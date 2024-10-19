В столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство

Шикарная форма «Краснодара»

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой рассказал, как обстояли дела команд до начала и с каким багажом очков они подходили к игре.

«Краснодар в шикарной форме подходил к главному матчу 12-го тура. “Быки” имели в активе серию из восьми побед подряд в РПЛ и оставались единственной командой, сохранявшей ноль в графе “поражения”. В последней игре перед паузой в чемпионате коллектив Мусаева у себя дома разгромил “Химки” со счётом 4:0. На двухнедельный перерыв краснодарцы уходили в статусе лидера чемпионата, опережая “Локомотив” по дополнительным показателям. Однако после пятничной крупной победы над “Акроном” на вершину забрался “Зенит”. Так что, для возвращения первого места “быкам” нужно было побеждать в Москве. “Спартак”, в свою очередь, в предыдущем туре разгромил “Ростов” у себя дома со счётом 3:0 и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Правда, разгром ростовчан не позволил команде Станковича подняться в таблице выше шестого места. Отставание красно-белых от тройки лидеров составляло внушительные 8 очков.

“Краснодар” можно было называть предстартовым фаворитом матча, учитывая шикарные результаты “быков” в чемпионате. Однако не стоит забывать, что у команды Мусаева группа важных игроков уезжала в сборные. Для южан нередко первые матчи после международной паузы складываются тяжело. Турнирная ситуация обязывала “Спартак” побеждать, чтобы не отпускать конкурентов слишком далеко. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированного Чернова, плюс вне заявки оказался Зиньковский. У гостей в лазарете находились Газинский и Кокшаров».

Беспомощный «Спартак»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов в своем отчете отметил, что «Спартак» в этой игре выглядел беспомощным, а «Краснодар» сделал очередную заявку на титул.

«В дебюте игры спартаковцы пробовали действовать с позиции силы, давить и высоко возвращать себе мяч. Но для того, чтобы такой план работал, нужно как минимум выигрывать единоборства. Однако 'Краснодар' был лучше в борьбе, мощнее физически. На 7-й минуте команда Мурада Мусаева соорудила первый момент после стандарта, когда мяч заметался по штрафной Максименко, и Тормена едва не забил. Но ещё через минуту южане вышли вперёд. Началось всё с неточного паса Литвинова на своей половине поля — защитник просто подарил мяч Ленини. Умяров пошёл за своим оппонентом вместо того, чтобы закрывать зону для игрока из Кабо-Верде, а остальные спартаковцы не успели как следует расставиться для обороны после неожиданной потери. В результате Ленини завершил свой рывок классным точным ударом в нижний угол. Как же прибавил Кевин при Мусаеве, ведь ещё в летом он казался едва ли не главным кандидатом на выход из 'Краснодара'!

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Стало понятно, что смена схемы не столько добавила надёжности 'Спартаку' в защите, сколько ослабила атаку. Команда Станковича в два раза больше владела мячом, но это было, что называется, стерильное владение. Довольно долго в статистике красно-белых оставались всего два касания в чужой штрафной. Полтайма потребовалось хозяевам, чтобы нанести первый удар по воротам, да и та корявая попытка Барко пробить с левой могла скорее насмешить Агкацева, нежели напугать. Только перед перерывом 'Спартак' создал реальный голевой момент, когда Диего Коста в падении вынес летевший в ворота мяч.

'Краснодар' же, превосходя соперника, вполне по делу наиграл в первом тайме на 2:0. Кордоба легко расправлялся с Абеной, но прощал москвичей. Кроме того, гол Батчи был отменён из-за офсайда у того же Кордобы. Ещё в одном эпизоде с участием Абены 'Спартаку' повезло, что судья Левников не посчитал руку центрбека фолом на пенальти (удивительное правило по-прежнему действует — мяч-то летит в ворота!). А в эпизоде с голом здорово доработавшего в прессинге Виктора Са суринамец отдал мяч оппоненту плохим первым касанием. До этого и Николсон проиграл борьбу на чужой половине поля.

Станкович должен был вмешаться в перерыве заменами — сербский тренер сделал двойную. Убрал с поля провалившихся Абену и Николсона. Перешёл на схему с четырьмя защитниками: Маркиньос превратился в левого полузащитника, а справа действовала уже связка Денисов — Бонгонда. В общем, Деян вернулся к привычным для игроков настройкам.

