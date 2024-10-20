Прорвало. «Динамо» устроило разгром в Нижнем Новгороде

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Динамо» проходил на нейтральном поле в Нижнем Новгороде. «Бело-голубые» разгромили казанцев со счетом 4:0. У номинальных гостей отличились Константин Тюкавин, Артур, Фабиан Бальбуэна и Ярослав Гладышев.

Бледное «Динамо» до паузы

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков по традиции рассказал о предыстории матча «Рубин» — «Динамо». Журналист отметился то, что до этой встречи казанцы регулярно набирали очки.

«Рубин постепенно выходит из кризиса. В предыдущем туре казанцы обыграли "Ахмат" (2:0). В равной борьбе команде из Татарстана удалось сломить сопротивление неуступчивого соперника. Эта победа была важна не только с турнирной, но и с психологической точки зрения. В 3-х последних матчах чемпионата "Рубин" набрал 5 очков и пропустил только 1 мяч — отличный результат с учётом массы проблем на старте сезона. Одна из них — невзрачная игра команды в атаке.

«Рубин» — «Динамо» t.me/fcdynamo

"Рубин" добивался успеха в основном за счёт стандартных положений и мастерства Мирлинда Даку, однако в предстоящем матче албанский форвард не сыграет. Даже с ним у казанцев неважно обстояли дела с созданием голевых моментов (всего лишь 11-е место в первенстве по ожидаемым голам), а уж в отсутствие главной своей звезды шансов на успех становится ещё меньше. Игра против "Динамо" особое значение имеет для левого защитника казанцев Ильи Рожкова, который по слухам уже зимой может перебраться в стан "бело-голубых". А пока Рожков забивает за свою нынешнюю команду: так Илья поразил ворота грозненцев, замкнув фланговую передачу. В списке травмированных — полузащитник Александар Юкич. Защитник Егор Тесленко и форвард Даку дисквалифицированы.

Московскому "Динамо", боровшемуся в прошлом сезоне за чемпионство, в нынешнем, кажется, не светят золотые медали. Во всяком случае, в результатах команды по-прежнему нет стабильности, а тройка лидеров ушла в отрыв. На отрезке из 6 матчей динамовцам удалось одержать только 2 победы над не самыми сильными соперниками — "Ахматом" и одноклубниками из Махачкалы. Перед октябрьской паузой подопечные Марцела Лички крайне бледно выглядели в дерби с ЦСКА (1:2). Реализуй "армейцы" все свои моменты — игра могла бы закончиться разгромным поражением.

Полузащитник Хорхе Карраскаль набрал хорошую форму и приносит пользу команде: в последних 4-х матчах чемпионата он забил 2 гола, а ещё сделал голевую передачу в кубковой игре против "Спартака". Любопытно, что в выездных матчах "бело-голубые" играют более уверенно, чем в родных стенах. В списке травмированных — защитники Милан Майсторович и Эли Даса, а также нападающий Вячеслав Грулёв. В прошлом сезоне команды сыграли в Казани вничью (2:2), а в Москве сильнее оказались динамовцы (1:0)».

Два пенальти

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о ходе 1-м тайма матча. Журналист проанализировал, каким образом «Рубин» получил 2 пенальти в свои ворота.

«Московское "Динамо" прервало трёхматчевую беспроигрышную серию "Рубина", крупно победив на выезде. Но сыграли команды на нейтральном поле в Нижнем Новгороде — из-за саммита БРИКС в Казани.

Несмотря на отсутствие в стартовом составе "Рубина" дисквалифицированного лидера атак Даку, главный тренер "Динамо" Марцел Личка сделал при выборе состава явный акцент на оборону. Так же было и в предыдущем выездном матче чемпионата в Махачкале. Фланги защиты у бело-голубых закрывали штатные игроки центральной оси, причём опорник Кутицкий действовал справа.

Но главным сюрпризом, если говорить про составы соперников, стал выход у "Рубина" 19-летнего Мукбы. Уроженец Абхазии дебютировал в РПЛ и вообще за первую команду казанцев. Причём будучи в заявке атакующим игроком, Энри появился в тройке центральных защитников. Вот так ход от Рашида Рахимова! Понятное дело, юноша волновался. Уже на третьей минуте "Динамо" заработало пенальти после того, как Нгамалё прошёл через зону Мукбы, а Фомин получил по ноге в штрафной от Ходжи. Совсем лёгкого касания хорвата хватило, чтобы динамовец оказался на газоне. 11-метровый реализовал Тюкавин, послав мяч прямо по центру ворот Ставера.

