«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна

Прощание с горьким привкусом
Заявление Гризманна о завершении карьеры в сборной Франции оказалось громом среди ясного неба как для поклонников Les Bleus, так и для всей мировой футбольной общественности. Постепенно «трехцветных» покидает поколение игроков, которые ранее приводили национальную команду к значимым победам и трофеям.
Зимой 2023 года перчатки на гвоздь повесил многолетний страж ворот Уго Льорис, установивший рекорд по матчам в футболке «синих» (144). После Евро-2024 ряды французов покинул лучший бомбардир команды за всю историю — Оливье Жиру, наколотивший 57 голов и решивший уступить дорогу молодым.
Следующей пришла пора Антуану перевернуть страницу и сосредоточиться на выступлениях за «Атлетико». «Маленький принц» прошел долгий путь в сборной, сперва засияв в молодежных U19, U20 и U21, а после примерив роль лидера взрослой команды.
Ему чуть не хватило до того, чтобы превзойти достижения Льориса и Жиру в рядах «трехцветных»: на счету Гризманна 137 поединков в футболке Les Bleus (делит третью строчку вместе с Оливье) и 44 забитых мяча (четвертое место в истории Франции).
Если эти две вершины остались для 33-летнего нападающего непокоренными, то по показателю голевых передач он идет в лидерах. Антуан на данном этапе является лучшим плеймейкером сборной с 38 ассистами, у ближайшего преследователя Килиана Мбаппе 35 результативных пасов.
Конечно, форвард мадридского «Реала» имеет все шансы сместить Гризманна с этого трона, вот только рекорды точно не являются мерилом величия бывшего седьмого номера «трехцветных».
Своим утонченным видением игры он влюбил в себя миллионы болельщиков по всему миру, а вклад в достижения национальной команды ставит его имя в один ряд с такими французскими мастерами футбола, как Мишель Платини, Жюст Фонтен, Тьерри Анри, Зинедин Зидан.
Как говорили выше, прощание Антуана со сборной Франции удивило многих — хоть игрок и перешагнул тридцатилетний порог, но при этом нельзя сказать, что его выступления потеряли блеск.
Гризманн является ключевой фигурой в «Атлетико», доказывая на футбольном поле свою профпригодность. На счету нападающего 10 поединков в текущем сезоне, в которых он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя точными передачами.
За Les Bleus с результативными свершениями дела обстояли куда хуже — его настигла голевая засуха. Последний раз Антуан поразил ворота оппонентов больше года назад, когда в товарищеском поединке расписался во владениях сборной Германии.
Однако отсутствие голевых действий не должно вводить в заблуждение, ведь общее влияние Гризманна на игру национальной команды Франции было колоссальным, и причина ухода из стана «трехцветных» кроется в другом.
В отношениях форварда с главным тренером «синих» Дидье Дешамом пробежала кошка еще в прошлом году, когда после завершения карьеры Уго Льорисом решалась судьба капитанской повязки. Наставник французов отдал предпочтение Килиану Мбаппе, что вызвало разочарование у Антуана.
Интерес к выступлениям за команду стал немногим меньше, а на Евро-2024 мы увидели скучную сборную Францию и блеклое выступление Гризманна. Тяжело быть рядовым, когда тебе по силам роль маршала.
Последним матчем в стартовом составе «трехцветных» для нападающего стал поединок Лиги наций УЕФА против команды Италии. После финального свистка Антуан в одиночку совершил забег по полю стадиона «Парк де Пренс», аплодируя болельщикам, и, как оказалось, это был прощальный круг почета.
Сказочное десятилетие
Антуан Гризманн был одним из символов нынешней сборной Франции — серым кардиналом, который не всегда первым бросался в глаза на поле, однако глядя на его действия можно было увидеть саму суть игры.
Еще с юных лет он начал приводить «трехцветных» к победам на международных турнирах, когда с командой U19 одержал викторию на домашнем Евро-2010. Молодой игрок отличился двумя забитыми мячами в воротах сверстников из Австрии на групповом этапе.
