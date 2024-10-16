«Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров

«Бенфика» — успешный мировой бренд, который известен не только успехами на футбольном поле, но и грамотным получением прибыли благодаря многомиллионным продажам местных воспитанников. Казалось, что финансовые дела клуба из Лиссабона идут весьма успешно, но неожиданно в адрес «орлов» были выдвинуты обвинения, связанные с коррупционной составляющей.

Зона риска

Во вторник, 15 октября, как гром среди ясного неба, в мировых СМИ появилась новость о том, что португальская прокуратура требует исключить «Бенфику» из всех спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Связан такой жесткий подход к лиссабонцам с рядом обвинений, включающих налоговое мошенничество и коррупцию. Скандал вокруг «красных» получил название «дело об электронных письмах».

Сообщается, что неправомерные действия происходили в период с 2016 по 2019 год, когда президентское кресло в «Бенфике» занимал Луиш Филипе Виейра. Помимо «орлов» под раздачу может попасть еще один клуб — «Витория Сетубал», чьи представители также были замешаны в мошеннических схемах.

Согласно данным прокуратуры, тогдашней правящей верхушке двух футбольных коллективов были предъявлены подозрения в том, что с 2016 по 2019 год покупка и продажа игроков у «садинцев» были смоделированы с целью вливания средств в клуб, испытывающий финансовые трудности, при этом извлекались эти деньги у «Бенфики».

Луиш Филипе Виейра (по центру) globallookpress.com

В частности, в число таких сделок включают трансфер голкипера Бруну Варелы, являющегося воспитанником академии «орлов».

Вратарь в июле 2016 года отправился из Лиссабона в Сетубал на правах свободного агента, а ровно год спустя вернулся в ряды «красных» за 100 тысяч евро. Детали перехода Варелы и целесообразность выплат за него изучаются правоохранительными органами Португалии.

Бруну Варела globallookpress.com

Фигурантам дела со стороны «Бенфики» (экс-президенту Луишу Филипе Виейре и экс- юрисконсульту Паулу Гонсалвешу) и «Витории Сетубал» (экс-владельцу Фернандо Оливейре и экс-директорам Витору Валенте и Паулу Гренчо) могут запретить заниматься профессиональной деятельностью либо являться спортивными агентами на срок от 1 до 5 лет при вынесении обвинительного приговора.

Помимо отстранения от спорта, бывшим менеджерам «орлов» грозит выплата совместного штрафа порядка 900 тысяч евро, а для экс-руководства «садинцев» сумма составит около 1,6 млн евро.

Отделались легким испугом

Прокуратура также выдвигала обвинения в адрес действующего президента «Бенфики» Руя Кошты и директора «красных» Домингуша Суареша де Оливейры, которые в период с 2016 по 2019 год входили в администрацию клуба.

Кроме вопросов, касающихся отмывания денег правящей верхушкой «красных», они фигурировали, как лица, подписавшие некоторые спорные контракты, в частности с игроками из Бразилии: Луишем Фелипе, Марсело Эрмесой и Даниэлем дос Анжосем.

Допрос Руя Кошты длился менее часа, после чего он и Домингуш Суареш де Оливейра были оправданы. Утверждается, что подписи двух членов правления появились в сомнительных трудовых соглашениях только для подтверждения юридической силы документов, а сами они не были осведомлены о реальных обстоятельствах.

Руй Кошта и Домингуш Суареш де Оливейра упоминали, что регулярно получали контракты и чеки для их заверения несколько раз в неделю. Учитывая количество предоставляемых документов и основываясь на доверительных отношениях, они не сомневались в прозрачности ведения бизнеса тогдашними президентом и юрисконсультантом «Бенфики», когда проставляли необходимые подписи.

Руй Кошта globallookpress.com

Во главе угла мошеннических манипуляций стоял Луиш Филипе Виейра, который централизовал процесс найма в клубе и управлял его перипетиями. Показания Руя Кошты и Домингуша Суареша де Оливейры косвенно намекают на концентрацию власти в руках тогдашнего президента «орлов».

