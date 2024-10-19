Выход на новый уровень. Почему Пулишич проводит свой лучший клубный сезон

«Я думаю, что он фантастический игрок», — сказал Почеттино журналистам, «один из лучших нападающих в мире».

Он, конечно же, говорил о Кристиане Пулишиче. Величайшем американском футболисте из ныне живущих — величайшем американском футболисте всех времен. Но является ли он одним из лучших нападающих в мире?

Это был просто заранее подготовленный тренерский жаргон, верно? Пулишич так и не закрепился в стартовом составе «Челси», а теперь он, наконец, расцветает, перейдя в «Милан». Мы знаем, что он нападающий выше среднего, но один из лучших?

Конечно, Почеттино скажет это о своем капитане и своем самом важном игроке. Сказать что-либо иное означало бы создать мини-скандал или, по крайней мере, не самые приятные заголовки в прессе. А сказать что-либо иное означало бы, что команда, которую он только что принял, не так уж и хороша. Если ваш лучший игрок не является одним из лучших игроков в мире, то как вы можете реально рассчитывать на то, что за два года вы сможете добиться успеха на чемпионате мира?

Но, что ж, в семи матчах Серии А Пулишич действительно был — по словам его нового тренера — одним из лучших игроков нападения в мире. Что изменилось для Пулишича? И насколько вероятно, что так будет и дальше?

Почему Почеттино не ошибался насчет Пулишича

Для всех игроков нападения валютой являются голы и результативные передачи. Очевидно, что вы можете сделать гораздо больше, чтобы внести вклад в игру своей команды, помимо этих двух вещей, но в долгосрочной перспективе лучшими игроками нападения в мире будут те, кто забивает и создает больше всего голов.

Хотя Лионель Месси сделал еще много чего, что не было отражено в этих двух простых статистических колонках, вам на самом деле не нужно ничего другого, чтобы утверждать, что он величайший футболист в истории.

По всей базе данных сайта FBref по пяти ведущим европейским лигам Месси лидирует среди всех игроков с показателем голов без пенальти и передач за карьеру 1,2 за 90 минут. Криштиану Роналду, единственный современный игрок, которого любой человек (и многие боты) даже попытаются назвать лучше Месси, в среднем набирал 0,9 голов и передач за 90 минут. Это примерно на один дополнительный гол в каждой третьей игре, если в вашей команде будет Месси вместо Роналду.

Лионель Месси и Криштиану Роналду globallookpress.com

Если мы применим тот же простой анализ к текущему сезону, у нас будет семь игроков, которые были лучше Месси. Среди всех игроков, сыгравших не менее 500 минут в пяти крупнейших лигах Европы, вот все, кто в среднем забивает больше голов и отдает больше передач, чем Месси за всю свою карьеру, с округлением до первой десятой:

1) Омар Мармуш, «Айнтрахт» Франкфурт: 2,0 гола без пенальти + передачи за 90 минут

2) Коул Палмер, «Челси»: 1,5 гола + передачи за 90 минут

3) Гарри Кейн, «Бавария» Мюнхен: 1,4 гола + передачи за 90 минут

4) Букайо Сака, «Арсенал»: 1,4 гола + передачи за 90 минут

5) Роберт Левандовский, «Барселона»: 1,4 гола + передачи за 90 минут

6) Маркус Тюрам, «Интер»: 1,3 гола + передачи за 90 минут

7) Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»: 1,3 гола + передачи за 90 минут

И хотя они не лучше Месси, есть еще семь парней в Европе, которые в среднем забивают не менее 1,0 гола+паса за 90 минут:

8) Николас Джексон, «Челси»: 1,2 гола+паса за 90 минут

9) Ламин Ямаль, «Барселона»: 1,1 гола+паса за 90 минут

10) Рафинья, «Барселона»: 1,1 гола+паса за 90 минут

11) Мохамед Салах, «Ливерпуль»: 1,0 гола+паса за 90 минут

12) Олли Уоткинс, «Астон Вилла»: 1,0 гола+паса за 90 минут

13) Луис Энрике, «Марсель»: 1,0 гола+паса за 90 минут

14) Кристиан Пулишич, «Милан»: 1,0 гола+паса за 90 минут

А теперь давайте на секунду станем педантичными. Цитата Почеттино была расплывчатой. По данным ФИФА, в мире около 100 000 профессиональных футболистов. Так что, если вы играете в одной из ведущих европейских лиг в качестве нападающего, вы, по определению, один из лучших нападающих в мире. Но давайте конкретнее.

