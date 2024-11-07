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    От Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»

    Семь игроков, которые должны были стать звездами мадридского «Реала», но полностью провалились

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    Эден Азар
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    Эден Азар
    С тех пор, как Килиан Мбаппе летом перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Реал», его дела шли не слишком гладко, пишет Football365. Но он же не станет очередным неудачным «Галактико», как эти семь игроков, не так ли?

    Эден Азар

    Эден Азар прошел путь от легенды «Челси» и лучшего игрока Премьер-лиги до худшего подписания в истории «Реала». Он был настолько хорош, что Флорентино Перес посчитал, что стоит выложить 105 миллионов фунтов стерлингов, когда бельгийцу было 28 лет, и у него оставался всего год по контракту.

    С положительной стороны, это подписание могло стать переломным моментом для Переса, который с тех пор неохотно тратит большие деньги на игроков, находящихся на пике, склоняясь к соглашениям со свободными агентами, такими, как Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Килиан Мбаппе.

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    • Легенда «синих» действительно стал победителем Лиги чемпионов во время своего пребывания в «Мадриде», но его вклад был минимальным, он появился трижды и всего на восемь минут в плей-офф. Его единственный старт пришелся на неожиданное домашнее поражение от «Шерифа», что выглядит вполне подходяще.

    После кампании 2022/23, в которой он сыграл всего 10 матчей, Азар решил завершить замечательную игровую карьеру после нескольких неудачных лет в испанской столице. Это был действительно печальный конец для бывшего капитана сборной Бельгии, который, к сожалению, войдет в историю как худшее подписание, которое когда-либо делал «Реал Мадрид».

    Кака

    Кака

    «Реал Мадрид» пошел во все тяжкие в летнее трансферное окно 2009 года, дважды побив мировой рекорд по трансферной стоимости, сначала раскошелившись на легенду «Милана» Кака, а затем на Криштиану Роналду.

    Он был неудержим в «Милане» и был лучшим игроком в мире в течение двух или трех лет, но мы никогда не видели этого в самом большом клубе мира. «Лос Бланкос» были не в лучшей форме во время пребывания бразильца в клубе, и его пребывание в Мадриде было затруднено травмами.

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    • Между 2009 годом и его возвращением в Милан в 2013 году обладатель «Золотого мяча» 2007 года Кака завоевал только два крупных трофея — из-за доминирования «Барселоны» под руководством Пепа Гвардиолы — и забил жалкие пять голов в Лиге чемпионов, поскольку «Реал» не смог преодолеть барьер полуфинала.

    Люди часто забывают, насколько невероятным был Кака в расцвете сил, и все это из-за его неудовлетворительного периода в Мадриде. Он продержался всего четыре года и ушел до того, как «Реал» начал играючи завоевывать европейские кубки.

    Хамес Родригес

    Хамес Родригес

    Все было идеально подготовлено для того, чтобы Хамес стал следующим по-настоящему великим «Галактико». Он только что устроил шоу в составе сборной Колумбии на чемпионате мира 2014 года, забив самый знаковый гол турнира против Уругвая и забив восемь мячей в пяти матчах.

    «Реал» забрал лучшего молодого игрока в мире после турнира в Бразилии и дал ему футболку с номером 10. Ожидания были колоссальными, но колумбиец, казалось, наслаждался этим. Хамес блестяще проявил себя в составе европейских чемпионов в своем первом сезоне, забив 13 голов и отдав 13 результативных передач в 29 матчах Ла Лиги.

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    • Статистика голов и результативных передач Хамеса была очень неплохой во время его пребывания в Мадриде, но его статистика травм была ужасающей. Его ненадежность привела к тому, что он едва внес свой вклад в успех «Лос Бланкос» в Лиге чемпионов в 2015/16 и 2016/17 годах, прежде чем был отдан в аренду в «Баварию», пока команда Зинедина Зидана завоевала трофей третий раз подряд.

    В качестве наказания за то, что он обошелся «Реалу» в кучу денег, Хамес был продан в «Эвертон» перед кампанией 2019/20. С тех пор он играл за «Олимпиакос», «Эр-Райян», «Сан Паулу» и теперь вернулся в Испанию в «Райо Вальекано».

    Лука Йович

    Лука Йович

    Забив 27 голов в 48 матчах за франкфуртский «Айнтрахт», Йович был подписан «Реалом» за колоссальные 55 миллионов фунтов стерлингов. Он забил три гола в 51 матче.

