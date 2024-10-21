Трансферный дайджест. 15 — 21 октября

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 21 год

Этот футболист уже несколько сезонов является одним из лидеров «Байера». Нынешний сезон Вирц также выступает на высоком уровне, а в ближайшее время игрок может сменить клубную прописку.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за подписание полузащитника. Руководство «Байера» не хочет продавать Вирца мюнхенскому клубу.

Флориан Вирц globallookpress.com

Лидером в борьбе за подписание является именно «Манчестер Сити», который готов заплатить много денег за этот трансфер. Как сообщает источник, сумма перехода может стать рекордной.

Действующее соглашение Вирца с «Байером» рассчитано до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt смоимость игрока оценивается в 130 млн. евро.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» 7 матчей в рамках Бундеслиги, забил 4 гола и сделала голевую передачу.

Наш прогноз: Вирц станет игроком «Манчестер Сити» летом 2025-го года.

Беньямин Шешко

«Лейпциг», нападающий, 21 год

Этот футболист является основным игроком «Лейцпига» в атаке. Шешко часто забивает и здорово помогает команде. Логично, что европейские топ-клубы интресуются нападающим.

По данным Football.London, «Арсенал» хочет подписать Шешко в летнее или зимнее трансферное окно. Летом этого года «канониры» пытались подписать Шешко, но что-то пошло не так.

Кроме того, руководство «Манчестер Сити» видит в нападающем замену Эрлингу Холанну, который может покинуть «горожан» летом 2025-го года.

«Арсенал» летом этого года был готов заплатить за Шешко 65 млн. евро, но «Лейпциг» будет требовать за переход явно больше денег. По данным Transfermarkt стоимость игрока — 50 млн. евро.

Беньямин Шешко globallookpress.com

В нынешнем сезоне Шешко провел за «Лейпциг» 7 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Шешко доиграет нынешний сезон в «Лейпциге».

Джош Ачимпонг

«Челси», защитник, 18 лет

Это перспективный футболист «синих», который в будущем может стать одним из лучших защитников Европы. Сейчас многие топ-клубы Европы интересуются Ачимпонгом.

Как сообщает The Independent, «Реал» всерьез нацелен на подписание 18-летнего защитника «Челси». В мадридском клубе считают, что Ачимпонг может заменить Даниэля Карвахаля.

Джош Ачимпонг globallookpress.com

Помимо «Реала», в услугах Ачимпонга заинтересованы «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия» и ПСЖ. Клубы готовы вести борьбу за подписание игрока.

Руководство «Челси» не планирует продавать Ачимпонга, игрока считают неприкосновенным. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026-го года.

Всего Ачимпонг провел 2 матча за основную команду «Челси» и не отметился результативными действиями. Сейчас защитник выступает за молодежку «синих».

Наш прогноз: Ачимпонг останется в «Челси» и будет пробиваться в основу.

Алекс Баэна

«Вильярреал», полузащитник, 23 года

Один из лучших полузащитников в испанской Примере сейчас играет в «Вильярреале». Баэна в ближайшее время может перейти в европейский топ-клуб.

По информации Marca, мадридский «Атлетико» планирует подписать полузащитника в ближайшее трансферное окно. «Матрасникам» придется заплатить много денег для этого перехода.

К тому же, Баэной интересуются несколько топ-клубов из АПЛ. Сейчас руководство «Вильярреала» не спешит продавать своего лидера, ожидая повышение трансферной стоимости.

За последний год цена на Баэну выросла с 10-и до 50-и млн. евро. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028-го года.

Алекс Баэна globallookpress.com

В нынешнем сезоне Баэна провел за «Вильярреал» 9 матчей в Примере, забил гол и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Баэна все-таки перейдет в «Атлетико».

Джонатан Дэвид

«Лилль», нападающий, 24 года

Форвард уже довольно много сезонов является одним из лучших бомбардиров в Лиге 1. Дэвид и этот сезон начал удачно, а сейчас может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, «Интер» и «Ювентус» будут вести борьбу за подписание Дэвида в следующем году. К тому же, «Барселона» следит за ситуацией вокруг нападающего.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Дело в том, что Дэвид отказался продлевать контракт с «Лиллем». Действующее соглашение рассчитано до лета 2025-го года, а после этого форвард покинет клуб.

К тому же, клубы из английской Премьер-лиги также планируют побороться за подписание игрока.

В нынешнем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 8 матчей в рамках Лиги 1 и забил 5 голов.

Наш прогноз: Дэвид перейдет в «Ювентус» или «Интер».

Андрей Рациу

«Райо Вальекано», защитник, 26 лет

В прошлом сезоне Рациу перешел из Сегунды в «Райо Вальекано», который выступает в испанской Примере. Футболист хорошо себя проявил и заинтересовал топ-клубы.

По данным Marca, «Атлетико» претендует на подписание Рациу в ближайшее время. «Матрасникам» придется заплатить сумму отступных — 25 млн. евро.

Кроме того, еще несколько европейских клубов интересуются игроков. Рациу здорово проявил себя, выступая за сборную Румынии на Евро-2024.

Действующий контракт игрока с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2028-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 4 млн. евро.

Андрей Рациу globallookpress.com

В нынешнем сезоне Рациу провел за «Райо Вальекано» 8 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Рациу перейдет не в «Атлетико», а в один из других топ-клубов Европы.

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити», нападающий, 24 года

Казалось бы, один из лучших нападающих мира прямо сейчас играет за один из лучших клубов клуба, что может пойти не так? Холанн действительно может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает Sky Sport Deutschland, «Барселона» и «Реал» будут вести отчаянную борьбу за подписание норвежца. Именно сейчас Холанн ближе к переходу в стан «сливочных».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Несмотря на это, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает в будущем подписать Холанна. Действующий контракт нападающего с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.

Помимо «Реала» и «Барселоны», на подписание Холанна вполне возможно будут претендовать «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Прогнозы и ставки на футбол

В нынешнем сезоне форвард провел за «Манчестер Сити» 8 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 10 голов.

Наш прогноз: Холанн будет выступать за «Манчестер Сити», как минимум, еще несколько сезонов.