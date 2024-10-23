Шикарная развязка, решающая паненка. «Локомотив» выиграл все матчи Кубка России

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» по пенальти победил «Ростов» — 2:2, по пенальти 8:7. В основное время на голы Ивана Комарова и Алексея Сутормина гости ответили точными ударами Алексея Батракова и Дмитрия Баринова. Обе команды шагнули в плей-офф.

Без турнирных задач

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал, с каким багажом подходили команды к этому матчу.

«Локомотив являлся единственной командой, выигравшей все 5 предыдущих матчей на групповой стадии Кубка в основное время. Естественно, “железнодорожники” досрочно обеспечили себе первое место в квартете, в прошлом туре обыграв “Оренбург” у себя дома со счётом 2:1. Более того, накануне стало известно, что в четвертьфинале Пути РПЛ команда Галактионова сыграет с московским “Динамо”. “Ростов”, в свою очередь, с десятью набранными очками в активе обеспечил себе второе место в группе. Соперник клуба с берегов Дона по первому раунду плей-офф определился ещё после прошлого тура. Им стал “Спартак”, выигравший группу A. Так что, для ростовчан и “железнодорожников” данная встреча не имела соревновательного значения.

Фрагмент матча ФК «Ростов»

К отчётной игре команды подходили не в лучшем настроении. “Ростов” не смог прервать безвыигрышную серию в чемпионате, сыграв вничью 1:1 в Нижнем Новгороде. Причём, команда Карпина была близка к третьему поражению подряд, однако Осипенко благодаря точному удару с одиннадцатиметровой отметки в добавленное время ко второму тайму прервал четырёхматчевую безголевую серию клуба с берегов Дона в чемпионате. После двенадцати туров ростовчане находились на восьмой позиции в турнирной таблице. “Локомотив”, в свою очередь, сенсационно проиграл “Химкам” на выезде со счётом 0:2. “Железнодорожники” слабо сыграли в атаке и создали мало опасных моментов у чужих ворот по ходу встречи, несмотря на заметное территориальное преимущество. Из-за неудачи в Подмосковье команда Галактионова опустилась на третью строчку в таблице РПЛ, пропустив вперёд “Зенит” в преддверии очной игры в Санкт-Петербурге.

“Ростов” и “Локомотив” уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В обеих предыдущих играх “железнодорожники” добились домашних побед. В первом круге группового этапа Кубка столичный клуб победил со счётом 1:0, а в чемпионате команда Галактионова взяла верх над южанами — 3:2. “Локомотив” на матч в Ростове-на-Дону выходил без турнирной мотивации, однако у москвичей наверняка было желание закончить групповой этап Кубка с максимальным количеством набранных очков».

Драматичная развязка

Автор Евро-Футбол.Ру Иван Терентьев подробно рассказал, что происходило сегодня на футбольном поле.

«На прошедших выходных "Локомотив" удивил со знаком минус. Как-то очень робко сыграли против "Химок", уступив команде Зелимхана Бакаева. Ещё и откатились на третье место в РПЛ. В Кубке России у "железнодорожников" проблем нет. Пять побед в пяти матчах и досрочно гарантированное первое место в группе. Однако Галактионов не дал отдых основе. Видимо, в качестве "наказания" Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Севикян и Воробьёв появились с первых минут.

И даже придумали быстрый гол. Родриго Саравия в своей штрафной площади наступил на ногу Батракову, арбитр нарушение правил заметил не сразу, но после просмотра повтора указал на "точку". Пенальти исполнять вызвался сам же пострадавший и разбросал голкипера с мячом по разным углам — 0:1. 8-й гол Батракова за 16 игр этого сезона — отличный результат.

Лидировал в счёте "Локомотив" ровно три минуты. Кучаев разыграл "стеночку" с Суторминым и покатил на линию штрафной площади. Набежавший Иван Комаров в касание оформил шикарнейшее попадание в угол — 1:1. Правда, под занавес тайма "Локо" снова мог выходит вперёд.

Артем Карпукас из центрального круга выполнил заброс такой точности, что Дмитрий Воробьев убежал один на один с вратарём соперника, но переиграть Рустама Ятимова в ближнем бою не смог. Ещё интереснее стартовал второй тайм. Примерно похожий пас Сутормин, а на рандеву с голкипером убежал Шанталий. Распорядился он своим моментом ещё хуже — пробил выше ворот.

"Локо" ответил похожей атакой. Батраков с левого края выдал заброс, Сарвели из глубины вырвался на ударную позицию, однако Ятимов прочитал эпизод, опередив форварда. При равном счёте игра надолго затихла. Тренеры использовали все замены, последние явно производились под серию пенальти. И она случилась. Но как драматично.

Фрагмент матча ФК «Ростов»

Мохеби на скорости влетел в штрафную площадь, где его в подкате снёс Ньямси. На третьей компенсированной минуте пенальти Сутормин реализовал пенальти — 2:1. Однако уже через три минуты "Локо" восстановил статус-кво. Вынос Комличенко превратился в удар Баринова, под который удачно подставился Сарвели — 2:2. Владислав и перевёл игру в серию пенальти. Где команды продолжили обмениваться любезностями.

