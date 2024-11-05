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    «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Криченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России

    Эксклюзивное интервью с лучшим бомбардиром чемпионатов России и бывшим тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи»

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    Дмитрий Криченко
    Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил с обладателем Кубка УЕФА-2005 и чемпионом России-2003 Дмитрием Кириченко детали минувшего тура РПЛ и предстоящие матчи Лиги чемпионов. С экс-тренером «Ростова», «Уфы» и «Сочи», сейчас возглавляющим ивановский «Текстильщик», оценили победу «Спартака» над ЦСКА, возможный ориентир армейцев на Кубок, риски «Баварии» и «ПСЖ» вылететь из ЛЧ на первой стадии турнира.

    «Не будь сумасшедшего гола Бонгонды, сыграли бы 0:0»

    — «Спартак» на удивление легко разобрался с ЦСКА. Просто-напросто состав красно-белых настолько сильнее армейского?

    — Не считаю, что игра была простой для «Спартака». Не случись этого гола Бонгонды, сыграли бы нулевую ничью. Моментов было мало, вязали друг друга, особо ничего в атаке ни у кого не получалось. Но великолепное исполнение бельгийца решило исход матча.

    — Его из спартаковцев и отметите в первую очередь?

    — За гол — понятно. А так игра разбилась на все эти стычки, фолы... По накалу матч можно отметить, но только не по качеству.

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    • — Тео Бонгонда уже становится лидером на смену Эсекьелю Барко, или рано об этом говорить?

    — Ну, он неплохой матч провел. Конечно, выделяется у «Спартака», может разгонять атаки. Хорошие включения с мячом. Но все это эпизодами. Постоянства, стабильности даже лучшим не хватает.

    «Кому приятно, когда хватают за лицо!»

    — Роман Зобнин прочно обосновался на лавке?

    — Он все-таки был травмирован долгое время. Приличный футболист, ротация сейчас возможна в любой момент. А так нет россиян, которые бы резко отличались от других, определяли игру. У того же Умярова пара матчей хороших, потом несколько плохих.

    — А Даниил Пруцев будет играть более стабильно, если травмы минуют?

    — Вполне возможно. С хорошим объемом парень, в центре может держать ситуацию под контролем. Играет не так много, но не выпадает, когда выходит. А это важно для футболиста, который не имеет железного места в «основе».

    «Спартак» — ЦСКА

    — Все три удаления в матче по делу?

    — Обсуждать можно только карточку Литвинова. Но Роша же не просто так отмахнулся. Кому приятно, когда тебя хватают за лицо! Это бред, когда в такой потасовке одного удаляют, а второго нет.

    «Кубком на этой стадии никто жертвовать не будет»

    — Почему у армейцев играл Сауль Гурирапа, а не Тамерлан Мусаев?

    — Из того, что я вижу от венесуэльца в ЦСКА, абсолютно не попадает в игру. Как и Койта. Что касается Гурирапы, то он совсем другой пока, чем был в «Сочи». Можно понять причины, но там он не только забивал, но и моментов много имел. А здесь пока пустота. Любого же тренера беспокоит в первую очередь, когда нет возможностей у нападающего. Пусть не реализует, но имеет.

    — Может быть, ЦСКА сознательно сделал ставку на Кубок России?

    — Вряд ли. Но уровень форвардов и здесь плюс-минус примерно одинаковый. Решил Николич не ставить на сей раз Мусаева, что тут такого?

    «Спартак» — ЦСКА

    — А Деян Станкович с «Ротовом» во вторник сильно будет менять состав?

    — Думаю, выставит боевой. Глубина состава неплохая. Очевидных дублеров не поставит, а так все примерно одинакового уровня. У нас не так много турниров, чтобы каким-то жертвовать. Тем более, уже на стадии четвертьфиналов. Ради чего — борьбы за пятое место?

    Календарь и таблица РПЛ

    — Выше «Спартак» не видите?

    — Не вижу. В призерах, полагаю, не будет. По классу игры «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» выше. Бывает, что не идет у «желенодорожников», как с «Химками». Но команда очень приличная. Все остальные, на мой взгляд, этой тройке уступают.

    «Не надо из-за ошибки Лунева нагнетать ситуацию»

    — Динамовцы, конечно, имели заметное преимущество с «Ростовом» (1:1). Но все же гости, согласитесь, смотрелись достойно?

    — Упустили хозяева несколько моментов, вполне могли побеждать. Но после домашнего поражения от «Ахмата» ростовчане собрались. Важно было не проиграть. Достойный результат.

    — Как вам голкипер «Ростова» Рустам Ятимов, сыгравший после большой паузы в чемпионате?

    — В этом матче — безусловно лучший игрок. Несколько раз спас, хотя и не без доли везения, когда в него попадало.

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    • — Андрей Лунев наоборот сделал то, что обычно делают ростовские вратари. Дурной пример заразителен?

    — Почему дурной? Есть определенные требования, касательно начала атаки. Что ж, бывают такие ошибки. В чемпионатах любого уровня и в Лиге чемпионов тоже. Самый распространенный момент, когда опорник уже передачу не ждет, и начинает «подниматься». В это время ему идет пас в противоход. Это часть игры. «Динамо» хочет контролировать мяч, пусть и не совсем так, как в этом эпизоде. В целом мысль понятна. Лунев неплохо играет ногами, можно выходить через него, отрезая несколько соперников. Не вижу смысла из-за одной такой ошибки нагнетать ситуацию.

