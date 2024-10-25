13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА

Два известных в прошлом футболиста Андрей Канчельскис и Валерий Масалитин ответили на вопросы корреспондента Livesport.ru Михаила Пукшанского. Обсудили три главных матча предстоящего тура РПЛ, свежие баталии в Лиге чемпионов, вспомнили прошлое.

— самый титулованный российский игрок за всю историю. Перечислять все его регалии, не перечислить. Вспомним самые главные — обладатель Суперкубка Европы, двукратный чемпион Англии (в составе «МЮ») и Шотландии («Рейнджерс»). Всего за клубную карьеру провел 456 матчей, в которых забил 95 голов. За сборные — 59 выступлений и 7 мячей. Для правого хавбека результативность весьма впечатляющая. В 95-м был признан в Англии лучшим игроком года.

Валерий Масалитин забил за ЦСКА 72 мяча. Намного больше, чем в каждом втором матче. Пять голов против «Ротора» в высшей лиге чемпионата СССР-90 вошли историю советского футбола. Годом раньше стал лучшим бомбардиром первого союзного дивизиона, в 91-м получил «золото» последнего чемпионата СССР, а вместе с ним и Кубок.

«Реал» — очевидный фаворит матча с «Барселоной»

— Начнем с главных европейских событий мидуика — матчей 3-го тура Лиги чемпионов. Из основных сенсаций стоит отметить домашние поражения «Атлетико» от «Лилля» (1:3) и «Ювентуса» от «Штутгарта» (0:1). Или уже пора перестать чему-то удивляться?

Андрей Канчельскис: Ничего страшного не произошло. Самое главное, чем все закончится на дистанции. Уверен, все они выйдут в плей-офф.

Валерий Масалитин: Естественно, большие команды решают в этих матчах свои задачи, как и наши в Кубке России. Где-то выставляют полурезервный состав, дают время ребятам, которые получают меньше игровой практики. Даже если у испанцев и итальянцев ротация сейчас была минимальной, и без 2-3-х лидеров все равно несладко приходится.

— «Атлетико» и «Милан» выпадают пока из числа 24 первых команд, рискуя не выйти в плей-офф. Наверстают?

А.К.: Конечно. Там еще по пять матчей каждой команде играть.

В.М.: Думаю, что наверстают. Есть откровенно слабые команды. Найдут, где взять очки.

— Как вам разделение на дюжины, когда первая перед второй не получает практически никакого преимущества?

А.К.: Формат вообще не ясен. Но нынешние футбольные руководители каждый раз чем-то хотят удивить мир. И никак в этом стремлении не остановятся. То есть, настоящие профессионалы своего дела Блаттер с Платини, не годились. А сегодняшние президенты ФИФА и УЕФА решили вдруг, что они в футболе лучше всех понимают. Придумали это безобразие под названием VAR, теперь решили поиздеваться над Лигой чемпионов. Эти жулики просто уничтожают футбол. Худшего руководства на моем веку не было.

В.М.: Понятно, никакого спортивного принципа нет, есть финансовый. Чем больше игр, тем больше денег.

— «Реал» (5:2) и «Барселона» (4:1) синхронно одержали крупные победы перед субботним Эль-Класико. Настолько сильны испанцы, или слабы немцы?

А.К.: Не надо пока делать никаких выводов. Как я уже сказал, главное, как закончишь. Все эти четыре клуба вновь будут бороться за победу в турнире.

В.М.: Дортмунд показал в первом тайме, как может играть, когда вел 2:0. Воспользовался потерями игроков в обороне «Реала», позиционными ошибками испанцев. А после перерыва Анчелотти перестроил игру, и пришел результат. Забили, задавили, загнали всю «Боруссию» в свою штрафную. В прошлогоднем финале между этими командами такого не было, а здесь...Ну, и, конечно, что творил Винисиус — просто фантастика! Такие игры надо смотреть, и восхищаться.

