Трансферный дайджест. 22 — 28 октября

Джошуа Зиркзе

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 23 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе хочет покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

Голландец недоволен количеством игрового времени в стане манкунианцев, а также испытывает проблемы с адаптацией в АПЛ.

Напомним, трансфер Зиркзе из «Болоньи» обошелся «МЮ» в 42,5 млн евро. Нападающий намерен вернуться в итальянскую Серию А на правах аренды.

Сейчас им активно интересуются «Ювентус», где работает его бывший наставник по «Болоньи» Тиагу Мотта, и «Милан», который намерен укрепить атакующую линию качественным футболистом.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не решило, что делать с Зиркзе и стоит ли его отпускать в зимнее трансферное окно. Всего голландец сыграл в этом сезоне 8 матчей за манкунианцев, но только в 4 из них появился в стартовом составе, а всего забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Зиркзе останется в «МЮ» и будет пытаться пробиться в основу.

Валентин Гомес

«Велес Сарсфилд», защитник, 21 год

После серьезной травмы Дани Карвахаля «Реал» приступил к поиску талантливого правого защитника, который в перспективе готов стать заменой именитому испанцу.

Сейчас в сферу интересов «сливочных» попал 21-летний аргентинец Валентин Гомес, выступающий за «Велес Сарсфилд». Помимо «Реала» на него претендуют также два гранда аргентинского футбола: «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

«Велес Сарсфилд» оценивает своего главного таланта в сумму 10 млн евро. Пока все перечисленные клубы взяли время на раздумье.

Кроме Гомеса «Реал» присматривается к 18-летним Джошу Ачимпонгу из «Челси» и Витору Рейсу из «Палмейрас». Этим игрокам предрекают славную игровую карьеру, и мадридский клуб хочет купить каждого из них, пока сумма трансфера не взлетела до небес.

Валентин Гомес globallookpress.com

Но в отличие от Валентина Гомеса, за которого «Велес Сарсфилд» установил ценник, купить Ачимпонга и Рейса будет гораздо сложнее, первое предложение «Реала» по этим игрокам было отвергнуто. В текущем сезоне 21-летний Гомес сыграл 28 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: Валентин Гомес до лета останется в «Велес Сарсфилд», а потом пойдет на повышение.

Лоренцо Лукка

«Удинезе», нападающий, 24 года

Еще два года назад Лоренцо Лукка выступал в итальянской Серии В в составе «Пизы» и считался крепким, но не звездным нападающим.

За прошедшее время 24-летний нападающий после перехода в «Удинезе» дорос до сборной Италии, где недавно дебютировал и привлек внимание грандов итальянского футбола.

Как сообщает Calciomercato, Лоренцо Луккой активно интересуется итальянский «Ювентус», который хочет продублировать позицию Душана Влаховича.

В настоящий момент сменщиком забивного серба является польский нападающий Аркадиуш Милик, но его замучили травмы и он очень редко появляется на поле. Лукка по манере игры и фактуре чем-то напоминает Влаховича, но при этом гораздо выше и мощнее его, и в перспективе готов серба заменить в основном составе, если тот надумает перебраться в АПЛ.

Лоренцо Лукка globallookpress.com

Новобранец сборной Италии на Transfermarkt оценивается в 18 млн евро. В этом сезоне за «Удинезе» Лукка сыграл в Серии А 8 матчей и забил три мяча.

Наш прогноз: Лукка зимой окажется в «Ювентусе».

Артур

«Зенит», полузащитник, 26 лет

Полузащитник Артур переходил из «Палмейраса» в петербургский «Зенит» в январе 2023 года в качестве звезды бразильского чемпионата и как замена, уехавшему на заработки Малкому.

Но 26-летний хавбек не оправдал эти надежды, лишь периодически взрывался и показывал свой настоящий уровень игры, а в последнее время и вовсе осел в запасе.

В последнем туре против «Локомотива» Артур появился на поле во втором тайме, но был заменен через несколько минут, что лишний раз подтверждает к нему отношение со стороны тренерского штаба «Зенита».

