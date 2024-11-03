Победа на классе. Кажется, «Краснодар» готов стать чемпионом

В матче 14-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимал «Оренбург». «Быки» смогли одержать разгромную победу со счетом 4:0. В составе «Краснодара» голы записали на свой счет Кевин Ленини, Данила Козлов, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

Лидер и аутсайдер

Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин по традиции рассказал о предыстории матча «Краснодар» — «Оренбург». Журналист отметился рекордную победную серию «быков».

«Поединок между первой и последней командами чемпионата на первый взгляд не таил в себе особой интриги. "Краснодар" выдал в премьер-лиге рекордную для себя победную серию из десяти матчей кряду и не собирался на этом останавливаться. Конкуренты в борьбе за "золото" сыграли раньше, и "быкам" было прекрасно известно о победах "Зенита" и "Локомотива". Кубком России команда Мурада Мусаева, кажется, пренебрегла — в своём квартете она заняла лишь третье место и будет выступать в Пути регионов. Основной фокус внимания краснодарцев сосредоточен на чемпионате, они близки к тому, чтобы второй год подряд выиграть первый круг. Причём, в 13-ти турах нынешнего первенства "быки" уже набрали больше очков, чем в первых 15 матчах прошлого сезона.

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fckrasnodar

Что касается "Оренбурга", то победа над "Спартаком" в стартовой игре так и остаётся единственной для уральцев в чемпионате. Плачевные результаты стоили Давиду Деограсии тренерского поста, ситуацию призван исправлять Владимир Слишкович. При нём команда ушла от поражения в поединке с "Крыльями Советов" в чемпионате (2:2), затем уверенно одолела "Химки" в Кубке России (2:0), а на прошлой неделе драматично уступила "Рубину" в РПЛ (1:2). "Оренбург" не производит безнадёжного впечатления и бьётся в каждом матче, но для положительного результата каждый раз чего-то не хватает. Атака у уральцев весьма сильна, они забили больше всех команд, занимающих места в таблице ниже девятого. Но в обороне у "Оренбург" порой царит проходной двор. Хотя есть клубы в чемпионате, кто пропустил больше.

Ранее уральцам лишь дважды удавалось обыгрывать "быков", те же побеждали в пяти случаях, и ещё четыре раза соперники расходились миром. В прошлом сезоне "Краснодар" дважды брал верх над "Оренбургом". У хозяев все сильнейшие находились в строю, в то время как у гостей отсутствовали травмированные Данила Хотулёв, Габриэль Флорентин, Тимофей Мартынов и дисквалифицированный Брайан Мансилья».

«Краснодар» давил на максимальных скоростях

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о том, как началась встреча между «Краснодаром» и «Оренбургом», отметив давление «быков» на ворота «Оренбурга».

«Краснодар сделал ещё один широкий шаг к титулу как минимум чемпиона зимы. Команда Мурада Мусаева одержала 11-ю победу подряд в РПЛ — теперь над "Оренбургом". "Быки" сохранили отрыв в три очка от "Зенита".

Матч первой и последней команд РПЛ начался очень интенсивно. "Краснодар" давил на максимальных скоростях, тем не менее первый голевой момент создала команда Владимира Слишковича. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Башич сумел просочиться на ударную позицию и зарядил издали — Акгацев потащил. Зрителям понравилось.

"Оренбург" стремился отодвигать игру от собственной штрафной. Команда Слишковича за счёт прессинга в среднем блоке ненадолго успокоила хозяев, организовала несколько контрвыпадов. Но в середине первого тайма новая волна атак накатила на ворота Москвичёва. Кордоба, как обычно, напрягал защитников, однако моментов, которые принято называть 100-процентными, не получал. Самым опасным оружием соперников стали стандарты. У "Краснодара" после подачи со штрафного едва не забил центрбек Диего Коста.

У "Оренбурга", искавшего в атаке длинными передачами быстрых Сахархизана и Марина, был лучший шанс забить до перерыва после углового. Гости разыграли стандарт справа, последовал кросс на ближнюю штангу, а там иранский форвард выиграл воздух у Петрова. Вот только Сахархизану не повезло — мяч искал сетку, но нашёл лишь штангу. Да и Агкацев, кажется, не зря вытягивал руку. Плюс один сейв.

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fckrasnodar

Зато "Краснодар" до конца первого тайма забил с углового. Хозяевам принёс успех простой, но эффективный розыгрыш. Сперцян подал, куда нужно, Тормена сделал скидку, а Ленини подставил ногу, словно клюшку. Башич невнимательно отработал эпизод в обороне, дал свободу оппоненту. Что ж, очередное классное действие в этом сезоне от легионера из Кабо-Верде, который ещё летом выглядел лишней фигурой в составе "быков". Герой заслужил приятную награду — поцелуй».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Сказал в раздевалке, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счёт не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провёл отличный матч и доставил нам много проблем. У нас не всё получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады.

