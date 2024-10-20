Игра с огнем. Скандал вокруг Мбаппе набирает обороты

Переход француза в мадридский «Реал» выглядел фантастически для обеих сторон — Мбаппе исполнил детскую мечту, а «сливочные» бесплатно подписали одну из главных звезд футбола. Вот только дела Килиана в рядах «галактикос» идут не совсем гладко, и теперь судьба игрока находится в подвешенном состоянии из-за обвинений в изнасиловании.

В ожидании вердикта

Во время октябрьского международного перерыва на матчи сборных персона Мбаппе, отсутствовавшего в рядах национальной команды Франции по причине травмы, стала одной из самых обсуждаемых в СМИ.

Личную футбольную паузу Килиан решил провести в свое удовольствие, и 10 октября его заметили в компании друзей в Стокгольме. Именно это появление на публике стало отправной точкой проблем французского форварда.

Мбаппе старался сохранить конфиденциальность визита в столицу Швеции: к местному ночному клубу игрок приехал на такси, а на его лице была маска. Всех посетителей заведения обязали сдать мобильные телефоны.

Однако остаться инкогнито Килиану не удалось — за ним была, как будто, устроена настоящая охота, и папарацци запечатлели 25-летнего француза около входа в клуб.

Уже на следующий день, 11 октября, в прессе поднялась шумиха вокруг похождений Мбаппе, главным лейтмотивом которой был вопрос — как лидер и капитан сборной Франции во время игр команды позволяет себе такое поведение, хотя должен проходить восстановление после полученного повреждения.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Казалось, что это обсуждение станет единственной проблемой для нападающего «Реала», но далее события с посещением им Стокгольма стали обрастать куда более скандальными деталями. 14 октября в СМИ появилась информация, согласно которой против Килиана может быть выдвинуты обвинения в изнасиловании.

Действительно, полиция Швеции дала ход расследованию по факту преступления, которое, как сообщается, произошло в гостинице, где останавливалась «девятка» мадридского клуба. Не удивительно, что в силу звездного статуса под подозрение попал Мбаппе.

Говорилось, что спустя два дня после визита француза в Стокгольм, 12 октября, некая девушка обратилась за медицинской помощью и заявила, что стала жертвой сексуального насилия. В отеле отказались как-либо комментировать информацию, правоохранительные органы Швеции, в свою очередь, изъяли улики с места предполагаемого преступления.

Килиан не остался в стороне от происходящего, назвав ситуацию фейком, и не забыл упомянуть, что выглядит все это предсказуемо накануне судебного заседания.

Напомним, что вскоре должно стартовать разбирательство между Мбаппе и «ПСЖ» по поводу задолженности парижан перед игроком на сумму 55 млн евро. Именно клуб, по мнению нападающего, подготовил эту информационную атаку в его отношении.

Нассер Аль-Хелаифи — президент «ПСЖ» globallookpress.com

Французская пресса сообщила, что если контакт между Килианом и девушкой имел место быть, то произошел он по взаимному согласию. Адвокат футболиста заявил, что его клиент оставляет за собой право в случае необходимости давать показания органам правосудия Швеции.

Пока что уровень подозрений в адрес Мбаппе получил статус «достаточно подозрительный», что является наиболее низкой категорией в шведском законодательстве. Капитан сборной Франции лишь входит в круг подозреваемых из-за факта проживания в той гостинице.

В случае, если обвинения подтвердятся, то Килиану грозит уголовная ответственность — до десяти лет лишения свободы.

Реакция не заставила себя ждать

Подлила масла в огонь немного странная линия поведения «Реала», цвета которого защищает Килиан. С одной стороны, клуб всецело доверяет игроку и занимает его сторону, называя обвинение игрока ложным и нацеленным лишь на удар по его репутации.

При этом «сливочные» убрали Мбаппе с фотографии для рекламной кампании технического спонсора Adidas, хотя на выложенном Джудом Беллингемом в соцсетях фото француз присутствует в кадре. «Реал» аргументировал этот момент тем, что у Килиана есть личное соглашение с конкурентом немецкой компании — Nike.

Тем не менее полностью объяснениям «королевского клуба» не поверили, ведь на фото остался еще один игрок, связанный контрактом с американским спортивным брендом, — Эдуарду Камавинга.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Немного сгладило ситуацию появление Мбаппе в старте «Реала» во встрече с «Сельтой» в рамках испанской Ла Лиги. Форвард отличился за «галактикос» красивым забитым мячом, отправив сферу ударом из-за штрафной площади гаслисийцев, чем доказал, что сохраняет самообладание даже в тяжелой ситуации.

Представители сборной Франции дистанцировались от ситуации с капитаном. Так, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам заявил, что не планирует обсуждать обвинения в адрес Килиана.

