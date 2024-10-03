«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна

Совершенство — именно так можно охарактеризовать международную карьеру Антуана Гризманна. Его уход из сборной Франции стал неожиданностью, но имел под собой определенный фундамент. Теперь «трехцветные» будут вынуждены справляться без главного дирижера атак последних лет.

Прощание с горьким привкусом

Заявление Гризманна о завершении карьеры в сборной Франции оказалось громом среди ясного неба как для поклонников Les Bleus, так и для всей мировой футбольной общественности. Постепенно «трехцветных» покидает поколение игроков, которые ранее приводили национальную команду к значимым победам и трофеям.

Зимой 2023 года перчатки на гвоздь повесил многолетний страж ворот Уго Льорис, установивший рекорд по матчам в футболке «синих» (144). После Евро-2024 ряды французов покинул лучший бомбардир команды за всю историю — Оливье Жиру, наколотивший 57 голов и решивший уступить дорогу молодым.

Следующей пришла пора Антуану перевернуть страницу и сосредоточиться на выступлениях за «Атлетико». «Маленький принц» прошел долгий путь в сборной, сперва засияв в молодежных U19, U20 и U21, а после примерив роль лидера взрослой команды.

Ему чуть не хватило до того, чтобы превзойти достижения Льориса и Жиру в рядах «трехцветных»: на счету Гризманна 137 поединков в футболке Les Bleus (делит третью строчку вместе с Оливье) и 44 забитых мяча (четвертое место в истории Франции).

Если эти две вершины остались для 33-летнего нападающего непокоренными, то по показателю голевых передач он идет в лидерах. Антуан на данном этапе является лучшим плеймейкером сборной с 38 ассистами, у ближайшего преследователя Килиана Мбаппе 35 результативных пасов.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Конечно, форвард мадридского «Реала» имеет все шансы сместить Гризманна с этого трона, вот только рекорды точно не являются мерилом величия бывшего седьмого номера «трехцветных».

Своим утонченным видением игры он влюбил в себя миллионы болельщиков по всему миру, а вклад в достижения национальной команды ставит его имя в один ряд с такими французскими мастерами футбола, как Мишель Платини, Жюст Фонтен, Тьерри Анри, Зинедин Зидан.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Как говорили выше, прощание Антуана со сборной Франции удивило многих — хоть игрок и перешагнул тридцатилетний порог, но при этом нельзя сказать, что его выступления потеряли блеск.

Гризманн является ключевой фигурой в «Атлетико», доказывая на футбольном поле свою профпригодность. На счету нападающего 10 поединков в текущем сезоне, в которых он отметился тремя забитыми мячами и четырьмя точными передачами.

За Les Bleus с результативными свершениями дела обстояли куда хуже — его настигла голевая засуха. Последний раз Антуан поразил ворота оппонентов больше года назад, когда в товарищеском поединке расписался во владениях сборной Германии.

Однако отсутствие голевых действий не должно вводить в заблуждение, ведь общее влияние Гризманна на игру национальной команды Франции было колоссальным, и причина ухода из стана «трехцветных» кроется в другом.

В отношениях форварда с главным тренером «синих» Дидье Дешамом пробежала кошка еще в прошлом году, когда после завершения карьеры Уго Льорисом решалась судьба капитанской повязки. Наставник французов отдал предпочтение Килиану Мбаппе, что вызвало разочарование у Антуана.

Интерес к выступлениям за команду стал немногим меньше, а на Евро-2024 мы увидели скучную сборную Францию и блеклое выступление Гризманна. Тяжело быть рядовым, когда тебе по силам роль маршала.

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Последним матчем в стартовом составе «трехцветных» для нападающего стал поединок Лиги наций УЕФА против команды Италии. После финального свистка Антуан в одиночку совершил забег по полю стадиона «Парк де Пренс», аплодируя болельщикам, и, как оказалось, это был прощальный круг почета.

Сказочное десятилетие

Антуан Гризманн был одним из символов нынешней сборной Франции — серым кардиналом, который не всегда первым бросался в глаза на поле, однако глядя на его действия можно было увидеть саму суть игры.

Еще с юных лет он начал приводить «трехцветных» к победам на международных турнирах, когда с командой U19 одержал викторию на домашнем Евро-2010. Молодой игрок отличился двумя забитыми мячами в воротах сверстников из Австрии на групповом этапе.

