31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» нынче крайне нестабилен. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.
При этом «Милан» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ужасно, уступив дома «Болонье» — 2:4.
До того «Милан» переиграл «Удинезе» — 2:0, а вот поединок Лиги Европы с «Борнмутом» завершился зычной коллизией — 0:3. Команда победила в трех последних домашних поединках из пяти.
Состояние команды: «Милан» намерен побороться за самые высокие места, однако победил лишь в пяти матчах из девяти.
При этом «Милан» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только в лазарет очень не вовремя угодил ведущий хавбек Адриен Рабьо, однако есть Лука Модрич! Плюс в трех последних очных поединках с «Интером» «россонери» сумели победить.
Очевидно, что «россонери» намерены подтянуться к группе лидеров. Настрой на дерби будет у них максимальным, да и от «змеев» команда не пропускает уже полтора года.
«Интер»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Интер» лишь по дополнительным показателям опережает идущий следом «Лацио». А вот забить удалось 25 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сломила сопротивление «Венеции» — 2:0.
До того «Интер» нанес поражение «Фиорентине» — 2:1, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов одолел донецкий «Шахтёр» — 1:0. Команда победила в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Интер» ныне выглядит уверенно, к тому же явно постарается закрепиться на вершине таблицы.
При этом «Интер» победил в двух последних гостевых поединках, забив в них пять мячей. Подбор игроков у команды на зависть многим, к тому же Маркюс Тюрам уже отличился пятью забитыми мячами. А вот Лаутаро Мартинес получил травму и пока «змеям» не помощник…
Наверняка команда постарается продлить свой победный сериал. Да и пора бы уже наконец-то обыграть земляков, ныне переживающих непростой период.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Милана» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Интер» находится на психологическом подъёме, к тому же мотивирован впервые за два с половиной года одолеть земляков.
Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 8.05.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Интер» победил в четырех последних поединках
- «Змеи» в среднем забивают фактически 3 мяча за матч
- Обе команды пропускают в среднем фактически гол за матч
- «Змеи» потеряли всего два очка в текущем чемпионате
- «Интер» в четырех гостевых поединках добыл 10 очков
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