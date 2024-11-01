14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей

Армеец Дмитрий Галямин и спартаковец Виктор Булатов ответили на вопросы корреспондента Livesport.ru Михаила Пукшанского касательно главных матчей предстоящего тура РПЛ.

забил «золотой» мяч в последнем чемпионате СССР, и принес ЦСКА то незабываемое чемпионство. Всего в составе армейской команды провел 292 игры и одним из первых уехал за границу. В «Эспаньоле» сыграл 56 матчей, без замен. Вопреки всему, поехал на чемпионат мира-94. Затем возглавлял «Химки», «Томь», «Анжи», во многих клубах работал функционером.

Виктор Булатов трижды подряд выигрывал чемпионат России. Единственный, кто заработал золотые медали во всех лигах отечественного футбола. 87 матчей — за «Спартак», по 38 — за «Крылья Советов» и «Аланию», еще 30 за «Торпедо». Сегодня выводит на новый уровень скромную команду из Кирова.

«Динамо» — «Ростов»

— «Ростов» при Валерии Карпине никак не откажется от игры через центр. С «Ахматом» опять привезли таким образом. Не будут учиться на своих ошибках?

Дмитрий Галямин: Думаю, что не будут, поскольку Карпин не считает, что это ошибки. Задача «Ростова» играть в красивый футбол, который он проповедует. Есть стиль, исполнители растут, поэтому более продуктивно играют сегодня, чем год назад.

Виктор Булатов: Не думаю, что Карпин откажется от своей философии. Если вы считаете, что это исходит от Кафанова, то ошибаетесь. Стратегию диктует главный тренер.

— «Барселона» при великолепном подборе в середине играет иначе. Можно же бить на высокого нападающего, а там разберутся?

Д.Г.: Когда уровень футболистов сумасшедший, можно выбирать, Флик выбрал такую игру. А короткий и средний пас не хочет. Но там есть Роберт Левандовский. В «Ростове» таких нет.

В.Б.: Мы во все времена играли через пас. Валера, как никто, эту игру понимает, и никогда от нее не откажется. Но ему надо пройти эти ошибки. А «Барса» играет так, как ей позволяет соперник. В очень умный футбол. Но Карпин тоже все наигрывает на тренировках, как и Флик, полагаю.

— Вот Георгий Шелия отдал голевую передачу в Ростове. Разве не пример, более близкий?

Д.Г.: Еще раз повторю, каждый выбирает свой стиль. Одна из клубных задач «Ростова» — растить футболистов на продажу. Через длинные передачи никого не продашь.

В.Б.: Когда нападающий бежит, всегда есть такой шанс. Шелия просто выбил, это не его заслуга.

— У «Динамо» не играют ключевые футболисты, Диего Лаксальт и иже с ним. Критично?

Д.Г.: Футбол будет веселый. Не исключаю, что 5-6 мячей забьют на пару. «Динамо» только в такой футбол умеет играть, открытый, бесшабашный. Ну это для любителей. Профессионалы, конечно, иначе оценивают. Выиграть чемпионат с таким подходом невозможно. Вторыми могут быть, не более.

В.Б.: Конечно, потеря Лаксальта критична. Он — определяющий футболист. И начало атаки, и объем он делает. О черновой работе даже не говорю.

— И в Химках они согласитесь, были ничуть не сильнее. Что делать Личке с такой обороной?

Д.Г.: Футболистов такого уровня уже не научишь, как лучше отбирать мяч. Чисто физически. Интеллект присутствует у всех, но они нацелены на атаку. Средняя линия то же самое, об обороне не думает.

В.Б.: Там нет таких сильных защитников, кто один в один может решать. Они могут только за счет командных действий. Только какие-то перестроения, за счет средней линии.

Муми Нгамалё globallookpress.com

— Нгамалё приличную быстро форму набрал. На него делать ставку?

Д.Г.: На сегодня это один из лучших нападающих во всей РПЛ. Если еще Тюкавин выйдет на свой прошлогодний уровень, будет мощный тандем.

В.Б.: Тюкавин на сегодня лучший нападающий РПЛ. Игра в Химках — не показатель.

— И прилично добавляют во втором тайме, каждый раз проваливая первый. В чем дело?

Д.Г.: Не знаю. Надо в раздевалке находиться, чтобы анализировать эту ситуацию. Мне думается, что Личка не столь громогласный, чтобы встряхнуть футболистов до игры. По необходимости, уже в перерыве.

В.Б.: Наверное, какие-то пробелы в тренировочном процессе. Тут надо искать. Когда второй тайм проваливают, понятно, физика. Здесь что-то другое. Интенсивности не хватает, очевидно. Но это тренерская кухня и психология игроков.

Прогнозы и ставки на матч «Динамо» — «Ростов»

— Все же «Динамо» фаворит?

Д.Г.: Думаю, да.

В.Б.: Конечно.

«Локомотив» — «Рубин»

— «Локо» сыграл острее «Зенита». С «Рубином», кажется, такое не пройдет?

Д.Г.: С «Рубином» будет бойня такая же, как в Питере. По-другому «Локомотив» не сыграет.

В.Б.: «Локомотиву» удобнее играть с топ-командами, типа «Спартака». «Рубин» здесь навяжет очень неудобную для него игру.

— Что в Питере не удалили Алексея Батракова, это ему некий реверанс.

Д.Г.: Непонятно, почему не удалил. И вообще игра вышла за пределы дозволенного. Интересная была игра, напряженная, но грубая с обеих сторон. Но удали его, он бы пропускал с «Рубином». И у «Зенита» был бы лишний шанс еще на один гол.

В.Б.: Удаление, безусловно, было. Это не только мое мнение, но и моих друзей судей.

