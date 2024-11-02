В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Мх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе после 13-и туров. «Зенит» отстает от «Краснодара» (1-я строчка) на 3 балла.

Команда является лучшей в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 5 голов за 13 встреч. К тому же, «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ по результативности (29).

Последние матчи: В прошлой встрече «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 68-й минуте. До этого команда обыграла «Факел» (1:0) в рамках Кубка России.

У «Зенита» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда забила 17 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Зенит» продолжает борьбу за 1-ю строчку в РПЛ. Сейчас команду опережает «Краснодар», но все еще впереди, наверняка чемпион будет известен только после последнего тура РПЛ.

«Зенит» впервые в своей истории сыграет против махачкалинского «Динамо». Команда Сергея Семака будет пытаться взломать «автобус» соперника и у них есть все шансы победить.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Команда располагается на 11-й позиции в РПЛ с 12-ю очками в активе после 13-и туров. Махачкалинское «Динамо» опережает зону стыков лишь на 1 балл.

Команда забила всего 6 голов в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю последнее место в лиге. Несмотря на это, «Динамо» уже набрало 7 очков на своем поле в рамках РПЛ.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда сыграла вничью с «Акроном» (1:1), упустив победу на 90+3-й минуте. Матчем ранее «Динамо» проиграло «Спартаку» (0:1) в рамках Кубка России.

Махачкалинская команда не может победить на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот период «Динамо» 4 раза сыграло вничью и 5 раз проиграло.

Состояние команды: Махачкалинцы отлично выступают в обороне, но в атаке у команды большие проблемы. Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» пропустил хотя бы один гол в предстоящем матче.

Как правило, матчи с участием «Динамо» получаются низовыми. Против топ-клубов команда выступает также от обороны. «Спартаку» и ЦСКА удалось забить только по одному голу в очных противостояниях.

Статистика для ставок

«Динамо» не может победить на протяжении 9-и последних матчей

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Зенит» ни разу не проиграл

«Зенит» не проигрывает на своем поле на протяжении 11-и последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.25, победа «Динамо» Махачкала — 14.00, ничья — 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Зениту» не удастся забить «Динамо» в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 0.5 меньше в 1-м тайме за 2.95.

Прогноз: «Зенит» победит, но у питерцев не получится забить много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенит» 2 меньше за 1.95.