Бело-голубые и дальше при любой возможности нагружали правый полуфланг и фланг обороны "Рубина", где действовала свежеиспечённая связка Мукба — Кабутов. С другой стороны, и сами казанцы провели несколько быстрых атак за счёт рывков вперёд Кабутова. Например, его стенка с Зотовым подарила момент Фамейе. Однако центрфорвард, подменявший Даку, запутался в ногах. А невезучий Ходжа просто не ожидал, что мяч прилетит ему в ноги, по сути, в убойной позиции. Этот эпизод очень разозлил Рахимова.

«Динамо» t.me/fcdynamo

На исходе трети матча при равной в целом игре "Рубин" получил второй пенальти в свои ворота. У молодого Мукбы "закружилась голова" в единоборстве с Бителло в собственной штрафной, и Энри попал рукой по отскочившему от земли мячу. На сей раз 11-метровый реализовал Артур Гомес. Бразилец пробил влево от себя, а Ставер прыгнул влево от себя, поэтому голкипер не встретился с мячом. Рахимов тут же заменил Мукбу.

Два пенальти до перерыва — редкая история. "Рубин" в первом тайме не смог ничем ответить команде Лички. Формальные хозяева всего однажды пробили в створ, а едва ли не самый опасный из ударов мимо нанёс ещё до своего ухода с поля Мукба, побежавший, видимо, по привычке в атаку».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень-очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку. Но подарки, которые мы сделали такой команде, как «Динамо», с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамалё и все остальные игроки, — это чревато последствиями. На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, с желанием, и опять были достаточно хорошие моменты, но мы их не реализовали. Как минимум на один-два гола мы наиграли. Третий гол «Динамо» полностью выбил из колеи команду. Мы все пытались атаковать, создавать какие-то моменты, но надёжность уже потеряли в обороне. Против таких команд терять надёжность нельзя. Слишком много подарков.

Второй тайм был лишь формальностью

Автор издания «Советский спорт» Андрей Тупиков высказался о 2-м тайме матча между «Рубином» и «Динамо», который уже не решал исход матча. К тому моменту «бело-голубые» уже имели комфортный перевес в счете.

«Второй тайм превратился в формальность для обеих команд. Рубиновые должны были решить задачу, чтобы не проиграть крупнее, а динамовцы наверняка желали улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Ситуация к этому прекрасно располагала. Но подопечные Рахимова не смогли сдержать гостей.

«Рубин» — «Динамо» t.me/fcdynamo

На 62-й минуте счёт стал крупным. После углового гостей слева Бальбуэна задержался в штрафной, первым откликнулся на подачу Чавеса от бровки и ударом головой поймал Ставера на противоходе.

А подытожил разгром за две минуты до конца основного времени матча реактивный Ярослав Гладышев. Карраскаль сделал разрезающую передачу направо молодому форварду, который ворвался в штрафную и ударом низом в ближний угол прошил Ставера — 4:0. Это был шах и мат для Рахимова и его предматчевых надежд. Правда, ничего для хозяев после этого поражения особо не изменилось. А времени поправить ситуацию у казанцев ещё вагон и маленькая тележка».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо» Лёгких игр не бывает, но думали, что будет тяжелее. Готовились, получилось, что сыграли на ноль и забили четыре — отлично. Насколько на игру повлиял первый пенальти? Быстрый гол всегда помогает в игре. Надо ещё было забить его. Хорошо, что получилось.

Для «Рубина» все могло быть еще хуже

Шеф отдела футбола в «Спорт Экспрессе» Константин Алексеев рассказал о самых интересных моментах встречи «Рубин» — «Динамо». Несмотря на большое количество голов со стороны «бело-голубых», опасных моментов было не так много.

«Динамо со своими сложностями справилось лучше. Причем удачно пошло с самого начала: резкая атака уже на 3-й минуте принесла пенальти — Ходжа в штрафной свалил Фомина. Тюкавин предыдущей попыткой не забил "Оренбургу", но тогда повезло — случился автогол после спасения голкипера. А у Ставера, наоборот, воспоминания о последнем 11-метровом хорошие — отразил удар Тодоровича из "Ахмата". Однако на сей раз динамовский форвард все сделал уверенно — 1:0.

А на 38-й минуте с "точки" забил Артур — 2:0. Это юный Энри Мукба случайно рукой попал по мячу в своей штрафной. Рахимов тут же заменил 19-летнего уроженца абхазской Гудауты, а тот расплакался на скамейке — для защитника это был дебют на высшем уровне.

Кроме этих двух хайлатов, в первом тайме почти ничего яркого не случилось. Равная вязкая игра с обилием борьбы и старания, но минимумом опасных моментов.