    Мадрид подписал множество нападающих, чтобы конкурировать с Каримом Бензема, и Йович был одним из многих, кто уступил французу.

    Бензема было трудно выдавить из состава во времена Криштиану Роналду, но стало просто невозможно занять его место после ухода португальца в 2019 году.

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    • Игра Карима вышла на новый уровень, уровень, на котором он выиграл «Золотой мяч», поскольку он доказал, что он больше, чем Робин при Бэтмене.

    Время, когда Йович играл в тени Бензема, было наполнено страданиями. Он был просто ужасен после того, как был подписан за чудовищную сумму тем же летом, когда к «Реалу» присоединился Азар.

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    Но в том году у Мадрида было несколько удач, ведь они подписали Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди в то разорительное для Флорентино Переса окно.

    Робиньо

    Робиньо

    Робиньо, как и многие до и после него, сделал себе имя в бразильском «Сантосе» и был перехвачен одним из гигантов Эль-Класико. Ему был 21 год, когда «Реал» потратил на него 20 миллионов фунтов стерлингов, что было чертовски большой суммой в 2005 году. Он продержался пять лет в Испании, прежде чем стать первым подписанием эры Абу-Даби в «Манчестер Сити».

    Это было именно такое подписание, какое сделал бы клуба в позиции «Ман Сити», как если бы ребенку дали неограниченное количество денег в магазине игрушек. Это был неудачный трансфер для Робиньо, который думал, что в Манчестере только одна команда (красная) и рассчитывал стать игроком «Челси». Он провел 18 месяцев на «Этихаде», прежде чем вернуться в «Сантос».

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    • Затем он сделал очевидный переход в «Милан», вернулся в «Сантос», играл в Китае, Бразилии, Турции и снова в «Сантосе», прежде чем завершить карьеру в 2020 году, не сыграв ни одного матча в своем последнем периоде в Бразилии из-за того, что он был кошмаром для клубной репутации (бразилец был осужден за изнасилование в Италии в 2013 году — прим. ред.).

    Как и в случае с Хамесом девять лет спустя, Робиньо получил футболку с номером 10 от «Реала», и многие ожидали, что он станет лучшим игроком в мире. Его прозвали следующим Роналду, и его время в Мадриде на самом деле было не таким уж плохим. Он забил и отдал много голевых передач, но можно с уверенностью сказать, что он так и не раскрыл свой потенциал.

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    Мартин Эдегор

    Мартин Эдегор

    Эдегор — другой тип несостоявшегося «Галактико», поскольку он был подписан в 16 лет. Тем не менее, он присоединился к клубу как один из самых многообещающих игроков всех времен и так и не смог закрепиться в «Реале». Эдегор теперь полностью оправдывает шумиху вокруг него, но уже в «Арсенале».

    Норвежец провел время в аренде во все более лучших клубах, представляя сначала «Херенвен», а затем «Витесс» в Нидерландах, соперников мадридцев по Ла Лиге «Реал Сосьедад» и, наконец, «Арсенал», прежде чем Микель Артета подписал с ним постоянный контракт за 32 млн фунтов стерлингов по сделке, которая была мастерским ходом со стороны «канониров».

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    • Опять же, возможно, немного грубо включать Эдегора в число провалов, учитывая, что он был всего лишь мальчиком, когда «Реал» купил его, но он был избранным на роль «Галактико» и даже близко не подошел к коронации.

    Николя Анелька

    Николя Анелька

    Прозванный «Le Sulk» («Бука») к тому времени, когда ему было 20 лет и подписанный «Реалом» из «Арсенала», Анелька не мог поразить ворота в первые месяцы на «Сантьяго Бернабеу». Его первый гол за клуб пришелся на Клубный чемпионат мира, а в Ла Лиге он забил только дважды, впервые отличившись в матче против «Барселоны».

    Между тем, его единственные голы в Лиге чемпионов были забиты в полуфинальных матчах против мюнхенской «Баварии». Его статистика по голам была ужасной, но когда он забивал, это обычно случалось в важных матчах.

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    Анелька, по крайней мере, выиграл Кубок европейских чемпионов в свой первый год, но он был крайне разочаровывающим подписанием. Он продержался целый год в Мадриде, прежде чем сменил больше клубов, чем Тайгер Вудс.

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