Допустим, в любом сезоне есть пять команд, которые достаточно хороши, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и Почеттино предположил, что Пулишич достаточно хорош, чтобы начать матч в стартовом составе в одной из этих команд. В наши дни практически все играют с тремя атакующими игроками, так что тогда будет 15 доступных слотов для «лучших нападающих в мире».

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Итак, да, с точки зрения забитых и созданных голов в достаточно большой выборке минут Кристиан Пулишич был одним из лучших нападающих в мире.

Останется ли Пулишич одним из лучших нападающих в мире?

Если вам нужно, чтобы я объяснил: этот список, который я вам только что показал, вероятно, не будет идеально предсказывать, как пройдет оставшаяся часть сезона. Если это так, Мармуш не только станет лучшим египетским игроком в мире, но и проведет величайший сезон в истории футбола. Николас Джексон превратится из регулярно высмеиваемого за неумение бить по футбольному мячу игрока в «такого же хорошего, как Месси». А «Реал Мадрид» не подпишет ни одного из лучших игроков в мире.

В то же время большинство из этих имен, вероятно, будут в верхней части таблицы лидеров по голам и передачам к концу сезона: Гарри Кейн? Букайо Сака? Эрлинг Холанн? Роберт Левандовский? Ламин Ямаль? Мохамед Салах? Это лучшие из лучших.

Итак, что это может означать для Пулишича?

«Это трудно объяснить», — сказал он перед игрой в Панаме. «Я думаю, в карьере бывают моменты, когда кажется, что все, к чему прикасаешься, попадает в ворота, а бывают моменты, когда кажется, что вы пытаетесь сделать все возможное, а мяч просто не идет в ворота».

Он не совсем прав. Все, к чему он прикасается, не попадает в ворота. А вот каждый второй мяч, к которому он прикасается, попадает в ворота.

В семи матчах Серии А за «Милан» Пулишич сделал 11 ударов и забил пять голов, один из которых был с пенальти. Вот как это все выглядит — чем больше круг, тем выше ожидаемые голы, или xG, от такого удара:

Удары Пулишича в сезоне 24/25 ESPN

Спойлер: Кристиан Пулишич не продолжит забивать с половины своих ударов. Из всех ударов без пенальти его попытки стоили 2,4 xG, и он превратил это в четыре гола.

Но до сих пор не было такой нестабильности в его созидательной деятельности. У Пулишича две передачи из ровно двух ожидаемых голевых передач. Вот все шансы, которые он создал в этом сезоне:

Созданные Пулишичем моменты ESPN

Сложив все вместе, мы получим его производительность, которая намного выше его базовой производительности: 1,0 гола без пенальти + передачи за 90 минут по сравнению с 0,7 ожидаемых голов + передачи за 90 минут. Теперь может показаться, что ответ «нет, он не может продолжать в том же духе» и «нет, он на самом деле не один из лучших игроков нападения в мире». Но если мы используем ту же точку отсчета в 500 минут, ожидаемая результативность Пулишича будет точно такой же, как и его фактическая результативность: 14-е место среди пяти крупнейших лиг Европы.

Это было бы верно и в прошлом сезоне. За весь сезон 2023-24 годов показатель 0,7 npxG+xA Пулишича в этом сезоне занял бы 15-е место среди всех игроков, которые сыграли не менее 2000 минут. Итак, даже если его завершение моментов вернется с небес на Землю, но Пулишич сможет сохранить этот профиль ударов и создания моментов для ударов до конца сезона, он станет одним из лучших игроков нападения в мире.

Но сможет ли он это сделать? Число 0,7 станет лучшим показателем в его карьере, и он даже не нюхал его с первого сезона в «Челси» в 2019-20 годах, который включал тот короткий отрезок «Проекта Перезагрузки», когда он, возможно, был лучшим игроком Премьер-лиги. Хотя рассмотрение всех ударов, которые игрок делает и создает, а не только тех, которые превращаются в голы, дает нам гораздо лучшее представление о том, насколько эффективен этот игрок и насколько он, вероятно, будет эффективен в будущем, в этих числах в начале сезона все еще много постороннего шума.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Пока что Пулишич только пытается нанести 1,7 удара за 90 минут. В прошлом году он сделал 2,3 удара за «Милан», а в среднем 2,5 за четыре сезона за «Челси». Это снижение количества было компенсировано ростом качества: 0,24 xG за удар в этом году по сравнению со средним показателем за карьеру около 0,14. Это нормально — даже лучше — но нападающему редко удается продержаться на такой диете из ударов целый сезон. Из 2,4 xG Пулишича без пенальти в этом сезоне 37% пришлось на один гол в ворота «Пармы». Сколько еще таких огромных моментов он получит?