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Сулейманов и Комличенко свои удары реализовали, затем Сильянов и Сутормин обменялись промахами. И опять полетели попадания, обязательную серию из пяти ударов завершили с четырьмя точными ударами на каждую команду. Первый непарный промах допустил Даниил Шанталий — 7:8 на 20-м ударе серии! В итоге, победа "Локомотива" по пенальти».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Нужно отдать должно ребятам. Хороший психологически‑эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе. Ребята нашли момент, чтобы сравнять и перевести в серию пенальти. Всё реализовать тяжело, но отрезки были хорошие. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к матчу РПЛ. Видели, что Севикян начал уставать и выпустили более свежего Самошникова. Хотели выпустить еще Салтыкова, но ход матча подсказал, что нужен более оборонительный игрок.

«Ростов» и «Локомотив» устроили триллер

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко отметил, что игра получилась интересной, несмотря на то, что команды уже решили свои задачи.

«Ростов и "Локомотив" определились с местами в группе Кубка России ещё до 6-го тура: москвичи гарантированно первые, южане — вторые. Но по регламенту надо было провести шесть туров. Вот они снова и сыграли, обкатав резерв. Или нет?

Судя по стартовой расстановке, москвичи остро нуждались в победе. Да, у "Ростова" сразу вышли Лангович, Саравия и Сутормин с капитанской повязкой. Но вместе с ними и менее известные игроки — Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин. Зато за "Локо" с первых минут играли Сильянов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев и Воробьёв. Будто Михаил Галактионов наказал кубковым матчем основу за поражение от "Химок" (0:2). Интересно, кстати, почему в запасе остался дисквалифицированный на предстоящий матч с "Зенитом" Самошников.

"Локомотив" действовал гораздо активнее, но никак не мог создать голевой момент. Подступов было много, моментов — 0. Видимо, Саравия сжалился над соперником и позволил ему реализовать преимущество, наступив на ногу Батракову прямо на линии штрафной. VAR подтвердил — это пенальти. Курьёзный, но всё равно справедливый.

Алексей возможностью забить не пренебрёг, мастерски низом разведя мяч и Ятимова по разным углам. В РПЛ хавбек один из лучших, а в Кубке это его первое результативное действие. С почином!

В тот момент показалось — будет разгром. А нет! Буквально следующая же атака принесла равный счёт! Чуть ли не первая вылазка "Ростова" оказалась голевой. Перепасовка Кучаева и Сутормина привела к конфетному обводящему удару Комарова в касание. Между прочим, воспитанника "Локомотива". Так болельщики красно-зелёных снова убедились, какая у них классная школа. У Митрюшкина не было ни шанса на спасение.

Фрагмент матча ФК «Ростов»

В прошлом году Иван забивал "Рубину", "Крыльям", "Уралу". Хорошо ли он умеет бить? Да. Нужно ли его было держать? Конечно. Как оказалось, вопросы, очевидные не для всех.

"Локо" и дальше напрягал ростовскую оборону. Воробьёв, например, не реализовал выход один на один вслед за закидушкой Карпукаса — Ятимов вновь пропускать не планировал. Ростовчане тоже бежали вперёд и постоянно били. Безрезультатно.

В перерыве Галактионов сделал тройную рокировку: ушли Карпукас, Пиняев и Воробьёв, вышли Сарвели, Раков и Сулейманов. Этот состав уже больше напоминал кубковый.

Второй тайм получился исключительно равным и открытым. Как ни парадоксально, практически всё время и безголовым. Много атаковали и те, и другие. Ятимов в ближней дуэли обыграл Сарвели, с близкого расстояния промахнулся Шанталий. Вахания имел прекрасную возможность забить, тем не менее попал во внешнюю сторону сетки. Самошников вышел на 73-й минуте и не помог "Локомотиву" взять три очка, хотя однажды проверил реакцию Ятимова. И убедился, что тот на уровне.

Казалось, предстоит серия пенальти. И началось веселье! Уже в добавленное время Ньямси в подкате выбил мяч из-под ног Мохеби с нарушением правил. Сутормин на 90+3-й минуте не переиграл Митрюшкина с 11-метрового, но подкараулил отскок и добил головой.

Оставалось три минуты. Думаете, это всё? Нет! Забил Сарвели! Самошников фирменно далеко вбросил аут. Комличенко вроде бы выбил мяч, но прямо на Баринова. Дмитрий пальнул, а Владислав подставил пятку. Ничья и серия пенальти! Если бы все не слишком принципиальные матчи были такими, мир стал бы чуточку прекраснее.

11-метровые били ну очень долго. Сразу вспомнился финал Лиги Европы — 2020/2021, где устроили триллер "МЮ" и "Вильярреал" Всё чётко сделали Сулейманов, Сарвели, Ньямси, Раков, Морозов, Тимофеев, Самошников и Баринов с одной стороны. Комличенко, Осипенко, Игнатов, Мохеби, Лангович, Кучаев и Вахания — с другой. Сильянов зарядил в штангу, Ятимов отразил удар Ненахова, а всё решил Митрюшкин — остановил как Сутормина с Шанталием, так и Щетинина с его "паненкой". Это было великолепно».