В дело включился Сперцян

Автор издания Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов рассказал о ходе 2-го тайма в матче. Журналист также отметил игру лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который отметился голом.

«Скользкий для "Краснодара" счёт сохранялся после перерыва больше половины тайма. Михайлову с Коваленко позволяли бить по воротам "быков", только мяч в ворота не следовал. Ну и персонально для Кордобы это был вроде как не лучший вечер (хотя потом оценка изменилась, но ведь даже дубль он не оформил), ведь были удары у Джона, а пробить Москвичёва долго не получалось у него.

"Чёрно-зелёные" заискрили, когда включился в дело Сперцян. Покатил он на рандеву Козлову, которого опередил подкатом Москвичёв. В другой атаке Сперцян вычертил Батчи, тот справа отдал в центр на Козлова. На сей раз замыкание удалось Даниле — мимо вратаря и Матиаса Переса в сетку. 2:0.

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fckrasnodar

"Оренбург" мог вернуть некое подобие интриги — Гюрлюк сделал доставку справа, а Караташ подсёк мяч в дальнюю штангу. Сперцяну же для полноты картины не хватало результативного действия. И Эдуард его произвёл на 79-й минуте. В касание. Ввернул мяч прямым ударом со штрафного в левый угол. 3:0.

Повязав капитанскую повязку на плече Агкацева, с чувством вынужденного долга Сперцян отправился на замену. "Оренбург" активизировался, но справились хозяева с ударами Барановского и Башича (где-то накрыли полевые игроки, где-то отразил вратарь). А Кордоба не забыл всё-таки забить лично, разобравшись с Пересом и Москвичёвым после передачи Кастаньо в контратаке.

Так что и здесь 4:0 у "быков" — как было с "Химками" в предыдущем домашнем матче Премьер-лиги. "Краснодар" одержал одиннадцатую победу подряд в рамках РПЛ и восстановил отрыв от "Зенита" в три очка. При этом оборона всё-таки хромает у "быков", раз даже команда с последнего места наиграла против него как минимум на один гол (который не забила)».

Владимир Слишкович Главный тренер «Оренбурга» Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них — два гола, у нас — две штанги. Потом — мастерство [Эдуарда] Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение. Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всё. Моменты были. Что ещё опасного сделал «Краснодар»? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, — это наши проблемы и ошибки. Соперник — молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли.

«Краснодар» был намного сильнее «Оренбурга»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказал о самых интересных моментах матча «Краснодар» — «Оренбург». Журналист также отметил результативность Джона Кордобы, который забил очередной гол.

«Первая команда чемпионата против шестнадцатой. С такими вводными результат зачастую видится очевидным, только всегда имеются оговорки. Например, эффект работы нового тренера, а Владимир Слишкович еще и обладает опытом побед над Мурадом Мусаевым. Правда, босниец весной тренировал "Спартак", который не совсем корректно сравнивать с "Оренбургом". Да и майский "Краснодар" мало похож на себя нынешний. Но опять же — определенные знания и успешный опыт их применения у штаба уральцев присутствовали.

Об этом подумалось в дебюте, когда Башич атаковал с дальней дистанции и заставил Агкацева вытягивать мяч из-под перекладины. А когда гостей, казалось, плотно вдавили в штрафную, "Оренбург" показал, как можно выжать максимум из стандартного положения. Розыгрыш углового с подачей все того же Башича к площади ворот завершился ударом Сахирзизана головой, и "быков" совместными усилиями спасли впечатливший реакцией Агкацев и штанга.

"Краснодар", кстати, при полном преимуществе в первом тайме тоже был максимально опасен именно на стандартах. И если Диего Коста после подачи Оласы со штрафного соперника простил и из центра штрафной пробил выше ворот, то корнер Сперцяна снова оказался результативным, а удар Тормены трансформировался в голевую передачу. Таковой она стала благодаря играющему в этом сезоне на невероятном кураже Ленини. Так сориентироваться в непростой ситуации и переправить мяч в угол легким и неуловимым движением нужно суметь.

Полузащитник сборной Кабо-Верде проводит самый результативный сезон в карьере. Прежде Ленини ни в одном чемпионате не забивал больше одного мяча. Теперь их у него два уже к 14-му туру, а еще можно вспомнить победный мяч в кубковой встрече с ЦСКА (1:0). Тот выигрыш стал для "Краснодара" первым в сезоне, и с него начался подъем после неубедительного старта. Вот уж точно неожиданный герой, который еще и с максимальной эффективностью выполняет колоссальный объем черновой работы в центре поля.

