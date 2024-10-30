РПЛ. «Зенит» теряет очки, «Краснодар» лидирует

Первый круг российской Премьер-лиги подходит к завершению. На лидирующей позиции прочно засел «Краснодар». «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, а «Ахмат» покинул последнее место в чемпионате.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 13 тура российского чемпионата на 4 место поднялось «Динамо», которое обошло в турнирной таблице ЦСКА, «армейцы» в свою очередь опустились на 5 строчку.

На две ступеньки вверх поднялся «Акрон», расположившись на 8 позиции и опередив такие клубы, как «Ростов» и «Крылья», которые занимают 9 и 10 места соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

Поменялись местами в турнирной таблице «Динамо» Махачкала и «Пари НН», которые заняли 11 и 12 места. Строчкой выше поднялся «Ахмат», ниже опустился «Оренбург», оба клуба замыкают российскую Премьер-лигу.

Победа «Краснодара», осечка «Зенита»

«Краснодар» выиграл гостевой матч против «Крыльев Советов» (2:1). Дублем в составе южан отметился Джон Кордоба, игрок забил мячи на 42-й и 49-й минутах поединка. Таким образом «Краснодар» набрал 33 очка: 10 побед и 3 ничьи в сезоне.

В 13 туре чемпионата России «Зенит» поделил очки с «Локомотивом» (1:1). В составе невского клуба гол на 51-й минуте забил Андрей Мостовой, однако минимальное преимущество питерского коллектива растаяло на 68-й минуте встречи, пока не отличился игрок «Локо» Алексей Батраков.

В итоге «Зенит» остался на второй позиции в российском чемпионате, набрав 30 пунктов. «Локомотив» в свою очередь аккумулировал 28 баллов.

Выступление топ-клубов

На 4 месте в чемпионате России идёт «Данимо», которое набрало после 13 туров 26 пунктов. «Динамо» в результативном матче окалось сильнее «Химок» (4:3). Именно динамовцы открыли счет, благодаря точному удару Даниила Фомина на 28-й минуте. Потом один из ведущих клубов российского чемпионата пропустил два мяча.

Ещё в компенсированное арбитром время «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло. Автором гола стал Роберто Фернандес. Во втором тайме «Динамо» забило ещё дважды, голы забили Артур Лоренсо и Муми Нгамалё.

ЦСКА globallookpress.com

На 5 строчке РПЛ расположился ЦСКА, который потерял очки в минвушем туре чемпионата. «Армейцы» разошлись миром с «Факелом» (0:0) и завоевали 24 очка в таблице.

На 6 позиции идёт «Спартак», у которого 22 балла, «красно-белые» в 13 туре чемпионата выиграли у «Пари НН» (2:0) — отличились Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

Другие матчи тура

В минувшем туре российского первенства «Рубин» на выезде выиграл у «Оренбурга» (2:1), «Ростов» на своем поле проиграл «Ахмату» (2:3), а «Динамо» Махачкала и «Акрон» обменялись голами, так и не определив победителя (1:1).

Тур № 14

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 1 по 3 ноября.

Центральный поединок пройдет в Москве 2 ноября: ЦСКА примет «Спартак». В этот же день «Локомотив» дома сыграет против «Рубина», а «Зенит» сыграет против «Динамо» из Махачкалы.

Лидер российской Премьер-лиги «Краснодар» сыграет дома против «Оренбурга», игра запланирована на воскресенье, 3 ноября.