Виктор Онопко Тренер «Ростова» Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков. Вышли игроки и из «Ростова‑2». Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели. Пенальти — лотерея. «Локомотив» вышел практически основным составом. У нас сложный график — скоро игра с «Ахматом». Вышло много молодых футболистов. Понравилось их отношение. Чувствовалось. что настрой у них хороший. Они вышли с хорошей агрессией. Они понимали, что надо выкладываться.

Три худших игрока матча

Автор Евро-Футбол.Ру Иван Терентьев назвал футболистов, которые, по его мнению, были худшими в матче и не позволили «Локомотива» одержать победу в основное время.

«СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ — 4,5. Не может Пиняев играть столько матчей без перерыва. Он и в прошлый слот отработал чемпионат + Кубок, и в этот — начал по тому же графику. Но начал настолько неудачно, что был заменён уже по завершению первого тайма.

Ни одной удачной обводки за три попытки, 14 потерь и отсутствие обостряющих передач. Замена выглядела максимально логично.

АРТЁМ КАРПУКАС — 4,0. Вообще, удивительное решение Галактионова задействовать основной состав в Кубке России себя не оправдало. Например, Карпукасу явно не хватало свежести в центре поля. Артём проигрывал микродуэли, не поспевал за эпизодами.

Главную ошибку допустил в середине первого тайма, когда решил совсем не держать Комарова. Иван как раз в опорной зоне развернулся и в касание оформил первый гол "Ростова".

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ — 3,5. Ещё хуже после международной паузы дела у Дмитрия Воробьёва. Он и в матче РПЛ двигался плохо, мячи на "магнитил", моменты губил, и в игре Кубка России сыграл ровно так же.

Очень тяжело смотрелся в борьбе, проиграл четыре эпизода из шести. Опасных ударов не наносил, загубил чистый выход один на один, смотрелся очень грузно. Опять же Галактионов заменил его в перерыве, тренер выставил оценки за нас».

Судьбоносная паненка

Автор «Советского спорта» Георгий Горностаев считает, что удар с пенальти Кирилла Щетинина паненкой решил исход противостояния. С этим ударом вратарь справился без проблем.

«Матч получился сумасшедшим по накалу, и с первого взгляда так и не скажешь, что эта игра ничего не решала. Соперники действительно бились за победу, и уже в первом тайме обменялись забитыми мячами. Но самое интересное было уже после 90-й минуты. Во-первых, ростовчане на третьей компенсированной минуте не реализовали пенальти, но потом сумели отличиться с добивания. Во-вторых, на шестой компенсированной "Локо" сравнял счёт. Вот это развязка! "Ростов" был нескольких минутах, а то и секундах от победы, но подопечные Михаила Галактионова не сдались и на характере перевели игру в серию пенальти. И вот там-то и случилось самое интересное.

Сутормин снова, как и в игре, не забил пенальти, только на этот раз добивать было нельзя. Впрочем, давило на него это не сильно, ведь перед этим соперник не реализовал свою попытку. В итоге серия 11-метровых ударов затянулась. Восьмым по счёту подходил к точке Максим Ненахов, и голкипер "Ростова" Ятимов попытался его сбить, после чего отразил удар защитника — получилось. Ростовчанам оставалось только забить, и этот гол не только принёс бы победу, но и избавил бы "Локо" от вечного рекорда. К мячу подошёл Кирилл Щетинин, который какое-то время исполнял стандарты в составе жёлто-синих, и исполнил паненку. Вратарь действия полузащитника прочитал и поймал удар, а затем отразил ещё один пенальти, который по итогу принёс железнодорожникам вечный рекорд.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

Вот так излишнее пижонство лишило ростовчан победы, но повезло, что случилось это в матче, который совсем ничего не решал. Зато эта ситуация будет уроком для молодого футболиста, который в будущем уже не будет так рисковать результатами команды. К тому же одним пижонским ударом Щетинин свёл на нет все усилия и старания команды, и в этом есть ему только одно оправдание — он помог своему родному клубу установить уникальный рекорд и победить. Конечно, всё это шутки — Кирилл это сделал не специально, а хотел завершить матч на красивой ноте.

Тем не менее, сразу после удара камера телетрансляции показала на трибунах Валерия Карпина, и он явно был недоволен действиями полузащитника. Теперь ему придётся отвечать за так называемые понты перед главным тренером "Ростова" и сборной России, ведь нельзя так относиться к матчам, которые ничего не решают. Так что эта ситуация стала в какой-то степени показательной для тренера сборной, чья команда сейчас выступает исключительно в контрольных встречах.

Календарь и таблица РПЛ

В любом случае, "Локомотив" хочется поздравить с уникальным достижением, ведь команда по-настоящему это заслужила. Железнодорожники до конца боролись в этом матче и вырвали ничью в компенсированное время, а затем не бросили играть и в серии пенальти, кода ситуация выглядела практически безнадёжно».