У красно-белых задышали фланги, в начале второго тайма появилась командная скорость в атаке. Несколько опасных стандартов, кроссов повысили градус у ворот Агкацева. За какие-то минуты 'Спартак' нанёс больше ударов, нежели за всю первую половину. Впрочем, раскрывшаяся команда Станковича пропускала контрвыпады. На исходе часа матча Литвинов не помешал Кордобе встретиться с мячом в убойной позиции — колумбиец загубил верный шанс.

Но надолго огня 'Спартаку' не хватило, и атака красно-белых стала постепенно затухать. Даже Барко словно с гирьками на ногах бегал — однажды, упав на ровном месте, привёз момент на свои ворота. 'Краснодар' успокоил игру, не стеснялся и время тянуть, когда была такая возможность. За полтайма до конца Станкович выпустил Виллиана Жозе, но и до бразильца мячи в штрафной 'быков' не доходили. Лишь на 80-й минуте нападающий сумел пробить головой после кросса Денисова.

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Доигрывал 'Спартак' без Барко. Аргентинец гневно отреагировал на свою замену, пнув сумку, стоявшую у скамейки запасных красно-белых, и проигнорировав рукопожатие кого-то из тренерского штаба Станковича. А в концовке хозяевам ещё и не подфартило. Виллиан Жозе тонким пасом пяткой, по сути, создал гол для Бонгонды, но тот умудрился не попасть в ворота с линии вратарской. Промах сезона! 'Спартак' не вернул интригу к жизни и пропустил в компенсированное время третий — автогол сотворил Медина, прерывая прострел Кривцова в сотом матче хавбека за быков».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Мы играли в замаскированные 3-5-2. Провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное «Краснодару». Они отлично сыграли. В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав. Счёт 0:3 — это моя ответственность. Считаю, что я достаточно хитрый тренер. Думаю, что найду ответы на все вопросы.

Чемпионская игра «Краснодара»

Автор «Советского спорта» Андрей Тупиков считает, что «Краснодар» в этой игре показал настоящую чемпионскую игру и выиграл целиком и полностью по делу.

«Для хозяев первый тайм прошёл так, что они явно хотели бы забыть об этой части игры, как о страшном сне. 'Краснодар' сразу взвинтил скорости и без раскачки полетел вперёд. Такое поведение обычно является прерогативой 'Спартака', который безумно любит повозиться с мячом, отсюда лидерство в чемпионате по этому компоненту.

Красно-белые спокойно себя ощущали лишь до восьмой минуты матча. И то, как сказать спокойно. За эти крохи от первой половины 'быки' пару раз сделали попытки прорывов и, мягко говоря, большого сопротивления не встретили. И это, несмотря на то, что Станкович количественно усилил оборону, решив впервые сыграть в три центральных защитника. Но стало ещё хуже. Перед голом Кевина Ленини невовремя споткнулся Умяров, Абена просто взирал без движения на продвижение полузащитника гостей, а Максименко поздно среагировал на точный удар в угол.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Далее подопечные Мурада Мусаева не сбавили обороты и могли несколько раз наказать спартаковцев за непонимание того, как разобрать игроков соперника в обороне. Пришли в себя хозяева лишь под занавес первого, когда с помощью активных Барко и Николсона вполне могли сравнять счёт.

Но вместо голов, 'Спартак' пропустил сам. Абена у своей штрафной нерасторопно сыграл при обработке мяча, Виктор Са совершил перехват, продвинулся вперёд и низом пробил в дальний угол ворот. Максименко зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения. Получалось, что Ленини забил свой первый мяч в сезоне именно ворота столичного клуба, а Виктор Са все свои три мяча забил московским командам. 0:2 — и понурые красно-белые поспешили на перерыв. Им нужно было что-то менять. Гости же играли по-царски. Южане выглядели очень уверенно.

Второй тайм 'Спартак' начал, как и ожидали от него все — массированные атаки, с попытками проникновения в штрафную Угальде, а также ударами при любой удобной возможности. Но эта активность ни к чему не приводила. Кроме удвоенной активности, по-большому счёту, ничего у красно-белых не получалось, потому что очень внимательно в обороне играл 'Краснодар'.

