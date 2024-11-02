Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту»

В матче 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» принимал махачкалинское «Динамо». «Сине-бело-голубые» обыграли своего соперника со счетом 2:1. В составе «Зенита» голы забили Нино и Лусиано Гонду, а у махачкалинского «Динамо» отличился Сослан Кагермазов.

Организованная защита «Динамо»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала. Журналист отметил уверенные действия гостей в защите.

«Зенит в предыдущем туре не смог добиться нужного результата в домашнем матче с “Локомотивом” и довольствовался лишь ничьей 1:1. Петербуржцы ожидаемо владели территориальным преимуществом на протяжении большей части игры, однако они не превзошли “железнодорожников” в количестве созданных опасных моментов. У обеих команд были хорошие возможности вырвать победу в концовке. Так что, итоговая ничья на “Газпром Арене” была закономерным результатом. Сине-бело-голубые сохранили вторую позицию в таблице по итогам прошлого тура, однако они позволили лидирующему “Краснодару” увеличить преимущество до трёх очков. Разумеется, команда Семака рассчитывала вернуться на победный путь в чемпионате в домашней игре с махачкалинским “Динамо”.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

Клуб из Дагестана, в свою очередь, также добился ничейного результата в предыдущем туре, поделив очки в противостоянии с другим дебютантом элитного дивизиона “Акроном”. Динамовцы на протяжении большей части матча выглядели интереснее соперника, по делу вышли вперёд во втором тайме благодаря результативному удару Агаларова, однако команда Биджиева не смогла сохранить минимальное преимущество, пропустив ответный мяч от тольяттинцев в самой концовке. Махачкалинцы с двенадцатью набранными очками в активе находились в нижней половине таблицы, имея запас всего в 1 балл перед опасной зоной.

“Зенит”, естественно, являлся безоговорочным фаворитом матча и должен был уверенно набирать 3 очка. Но петербуржцам не стоило рассчитывать на прогулочную игру, так как махачкалинское “Динамо” имеет одну из самых организованных защитных линий в РПЛ. Сине-бело-голубым было важно забить как можно раньше, чтобы заставить соперника играть в более открытом стиле. Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Глушенкова, Кержакова и Волкова. Гости, в свою очередь, понесли серьёзную потерю в лице дисквалифицированного Пальцева. Кроме того, у динамовцев в лазарете находились Табидзе, Алибеков, Сандрачук и Крачковский».

«Зенит» насоздавал уйму моментов

Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о ходе 1-го тайма, в котором «Зенит» создал несколько голевых моментов. Журналист также отметил игру «Динамо», которое отвечало «сине-бело-голубым».

«Петербуржцы в начале матча воплощали в жизнь фирменную кричалку местных болельщиков "доминируй-унижай" и насоздавали уйму моментов, дважды забив уже к 15-й минуте. Причём оба гола не спишешь на проблемы "Динамо" с составом.

В первом случае Дуглас подал с угла поля, Эракович на ближней штанге опередил Джапо и головой скинул на дальнюю, где Нино ушёл от Мрезига и занёс мяч в ворота. Что Ян, что Хуссем пропустили только два матча РПЛ с тех пор, как сюда приехали. Другой вопрос, почему центральных защитников держали латераль и опорник.

С другой стороны, динамовцам не привыкать пускать со стандартов — и совсем не важно, кто на поле и кто в соперниках. Ведь это первый гол "Зенита" со стандарта без учёта пенальти в нынешней Премьер-Лиге!

Во втором случае тот же Мрезиг дал исполнить подачу Мостовому, а железно основной Шумахов никак не помешал Гонду её замкнуть.

Далее и Дуглас с Мостовым должны были забивать, но первый вслед за неудачной срезкой Волка попал в Кагермазова, а второй выскочил один на один с вратарём и исполнил чуть-чуть выше цели.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

3:0 по такой игре были вопросом времени. Тем не менее в первом тайме, за исключением прохода и неточного удача в дальний угол Вендела на последних секундах добавленного времени, больше ничего опасного "Зенит" не создал. А вот "Динамо" дважды подряд здорово заставило попотеть Адамова, который не без труда потащил выстрелы Карегмазова и Шумахова.

