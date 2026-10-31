31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.

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«Милан»

Турнирное положение: «Милан» нынче крайне нестабилен. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ужасно, уступив дома «Болонье» — 2:4.

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До того «Милан» переиграл «Удинезе» — 2:0, а вот поединок Лиги Европы с «Борнмутом» завершился зычной коллизией — 0:3. Команда победила в трех последних домашних поединках из пяти.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Милан» намерен побороться за самые высокие места, однако победил лишь в пяти матчах из девяти.

При этом «Милан» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только в лазарет очень не вовремя угодил ведущий хавбек Адриен Рабьо, однако есть Лука Модрич! Плюс в трех последних очных поединках с «Интером» «россонери» сумели победить.

Очевидно, что «россонери» намерены подтянуться к группе лидеров. Настрой на дерби будет у них максимальным, да и от «змеев» команда не пропускает уже полтора года.

«Интер»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Интер» лишь по дополнительным показателям опережает идущий следом «Лацио». А вот забить удалось 25 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сломила сопротивление «Венеции» — 2:0.

До того «Интер» нанес поражение «Фиорентине» — 2:1, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов одолел донецкий «Шахтёр» — 1:0. Команда победила в четырех последних поединках.

Состояние команды: «Интер» ныне выглядит уверенно, к тому же явно постарается закрепиться на вершине таблицы.

При этом «Интер» победил в двух последних гостевых поединках, забив в них пять мячей. Подбор игроков у команды на зависть многим, к тому же Маркюс Тюрам уже отличился пятью забитыми мячами. А вот Лаутаро Мартинес получил травму и пока «змеям» не помощник…

Наверняка команда постарается продлить свой победный сериал. Да и пора бы уже наконец-то обыграть земляков, ныне переживающих непростой период.

На что ставят в матче Милан — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Милана» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Интер» находится на психологическом подъёме, к тому же мотивирован впервые за два с половиной года одолеть земляков.

7.00 Фора «Интера» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Милан» — «Интер» принесёт прибыль 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

8.05 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.05 на матч «Милан» — «Интер» принесёт прибыль 7050₽, общая выплата — 8050₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 8.05.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Интер» победил в четырех последних поединках

«Змеи» в среднем забивают фактически 3 мяча за матч

Обе команды пропускают в среднем фактически гол за матч

«Змеи» потеряли всего два очка в текущем чемпионате

«Интер» в четырех гостевых поединках добыл 10 очков

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