Шаг за шагом Антуан преодолевал возрастные ступени «синих» и дорос до взрослой команды в 2014 году. Дебют и вся карьера Гризманна в сборной Франции прошли под руководством единственного тренера — Дидье Дешама.

Антуан Гризманн и Дидье Дешам globallookpress.com

Крепкий союз проследовал вместе долгий десятилетний путь, который включил сразу шесть крупных первенств: Чемпионаты мира 2014, 2018, 2022 и Чемпионаты Европы 2016, 2020, 2024. Антуан полюбил финальные стадии этих турниров, появившись на поле 36 раз — чаще, чем кто-либо из французских игроков за всю историю.

Бенефисом нападающего стал Евро-2016, когда до золотых медалей сборной Франции не хватило всего одного шага. Гризманн довольствовался серебряной наградой, однако его индивидуальные показатели были выше всяких похвал — 6 голов (лучший снайпер турнира) и 2 голевые передачи.

Антуан Гризманн globallookpress.com

«Маленький принц» стал игроком года на родине и занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

Реабилитировался с «синими» Антуан спустя два года, завоевав заветный трофей на ЧМ-2018 в России. Вклад форварда в общий успех сборной был значительным: он сыграл во всех матчах на мундиале, забив 4 гола и оформив 4 ассиста. В финальном поединке с командой Хорватии на его счету один автограф и два результативных паса.

Антуан Гризманн с Кубком мира globallookpress.com

Отстоять звание чемпионов мира через четыре года французам не удалось — в решающем поединке сборная Аргентины оказалась сильнее, однако в целом турнир Гризманн провел успешно (три голевые передачи тому подтверждение).

Между двумя мундиалями затесался триумф национальной команды Франции в Лиги наций УЕФА-2021, когда в полуфинале и финале поверженными оказались Бельгия и Испания соответственно.

Всего на крупных международных турнирах Антуан отметился одиннадцатью забитыми мячами, и по этому критерию он входит в топ-5 лучших игроков «трехцветных», а опережают его лишь Мишель Платини (14), Килиан Мбаппе (13), Жюст Фонтен (13) и Тьерри Анри (12).

Невосполнимая потеря

Глава Антуана в сборной Франции закрыта и пока непонятно, как «синие» планируют строить игру дальше без главного мозгового центра команды.

В стане «трехцветных» в последние десятилетия всегда присутствовал симбиоз исполнителей, обладающих физической мощью, и футболистов, которые действовали за счет игрового интеллекта. К числу таких можно отнести Зинедина Зидана, Франка Рибери, Антуана Гризманна.

Именно эти игроки выступали связующим звеном между защитой и атакой, а сплав физики и ума приносил французам успех на международной арене. Сейчас же в распоряжении Дидье Дешама остается когорта центральных полузащитников, главным козырем которых выступает физические данные, но никак не креативность.

Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Н'Голо Канте — все они хороши по большей мере как разрушители, проделывающие большой объем беговой работы и умеющие отобрать мяч у оппонента, однако точно не как разыгрывающие.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Исполнителей, близких по уровню технической оснащенности к Гризманну, который постоянно обострял игру передачами, контролировал ее темп и удивлял нестандартными решениями, у сборной Франции на данном этапе нет.

Дидье Дешаму предстоит проделать немалую работу, чтобы видоизменить игру «трехцветных», возможно, сделав упор в созидательной стадии больше на фланговых игроков: Усмана Дембеле, Брадли Баркола, Майкла Олисе.

Вот только и тут может случиться коллапс, так как столба в центре нападения, умеющего замыкать навесы с края поля, с уходом Оливье Жиру Франция утратила. Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани предпочитают иную манеру завершения атак, поиск мяча в глубине и полагаются на свою скорость.

Антуан Гризманн и Оливье Жиру globallookpress.com

Гризманн обладал уникальными способностями и умел сплести воедино игровые нити сборной Франции. «Трехцветные» лишились не просто одного из исполнителей стартового состава, а потеряли футбольного Клода Моне, творящего искусство на поле.

Снимаем шляпу перед лучшим игроком последних десяти лет в рядах Les Bleus. Не будем исключать тот фактор, что дни нахождения Дидье Дешама у руля команды Франции близятся к концу и с приходом нового тренера «прощай» Антуана сменится на «до свидания».