«Бавария» тоже очень неплохо выглядела сначала, хотя и пропустила на 1- й минуте. Плюс при втором мяче «Барселоны» было явное нарушение правил. Человек выпрыгивает, его подталкивают в спину, а свисток молчит. Удивила игра Нойера. Все эти мячи Рафиньи должны быть берущимися для вратаря такого класса. Обязан «чухать» и вытаскивать. Раньше он все это спокойно делал. А сейчас мог еще и парочку сам себе «привезти».

— Вы почему не участвовали в том памятном матче ЦСКА на «Камп Ноу», когда армейцы выиграли 3:2?

В.М.: Уехал тогда в чешскую «Сигму». И за «Спартак» не довелось, увы, с «Барсой» сыграть, когда в одной группе были.

— Ваш фаворит на «Сантьяго Бернабеу», сумеют ли «сливочные» настичь в Примере «сине-гранатовых»?

А.К.: «Порвут» «Барселону», да и все. Абсолютно уверен, пусть даже каталонцы сейчас на три очка впереди. Но это пока. «Реал» — просто «машина». Вновь выиграют чемпионат. Вообще для меня загадка только в Италии. С остальными большими странами все ясно. Ну, в Англии еще «Ливерпуль» может побороться с «Сити».

В.М.: «Барса» сегодня абсолютно непредсказуема — молодая команда, плюс сейчас масса травм. Финансовая составляющая тоже хромает. Пусть это напрямую на их игре не скажется, но есть ведь и не чисто игровые моменты. Из 24 в заявке 16 собственных воспитанников. Низкий поклон академии, которая уже долгие годы работает на высочайшем уровне. Но стабильности это не гарантирует. Могут выстрелить, могут и проиграть.

— Известные стокгольмские события вокруг Мбаппе не повлияют на него в таком матче?

В.М.: У «Реала» другие проблемы. В первую очередь надо говорить об игре в защите. Сломался Карвахаль, а у Васкеса такого опыта нет, поэтому и не добежал, когда «Боруссия» забивала второй мяч. При 0:2 мадридцы понеслись забивать, и пропустили контратаку, но Куртуа ногами отбил. А пропусти, это уже были бы «похороны». Там дело не в похождениях француза, а собственно в смысле подписания. С уходом Крооса и его приходом «Реал», на мой взгляд, только потерял. Килиана надо куда-то встраивать, а на том месте играет парень, который в этом году выиграет «Золотой мяч». Но все равно отдам предпочтение хозяевам.

ЦСКА — «Факел»

— Армейцы после двухнедельной паузы одержали две скромные победы со счетом — 1:0. Не показалось, что перешли на совсем уж прагматичный футбол?

А.К.: Какая разница? Есть три очка, а главное — результат. Когда я играл за «Фиорентину», в Италии все были счастливы выиграть — 1:0.

В.М.: Тяжело им. Сейчас есть две команды, которые перестраиваются на ходу — ЦСКА и «Спартак». Станковичу в этом плане чуть полегче, поскольку получил почти всех, кого хотел. Разве что с турком не вышло. А в ЦСКА нет денег, в основном берут свободных агентов. Вот Койта, который в «Зальцбурге» всех разрывал, получил травму и никак не выйдет на прежний уровень. Его непредсказуемости не хватает, напоминает этим Эджуке. По поводу самоотдачи вопросов нет, но пока опять-таки не встроен в систему. Особенно слаб в подыгрыше — то пасы не доходят, то неправильно его понимают. Как итог, частые необязательные потери.

Другое дело, Круговой, который сразу влился в команду. Но тут понятно, что именно такого игрока не хватало. Расставил футболистов, куда надо направил. Если кто-то открылся хорошо, сразу получает пас, темпом руководит. Еще появился Жемалетдинов, свободный агент, который долго не играл в «Локомотиве». Тоже понадобилось время, чтобы пришел в себя. Хорошо, есть сыгранная тройка в обороне. Дивеев в начале сезона много забивал, Мойзес тоже выстреливал. А так, Николич, конечно, ограничен в выборе игроков. Отсюда и складывается ощущение, что порой играет в прагматичный футбол.

— Миралем Пьянич отдал шикарный голевой пас с углового в кубковой встрече. В основе скоро появится?

А.К.: Здесь тренер должен определиться, чего он от него хочет.

