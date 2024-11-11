Трансферный дайджест. 5-11 ноября

Мартин Субименди

«Реал Сосьедад», полузащитник, 25 лет

После тяжелой травмы обладателя «Золотого мяча» Родри у «Манчестер Сити» появились серьезные проблемы в средней линии, которые особенно ярко проявились в последних матчах и вылились в серию поражений.

Ни Илкай Гюндоган, ни Мартин Ковачич полноценно заменить испанца не в состоянии. Сейчас «Манчестер Сити» активно ищет качественного игрока в центр полузащиты, а боссы «горожан» выделили на зимний трансфер сумму около 100 млн евро.

Одним из кандидатов на усиление состава является опорник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди. Его переход активно лоббирует сам Родри, который хорошо с ним знаком по сборной Испании.

Этим летом 25-летний полузащитник уже мог оказаться в АПЛ, им активно интересовался «Ливерпуль», но сделка сорвалась в последний момент.

Мартин Субименди globallookpress.com

Баски готовы отпустить одного из своих лидеров в случае выгодного предложения, а сам Субименди не прочь попробовать свои силы в АПЛ. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.

Наш прогноз: Субименди станет футболистом «Ман Сити».

Орельен Чуамени

«Реал» Мадрид, 24 года, полузащитник

Английский «Ливерпуль» активно ищет качественного центрального полузащитника, способного играть бокс-ту-бокс и с хорошими оборонительными навыками.

Главным кандидатом на усиление состава мерсисайдцев является французский опорник Орельен Чуамени, выступающий за мадридский «Реал».

По данным портала TEAMtalk, «Ливерпуль» и мадридский клуб ведут активные переговоры о его трансфере и близки к заключению договора.

На приобретении Чуамени настаивает главный тренер англичан Арне Слот, при этом наставник «Реала» Карло Анчелотти готов отпустить опорника в случае выгодного предложения.

Орельен Чуамени globallookpress.com

Сумма сделки оценивается примерно в 50 млн фунтов стерлингов. Напомним, что Чуамени перебрался из «Монако» в 2022 году за 80 млн евро.

Наш прогноз: Чуамени зимой перейдет в «Ливерпуль».

Эмерик Ляпорт

«Аль-Наср», защитник, 30 лет

Тяжелая травма Эдера Милитао, который выбыл до конца сезона, заставляет мадридский «Реала» активно искать элитного центрального защитника, который с ходу станет игроком основного состава.

«Сливочные» давно «ведут» 30-летнего Эмерика Ляпорта, ставшего чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании, а сейчас выступающего за саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает Relevo, «Реал» собирается сделать предложение о трансфере Ляпорта в ближайшее время. Сам игрок хочет вернуться в Европу, так как ему надоело выступать в Саудовской Аравии, пусть даже и за меньшие деньги.

30-летний Ляпорт ранее выступал в «Атлетик» Бильбао и «Манчестер Сити», а с 2023 года играет в саудовском «Аль-Наср».

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

Если у «Реала» не получится подписать Ляпорта, то руководство мадридцев переключится на 21-летнего француза Кастело Люкеба из «РБ Лейпциг». Недавно защитник подписал новый контракт с французским клубом до 2029 года, в котором сумма отступных увеличилась до 90 млн евро.

Наш прогноз: Ляпорт перейдет в «Реал».

Лерой Зане

«Бавария», полузащитник, 28 лет

В этом сезоне Лерой Зане уже не является игроком основного состава мюнхенской «Баварии» и сейчас руководство думает, стоит ли ему предлагать новый контракт, об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

Нынешнее соглашение действует до лета 2025 года, согласно ему 28-летний вингер получает около 20 млн евро в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Сейчас за место на флангах атаки в «Баварии» конкурируют Зане, Кингсли Коман, Серж Гнабри и Майкл Олисе. Последний летом пришел в клуб и прочно застолбил за собой место в основе, причем, его зарплата ниже, чем у трех его конкурентов, он моложе и не так подвержен травмам.

