рубине»

Грустный мини-юбилей имеет все шансы состояться в чемпионате России — Рашид Рахимов может стать пятым тренером, уволенным в первой половине сезона Премьер-лиги. Позиции 59-летнего специалиста у руля «Рубина» пошатнула череда неудач казанского клуба в российском первенстве.

Кредит доверия испарился?

Закулисные разговоры вокруг возможной отставки Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина» ходили всю текущую неделю.

Масла в огонь подлил российский инсайдер Иван Карпов, который даже наметил финальное испытание для наставника — грядущий матч 13-то тура РПЛ против «Оренбурга». По его информации, результат данной встречи станет ключевым в решении дальнейшей судьбы Рашида Маматкуловича.

Поединок действительно может стать тяжелым для «Рубина», ведь «Оренбург» не так давно пережил кадровые перестановки и новому главному тренеру Владимиру Слишковичу есть что доказывать. Добавим, что под руководством боснийского специалиста оренбуржцы еще не познали горечи поражения (ничья 2:2 с «Крыльями Советов» в РПЛ и победа 2:0 над «Химками» в Кубке России).

Будет интересно наблюдать, как справится с ситуацией Рахимов, находясь под таким грузом давления, и готовы ли его подопечные бороться до последнего ради сохранения рабочего места наставника.

Комментируя слухи по поводу увольнения, Рашид Маматкулович был довольно спокоен и заявил, что они его не удивляют, ведь за много лет в футболе он привык к этим разговорам.

Рашид Рахимов globallookpress.com

Концентрироваться на них тренер «Рубина» не планирует и продолжает ответственно выполнять свою работу, чувствуя доверие президента казанского клуба. Действительно, руководство футбольного коллектива из Казани выразило поддержку наставнику и заверило, что трудовые отношения с ним будут продолжены.

Вот только насколько правдиво данное заявление в силу того, что в последнее время результаты «Рубина» в РПЛ, мягко говоря, не впечатляют и этот факт явно не радует правящую верхушку команды.

Казанцы одержали лишь одну победу за предыдущие шесть матчей чемпионата России, расправившись с кризисным «Ахматом». Затем последовала пощечина от московского «Динамо» — поражение со счетом 0:4.

Даже если «Рубин» успешно завершит предстоящую встречу с «Оренбургом», то насколько этим отстрочит вопрос расставания с Рахимовым, так как дальше команду ждут матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром», где очки им явно не гарантированы.

Время покажет, как сильно руководство казанского клуба верит в Рахимова и не лукавит ли оно, попутно находясь в поисках замены ему. Дыма без огня не бывает.

Былые заслуги отошли на задний план

Напомним, что Рашид Маматкулович был назначен в «Рубин» весной 2023 года, когда футбольный коллектив шел на втором месте в Первой лиге.

На финише первенства под наставничеством Рахимова казанцы выдали эффектную серию из семи побед подряд и лишь одной ничьей в последнем туре. Это позволило им обойти «Балтику» и ворваться в высший эшелон российского футбола с первой строчки.

Местная торсида и руководство остались под впечатлением от проделанной работы Рашида Маматкуловича, вернувшего их любимцев в элиту.

«Рубин» rubin-kazan.ru

После года отсутствия, вкатывался в РПЛ «Рубин» очень тяжело — стартовые туры подарили клубу больше поводов для разочарования, чем для радости. Выровнять ситуацию удалось в середине осени, когда с октября по ноябрь казанцы одержали пять викторий и один раз сыграли вничью, оставив при этом ворота «сухими» во всех поединках.

Весной Рахимову удалось поднять команду в топ-5 российского первенства, однако под занавес случился небольшой спад, откинувший их на восьмую позицию.

Мало кто ожидал от только оформившего камбэк «Рубина» столь выдающихся результатов, поэтому за проведенную кампанию Рашид Маматкулович и его дружина заслужили оценку со знаком «плюс».

Конечно, в выступлениях казанцев наблюдались определенные качели, когда затяжные неудачи сменялись продолжительными сериями без поражений, однако общий итог устроил всех. К тому же, Рахимов сумел раскрыть потенциал подопечных, к примеру, Мирлинда Даку, оформившего 10+4 в РПЛ и до сих пор находящегося на радарах лидеров чемпионата России.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Немного смазала картину затянувшаяся история с продлением контракта Рашида Маматкуловича, который истекал 30 июня 2024 года. Казалось, что «Рубин» должен без лишних раздумий предложить ему новое соглашение, однако спешки не наблюдалось и висела тень сомнений — неужели есть более достойный кандидат.

