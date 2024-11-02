«Зенит» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» идет вторым в турнирной таблице РПЛ с отставание в три балла от лидирующего «Краснодара». На счету команды из Санкт-Петербурга 30 очков в 13-ти матчах — 9 побед, 3 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей 29:5.

На прошлых выходных «Зенит» принимал «Локомотив» в центральном матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Мостового «железнодорожники» ответили точным ударом Батракова.

Таким образом, «Зенит» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей. До этого действующие чемпионы России всухую обыграли «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (1:0).

«Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» набрало 12 очков в 13-ти матчах, расположившись на 11-м месте в турнирной таблице. На счету команды 2 победы, 6 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 6:11.

Подопечные Хасанби Биджиева были близки к своей третьей победе в чемпионате в матче прошлого тура с «Акроном». Махачкалинцы открыли счет на 68-й минуте, но не смогли удержать минимальное преимущество и довольствовались лишь одним очком, пропустив на последних минутах — ничья 1:1.

До этого «Динамо» минимально уступило на своем поле ЦСКА (0:1), а до этого поделило очки в гостях с «Факелом» (1:1).

Стоит отметить, что «Зенит» и махачкалинское «Динамо» ни разу не пересекались между собой ранее.

Личные встречи

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.95.