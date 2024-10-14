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    Трансферный дайджест. 8 — 14 октября

    Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена

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    Душан Влахович может покинуть «Ювентус»
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    Душан Влахович может покинуть «Ювентус»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джонатан Та

    «Байер», защитник, 28 лет

    Этот защитник уже давно является основным игроком немецкой команды. Та очень габаритный футболист, который способен зацементировать оборону. За его подписание ведут борьбу несколько топ-клубов.

    По данным Bayern & Germany, «Реал» и «Барселона» заинтересованы в подписании защитника. Руководство «сливочных» уже контактировало с представителями Та.

    Джонатан Та
    globallookpress.com

    К тому же, интерес к игрок проявляла «Бавария», но этот клуб уже не является фаворитом в гонке. Пока что «Реал» действует решительнее в переговорах с защитником.

    Сам Та примет решение о своем будущем в январе 2025-го года. Если футболист решит покинуть «Байер», то сделает это следующим летом на правах свободного агента.

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    • В нынешнем сезоне Та провел за немецкую команду 6 матчей в рамках Бундеслиги и забил 1 гол.

    Наш прогноз: Джонатан Та все-таки перейдет в «Реал» следующим летом.

    Поль Погба

    «Ювентус», полузащитник, 31 год

    Фрацузский футболист много раз был в центре скандалов, а в этом году его еще и дисквалифицировали на 4 года из-за положительной допинг-пробы. Несмотря на это, Погба скоро вернется в футбол.

    Как сообщает журналист Малик Траоре, француз ведет переговоры с «Марселем» о возможном подписании контракта. Стороны могут подписать соглашение уже в январе 2025-го года.

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    • К тому же, руководство «Ювентуса» намерено разорвать действующий контракт с Погба. Уже в марте следующего года игрок сможет вернуться в большой футбол, но, скорее всего, не в футболке «старой синьоры».

    Сейчас «Марселю» будет подписать Погба куда проще, чем пару лет назад. Вряд-ли игрок попросит большой контракт после дисквалификации. Несмотря на это, «Лос-Анджелес» из МЛС может составить конкуренцию французам в борьбе за подписание полузащитника.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Погба успел провести за «Ювентус» только 2 матча в рамках Серии А и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: «Марсель» легко договорится с Погба и стороны подпишут контракт.

    Виктор Осимхен

    «Наполи», нападающий, 25 лет

    Сейчас форвард выступает за «Галатасарай» на правах аренды, где показал неплохой футбол на старте. Сейчас несколько клубов заинтересованы в подписании Осимхена.

    По информации Corriere dello Sport, руководство «Галатасарая» всерьез намерено выкупить Осимхена у «Наполи». Сейчас сумма отступных в контракте игрока — 75 млн. евро.

    Виктор Осимхен
    globallookpress.com

    Помимо «Галатасарая», в услугах нападающего до сих пор заинтересован «Челси». «Синие» попытаются подписать Осимхена в зимнее трансферное окно.

    Сообщается, что руководству «Челси» придется заплатить 81 млн. евро в случае перехода — 75 млн. евро «Наполи» и 6 млн. евро «Галатасараю» за расторжение арендного соглашения.

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    • В нынешнем сезоне Осимхен провел за турецкую команду 4 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Осимхен пополнит состав «Челси».

    Милан Шкриньяр

    ПСЖ, защитник, 29 лет

    Футболист в прошлом сезоне пополнил состав парижской команды и провел неплохой отрезок в 2023-м году. Сейчас Шкриньяр испытывает проблемы в ПСЖ и может уйти.

    По данным журналиста Фабрицио Романо, защитника не устраивает игровое время в нынешнем сезоне. Шкриньяр может покинуть ПСЖ уже в январе 2025-го года.

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    • Один из вариантов продолжения карьеры — «Ювентус». Руководство «старой синьоры» готовы взять игрока на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сделка состоится, если боссы ПСЖ согласятся на эту сделку.

    По информации интернет-портала Transfermarkt стоимость Шкриньяра оценивается в 20 млн. евро.

    Милан Шкриньяр
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне защитник провел за ПСЖ только 2 матча и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Шкриньяр останется в ПСЖ до следующего лета.

    Альваро Каррерас

    «Бенфика», защитник, 21 год

    Этот молодой защитник довольно быстро прогрессирует. Каррерас в прошлом межсезонье перешел в «Бенфику», а сейчас игроком интересуются топ-клубы из европейских чемпионатов.

    Как сообщает O Jogo, «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Каррераса. Лидируют в гонке за футболиста именно «красные дьяволы».

    Альваро Каррерас
    globallookpress.com

    Дело в том, что «Бенфика» выкупила игрока именно у «Манчестер Юнайтед». Теперь «манкунианцы» имеют приоритетное право обратного выкупа, а также клуб может повторить трансферное предложение от других клубов.

    Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Каррераса в 8 млн. евро. Действующий контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2029-го года.

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    • В нынешнем сезоне Каррерас провел за португальскую команду 10 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

    Наш прогноз: Каррерас вернется в «Манчестер Юнайтед».

    Лоик Баде

    «Севилья», защитник, 24 года

    С прошлого сезона футболист стал чаще выходит на поле в составе «Севильи». Сейчас топ-клуб АПЛ заинтересован в подписании Баде, который быстро прогрессирует в испанском клубе.

    По информации Marca, «Ливерпуль» готов оформить трансфер защитника уже в зимнее трансферное окно. Боссы «мерсисайдцев» рассчитывают на то, что Баде заменить Вирджила ван Дейка в будущем.

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    • В «Севилье» считают, что защитник является одним из ценных активов клуба на рынке. Клуб попытается хорошо заработать на переходе футболиста.

    Помимо «Ливерпуля», в услугах игрока также заинтересованы «Рома» и «Штутгарт». Примерная сумма трансфера может составлять от 14 до 20-и млн. евро.

    Лоик Баде
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Баде провел за «Севилью» 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Баде пополнит состав «Ливерпуля».

    Душан Влахович

    «Ювентус», нападающий, 24 года

    Форвард является одним из лидеров «старой синьоры» в атаке. Влахович регулярно забивает голы и помогает команде, но уже зимой нападающий может покинуть клуб.

    По данным Corriere dello Sport, Влахович близок к переходу в другую команду в зимнее трансферное окно. Дело в том, что нападающий не спешит продлевать контракт с «Ювентусом».

    Душан Влахович
    globallookpress.com

    Руководство «старой синьоры» рассматривает вариант с продажей, если игрок не подпишет новое соглашение с клубом. Следующие переговоры между сторонами пройдут в декабре этого года.

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    Действующее соглашение Влаховича с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026-го года. Пока не сообщается, в какой именно клуб форвард может перейти в случае отказа продлевать контракт с туринцами.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» 7 матчей в рамках Серии А и забил 5 голов.

    Наш прогноз: Влахович подпишет новое соглашение со «старой синьорой».

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