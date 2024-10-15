Эпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А

Неаполь за последние два года пережил целую бурю эмоций — от долгожданного скудетто до стремительного падения в середину таблицы Лиги Кальчо. Свежее дыхание выступлениям «Наполи» в текущем сезоне придал ряд пертурбаций, коснувшийся как основной обоймы, так и тренерского штаба команды.

Магия Конте

Весь прошлый сезон неаполитанцев лихорадило — игровой механизм «адзурри», проводивших кампанию в статусе действующих чемпионов Италии, напоминал расстроенную гитару, которую не мог наладить ни один из быстро сменяющихся тренеров.

Фиаско у руля «Наполи» настигло Руди Гарсию, Вальтера Маццарри и Франческо Кальцону, чей общий труд в конечном итоге оставил клуб не только за бортом тройки лучших Серии А, но и вне еврокубковой зоны.

Итоговая десятая позиция заставила руководство «Наполи» в лице Аурелио Де Лаурентиса перейти к кардинальным мерам, ведь в последний раз команда финишировала на двухзначном месте пятнадцать лет назад — в сезоне 2008/2009 «адзурри» оказались двенадцатыми.

Брать реванш с неаполитанцами был призван Антонио Конте, находившийся в творческом отпуске с марта 2023 года. 55-летний специалист известен двумя факторами: характером, который далеко не подарок, и умением сходу приводить возглавляемый клуб на лидерские позиции.

Первый критерий немного настораживает, ведь президент «Наполи» обладает не менее крутым нравом, однако пока Де Лаурентис и Конте довольно успешно уживаются под одной крышей. Вторая черта добавила авансов кандидатуре Антонио, когда руководство «адзурри» еще прибывало в поиске кандидатов.

Антонио Конте globallookpress.com

Эффект Конте ранее ощутили на себе туринский «Ювентус» и лондонский «Челси», которые в первый год под руководством итальянского наставника завоевали золотые медали национальных первенств.

Для повторения сказочного дебюта с «Интером» специалисту не хватило всего двух баллов, чтобы оказаться на троне Серии А. Тем не менее во втором сезоне Антонио исправил ситуацию, приведя «нерадзурри» к скудетто Лиги Кальчо с приличным гандикапом от ближайших преследователей.

Исключением из правил в клубной тренерской карьере Конте стал «Тоттенхэм», у руля которого максимумом для итальянца было четвертое место АПЛ. После ухода Антонио с должности менеджера «шпор» позиция в топ-4 кажется недостижимой для северолондонского футбольного коллектива.

Пока с «Наполи» у итальянского специалиста дела идут четко по графику: после полученной пощечины от «Вероны» в первом туре Серии А (разгромное поражение 0:3), «адзурри» имеют шестиматчевую беспроигрышную серию, победив при этом в пяти поединках, и возглавляют пелотон чемпионата Италии.

Щедрость Де Лаурентиса

Летом неаполитанцы не жалели денег на новичков, что несвойственно довольно скупому владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису. Минувшая трансферная кампания «Наполи» была самой масштабной за последние пять лет — «адзурри» потратили почти 150 млн евро.

При этом клуб не заработал заоблачных сумм на продаже игроков, как в случае с Ким Мин Джэ, которого «Бавария» год назад приобрела за 50 млн евро. Практически все дорогостоящие звезды клуба остались в Неаполе, а наибольшую выручку экс-чемпионам Италии принес отъезд Лео Эстигора во французский «Ренн» за 7 млн евро.

Под Конте были выделены немалые средства на усиление всех линий неаполитанцев. «Наполи» пополнили защитники Алессандро Буонджорно (35 млн евро), Рафа Марин (12 млн евро) и Леонардо Спинаццола (единственный свободный агент), полузащитники Билли Гилмор (14 млн евро), Скотт Мактоминей (30,5 млн евро) и Давид Нерес (28 млн евро), нападающий Ромелу Лукаку (30 млн евро).

Аурелио Де Лаурентис globallookpress.com

Некоторые из новобранцев уже успели стать системообразующими исполнителями «адзурри», как, к примеру, Буонджорно и Лукаку. 25-летний защитник пропустил стартовое фиаско от «Вероны», однако далее отыграл во всех встречах Серии А от звонка до звонка, выглядя на данном этапе главным оплотом в обороне «Наполи».

Ромелу с первого матча принялся штамповать голы в новом клубе, возвращая страх к своей персоне в глазах оппонентов. Постепенно место в центре поля прибирает к ногам Скотт Мактоминей, имеющий в активе уже 1+1.