В.М.: Пока больше похож на играющего тренера. Но все покажут зимние сборы, с чего и стоило здесь начинать. Если бы справился, прибавил, тогда и надо брать. А так не тренировался, четыре месяца даже в ОАЭ не играл. Пока готов минут на 20, не больше. Другое дело, что может подсказать, угловые при нем стали разыгрывать. И Кисляк, и Мухин, и Глебов, и Лукин должны воспользоваться его опытом.

— Чего ждете от ЦСКА в этом сезоне по большому счету?

А.К.: На данный момент им надо догонять команды лидирующей группы, а значит таких соперников проходить обязаны. Схожая позиция у «Спартака», который всегда минимум рассчитывает на медали. Клуб с большими традициями, но не совсем правильные люди им руководят. Чуть отклонился от темы, но все время какие-то дрязги, склоки. А страдает самая многочисленная армия болельщиков. ЦСКА во все времена уважаю за характер — могут-не могут, а всегда борются.

В.М.: Пока просто хотелось бы стабильной игры. При Федотове видели уже такое, что дома команда показывает агрессивный футбол, а на выезде тусклый. Вот с этим надо бороться.

Прогнозы и ставки на матч ЦСКА — «Факел»

— «Факел» продолжает набирать очки, в меньшинстве забил неделю назад победный гол в Грозном. Есть шансы увезти что-то и из Москвы в субботу?

А.К.: Думаю, армейцы минимально, но выиграют.

В.М.: Все будет зависеть от армейцев. Если сыграют в привычный домашний футбол, то очень маловероятно.

«Зенит» — «Локомотив»

— Главный, воскресный, поединок тура каким видите — результативным, или напротив?

А.К.: Не думаю. «Зенит» сыграет грамотно в обороне.

В.М.: Думаю, что да. В любом случае, жду обоюдоострой игры. Тем более «Локомотив» допустил осечку с «Химками». Молодые ребята должны показать характер. Но больше шансов, понятно, у «Зенита». Семак не будет экспериментировать, выпустит стабильный состав.

— Питерцы после некоторой передышки вновь взялись за старое, и не оставили на выезде камня на камне от «Акрона» — 5:0. При более чем 50-процентной реализации моментов могут и без Максима Глушенкова долго обходиться?

А.К.: А других футболистов в этой команде нет? Да, здорово начал, но он не лидер никоим образом. Сейчас выбыл, и выплывают другие — Мостовой, бразильцы, понятно. В любом случае, идем к тому, что «Зенит» снова будет чемпионом. Быть может, и лет на 10 вперед.

В.М.: Естественно. Но когда он пришел, то заставил бразильцев играть в тот футбол, который ему по душе. Сразу сложилось хорошее взаимодействие с Венделом. Но стоило обоим лидерам получить травмы, как игра тут же потеряла привлекательность и результат пошел на убыль. Начались эксперименты с тремя нападающими, которые ничего хорошего не дали. А сейчас Семак вернулся к проверенной системе, которая приносила все эти чемпионства.

— Лусиано Гонду забил 5-й мяч в семи играх. Так и на титул лучшего бомбардира чемпионата недолго замахнуться?

А.К.: Давайте подождем конца сезона. Как пелось в одной песне, время покажет.

В.М.: Главное, что появилась конкуренция. Мостовой, Педро тоже сражаются за место в составе. Хотя бразильцы и играют частенько в пол ноги. Понимают, что этого хватает. Гонду способен выстрелить, как и Кассьера в прошлом году. Но сейчас его будут внимательно изучать. Уже знают, смещается справа в центр и бьет с левой ноги. Примерно то же самое и Педро. Это вопрос к центральным полузащитникам соперника, опорной зоне.

— Тем временем, Дуглас Сантос получил гражданство РФ. Расчищают дорогу для новых латиноамериканцев?

А.К.: А почему вы исключаете вероятность, что ему просто нравится жить в России? Быть может, с родителями все обсудил, с женой. Уровень жизни для легионеров в нашей стране предлагается очень хороший. В Италии мне предложили, я тоже принял. Любой человек имеет право на выбор.