Шаг за шагом Антуан преодолевал возрастные ступени «синих» и дорос до взрослой команды в 2014 году. Дебют и вся карьера Гризманна в сборной Франции прошли под руководством единственного тренера — Дидье Дешама.
Крепкий союз проследовал вместе долгий десятилетний путь, который включил сразу шесть крупных первенств: Чемпионаты мира 2014, 2018, 2022 и Чемпионаты Европы 2016, 2020, 2024. Антуан полюбил финальные стадии этих турниров, появившись на поле 36 раз — чаще, чем кто-либо из французских игроков за всю историю.
Бенефисом нападающего стал Евро-2016, когда до золотых медалей сборной Франции не хватило всего одного шага. Гризманн довольствовался серебряной наградой, однако его индивидуальные показатели были выше всяких похвал — 6 голов (лучший снайпер турнира) и 2 голевые передачи.
«Маленький принц» стал игроком года на родине и занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».
Реабилитировался с «синими» Антуан спустя два года, завоевав заветный трофей на ЧМ-2018 в России. Вклад форварда в общий успех сборной был значительным: он сыграл во всех матчах на мундиале, забив 4 гола и оформив 4 ассиста. В финальном поединке с командой Хорватии на его счету один автограф и два результативных паса.
Отстоять звание чемпионов мира через четыре года французам не удалось — в решающем поединке сборная Аргентины оказалась сильнее, однако в целом турнир Гризманн провел успешно (три голевые передачи тому подтверждение).
Между двумя мундиалями затесался триумф национальной команды Франции в Лиги наций УЕФА-2021, когда в полуфинале и финале поверженными оказались Бельгия и Испания соответственно.
Всего на крупных международных турнирах Антуан отметился одиннадцатью забитыми мячами, и по этому критерию он входит в топ-5 лучших игроков «трехцветных», а опережают его лишь Мишель Платини (14), Килиан Мбаппе (13), Жюст Фонтен (13) и Тьерри Анри (12).
Невосполнимая потеря
Глава Антуана в сборной Франции закрыта и пока непонятно, как «синие» планируют строить игру дальше без главного мозгового центра команды.
В стане «трехцветных» в последние десятилетия всегда присутствовал симбиоз исполнителей, обладающих физической мощью, и футболистов, которые действовали за счет игрового интеллекта. К числу таких можно отнести Зинедина Зидана, Франка Рибери, Антуана Гризманна.
Именно эти игроки выступали связующим звеном между защитой и атакой, а сплав физики и ума приносил французам успех на международной арене. Сейчас же в распоряжении Дидье Дешама остается когорта центральных полузащитников, главным козырем которых выступает физические данные, но никак не креативность.
Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Н'Голо Канте — все они хороши по большей мере как разрушители, проделывающие большой объем беговой работы и умеющие отобрать мяч у оппонента, однако точно не как разыгрывающие.
Исполнителей, близких по уровню технической оснащенности к Гризманну, который постоянно обострял игру передачами, контролировал ее темп и удивлял нестандартными решениями, у сборной Франции на данном этапе нет.
Дидье Дешаму предстоит проделать немалую работу, чтобы видоизменить игру «трехцветных», возможно, сделав упор в созидательной стадии больше на фланговых игроков: Усмана Дембеле, Брадли Баркола, Майкла Олисе.
Вот только и тут может случиться коллапс, так как столба в центре нападения, умеющего замыкать навесы с края поля, с уходом Оливье Жиру Франция утратила. Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани предпочитают иную манеру завершения атак, поиск мяча в глубине и полагаются на свою скорость.
Гризманн обладал уникальными способностями и умел сплести воедино игровые нити сборной Франции. «Трехцветные» лишились не просто одного из исполнителей стартового состава, а потеряли футбольного Клода Моне, творящего искусство на поле.
Снимаем шляпу перед лучшим игроком последних десяти лет в рядах Les Bleus. Не будем исключать тот фактор, что дни нахождения Дидье Дешама у руля команды Франции близятся к концу и с приходом нового тренера «прощай» Антуана сменится на «до свидания».