Да, вам не показалось, именно Адамова: на 34-й минуте Латышонок под давлением Джавада неудачно вынес мяч, потянул мышцу опорной ноги и попросил замену. Здоровья Евгению!».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» За исключением, может быть, начала матча, где мы себе организовали пару моментов, в остальном в обороне сыграли нормально. Что касается атаки, конечно, реализация сегодня нас подвела, много моментов было. Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, учитывая, что мы уже вели 2:0 во втором тайме, пропустили мяч со стандарта, и, конечно, он повлиял на ход матча, больше стало нервозности. И у нас в завершении не хватало более правильных решений. Было много моментов, подходов, нужно было больше забивать и качественнее играть в завершении. В остальном, в принципе, нормальная игра. Поздравляю ребят с победой, будем готовиться к следующим матчам. Сейчас у нас в Кубке и чемпионате матчи с «Ахматом». К сожалению, повреждения, которые получили ребята, не позволили нам сделать те замены, которые хотелось бы. Плюс мы два коридора на замены использовали, две вынужденные замены. Ждали по последней замене. Хотелось немножко другим дать сыграть, но не получилось сегодня.

Гол «Динамо» взбодрил игру

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов высказался о 2-м тайме матча между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Автор рассказал о том, как изменилась игра «сине-бело-голубых» после пропущенного гола.

«Не сказать, что гости в первом тайме выглядели совсем безнадежно. Скорее, сказывался класс сине-бело-голубых. И как исправить положение было не понятно. Тем более что махачкалинцы испытывали проблемы с составом.

В итоге Биджиев после перерыва не сделал ни одной замены, в то время как Семак — сразу две. Вместо аргентинца Лусиано появился Кассьерра, а Караваев сменил Педро, что означало автоматический перевод Мантуана на правое крыло атаки.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

А уже через несколько минут тренеру "Зенита" пришлось вносить еще одно изменение. На этот раз вынужденно — травму получил Нино. Сразу после ухода бразильца невская команда пропустила. Махачкалинцы разыграли штрафной, мяч отлетел к свободному Кагермазову, который в одно касание воспользовался шансом. Взятие ворот зафиксировали не сразу — после проверки ВАР на положение вне игры.

Гол "Динамо" чуть взбодрил игру, но "Зенит" больше не позволил гостям ничего создать у своей штрафной. Точное попадание Кагермазова долгое время оставалось единственным ударом в створ ворот Адамова во второй 45-минутке.

Петербуржцы были ближе к третьему мячу. Соболев регулярно оказывался в опасных зонах, но так и не смог впервые отличиться. Безголевая серия нападающего в РПЛ продолжается.

Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1 и сравнялись по очкам с "Краснодаром". Теперь коллектив Семака будет следить за результатом матча между "быками" и Оренбургом».

Гаджи Гаджиев Президент «Динамо» Махачкала Нормальная игра. Получилось многое, кое-что не получилось. Можно сделать много замечаний по разным игровым ситуациям: например, по тому, как со стандарта пропустили гол. Но в любой игре ошибки неизбежны. Специалисты и комментаторы могут говорить пространно, а мы должны говорить коротко. Нормально или нет, всегда будет вопрос: что делаем? Это главное. Выбранное клубом направление реализуется. В каких-то играх оно будет реализовываться лучше, в каких-то — хуже. Я считаю, что для игры против игроков более высокого класса в нашей команде было непросто. Но они были достойны в своей игре с сильным соперником.

Травмы игроков «Зенита»

Автор издания sportbox.ru Денис Петров рассказал о травмах «Зенита» в матче против махачкалинского «Динамо». К примеру, получил повреждение один из самых стабильных голкиперов лиги Евгений Латышонок.

«Несмотря на статус явного аутсайдера матча, гости очень смело действовали на первых минутах и даже сумели создать пару моментов у ворот "Зенита". Свои шансы динамовцы реализовать не сумели, а вот хозяева не стали затягивать с первым голом. Взятие ворот организовали два центральных защитника: Эракович после подачи углового сделал скидку на Нино, которому оставалось не промахнуться с метра по пустым воротам.