В.М.: Этого не понимаю и не принимаю. Если я гражданин России, то должен общаться в вашей стране на русском. Клаудиньо, Малком — уже достаточно примеров. И не только в «Зените». И не только в спорте. Что, я в своей стране должен ради них учить испанский, или португальский? И вообще надо поинтересоваться, встали они на воинский учет, или нет. А так, это все больше на руку Карпину сегодня, чем «Зениту».

— Невероятное в цифрах владение мячом вновь к «Зениту» вернулось. «Локо» даже не попытается бороться за инициативу?

А.К.: Будет действовать вторым номером, это однозначно. Я бы играл глубоко от обороны, и попытался не пропустить быстрый гол, в первые 20 минут. Но «Зенит» будет высоко прессинговать при потере мяча, поэтому «Локо» придется очень непросто.

В.М.: Нет, будет играть вторым номером. Понятно, когда «Зенит» забьет и отдаст инициативу, «Локомотив» этим воспользуется. Но если первый тайм «по нулям» будет, игра останется прежней и во втором. В общем, до гола.

— Что случилось с «железнодорожниками» в Химках (0:2)?

А.К.: Не смотрел, но, очевидно, стабильности не хватает. А стабильность — признак мастерства.

В.М.: В первом тайме имели преимущество, но не использовали. А потом один раз Бакаев здорово попал, он же второй между ног просунул. Бывает такое в футболе: не забиваешь ты — забивают тебе.

— Но у «Локо» был всего один удар в створ при россыпи юных талантов, которые уже приучили к своей точности. Просто не попадали?

А.К.: Ребята должны понимать, что если хотят бороться за чемпионство, проигрывать таким командам не имеют права.

В.М.: Нельзя пройти 30 игр первенства и Кубок на одной волне. Бывают матчи и плохие, и хорошие, иногда надо «на зубах вытащить». Здесь не вышло. Дело не в точности ударов. Что сделаешь, игра забывается — результат остается.

— Даже с «Краснодаром» (0:3) команда Михаила Галактионова выглядела куда лучше. Все эти провалы — следствие трудностей роста?

А.К.: Да, возраст такой, как ни крути.

В.М.: Естественно, плоды переходного периода. Не забывайте, что из прошлогоднего состава ушли Глушенков, Жемалетдинов, Дзюба был лидером раздевалки. Сейчас новый лидер — Батраков. И вообще все другое.

— Главное, куда-то вдруг исчезла привычная агрессия. Почему не смогли оказать более мощного давления на аутсайдера?

А.К.: Потому что сами сырые еще.

В.М.: Была на пике формы молодежь. Сейчас, возможно, наступил спад. Игра в Питере покажет.

Михаил Галактионов globallookpress.com

— «Локомотив» в прошлом чемпионате дважды выиграл у «Зенита». Это придаст ему уверенности?

А.К.: Для любого коллектива — это некое психологическое подспорье. И, конечно, повод для гордости. В мое время, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал условному «Норвичу», те могли праздновать до конца года. Фильмы выпускали, проспекты. То же самое здесь — для «Локо» такие победы не забываются.

В.М.: Наверняка, пусть состав и поменялся. Вот интересно как раз будет посмотреть на этот психологический аспект. Обеим командам нужны очки, необходимо добиваться результата.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— Ваш прогноз, кто его добьется?

А.К.: «Зенит», всухую.

В.М.: Понятно, «Зенит» — фаворит.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

— «Краснодар» выдал очередной феерический матч, против «Спартака» в Москве (3:0). Это всерьез и надолго?

А.К.: В рамках борьбы за второе место, не более того. Вот я динамовцам сказал, что в этом году будете бороться за 4-5 места. Они обиделись. А это факт. Как и то, что первое место уже занято.

В.М.: В прошлом году почувствовали вкус больших побед, чуть не хватило. Возможно, повлияла смена тренера в конце сезона. В начале нынешнего тоже лихорадило — были эти ничеечки. Потом набрали форму Сперцян, Кордоба... И игра прекрасная явилась. Команда-то уже опытная, сыгранная. На фоне «Спартака», понятно, смотрелась более целостно. Те все больше за счет индивидуальных действий Барко хотели, каждый сам по себе. Хотя и в «Спартаке» игроки для нашего чемпионата хорошие.