    «Соболев пока не оправдывает ожиданий»

    — «Краснодар», вопреки 4:0 с «Оренбургом» был не так ярок, согласитесь, как в предыдущих матчах?

    — Да, сыграли на классе. Что и «Зенит» себе частенько позволяет. «Оренбург» имел определенные шансы, хотя счет вроде бы говорит об обратном. Но у «Краснодара» есть ребята типа Кордобы и Сперцяна, способные исполнить любой эпизод. Дожимают, додавливают, а главное — реализуют моменты.

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    • — «Локомотив» в тяжелейшей игре одолел «Рубин» (1:0), забив единственный гол на 89-й минуте. Но скорее ничейной была встреча в Черкизово?

    — Не смотрел. Но в целом у «Локо» идет топ-сезон. Быстры, молоды, агрессивны. Батраков раскрылся, как мало кто за последние годы.

    — «Зенит» не по игре, но по счету с минимальным перевесом (2:1) одолел махачкалинское «Динамо». Что-то пробуксовывает в механизме Сергея Семака?

    — Игра для них легко началась, сразу два забитых мяча. Наверное, не очень правильный эффект на «Зенит» произвели. Но и Махачкала — команда неприятная такая. И не только на своей половине. Очень часто высоко «поднимаются», прессингуют там, «вяжут» соперника. Не помню, чтобы у кого-то с ними были простые игры. «Зенит» может быть доволен, раз три очка набраны.

    «Зенит» — «Динамо» Мх

    — Александр Соболев получил шанс сыграть в «основе». Воспользовался, на ваш взгляд?

    — Пока не выглядит игроком стартового состава, как минимум. Посыл при его покупке был понятен — поможет, где соперник «сядет» глубоко. Но ожидания «Зенита» пока не оправдываются. Но где нужно «продавить», выиграть 1:0, способен принести пользу. Другого нападающего такого плана у питерцев нет. Кассьера — совсем другой.

    — Гонду такими темпами скорострельности догонит и перегонит всех?

    — Вполне возможно. Ничего удивительного в этом нет с учетом того, что «Зенит» очень много играет в атаке. Масса моментов, возможностей для атаки. Глушенков так же начинал на старте сезона.

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    • — Главный фаворит на сезон все еще «Зенит», или уже «Краснодар» имеет не меньше шансов?

    — Много играть еще. Но «Краснодар» имеет +3 очка и победу в личной встрече. Это уже немало. Сейчас ситуация равноценна. Понятно, что у «Зенита» есть домашний матч с краснодарцами во втором круге, но его еще надо выиграть. Самое главное, что команда Мусаева не теряет очки с аутсайдерами. Это — залог чемпионства.

    «Было понятно, что Дзюба поможет Акрону»

    — К нижней части таблицы. «Факел» — «Химки» — ничья по делу?

    — Видел, что есть претензии у хозяев из-за голов засчитанных и нет. Понятно, воронежцы дома рассчитывали на победу.

    — Как и «Ахмат» с «Пари НН» (0:2). Что мешает Сергею Ташуеву выйти на стабильный путь исправления ситуации?

    — И предыдущую домашнюю проиграли «Факелу». Но по качеству игры не скажу, что «Ахмат» выглядит плохо. Много пропускают, да. При этом впереди создает. Ташуев прав, что-то просто не складывается. Моменты не используют, пенальти не забивают, проигрывают в большинстве тому же «Факелу». Все наслаивается одно на другое. Отсутствие результата, давление, что приводит к еще большей неуверенности. Но, думаю, в конечном итоге «Ахмат» свои очки наберет.

    Артем Дзюба

    — Артем Дзюба забил «Крыльям». Выбирается «Акрон» с его помощью?

    — Было понятно, что поможет. И класс, и габариты, и опыт. Но от седьмого места и ниже, с каждым может случиться что-то неприятное. Все решают нюансы в отдельных матчах. Очевидных аутсайдеров на сей раз нет.

    — А «Крылья» что, за Игоря Осинькина разве бьются?

    — Не знаю. Начало чемпионата было не очень хорошее, из-за трудного календаря. Понятно, что вся обстановка вокруг команды нездоровая.

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    «Милан вполне может не выйти»

    — В Лиге чемпионов во вторник и среду — 4-й тур. Ключевой для многих момент?

    — Нет, еще пять игр впереди. Сейчас там столько команд, что еще надо всех запомнить. И это все же не группа из четырех. Фавориты все равно займут свои места.

    — Из грандов непростая ситуация у «ПСЖ», «Баварии», «Милана», «Атлетико». Все выйдут, тем не менее?

    — «Милан», скажем, и не показывает такого футбола, чтобы железно выходить. В восьмерку точно не попадут.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    — Если говорить о центральных матчах предстоящего тура, то особое внимание к поединкам «Реал» — «Милан», «Лилль» — «Ювентус», «Интер» — «Арсенал», «Ливерпуль» — «Байер»... Кто кого?

    — «Ливерпуль» с «Байром», топ-матч. Пусть немцы сегодня и один из лучших клубов Европы, предпочтение отдам англичанам. Однозначно «Реал». Случаются и 0:4, но из игры с «Барсой» ничего подобного не вытекало. «Интер», думаю, ничья. Пусть «канониры» в отсутствии Эдегора выглядят не очень хорошо, на очко могут рассчитывать. А во Франции выиграет «Юве». Наступает пора, когда фавориты будут брать свое.

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