"Зенит" не дал возможности сопернику прийти в себя и сумел удвоить преимущество уже через три минуты. Экспериментальное сочетание центральных защитников не уследило за Лусиано, на которого выполнил идеальный навес Мостовой. Для аргентинского нападающего это уже шестой гол в РПЛ.

Идеальный сценарий первого тайма для "сине-бело-голубых" нарушил эпизод с травмой Евгения Латышонка. Самый надежный вратарь текущего сезона получил мышечное повреждение и вынужден был уступить место на поле Денису Адамову.

Еще одну замену Семаку пришлось делать в перерыве: вместо заработавшего желтую карточку Лусиано вышел Кассьерра. Уже по ходу второго тайма травма не позволила продолжить игру Нино, которого заменил Алип.

Спустя минуту "Зенит" пропустил после стандарта. Сослан Кагермазов лучше всех сориентировался в чужой штрафной, удачно подкараулив отскок от партнера. Система VAR долго проверяла этот момент на предмет офсайда, но в итоге взятие ворот было засчитано. Впервые в этом сезоне РПЛ в матче с участием махачкалинского "Динамо" было забито более двух мячей.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

Минимальное преимущество в счете намекало на нервную концовку для хозяев. Зенитовцы на пропущенный мяч отреагировали, как и подобает фавориту, увеличив давление на ворота Волка. Хозяева существенно превзошли соперника по всем статистическим показателям, но забить третий мяч так и не сумели.

Благодаря победе "Зенит" сравнялся по очкам с лидером таблицы "Краснодаром", который домашний матч 14-го тура против "Оренбурга" проведет в воскресенье. Команда Семака первый круг РПЛ закроет выездной игрой против "Ахмата" 10 ноября».

Нино Защитник «Зенита» Очень сложная игра была сегодня. Встретились с командой, которая прекрасно знает, как играть самой и как играть против атакующих команд, поэтому в напряжении игра держала до самого финального свистка. Слава богу, сегодня три очка остались в Петербурге.

Погоня «Зенита» за первым местом

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о самых интересных моментах матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Журналист также разобрал каждый гол в прошедшей встрече.

«Игра раскрылась уже с первых минут. "Зенит" мог огорчить ворота Давида Волка на 2-й минуте, если бы Лусиано успешнее замкнул головой Сантоса от бровки — вратарь гостей зафиксировал мяч буквально на ленточке.

Ответ "Динамо" не заставил себя долго ждать. Сработала связка Агаларов — Касинтура: Гамид прорвался в лицевую и отдал чуть назад под удар Эгашу — его удар в дальний угол заблокировал Эракович, а добивание Джавада — Сантос.

Однако, свои моменты махачкалинцы не реализовали. В отличие от петербуржцев, которые до ухода на перерыв забили дважды, с интервалом в три минуты. Подача Сантоса с углового привела к скидке Эраковича головой на дальнюю штангу, где все забыли про Нино — бразилец с ленточки не промахнулся.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

В случае со вторым голом вновь большую роль сыграл точный навес, на этот раз — Мостового. Андрей навесил на дальний угол вратарской, где капитан "Динамо" Идар Шумахов потерял у себя за спиной Лусиано. Аргентинец точно пробил головой под ближнюю штангу. Казалось, интрига в матче умерла довольно быстро...

С этого момента "Зенит" завладел инициативой и сумел создать еще несколько моментов — усилиями Сантоса и Мостового. А чуть позже сине-бело-голубые были вынуждены произвести замену, к которой вряд ли были готовы: вместо Евгения Латышонка в игру вступил Денис Адамов. Евгений дернул мышцу в одном из предыдущих эпизодов и не смог продолжить матч. Вышедшего на замену вратаря тут же проверили гости из Махачкалы — сперва Денис справился с мощным выстрелом Сослана Кагермазова с линии штрафной, а затем выловил мяч из-под перекладины после попытки Шумахова.