С 2017-18 годов два игрока сыграли не менее 2000 минут за сезон и набрали не менее 0,39 xG за 90 минут, нанося 1,7 удара или меньше: Сими за «Кротоне» в 2020-21 годах и Жан-Филипп Матета за «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне. Мало того, что редкость для игрока делать то, что Пулишич делает в 38 матчах, мы еще никогда не видели игрока на его позиции, который делал бы это. Нванкво и Матета оба являлись центральными нападающими с низким количеством касаний в командах нижней половины таблицы, которые не видят много мяча. «Милан» играет в Лиге чемпионов и рассчитывает снова оказаться там в следующем сезоне.

Календарь и таблица Серии А

Это не значит, что Пулишич не сможет добавить больше ударов в будущем — мы видели, как он делал это каждый год своей карьеры. Просто что-то должно измениться, чтобы он продолжал в том же духе.

И многое уже изменилось.

Как Пулишич стал совершенно другим игроком

Раньше Пулишича делало потенциальным игроком мирового класса его умение протаскивать мяч в штрафную или находить пространство для получения паса внутри штрафной площади. Ну, угадайте что? В настоящее время у него самый низкий в карьере средний показатель прогрессивных передач, передач в штрафную площадь, касаний внутри штрафной площади и полученных прогрессивных передач.

Последнее число — самое большое изменение. В прошлом сезоне под руководством Стефано Пиоли Пулишич получил 293 прогрессивных передачи — больше всего в Серии А. В этом сезоне он получил всего 35 — или вдвое меньше, чем получал за игру в прошлом сезоне. Хотя в прошлом сезоне он был основным игроком «Милана» для продвижения атак вперед, его роль была совершенно иной, в другой команде.

При Паулу Фонсеке «Милан» мало играл в переходном периоде — в среднем у них почти на 10 владений мяча меньше за игру. Они не прессингуют так агрессивно, как в прошлом сезоне, но они также контролируют гораздо больше мяча в опасных зонах: 62% владения в последней трети по сравнению с 54% в прошлом сезоне. Другими словами: они хотят держать мяч в своей атакующей трети — независимо от того, кто им владеет.

Удивительно, но это пришлось очень ко двору для Пулишича, скоростного игрока, получившего образование в дортмундской «Боруссии», который раньше процветал в хаосе открытого поля. Хотя Пулишич гораздо реже находится с мячом в штрафной и делает меньше всего ударов за игру в своей карьере, он также создает почти в два раза больше моментов за игру, чем в среднем за карьеру, и то же самое касается его ожидаемой результативности. Он уже выполнил пять проникающих передач вразрез, что больше, чем когда-либо за один сезон. Напоминаем: сейчас середина октября.

Хотя он не так часто касается мяча в штрафной площади, он гораздо больше вовлечен в игру в Зоне 14, которая является центральной зоной сразу за пределами штрафной площади. Исследования показали, что команды, которые чаще всего получают доступ к этой зоне, чаще всего выигрывают. Обычно можно ожидать, что игроки будут передавать мяч Пулишичу ​​из этой зоны. Вместо этого он лидирует среди всех нападающих Серии А с 67 касаниями в Зоне 14.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Как бы ни закончилась оставшаяся часть сезона, этот новый стиль, безусловно, кажется более стабильным для игрока, который только в прошлом сезоне впервые в своей карьере достиг 2500 минут за сезон. Со всеми этими высокоскоростными забегами без мяча и опасными выносами в трафик Пулишич провел огромную часть своей карьеры на земле, пытаясь восстановиться после удара ногой в голень или плечом в спину.

За профессиональную карьеру Пулишича на нем фолили примерно 1,7 раза за игру. В этом сезоне на нем фолили только один раз — в семи играх.

Конечно, скептический взгляд на все это заключается в том, что Пулишич не сможет продолжать забивать так много голов с такого малого количества ударов и что он не сможет быть таким продуктивным, не получая больше касаний в штрафной. Когда нападающие видят, что их общее количество ударов и касаний в штрафной площади снижается, это обычно не является признаком того, что они становятся лучше.

Но я не уверен, что это более убедительно, чем другая сторона аргумента. Пулишич демонстрирует лучшую в карьере производительность, в то же время функционируя как топовый плеймейкер. Даже если он не бегает с мячом в ногах или не находит пространство для приема передач вперед и мячей в штрафную, мы все равно знаем, что он может все это делать, потому что он делал это еще в прошлом году. Он может получить доступ к этому более атлетичному режиму игры, если ему это нужно.

Независимо от того, сохранит ли Пулишич свою игру или нет, первые несколько месяцев сезона, по крайней мере, показали нам что-то новое. Мы знали, что он может быть настолько хорош, но мы не думали, что он способен делать это таким образом.