По мнению менеджера Les Bleus, шумиха не идет на пользу национальной команде и выразил сожаление. У Дидье сложилось ощущение, что некоторые личности хотят любыми способами испортить имя Мбаппе, поэтому необходимо различать правду и ложь.

Не Мбаппе единым

Футболисты практически на регулярной основе попадают в скандальные ситуации, поэтому Килиан далеко не первый, кто оказался в таком незавидном положении. Аналогичные обвинения были выдвинуты целой когорте знаменитых игроков.

Прогнозы и ставки на футбол

Робиньо, известный по выступлениям за мадридский «Реал», «Милан», «Манчестер Сити», в 2022 году был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, случившееся еще в 2013 году.

Робиньо globallookpress.com

Произошло преступление в Милане, но как только бразилец почувствовал, что в Европе его ждет реальный срок, то сразу уехал на родину. Кара настигла его только в 2024 году: Бразилия не экстрадирует своих граждан, однако ради сохранения дипломатических отношений с Италией власти страны решили отправить Робиньо в местную тюрьму.

Немногим ранее наказание получил его соотечественник — Дани Алвес. Экс-игрок «Барселоны» был задержан в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба.

Дани Алвес globallookpress.com

В феврале 2024 года вина Алвеса была подтверждена и его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. С момента задержания Дани провел под стражей 14 месяцев, а в марте он вышел из тюрьмы под залог.

Бывший игрок сборной Бразилии, при этом, сдал свои паспорта и обязан еженедельно являться в суд, а также не приближаться к жертве на расстояние менее одного километра.

Рафа Мир попал в аналогичную двум бразильским звездам ситуацию — его также арестовали по подозрению в изнасиловании. Сообщается, что противоправное деяние произошло в доме футболиста «Валенсии», а среди пострадавших сразу две женщины.

После дачи показаний 27-летнего испанца освободили из-под стражи. Мир отрицает свою вину, однако в стане «летучих мышей» сообщили, что применят к нему дисциплинарные меры и проведут внутреннее расследование. Пока он находится вне заявки клуба и тренируется отдельно от основной группы.

Случай Рафы далеко не первый для испанской Примеры — в 2022 году нападающий «Сельты» Санти Мина был приговорен к четырем годам тюрьмы за изнасилование. После подачи им апелляции, «кельты» спасли воспитанника, отправив того в аренду в Саудовскую Аравию, у которой нет договора с Испанией об экстрадиции.

Санти Мина globallookpress.com

За местный «Аль-Шабаб» Мина выступал до лета 2023 года, когда Верховный суд Андалусии подтвердил приговор. «Сельта» расторгла трудовое соглашение с форвардом, однако тот продолжает пребывать в стране Аравийского полуострова.

Карьера Бенжамена Менди, защищавшего цвета «Манчестер Сити», резко была поставлена на паузу в 2021 году после обвинения в изнасиловании. Ему грозила тюрьма сразу за девять преступлений на сексуальной почве.

Просвет в деле чемпиона мира 2018 года наступил летом 2023 года, когда с него сняли обвинения по всем пунктам. Присяжные единогласно признали француза невиновным.

Конечно, реанимировать всецело ему карьеру не удалось, однако в большой футбол Менди вернулся — на данном этапе он выступает за французский «Лорьян».

Восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд попал в неприятную ситуацию в начале 2022 года. Его девушка выложила в соцсети фото с разбитой губой и синяками по всему телу.

Игроку сразу поступили обвинения в насилии, его арестовали, а «красные дьяволы» полностью дистанцировались от Мейсона. В конечном итоге, Гринвуд так и не предстал перед судом и с него сняли все обвинения.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Однако футболку «Манчестер Юнайтед» он более не надел, сперва побывав в аренде в «Хетафе», а затем оформив полноценный переход в «Марсель». Во французском клубе 23-летний полузащитник является главной скрипкой в атаке, оформив 5 голов и 1 ассист в семи матчах Лиги 1.

К слову, в личных отношениях Гринвуда случился хэппи-энд: с той же девушкой они ждут уже второго ребенка и планируют сыграть свадьбу.

Бывший капитан французского «Монако» Виссам Бен Йеддер проходит только начальные стадии расследования, после того как попал в скандальную ситуацию — его подозревают в сексуальном домогательстве. Сторона обвинения запросила для игрока 2,5 года лишения свободы.

Виссам Бен Йеддер globallookpress.com

Бен Йеддер не признает вины, при этом он заявил, что страдает от алкогольной зависимости. Даже испытывая такие трудности, Виссам не планирует вешать бутсы на гвоздь и надеется, что вернется на поле, как только разрешит юридические нюансы.

Неймар и Криштиану Роналду также не избежали аналогичных обвинений, однако или правоохранительные органы так и не нашли следов преступлений, или же конфликты были решены во внесудебном порядке. Именитые футболисты отделались лишь легким испугом.