Все потуги москвичей изменить статус-кво на поле ни к чему не приводили. Гости продолжали пресекать все попытки красно-белых обострить ситуацию. Краснодарцы же не сильно настаивали на обоюдоострой игре, сосредоточившись на сохранении победного счёта. Станкович пытался что-то изменить в этой игре, но замены ни к чему не приводили.

Дошло до того, что в концовке матча заменили и Угальде, и Барко, и Маркиньоса. Этим наставник столичной команды показывал, что он жутко недоволен действиями своей линии нападения. К тому же на пятой добавленной минуте усилиями Кривцова хозяева запихнули в свои ворота третий гол. В итоге крупное поражение 'Спартака' — 0:3 от 'Краснодара'. Станкович явно не угадал со схемой в первой тайме, где и решилась судьба этой игры. А 'Быки' одержали девятую победу подряд и вернулись на первое место в РПЛ».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Очень понравился настрой, вышли играть на победу. Очень энергичное начало. Отличное движение, много голевых моментов. У Сперцяна уже к 15 минуте было 150 спринтов на максимальных ускорениях. Да, допустили ряд небрежностей. Большая победа для нас.

Унижение «Спартака» на родном стадионе

Автор Sportbox Дмитрий Черноусов сделал акцент на том, что «Спартак» полностью провалил данную игру в плане тактики.

«Несмотря на массовый отъезд игроков в международную паузу, оба тренера выставили на поле всех сильнейших. Станкович впервые в сезоне решил сыграть в три центральных защитника, выпустив в обороне Бабича, Литвинова и Абену. Нестабильные Денисов и Хлусевич остались на скамейке. Латералями при таком сочетании выступали Рябчук и Маркиньос. Впереди у 'Спартака' были два разноплановых форварда — Николсон и Угальде. Состав 'быков' оказался более предсказуемым. Команда Мусаева вышла с привычной схемой 4-2-3-1 с Кордобой и Сперцяном в ключевых ролях.

Главной интригой матча тура звучала прозаично — потерпит ли 'Краснодар' первое поражение в сезоне в рамках РПЛ? Станкович, преподнеся своему визави сюрприз в виде неожиданного состава, точно рассчитывал прервать удачную серию соперника. В итоге серб перехитрил сам себя.

Начал 'Краснодар' активнее и забил первым же ударом в створ. Ленини перехватил мяч в центре поля, сам пошел вперед и бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Максименко. 'Спартак', такое ощущение, был обескуражен ранним пропущенным мячом. Гости действовали лучше в единоборствах и прессинге, не позволив 'красно-белым' провести ни одной внятной атаки.

Ближе к концу 45-минутки 'Спартак' ожил и вполне мог сравнивать счет, когда после удара Рябчука защитник 'Краснодара' Диего Коста вынес мяч из пустых ворот. Если хозяева лишь приблизились к голу, то 'быки' сумели по-настоящему огорчить соперника дважды. Оба раза ворота 'красно-белых' поразил Виктор Са. Правда, в первом эпизоде судьи зафиксировали офсайд, поэтому 'Спартак' ушел на перерыв, проигрывая всего в два мяча. Можно смело заявить, что изначальный план Станковича оказался полностью нежизнеспособным.

'Краснодар' же во второй половине заметно сбавил темп и начал действовать от обороны. Мусаев последовательно менял своих лидеров и рассчитывал окончательно успокоить игру. Но один голевой момент 'быки' всё же позволили хозяевам создать. Бонгонда воспользовался неразберихой в защите 'Краснодара', но из убойной позиции пробил в перекладину.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Зато в компенсированное время гости довели дело до разгрома. Вышедший на замену Кривцов вошел в чужую штрафную, сделал прострел, и от ноги Медины мяч угодил в сетку ворот 'Спартака'. Автогол сделал счет в матче разгромным.

Унизительное поражение, вероятно, делает борьбу за чемпионство для 'красно-белых' нереальной задачей. А 'Краснодар', благодаря очередной победе, возвращает себе лидерство в турнирной таблице».

Все логично

Автор Bobsoccer Александр Владыкин считает, что «Краснодар» наказал «Спартак» за собственные ошибки и логично одержал крупную победу в этом матче.

«Спартак, на мой взгляд, очень многое, если не все, проиграл 'Краснодару' в личной встрече еще до начала матча.