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Сейчас руководство «Баварии» раздумывает, кого из трех игроков (Зане, Коман или Гнабри) отпустить из клуба, так как они явно не отрабатывают свой контракт.

Лерой Зане globallookpress.com

За ситуацией с Зане следят английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Сам полузащитник имеет опыт выступления за «Манчестер Сити», откуда он и перешел в «Баварию».

Наш прогноз: Зане останется в «Баварии», а Коман или Гнабри покинут клуб.

Матс Хуммельс

«Рома», защитник, 35 лет

Немецкий защитник Матс Хуммельс с помпой переходил в качестве свободного агента в итальянскую «Рому».

Но реальность оказалось не такой, как ему представлялось. За время нахождения в основном составе 35-летний игрок ни разу не появился в основном составе джаллоросси и лишь один раз вышел на замену в чемпионате Италии. Его дебют оказался неудачным, он забил головой в свои ворота.

Возможно, это связано с тем, что он приходил, когда главным тренером был Даниэле де Росси, а после его увольнения команду возглавил Иван Юрич, который не нуждался в услугах Хуммельса.

В последнем туре Серии А «Рома» со счетом 2:3 уступила «Болонье», и после этой игры Юрич был отправлен в отставку. Теперь Хуммельс ждет, кто станет новым главным тренером в «Роме», а если ситуация при нем не изменится, то готов покинуть клуб зимой.

За ситуацией с защитником внимательно следят несколько клубов немецкой Бундеслиги, которые взять титулованного защитника в аренду до конца сезона.

Матс Хуммельс globallookpress.com

Наш прогноз: при новом главном тренере «Ромы» Хуммельс станет играть намного больше.

Рандаль Коло Муани

«ПСЖ», нападающий, 25 лет

В этом сезоне французский форвард Рандаль Коло Муани потерял место в основном составе «ПСЖ» и лишь изредка выходит в стартовом составе.

Главный тренер парижан Луис Энрике часто использует на острие атаки номинальных полузащитников Марко Асенсио или Ли Кан Ина, но при этом оставляет Коло Муани на скамейке запасных.

Такая ситуация не может устраивать 25-летнего форварда, который переходил из «Айнтрахта» в «ПСЖ» в качестве звезды Бундеслиги и игрока основного состава сборной Франции.

Зимой Коло Муани готов рассмотреть вариант с уходом из французского клуба в аренду или на полноценный трансфер, если новая команда будет на него всерьез рассчитывать и станет претендентом на самые высокие места.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

В этмо сезоне Коло Муани сыграл 8 матчей в Лиге 1, в которых забил всего два мяча, при этом он только дважды появился в старте. Сейчас на француза претендуют клубы АПЛ и немецкой Бундеслиги.

Наш прогноз: Коло Муани покинет «ПСЖ», если клуб найдет ему замену в линию нападения.

Эдон Жегрова

«Лилль», полузащитник, 25 лет

За последние два сезона вингер «Лилля» Эдон Жегрова превратился из никому неизвестного ноунейма в одного из самых ярких игроков французской Лиги 1.

25-летний косовар обладает великолепной скоростью, отличной техникой и поставленным ударом, поэтому неудивительно, что он сейчас «на карандаше» у многих европейских топ-клубов.

По данным Tuttosport, сейчас наиболее активный интерес к Жегрове проявляет туринский «Ювентус», продолжающий омоложение состава и строительство новой команды.

На скаутов «старой синьоры» 25-летний полузащитник произвел очень благопритяное впечатление в очном матче против «Лилля», где совершил 8 из 12 успешных обводок, постоянно обострял игру на своем фланге и выиграл более половины единоборств.

Эдон Жегрова (слева) globallookpress.com

Контракт Жегровы действует до лета 2026 года. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 25 млн евро. Всего за «Лилль» он провел 103 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и сделал 18 ассистов.

Наш прогноз: Жегрова по окончании сезона покинет «Лилль», возможно, новой его командой станет «Ювентус».