Сам Вийера подтвердил, что его полномочия по принятию решений охватывали переговоры по общим условиям контрактов. Далее он сотрудничал с уже экс-руководителем юридического отдела Паулу Гонсалвешем, отвечавшим за оформление трудовых соглашений.

«Бенфика» будет бороться

Юридический отдел «Бенфики» не сидит сложа руки, и адвокаты «красных» уже занимаются подробным анализом обвинений.

Лиссабонский клуб объявил, что намерен оспаривать все необоснованные обвинения, которые повлекли за собой предполагаемые неправомерные действия бывшего президента Луиша Филипе Виейры и экс-директора по правовым вопросам Паулу Гонсалвеша.

«Бенфика» globallookpress.com

Последний также планирует отстаивать свое имя, опровергая выдвинутые прокуратурой подозрения в активной коррупции и налоговом мошенничестве. Он назвал обвинения сюрреалистичными и не имеющими никакого фактического либо юридического фундамента.

Гонсалвеш считает, что все его действия полностью правомерны и не являются коррупционным преступлением, ведь большинство из них применяются другими участники футбольного рынка, как на национальном, так и международном уровне.

Адвокат, дававший юридические консультации менеджменту «Бенфики» с 2007 по 2018 год, заявил, что всегда был предан делу и соблюдал букву закона. Своими решениями он никогда не выходил за рамки возложенного на него в то время функционала, и он руководствовался выданными ему инструкциями.

Отныне Паулу, засучив рукава, будет занят опровержением непонятных для него обвинений и защите своей честной репутации. Гонсалвеш потребовал снять с него профессиональную тайну, ведь без этого фактора экс-юрисконсультант «орлов» не сможет в полной степени реализовать право на защиту.

Многое на кону

Как упоминали выше, если все обвинения в адрес бывшего руководства «Бенфики» будут доказаны, то «орлов» может ждать незавидная участь — отстранение от выступлений во всех турнирах на срок от полугода до трех лет.

Весьма суровое и, главное, вполне реализуемое наказание для клуба из Лиссабона, ведь неспроста прокуратура мертвой хваткой взялась за изучение материалов дела, придав ему публичную огласку.

Прогнозы и ставки на футбол

Видимо, правоохранительные органы максимально уверены в своей правоте, ведь посягательство на одного из представителей «большой тройки» португальского футбола достаточно рискованный шаг.

Не исключено, что потребуется не один год для доказательства вины менеджмента «Бенфики» в мошеннических деяниях в период с 2016 по 2019 год. Если она получит подтверждение, тогда к «красным» могут быть применены самые жесткие санкции, однако у лиссабонцев останется еще один козырь в рукаве — подача апелляции.

«Бенфика» globallookpress.com

Считаем, что долгосрочный турнирный бан «Бенфики» является слишком строгим наказанием для такого великого клуба, вносящего свою лепту в развитие не только португальского, но и мирового футбола. Такое наказание нанесло бы ощутимый урон одному из мастодонтов Примейра-лиги, которому бы пришлось проходить долгий путь, чтобы вновь встать на ноги и вернуть утраченные позиции.

Вполне реален вариант, при котором в отношении «орлов» будут применены санкции аналогичные тем, что выпали на долю «Ювентуса» после дела «кальчополи» — понижение в классе и аннулирование трофеев, завоеванных в трехлетний период, когда, возможно, совершались коррупционные схемы.

Не исключено, что смягчить ситуацию для «Бенфики» может тот фактор, что обвиняемые в мошенничестве функционеры уже находятся вне структуры клуба. Даже если незаконное присвоение денег имело место, то «красные» выступают тут в роли жертвы.

Многомиллионной торсиде «Бенфики» спортивная дисквалификация ее любимцев разобьет сердце, ведь для многих «орлы» — не просто футбольный клуб, а неотъемлемая часть жизни.