Почему? Ответ очевиден: 'Спартак', как команда при новом главном тренере Деяне Станковиче слишком еще неустоявшийся, нестабильной играющий организм. И, чтобы накануне важнейшей встречи принимать столь серьезные решения, которые бы касались кардинального изменения тактической схемы, тренерскому штабу спартаковцев надо было иметь очень веские основания. Были они? Трудно сказать… Но в любом случае, переход спартаковцев на три центральных защитника заметили сразу после объявления составов и Станковича даже успели спросить, почему принято такое решение? На что тренер красно-белых довольно уверенно, хотя и общо, не вдаваясь в детали, ответил: 'Потому что я верю в этих футболистов, этот состав, этот матч. Это очень важная для нас игра'.

Вера в игроков качество похвальное, но, если учитывать, что целая группа игроков команды была в отъезде, как, например, и Абена, который оказался не просто в этой тройке центральных, но еще и попытался чуть ли не персонально сыграть против Кордобы. Лидера атак краснодарцев, который даже после дальнего перелета все равно вынуждал Абену играть на грани своих возможностей. А они у Абены все-таки ниже, нежели у Кордобы. Но, это один из частных случаев. Были и другие, которые в итоге сложились в неблагоприятную игровую картину, которую 'Краснодар' писал легко, как умудренный мастер, а 'Спартак' в качестве некоего ученика, возможно и не бесталанного, но все-таки не столь уверенного в себе мастера, совершал одну ошибку за другой. И некоторые из них стали драматичными, поскольку 'Спартак' пропускал в свои ворота.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Ошибся грубо Литвинов, после чего мяч перехватил Ленини, который проскочил мимо поскользнувшегося Умярова и, выйдя на оперативный простор, точно пробил. Затем в конце тайма второй мяч… Теряет мяч Николсон, следует передача вперед, Абена проигрывает единоборство Са и тот удваивает счет — 2:0. И это еще было вполне не трагично для спартаковцев, потому что 'Краснодар' мог уйти на перерыв и с более серьезным преимуществом в счете.

Что же произошло и почему 'Спартак' так весьма ожидаемо уступил 'Краснодару'? Три центральных защитника: Литвинов, Бабич и Абена не стали той стеной, которую, возможно держал в голове Станкович. Левую бровку видимо он поручил держать Рябчуку, правую — Маркиньосу. Это решение тоже было ошибочное, поскольку Маркиньос, которого бросают с одной позиции на другую, в этот раз вовсе ушел в тень, не принося никакой пользы. Умяров и Мартинс похоже тоже не до конца понимали свою роль на поле, пытаясь то помочь флангам, то поддержать атаку. Но главным оставалось то, что центр поля 'Спартак' практически осознанно проиграл. Впереди вера в Николсона, который, похоже, по мнению Станковича должен возродиться и показать весь свой потенциал, ожидаемо не подтвердилась. Он оставался без мяча, пытался вступать в борьбу, но все это не выглядело достаточно эффективно. Не Кордоба, одно слово… Посредственно выглядел впереди и Угальде, как и Барко, который любит играть между линиями, а тут и соперник заставил его держаться подальше от своих краснодарских ворот. А до спартаковских и сам Барко не привык опускаться.

То, что Станкович может в перерыве отказаться от выбранной им столь неудачной схемы с тремя центральными защитниками, конечно напрашивалось. И тренер красно-белых предсказуемо ввел в игру Денисова на противоположный фланг, оставив Рябчука на своей позиции. Абена ушел же ушел вовсе, оставив в центре Бабича и Литвинова. Ну и Бонгонда заменил Николсона. Чуть позже ушел и Угальде, оставив позицию Виллиану Жозе. Результат был предсказуем: первоначальный план Станковича провалился еще в первом тайме, а попытки 'залатать дыры', конечно ни к чему не привели. В каких-то эпизодах спартаковцы создавали относительные угрозы воротам гостей, как, например, удар Бонгонды в перекладину с близкого расстояния, но все равно было очевидно, что упущенного в первом тайме уже не вернешь. Да у уровень 'Краснодара', как команды на сегодняшний день просто выше, нежели у 'Спартака'. Так что третий мяч, который срезал в свои ворота Медина, стал лишь логическим исходом этой встречи неравных по уровню игры на сегодня соперников».