А вот после перерыва игра раскочегарилась, раскрылась, пошли атака на атаку. Удар Кабутова чуть не замкнул Фамейе, опасно били Вада, Фернандес и Нгамале. Чувствовалось, что скоро гол будет, причем непонятно — в какие ворота.

Больше повезло динамовцам: навес Чавеса, удар головой Бальбуэны, поехавшая нога Ставера, не позволившая оттолкнуться от газона, — 3:0 на 63-й минуте. Это уже был нокаут, Личка позволил себе почти сразу убрать Бителло и Тюкавина.

«Рубин» — «Динамо» t.me/fcdynamo

Могло для "Рубина" закончиться все совсем уж печально, но из трех выходов один на один — Маухуба, Гладышева и Карраскаля — голом завершился только удар россиянина. 4:0.

"Динамо" чуть поправило дела в таблице — после поражения "Локомотива" от "Химок" до тройки теперь четыре очка. "Рубин" же не использовал шанс приблизиться вплотную к идущему на шестом месте Спартаку».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Легко дался матч? Сто процентов не легко. Понятно, что может помочь такой быстрый гол, как был с пенальти. Это тоже могло помочь психологически. Рад, что Тюка забил. После этого мы неплохо играли и контролировали игру. Но я хотел больше остроты. Контролировать игру хорошо, но должны быть опасные моменты у ворот соперника. Мы старались играть в свою игру и делать так, чтобы «Рубин» выходил вперед и открывал больше зон. Футболисты, которые выходят со скамейки на 10–15 минут, должны показать и заслужить эти 10–15 минут. Потому что в команде еще есть игроки, которые тоже хотят играть. Когда тренер дает шанс, выходи и показывай, что надо. Сегодня мы выиграли, но завтра надо концентрироваться на игре (Кубка России) в Самаре с «Крыльями Советов».

Худшие игроки

Автор издания euro-football.ru Иван Терентьев назвал 3 самых худших футболиста матча «Рубин» — «Динамо». Журналист также проанализировал игру 3-х выбранных игроков.

«ЕВГЕНИЙ СТАВЕР — 4,0. Дело не в том, что "Динамо" дважды реализовало пенальти, а Бальбуэна и Гладышев с близкой дистанции затолкали мяч в сетку. Дело в том, что Ставер вообще не спасал, практически каждый удар москвичей становился голевым. Из нейтрализованных моментов — только удар Маухуба со средней дистанции, все остальные опасные удары "Динамо" стали голевыми. Некая нервозность Евгения передавалась и защитникам "Рубина".

«Рубин» — «Динамо» t.me/fcdynamo

ВЕЛДИН ХОДЖА — 3,5. Странно, но Велдина Рахимов не заменил, хотя Мукба, привезший второй пенальти, ушёл с поля ещё в первом тайме. Ходжа же положил начало разгрому, сфолив на Фомине. Пенальти уже на четвёртой минуте — нокаут для команды. Старался далее Велдин, пахал по всему периметру поля, хотел исправиться, но игра уже не пошла. Проиграл семь единоборств из десяти, совершил 12 потерь.

ЭНРИ МУКБА — 3,0. Такого дебюта и врагу не пожелаешь. Энри Мукба рыдал на скамейке запасных после замены на 39-й минуте, и понять его можно. Ведь перестановка вызвана не травмой а тем, что сегодня ничего не получилось».

Муми Нгамале Полузащитник «Динамо» Мы выполняли установку тренера. И да, мы добились цели. Нужно было оказать давление и идти в прессинг с первых минут. Все это вылилось в гол. Если говорить о ходе матча, все шло хорошо, мы контролировали ситуацию. Мы находимся в чемпионской гонке и будем бороться.

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Влад Тимуров назвал 3 главных факта после матча между «Рубином» и «Динамо».

«1. Полузащитник "Динамо" Артур Гомес забил дебютный гол в составе "Динамо" в чемпионате России. Всего 26-летний бразильский игрок провел за бело-голубых пять матчей в текущем первенстве.

Прогнозы и ставки на РПЛ

2. "Динамо" одержало первую победу после двухматчевой серии из поражений. Команда Марцела Лички семь раз брала верх над соперником, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Общий счет столичного коллектива — 23:12.

Календарь и таблица РПЛ

3. "Рубин" победил лишь раз в последних восьми матчах. Коллектив Рашида Рахимова повторил антирекорд нынешнего сезона, второй раз за кампанию-2024/2025 пропустив четыре безответных мяча. В предыдущий раз казанцы проигрывали со схожим счетом "Зениту" во втором туре».