На второй тайм "Зенит" вышел с двумя изменениями в составе: вместо Лусиано вышел Матео Кассьерра, а вместо Педро — Вячеслав Караваев. Вячеслав оказался на своей "родной" позиции правого защитника, а Мантуан поднялся чуть выше. В центре нападения сформировался тандем Кассьерра — Соболев. Правда, пользы от Александра в этом матче снова было мало: седьмой матч за "Зенит" в РПЛ — и снова без гола. Хотя на этот раз Семак предоставил форварду аж 89 минут. Итог: один удар в створ, два — мимо и 18 потерь владения.

По ходу второй половины встречи "Зенит" произвел еще одну вынужденную перестановку: из-за проблем с задней поверхностью бедра поле покинул Нино — вместо него вышел Нуралы Алип. И после этого "Динамо" все же сумело сократить отставание в счете до минимума: Абакар Гаджиев со стандарта подал на ближний край вратарской, мяч от Агаларова отскочил к Кагермазову на дальнюю половину штрафной, и Сослан мощным ударом с разворота прошил Адамова. Но гол засчитали не сразу — судьи долго смотрели VAR на предмет возможного офсайда. Но его не оказалось.

"Зенит" продлил свою серию без поражений во всех турнирах до шести матчей. После этой победы "Зенит" набрал 33 очка и сравнялся с "Краснодаром", но остался на втором месте. В воскресенье "быки" могут вновь оторваться от петербуржцев, если наберут очки в игре с "Оренбургом". Махачкалинское "Динамо" осталось на 11-м месте с 12 очками».

Денис Адамов Голкипер «Зенита» Насколько трудно выходить на поле по ходу матча? Мы всегда готовы к выходу на поле. Если честно, мне не надо много разминаться, чтобы быть готовым выйти на поле. Нужно просто немного потянуться — и я уже готов. Помогло, что на первых минутах была пара моментов, после которых я почувствовал тонус. Дальше уже было всё спокойно.

«Зенит» нуждается в перезагрузке

Автор блога на bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Журналист также проанализировал ситуацию «сине-бело-голубых», которые потеряли несколько игроков из основного состава из-за травм.

«Динамо респект: с такими потерями в составе сыграть в открытый футбол — браво! И это не всадник без головы "Акрон": дагестанская команда продемонстрировала прессинг а-ля "Ливерпуль", высокую технику игроков группы атаки и очень быстрые переходные фазы и более менее приличную оборону. Могли ли гости увезти из Санкт-Петербурга ничью? Да. Был ли шанс на победу? Вряд ли — все же "Зенит" играл с запасом и наверняка имел план Б на случай форс-мажора.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состав "Зенита" не особо удивил, ну разве что расстановкой по условной схеме 4-4-2, которую можно было интерпретировать как 4-3-3 с Мостовым, Соболевым и Лусиано в верхней тройке. Быстро забитые мячи (легких голов не бывает), казалось, раскрепостят хозяев поля, однако счет 2:0 (как известно, самый коварный в футболе) скорее понизил концентрацию в финальной стадии атак. Именно поэтому не забил до перерыва Мостовой. Именно ход событий успокоил горячих южан.

Календарь и таблица РПЛ

На второй тайм вышли Кассьерра и Караваев, причем последний не вместо Мантуана, но на его место (бразилец поднялся выше, а эмоционирующий Лусиано сел на скамейку от греха подальше). Увы, вслед за Латышонком вынужденно покинул поле Нино (очередное мышечное повреждение в "Зените"). И пока хозяева перестраивались на игру в три центральных защитника, гости сократили разницу в счете. Запахло жареным, однако зенитовцы сумели довести встречу до победу. Сумбурно, суетно — да. Но счет на табло, а результат всегда справедлив.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала t.me/dinmx

Резюме следующее: "Зенит" приобрел очки, но потерял игроков. Замечу — ключевых на своих позициях. Календарь петербуржцам благоволит (не представляю, где до декабря можно оступиться), однако начнем считать дни до зимнего перерыва. Похоже, "Зенит" нуждается в перезагрузке».