Джон Кордоба Форвард «Краснодара» Провели хороший матч. Мою замену можно понять, так как я только недавно приехал после 38‑часового перелета. Я тот игрок, который должен адаптироваться к любой схеме. Самое важное — командная игра, что мы и показали. Нужно продолжать работать, не стоит начинать верить в себя, нужно двигаться от матча к матчу.

«Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев акцентировал внимание на том, что Деян Станкович перемудрил со схемой, но признал, что эти команды сейчас нельзя сравнивать по уровню.

«Спартак отстает от краснодарцев по умолчанию — как минимум потому, что Деян Станкович приступил к работе только четыре месяца назад. Периодически красно-белые выдают крутые матчи, но с соперниками топ-уровня пока не ладится. 'Зенит' не удалось дожать в большинстве (0:0). С 'Динамо' — и тоже при численном преимуществе — 'Спартак' упустил победу (2:2), а 'Локомотиву' и вовсе проиграл по всем статьям. Да еще и при неоднозначных кадровых решениях, каждое из которых оказалось провальным.

Календарь и таблица РПЛ

К игре с 'Краснодаром' Станкович перестроился на схему с тремя центральными защитниками. И если это был план против Кордобы, то в нем довольно быстро обнаружилось слабое звено в лице Абены.

Для многих игра Ленини в нынешнем сезоне — откровение. По факту же Пина (именно так его чаще называют за пределами России) сумел раскрыть свой потенциал. Обратный пример — Кастаньо, чьи возможности пока используются далеко не полностью. Для понимания потенциала колумбийца рекомендуется посмотреть матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Бразилии. В случае же с Ленини откровением была игра на Кубке Африки-2024, после которого стало видно, на что он реально способен. Крутые голы с дальней дистанции там, кстати, тоже присутствовали.

Это — про уровень исполнителей. У одних Коста, у других — Абена. Игрок ротации в 'Ференцвароше', который дикой ошибкой подарил гол регулярно забивающему в столице Са (ранее — 'Динамо' и 'Локомотиву') и сделал положение 'Спартака' практически безвыходным. То, что Абена проваливается во втором кряду важном матче, не менее показательно, как и его замены в перерыве. Хотя глупо вешать всех собак на одного человека, который не сам себя ставит в состав. Тем более, Станкович во втором тайме сменил не только двух игроков, но и схему.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

То есть, тренер признал собственную ошибку. Выбранная им расстановка не работала, и было бы странно, если бы случилось иначе, потому что в три защитника 'Спартак' в этом сезоне еще не играл. Так какой смысл экспериментировать против самой сбалансированной на данный момент команды РПЛ?! Вопрос, само собой, риторический. А то, что москвичи во второй половине были активны и агрессивны — тоже не показатель. Далеко не факт, что с привычной схемой игра сложилась бы иначе, потому как после перерыва при комфортном перевесе в два мяча 'Краснодар' получил возможность не форсировать события и разумно играть по счету.

К тому же КПД хозяев оказался нулевым, и спасать — как и до перерыва — приходилось не Агкацеву, а Максименко. Промах Бонгонды с полутора метров — отдельная история. А закончилось все максимально логично. Просто 'Спартак', воплощением бессилия которого стал автогол Медины, и выигравший девятый раз подряд 'Краснодар' сейчас команды разного уровня. Одни на вершине таблицы. Другие — позади на смахивающей на пропасть дистанции в одиннадцать очков. Это, само собой, не приговор, и со временем 'Спартак' может стать сильным не только против 'Ростова', 'Крыльев Советов' и 'Факела'. Но пока — то, что есть».

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Максим Ананьев по итогам этого матча выделил три главных свершившихся факта.

«1. 'Краснодар' — единственная команда РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне. У 'быков' 9 побед и 3 ничьи. Краснодарский клуб единолично возглавляет чемпионат России с 30 очками, на 1 очко опережая 'Зенит' (29 очков).

2. 'Краснодар' не пропускает в РПЛ на протяжении трех матчей подряд. 'Быки' одержали в этих играх три победы с разницей мячей 9:0. В 12-ти матчах РПЛ 'Краснодар' пропустил 5 мячей — всего на один больше 'Зенита'. Петербуржцы пропустили меньше всех в нынешнем сезоне чемпионата России (4 мяча).

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

3. У 'Спартака' одна победа в последних четырех матчах РПЛ. Красно-белые в 12-ти матчах набрали 6 очков и идут на 6-м месте. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего 'Краснодара' на 11 очков».