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Такое положение дел не устраивает полузащитника, и он намерен вернуться в бразильскую Серию А. Сейчас по данным бразильского журналиста Жорже Никола, Артуром активно интересуются «Фламенго» и «Крузейро».

Артур globallookpress.com

Контракт Артура с «Зенитом» действует до 2027 года, в этом сезоне он сыграл 9 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Наш прогноз: Артур зимой покинет «Зенит».

Йонас Урбиг

«Кельн», вратарь, 21 год

Голкипер «Кельна» Йонас Урбиг летом перебрался из «Гройтер Фюрт» и прочно застолбил место в основном составе. Сейчас «козлы» выступают в Бундеслиге 2, но 21-летний вратарь явно перерос этот уровень и должен скоро оказаться в элитном дивизионе.

По данным Get German Football News со ссылкой на Bild, сразу два гранда немецкого клуба («Бавария» и «Байер») следят за прогрессом Урбига и готовы сделать «Кельну» предложение о трансфере.

При этом контракт Урбига действует до лета 2026 года, но сам голкипер пока не намерен его продлевать, поэтому «Кельну» придется его продавать зимой или по окончании сезона, чтобы не потерять свободным агентом.

«Бавария» уже делала запрос в «Кельн» относительно трансфера Урбига, но пока стороны не сумели договориться. В перспективе голкипер может стать отличной заменой стареющему Мануэлю Нойеру, тем более сейчас молодых немецких голкиперов в стране раз два и обчелся.

Йонас Урбиг globallookpress.com

Похожая история и в «Байере», где финский голкипер Лукаш Градецки постепенно начинает сдавать и пора готовить ему сменщика. В этом сезоне Урбиг сыграл за «Кельн» 10 матчей и пропустил 20 мячей.

Наш прогноз: Урбиг летом уйдет из «Кельна» в Бундеслигу.

Алессандро Буонджорно

«Наполи», защитник, 25 лет

Летом 2024 года Алессандро Буонджорно пошел на повышение и перешел из «Торино» в «Наполи».

При Антонио Конте 25-летний защитник с ходу превратился в ведущего игрока центра обороны и закрепился в основном составе сборной Италии.

Постоянный прогресс Буонджорно не остался незамеченным английскими топ-клубами. По данным TuttomercatoWeb, несколько скаутов из АПЛ, одним из которых был представитель «МЮ», специально приезжали на матч «Наполи» с «Эмполи» (1:0) ради защитника и его партнера по клубу Хвичи Кварацхелии.

Неаполитанцы пока не хотят расставаться с одним из сильнейших футболистов, но не смогут устоять, если один из английских клубов предложит сумму в 70 млн евро. Именно во столько оценил Буонджорно президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Алессандро Буонджорно globallookpress.com

Напомним, летом из «Торино» 25-летний защитник перебрался за 35 млн евро. В Серии А в этом сезоне он провел 8 матчей и забил один гол.

Наш прогноз: Буонджорно останется в «Наполи» минимум до конца сезона, иначе Конте будет в ярости.

Франсишку Консейсау

«Порту», полузащитник, 21 год

Португальский вингер Франсишку Консейсау с этого сезона выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды, но принадлежит «Порту».

В его контракте имеется сумма фиксированного выкупа, которую «старая синьора» в ближайшее время намерена активировать. Она находится в районе 33-34 млн евро.

«Ювентус» настолько впечатлен возможностями 21-летнего полузащитника, что намерен не затягивать с трансфером, а как можно быстрее выкупить права на талантливого португальца.

В Дерби Италии против «Интера» (4:4) Франсишку Консейсау был признан лучшим игроком матча и произвел огромное впечатление на фанатов и тренерский штаб. Главный тренер «Ювентуса» Тьягу Мотта считает, что он уже готов стать одним из лидеров обновленного состава «старой синьоры».

Франсишку Консейсау globallookpress.com

В этом сезоне португалец сыграл за «Ювентус» пять матчей и забил два мяча.

Наш прогноз: «Ювентус» активирует зимой опцию выкупа.