В конечном итоге, стороны ударили по рукам только в последних числах мая 2024 года, когда сотрудничество с Рахимовым было продлено до конца сезона 2025/2026.

Нынешняя кампания для клуба складывается пока неровно, но неужели положение «Рубина» столь катастрофично, что руководство клуба решилось на тренерскую рокировку? Думаем, что функционеры казанцев немного перегибают палку, ведь с текущим составом Рахимов выжимает из команды максимум.

Рашид Рахимов rubin-kazan.ru

Без досадных осечек, к сожалению для фанатов клуба из Казани, не обходится — «Рубин» потерял столь нужные баллы, проиграв «Крыльям Советов» и разойдясь миром с «Факелом». Тем не менее дружина Рахимова располагается на седьмом месте, опережая те же «Крылья» на три пункта и «Ростов» на два балла.

От «Спартака», находящегося на шестой строчке, отставание всего четыре очка. На первый взгляд, ничего страшного для казанцев сейчас нет: команда идет в статусе крепкого середняка, а если кто-то питал надежды, что «Рубин» на второй год после возвращения в элиту ворвется в топ-3 РПЛ, то пора снять розовые очки.

Разрыв в классе между «Краснодаром», «Зенитом», столичными клубами и остальным пелотоном слишком велик.

Дела в Кубке России для подопечных Рахимова складываются довольно неплохо — триумф над «Акроном» отправил «Рубин» в четвертьфинал Пути РПЛ, где он встретится с ЦСКА. Задача минимум в кубковом турнире для казанцев выполнена.

Потенциальное увольнение Рахимова, сумевшего выстроить работающую систему в команде, может стать опрометчивым шагом для руководства «Рубина».

Шорт-лист кандидатов

Согласно сообщениям отечественных СМИ, казанцы отдают приоритет Владимиру Федотову в качестве потенциального сменщика Рашида Маматкуловича.

Российский специалист с лета 2024 года находится без работы, после того как ЦСКА отправил его на вольные хлеба. Он бодро начал в стане «армейцев», приведя их в дебютном сезоне к серебряным наградам РПЛ и победе в Кубке России.

Владимир Федотов globallookpress.com

После прыжка выше головы, в адрес Федотова посыпалась масса комплиментов, однако удержать планку далее ему не удалось. Кампанию 2023/2024 столичный клуб завершил на шестой строчке, что руководство москвичей посчитало провалом на фоне неубедительных выступлений конкурентов в российском первенстве.

Осенью Владимиру Валентиновичу поступали предложения от «Ахмата» и «Пари НН», но оба коллектива получили отказ. Тяжело возвращаться на уровень ниже, когда не так давно боролся за чемпионство.

Федотов, конечно, умеет работать со скромными клубами — с «Сочи» стал обладателем серебра Российской Премьер-лиги, «Оренбург» выводил в элитный дивизион.

Вот только мы не уверены, что назначение 58-летнего специалиста в «Рубин» поможет команде заиграть в более яркий футбол и возвысит в турнирной таблице, наоборот, нельзя исключать обратное, вплоть до регресса и скатывания казанцев вниз.

Календарь и таблица РПЛ

Если взглянуть на рынок свободных наставников, то внимание падает на Сергея Игнашевича, которого долго сватали в «Крылья Советов» вместо Игоря Осинькина. Тем не менее последнему удалось удержаться на тренерском мостике самарцев.

Игнашевич имеет опыт работы с «Торпедо» и «Балтикой», сумев построить весьма симпатичный футбол в последней. Вместе с калининградцами Игнашевич добрался до финала Кубка России, где уступил мастодонту «Зениту».

Сергей Игнашевич globallookpress.com

Вот только удержать «Балтику» на плаву в РПЛ 45-летнему специалисту не удалось — команда финишировала предпоследней в кампании 2023/2024 и понизилась в классе. Трудовые отношения с ним расторгли минувшим летом.

Новый вызов в ранге главного наставника «Рубина» может позволить Сергею Николаевичу доказать состоятельность в отечественном тренерском цехе. Думаем, что даже если ему не доверят возглавить серьезный проект в Казани, то со временем он все равно найдет свою нишу в российском футболе.