— Высокий прессинг — что-то новенькое со стороны краснодарцев. Ведь прежде они не забивали столько после перехватов?

А.К.: Вопрос, насколько их хватит. Мы и то выдержали только по молодости лет, в Киеве.

В.М.: Все новенькое — хорошо забытое старенькое. В прошлом году, особенно поначалу, было много похожих фрагментов. Но забивали, и откатывались. Поэтому и теряли очки.

Федор Смолов globallookpress.com

— Федору Смолову уже нет места в этой команде?

А.К.: Просто продлевает свою футбольную карьеру. Имеет право. Хороший нападающий, каких мало в России. На данный момент команда находится на первом месте. В чем-то есть и его заслуга.

В.М.: Будет выходить на замену. Он в «Локомотиве» уже ничего особенного не показывал. Пришел в «Динамо», там тоже минуте на 60-й его все время меняли. Такой мастер должен помогать молодежи, а не загораживать ей дорогу. Но с условной ролью играющего тренера не согласится.

— Кубок «быки» сознательно приносят в жертву?

А.К.: Это невозможно. У нас в «Юнайтед» всегда стояла задача выиграть все турниры, никаких отдельно взятых приоритетов. Если бы кто-то в полноги на Кубок Англии играл, ему бы голову оторвали. Только когда вели 2:0, 3:0, Фергюсон мог выпустить вместо нас молодых Бэкхэма, Батта, Невилла. Кубок России — вполне серьезный турнир.

В.М.: Просто он должен быть дополнением к турниру дублеров. Я уже который год бьюсь за его возрождение. Тогда к этому Кубку прибавится еще 30 матчей. А это уже полноценная практика для нашей молодежи. Сюда же добавятся выпускники школ, академий. И года через три это будет приносить нашей стране массу талантов. Но не хотят, не делают почему-то, хотя все возможности есть. Не такие это расходы по меркам бюджетов наших клубов. Ребята будут быстрее адаптироваться, взрослеть. Какие-то команды имеют фармклубы во второй лиге. Но что там за уровень?

— «Крылья» долго вели в Оренбурге с перевесом в два мяча, но затем на ровном месте получили красную карточку и позволили хозяевам сравнять счет на 93-й минуте. Нет в чем-то ошибки Игоря Осинькина?

А.К.: Не знаю, я не работаю в клубе «Крылья Советов». Но заканчивал там карьеру, поэтому за Самару переживаю.

В.М.: «Крылышки» тоже спасают много игр на своем поле. Это нормально. Потом, что вы хотите от тренера, который пришел в Самару со своей схемой, своими игроками, и всех их потерял. Глушенков, Соболев, Зиньковский, Пиняев... Нужно качественное усиление, а его не предвидится. Значит, опять воспитывать своих.

Календарь и таблица РПЛ

— Смогут самарцы что-то противопоставить краснодарцам в ближайший понедельник?

А.К.: Будет очень сложно. 2:1 выиграет «Краснодар».

В.М.: Что-то могут. Шансы исчезают только со свистком судьи об окончании матча. Как они ими смогут воспользоваться? Вряд ли хватит для очков.

— Сами сейчас остаетесь в большом футболе?

А.К.: В Москве, жду предложений. Что-то есть, но пока не будет конкретики, говорить не хочу.

В.М.: Не в самом большом, но остаюсь. В родном Белгороде помогаю молодежи встать на ноги. Если ты достиг высот в своей профессии, и не поделился, это большой грех.

— В 90-м был в Лужниках, когда вы забили пять «Ротору». Казалось, могли и больше?

В.М.: Да, уже волгоградцы подошли, попросили, больше не надо. А годом раньше, когда ЦСКА выходил в высшую лигу, соревновался с Мегреладзе за титул лучшего бомбардира первого дивизиона. Помню, за два тура до финиша лежу на процедурах, и массажист меня спрашивает: пять в этих играх забьешь? Я ему вдруг в ответ — восемь. Столько в двух матчах и забил, безо всяких поддавков.