Что до героев привычных — им в этот вечер до поры до времени не хватало последнего штриха или банальной силы удара, как в случае с Кордобой в паре эпизодов. Зато наконец-то свой первый мяч в черно-зеленой форме забил Козлов. Да он просто не мог не забить как в силу позиции (из центра штрафной без сопротивления), так и по причине затраченных партнерами творческих усилий. Умный пас Сперцяна между двумя защитниками на ход партнеру и передача Батчи набегавшему Козлову — разве можно было испортить такую красоту?!

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

А дальше уже был настоящий кураж. Результативный штрафной Сперцяна — как украшение вечера. Есть штамп — "забросил мяч в сетку словно рукой", но лучше и не скажешь. Так ведь это и выглядит! И это и есть класс, который позволил выиграть с крупным счетом в матче, где были пограничные моменты. Но в них спас Агкацев, которому в момент собственной замены заслуженно передал капитанскую повязку Сперцян. И те спасения (при счете 0:0 и 1:0) привлекли на сторону вратаря удачу, когда уже при 2:0 Барановский с острого угла попал в штангу.

Итоговые 4:0 — с выполнением обязательной программы в виде гола Кордобы, который с восемью мячами теперь возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на пару с железнодорожником Батраковым, — даже как-то слишком сурово по отношению к "Оренбургу". Только в спорте нет места сантиментам. "Краснодар" выиграл с тем счетом, насколько он был сильнее в конкретной игре. У "быков" одиннадцать побед подряд при соотношении мячей на этом отрезке 26-5. Команде Мусаева по силам замахнуться на рекорд РПЛ, установленный ЦСКА времен Леонида Слуцкого. До повторения той серии девятилетней давности осталось два матча».

Данила Козлов Полузащитник «Краснодара» Тяжелая игра, хоть счет и 4:0. Довольны результатом. Я не знал про 200‑ю победу в РПЛ. Дальше будет больше. «Краснодар» — претендент на чемпионство? Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей игре. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что, получится пройти без поражений.

«Оренбург» одной ногой в Первой лиге?

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин подвел итоги матча «Краснодар» — «Оренбург», рассуждая о перспективах команды Владимира Слишковича в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Какую интригу может таить в себе противостояние команд с диаметрально противоположных полюсов? В прямом смысле слова. "Краснодар" — первый, "Оренбург" — последний. Одни вроде бы созрели для чемпионства и больше очков на ветер не бросают, вторые угодили в серьёзное пике со сменой тренера и прочими вытекающими. Но тем не менее, встреча была любопытной благодаря сразу нескольким аспектам.

Во-первых, нужно было понять, движется ли куда-то "Оренбург" при Владимире Слишковиче или нет. Конечно, босниец ещё мало работает с командой, но он знаком со спецификой РПЛ и ещё до прихода в "Оренбург" имел неплохое представление о многих его футболистах. Во-вторых, времени у уральцев нет. Совсем. Или начинать набирать очки прямо сейчас — неважно, кто в соперниках, хоть "Факел", хоть "Зенит", или можно прощаться с "вышкой".

Что касается "Краснодара", тут всё максимально понятно. "Быки" были в курсе, что "Зенит" накануне подарков не сделал, так что рассчитывать снова приходится на самих себя. Тот гандикап, который имеется у южан в виде первого места по дополнительным показателям, им вообще не нужно принимать в расчёт. Во-первых, поражение надломит психологически. Равное количество очков — оно и есть равное, неважно, кто формально первый.

«Краснодар» t.me/fckrasnodar

Во-вторых, первый дополнительный показатель, который принимается в расчёт в РПЛ — это личные встречи. Не будет ничего невероятного, если во втором круге "Краснодар" сгорит в Питере 0:2, и тогда это преимущество растает физически. А такие вещи, как количество побед и разница мячей, и вовсе меняются с каждым туром.

В общем, набирать очки надо было и тем, и другим просто кровь из носу. Но, как бы ни был кому-то симпатичен Слишкович и "Оренбург", надо признать, что если "Краснодар" наконец настроен на титул, то терять очки в матчах с такими соперниками, тем более, при своих болельщиках, просто нельзя.

Календарь и таблица РПЛ

Тем удивительнее было наблюдать, как первый опасный момент уже на третьей минуте создал Иван Башич. Забегая вперёд, он вообще оказался одним из самых опасных игроков в составе "Оренбурга". Агкацев команду спас и заодно привёл в чувство. "Быки" прибрали мяч к ногам и нарастили давление. Правда, на 31-й минуте бессилен был и Агкацев, но за него заступилась штанга. "Краснодар" понял, что шутки с огнём плохи, и забил. Расторопнее всех во вратарской оказался Кевин Пина.