Роль джокера у итальянского тренера отведена Давиду Нересу, который получает пока малочисленное игровое время, выходя со скамейки запасных, но при этом отличился одним забитым мячом и одним ассистом в Серии А.

Самые большие вложения Де Лаурентиса на данном этапе приносят плоды, которые выливаются в победные результаты и пополнение копилки результативными баллами.

Бунтарям в Неаполе не место

Регресс прошлогоднего «Наполи» также связан со спадом игровой формы лидеров, в частности Виктора Осимхена. В чемпионский сезон нападающий стал откровением Серии А, однако поддержать дальше результативные показатели на высочайшем уровне ему не удалось.

Возможно, связано это с тем, что неаполитанцы не отпустили Виктора еще летом 2023 года в «ПСЖ», затребовав у французского клуба заоблачный ценник за трансфер.

Мотивация Осимхена рвать жилы в рядах «адзурри» стала на порядок меньше, а количество конфликтных ситуаций вокруг его персоны увеличилось.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Побег из Неаполя мог состояться в прошлое трансферное окно, когда охоту за ним продолжили «ПСЖ» и ведущие английские клубы. Палкой в колесах снова стала сумма отступных нигерийца, которая после подписания нового контракта в декабре 2023 года составила 130 млн евро.

Наиболее сильное желание видеть Виктора в своих рядах проявил «Челси», который хотел включить в сделку по его переходу Лукаку. В конечном итоге, Осимхен не пожелал отправиться в Лондон, предпочитая перебраться в более сильную команду, а Ромелу достался «Наполи» за 30 млн евро.

Перед дедлайном появился шикарный вариант для нигерийского форварда — переезд в Саудовскую Аравию, где местный «Аль-Ахли» готов был платить ему 40 млн евро в год. Тут вмешался Де Лаурентис, запросивший дополнительные 5 млн евро за трансфер, после чего переговоры зашли в тупик.

Отношения Осимхена с клубом максимально испортились — он разругался с руководством «адзурри», которое в свою очередь исключило нападающего из заявки. В стане неаполитанцев скандалисту светили только индивидуальные тренировки, как минимум для открытия зимнего трансферного окна.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Спас нигерийца от катастрофы «Галатасарай», который забрал Виктора из Неаполя на правах аренды. Кажется, что ход турецкого клуба позволил выдохнуть с облегчением как Осимхену, так и правящей верхушке «Наполи».

Кварацхелия расправил крылья

Теперь из звездного дуэта «адзурри» Осимхен-Кварацхелия доступным для Антонио Конте остался лишь последний. Грузинский вингер, как и Виктор, немного сдал позиции в прошлом сезоне, а его действия на фланге выглядели слишком предсказуемыми для соперников.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Поэтому никто не исключал, что он расстанется с Неаполем, пока ценник не покатился по наклонной. Вокруг Хвичи ходило немало слухов относительно возможного трансфера в прошедшее окно, где среди претендентов на него назывались мадридский «Реал» и «ПСЖ».

Только до официальных предложений дело не дошло, и сам Кварацхелия не был столь категоричен в требовании перехода, как Осимхен.

Летом все мысли 23-летнего вингера были связаны с выступлениями сборной Грузии на Евро-2024. Хвича задавал темп в атаке «крестоносцев», отличившись одним голом и добравшись с национальной командой в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Позитивный игровой настрой Кварацхелия перенес в Неаполь, где снова зажигает в последней трети поля «Наполи». Конте импровизирует с амплуа грузина, который барражирует между привычным левым флангом и позицией оттянутого нападающего.

На последней Хвича успешно выполняет возложенные функции, отправив в ворота оппонентов два мяча и дважды ассистировав партнерам по команде. Еще один мяч «Монце» он забил вовсе, расположившись на месте центрального форварда.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Статистика 2+1 за три встречи в сентябре принесла Кварацхелии награду лучшего игрока месяца чемпионата Италии. Складывается ощущение, что у Антонио Конте появляется еще один фаворит в лице грузинского атакующего полузащитника.

Реанимация карьеры Лукаку

После трехлетней разлуки дуэт Конте-Лукаку наконец снова вместе — итальянец хотел видеть Ромелу еще во время работы с «Ювентусом» и «Челси», но судьба впервые объединила их в «Интере».