— Юрий Семин сказал, что «Локомотив» заслужил победу. Похоже на правду?

Д.Г.: Нет. Те и другие играли хорошо, эпизодами. Что имели больше моментов, да. Но территорией владел «Зенит».

В.Б.: По количеству моментов, да, побольше создали.

— «Рубин» остается лидером по волевым победам. Здесь тоже может отметиться, или в случае с «Локо» это не проходит?

Д.Г.: Команда Рахимова — самая волевая в лиге. Здорово играют в обороне, поэтому встреча будет достаточно жесткой. И малорезультативной.

В.Б.: «Локомотив», если забьет, будет играть на контратаках. Здесь ничего уже тогда «Рубин» не придумает. Им точно не стоит пропускать в первом тайме.

— Александр Зотов, Олег Иванов, Мирлинд Даку что на сей раз придумают?

Д.Г.: В контратаку будут выбегать. Там придумывать ничего не надо. И Зотов, и Иванов могут отдать. Смотря, кого из них Рашид поставит.

В.Б.: Там будет придумывать Рахимов, а не Зотов с Ивановым. Тем более что он их одновременно не поставит. На третьей части поля создадут если, Даку исполнит.

— Ну, и хорват Велдин Ходжа, забивший два в Оренбурге на многое способен, видимо?

Д.Г.: Он — игрок штрафной. Скорости нет, но момент способен решить.

В.Б.: Вообще не знаю, кто это. Но решил свои моменты.

— Рашида Рахимова уберут, если проиграют?

Д.Г.: Нет. Там все от его характера идет, а не из-за игры. Они находятся на своем месте. Не думаю, что найдется другой тренер, который даст на пять очков больше.

В.Б.: Рахимов хорошо справляется со своей работой, исходя из уровня футболистов. Выжимает максимум. Если уберут, вопросы к руководству «Рубина». Но там грамотные люди, не пойдут.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— Ваш прогноз?

Д.Г.: Ничеечка.

В.Б.: Думаю, что ничья.

ЦСКА — «Спартак»

— «Спартак» в последнее время неудачно играет большие матчи. Психология какая-то?

Д.Г.: Думаю, что они сами еще не знают, в какой футбол играют. Много новых футболистов, еще не все вписались. Поэтому нет стиля.

В.Б.: Ну, с «Зенитом» же сыграли нормально. Сейчас Станковичу главное от добра добра не искать. Ему надо поставить состав, который играл в Нижнем. Есть, кто может сыграть в атаке. Надо не перемудрить.

— Тео Бонгонда все время выпроваживают, но в Нижнем он сделал всю игру. Набирает?

Д.Г.: Очень приличный футболист. Ни на кого не похожий в плане ведения мяча, удара с левой. Еще прибавит, то избавляться не надо, мастер

В.Б.: Ему надо больше брать на себя. А так, конечно, потенциал сумасшедший. Но что он показал в той игре, нужно демонстрировать каждый раз.

Тео Бонгонда globallookpress.com

— Шамар Николсон неплохо вышел. Будет он играть, или все же Манфред Угальде?

Д.Г.: Состав «Спартака» — загадка на каждую игру.

В.Б.: Угальде. Он более предсказуемый. И объем больший делает. Скорость тоже несравнимая.

— Эсекьель Барко, на мой взгляд, все хуже и хуже. Не оправдывает авансов?

Д.Г.: У нас немножко другой футбол. Даже множко. То есть, на один квадратный метр, как в метро в час-пик. Он к этому не привык. Пока не приспособился к этой не самой техничной лиге. С точки зрения физики и скоростей пока не в своей тарелке. Но выживет. С точки зрения техники — высококлассный футболист.

В.Б.: Мне кажется, окружение виновато. С таким талантом должен играть первую роль.

— Кристофер Мартинс в хорошей форме. Почему его меняют?

Д.Г.: Центральных хавов хватает. Поэтому могут себе позволить.

В.Б.: Там же есть и Зотов, не стоит забывать. Замена удивила, но это лидер по натуре, будет решать.

— Чего не хватает ЦСКА, чтобы рвануть? С «Факелом» дома очень слабо, согласитесь.

Д.Г.: Трудно сказать. Состав улучшился за последние два года. Но не хватает центрального нападающего. Все остальное есть.

В.Б.: Команда неплохая. Но не хватает денег и игроков в атакующую линию.

Миралем Пьянич globallookpress.com

— При этом Марко Николич говорит, что ничья его устраивает. Как это понимать?

Д.Г.: Пошутил, наверное.

В.Б.: Ну, в конце у «Факела» был момент. Это, видимо, прочувствовал.

— Что скажете о Миралеме Пьяниче, замедлил игру, как все говорят?

Д.Г.: Пользу, думаю, принесет. Но не под все игры. У него определенный стиль игры, темп и раньше был примерно таким. В 35 уже ничего не изменишь. Но когда будет необходимость острого паса, продвижения вперед, там он будет нужен. А в «мясорубке» ему делать нечего.

— Аббосбек Файзуллаев, похоже, выходит на первые роли?

Д.Г.: Футболист с высоким уровнем интеллекта и техники. Есть, куда расти. Это — будущее ЦСКА.

В.Б.: Хороший парень, быстро растет. Вы правильно говорите, что может сыграть где-угодно. Но все же ему привычнее слева.

Календарь и таблица РПЛ

— Быстрый гол, наверняка, нужен. Кто забьет?

Д.Г.: Думаю, что никто. Начало будет осторожным. Это не «Динамо», с шашками наголо никто не полетит. Во втором тайме что-то может измениться. В первом прогнозирую 0:0.

В.Б.: «Спартак» выиграет.