1:0 — это очень шатко. Поэтому второй тайм получался немного дёрганым. Но симпатичная комбинация, которую завершил точным ударом Данила Козлов, расставила всё по своим местам. "Быки" заиграли так, как, по идее, должны играть с первых минут. "Оренбург" же , наоборот, повесил нос и развалился. Не заставил себя ждать и третий мяч. Сперцян нанёс бильярдный удар и приговорил соперника. Добил гостей Джон Кордоба, забивший свой дежурный гол.

Несмотря на разгром, "Оренбург" Слишковича в целом оставил благоприятное впечатление. Команда точно будет цепляться за место под солнцем. Надо понимать, с кем уральцы играли — с одним из главных претендентов на титул. Но боснийцу будет невероятно трудно. Прежде всего, психологически. Пропустив второй, "Оренбург" рассыпался. Ментально игроки одной ногой в Первой лиге — и это плохо.

Ну а "Краснодар" научился брать свои очки. Фаворитов команда Мусаева тоже раскатывает. В этом сезоне Сергей Галицкий, как главный творец этого проекта, близок к своей мечте как никогда. Не той, что в основе выйдут 11 воспитанников, а той, что на клубных шарфах начнут неизменно проставлять памятную дату. Ну а "чемпион России" — это новый стимул для мальчишек, которые хлынут в академию и осуществят вторую мечту патрона».

Кевин Ленини Полузащитник «Краснодара» Игра была тяжёлой, но нам удалось показать качества и самоотдачу. В каждой игре мы должны быть готовы, что что‑то пойдёт не так. И в тяжёлые моменты надо сконцентрироваться на трех очках, продолжать побеждать.

«Оренбург» не заслужил 0:4

Автор издания sports.ru Илья Панаев поделился своим мнением о матче «Краснодар» — «Оренбург». Журналист отметил игру гостей, которые не раз угрожали воротам соперника.

«В первом тайме было не так уж и легко. Команде Мурада Мусаев помог стандарт: Эдуард Сперцян навесил в штрафную, Витор Тормена скинул на дальнюю — Кевину Ленини осталось лишь подправить мяч в сетку. Он теперь ключевой опорник южан, хотя в прошлом сезоне плотно сидел в запасе. За пару недель Ленини забил "Спартаку" (3:0) и теперь "Оренбургу".

Южане лидируют в РПЛ по голам с угловых — уже шестой. Идут на прошлогодний рекорд "Локомотива" (12), подсказывает Opta.

"Краснодару" еще повезло: перед угловым Сперцяна почти наверняка был офсайд у Джона Кордобы — но главный арбитр Иван Абросимов не свистнул, а ВАР уже не мог отменить гол Ленини и отмотать все назад.

А вот спорный офсайд Джимми Марина зафиксировали — ответная атака "Краснодара" привела к результативному угловому. Но дальше судья не влиял, "Краснодар" выиграл заслуженно.

На 73-й минуте добавил второй — тут все красиво и без вопросов к судьям. Разыграли идеальную комбинацию на троих в штрафной "Оренбурга": Сперцян, Баши и Козлов расчертили голевой треугольник — Данила впервые забил за "Краснодар" в РПЛ.

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fcorenburg

Ближе к концу "Оренбург" совсем расклеился: Сперцян положил прямым ударом со штрафного, а Кордоба качнул Переса и закатил в нижний. Колумбиец догнал Алексея Батракова в снайперской гонке: у них по восемь голов. Еще Кордоба первым в истории забил 20 мячей в РПЛ на стадионе "Краснодар".

"Оренбург" явно не заслужил 0:4. Нанесли 21 удар (против 18 у "Краснодара"), было две штанги. Но с результатами у Владимира Слишковича так себе: ничья и два поражения в РПЛ, рухнули на последнее место».

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Михаил Алексеев назвал 3 главных факта после матча «Краснодар» — «Оренбург».

«1. Оренбург пропустил четыре безответных мяча и стал самой пропускающей командой нынешнего сезона РПЛ (28 голов). На втором месте по этому показателю идет "Ахмат" (27). Обе эти команды на данный момент идут в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Прогнозы и ставки на РПЛ

2.Оренбург не побеждает уже на протяжении 17 гостевых матчей в РПЛ. Последняя победа на выезде случилась еще в прошлом сезоне, когда 17 сентября 2023 года в Москве был обыгран "Локомотив" (2:0).

«Краснодар» — «Оренбург» t.me/fckrasnodar

3.Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 36 очков и укрепился на первой строчке в турнирной таблице, оторвавшись от "Зенита" на три очка, а от "Локомотива" — на пять. "Быки" по-прежнему остаются единственной командой лиги, которая не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне (11 побед, 3 ничьи). Также "Краснодар" продлил свою победную серию в РПЛ до 11 матчей (в начале сезона команда трижды подряд сыграла вничью)».