Сперва бельгиец жаловался на изнуряющие тренировки Антонио, который всегда требовал полной отдачи на них. Спустя время Лукаку рассыпался в комплиментах итальянскому специалисту, когда стал играть более интенсивно и раскрыл полностью свой потенциал.

За два сезона под руководством Конте в «Интере» нападающий наколотил 64 мяча во всех турнирах и выиграл скудетто. После этого периода ренессанса в карьере бельгийского форварда начался простой.

Нигде более Ромелу не выглядел хищником, способным отправить игровую сферу в ворота практически из любой позиции. В «Челси» он затерялся, камбэк в стан «нерадзурри» прошел без особого блеска, и в «Роме» Лукаку напоминал лишь блеклую тень того себя, который вдохновленно выступал при Конте.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Когда ему поступило предложение снова попробовать силы под началом итальянского наставника, бельгиец без долгих раздумий дал положительный ответ.

По сути в «Наполи» ехал кот в мешке, испытывающий проблемы как с результативными показателями, так и лишним весом. Тем не менее на данном этапе ставка Антонио на Ромелу превосходит даже все самые оптимистичные ожидания — в 5 матчах Лиги Кальчо форвард трижды оставил автограф в воротах соперников и отдал четыре голевые передачи.

Проверка на прочность

«Наполи» штурмует Серию А с самого старта первенства, когда урок Конте преподала «Верона», устроившая на домашнем стадионе «Маркантонио Бентегоди» неаполитанцам разгром со счетом 3:0.

Наставник «адзурри» внес пометки в свой блокнот по итогам провальной встречи, провел разбор полетов и сделал, как показало время, правильные выводы. После провала в Вероне подопечные Антонио не знают вкуса поражений, набрав за последние шесть встреч 16 баллов из 18 возможных.

«Наполи» globallookpress.com

Конечно, можно апеллировать тем, что большая часть соперников неаполитанцев была из второй половины турнирной таблицы итальянского первенства, а с переживающим аналогичную перестройку «Ювентусом» на выходе получились унылые нули.

Однако нельзя не заметить появившуюся стабильность в выступлениях «Наполи», которую Конте внедряет в ДНК команде. Крайне преобразилась игра «адзурри» в обороне, если в прошлом году они занимали лишь десятую строчку среди клубов Серии А по пропущенным голам, то сейчас идут в тройке лучших по этому показателю.

Антонио варьирует защитные порядки команды, предпочитая тройку центральных (Буонджорно- Ррахмани-Ди Лоренцо) в начальных четырех турах, а в поединке с «Ювентусом» и далее перейдя на четверых исполнителей в первой трети поля, вернув Ди Лоренцо на привычный для него правый фланг.

По разнице забитых/пропущенных мячей «Наполи» набрал +9 (14-5), имея лучший показатель в Лиге Кальчо наряду со «старой синьорой» (10-1).

«Бьянконери» с перфекционизмом подошли к стартовому этапу чемпионата Италии, записав на счет три победы со счетом (3:0) и три нулевых ничьи. Только в седьмом туре идиллию подопечным Тьяго Мотты испортил «Кальяри», расписавший с туринцами мировую 1:1.

Антонио Конте и Тьяго Мотта globallookpress.com

Пока ситуация выглядит так, что дуэту «Наполи»-«Ювентус» вполне по силам бросить вызов забуксовавшим на старте «Интеру» и «Милану» в борьбе за титул Серии А.

«Нерадзурри», доминировавшие в минувшем сезоне, далеки от оптимальных кондиций и им не хватает концентрации в концовке матчей — очки против «Монцы», «Дженоа» и «Милана» были потеряны под занавес. Симоне Индзаги еще не нашел противоядие этой проблеме, поэтому соперники чемпионов сполна пользуются их растратой очков.

«Милан» под руководством Пауло Фонсеки находится в поисках себя, а результаты «россонери» напоминают американские горки — безвыигрышная серия сменилась беспроигрышной, которую вновь перечеркнуло фиаско в игре с «Фиорентиной».

Календарь и таблица Серии А

Вполне реально, что «Наполи» сможет вклиниться в чемпионскую гонку, но дистанция впереди остается более чем внушительной. Настоящее испытание для дружины Конте наступит с конца октября по начало декабря, когда соперниками «адзурри» выступят подряд «Милан», «Аталанта», «Интер», «Рома», «Торино» и «Лацио».

Если неаполитанцы пройдут этот календарный отрезок без особых потерь в очках, то это будет громкой заявкой на золотые медали чемпионата Италии.