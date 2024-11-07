От Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»

Эден Азар

Эден Азар прошел путь от легенды «Челси» и лучшего игрока Премьер-лиги до худшего подписания в истории «Реала». Он был настолько хорош, что Флорентино Перес посчитал, что стоит выложить 105 миллионов фунтов стерлингов, когда бельгийцу было 28 лет, и у него оставался всего год по контракту.

С положительной стороны, это подписание могло стать переломным моментом для Переса, который с тех пор неохотно тратит большие деньги на игроков, находящихся на пике, склоняясь к соглашениям со свободными агентами, такими, как Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Килиан Мбаппе.

Легенда «синих» действительно стал победителем Лиги чемпионов во время своего пребывания в «Мадриде», но его вклад был минимальным, он появился трижды и всего на восемь минут в плей-офф. Его единственный старт пришелся на неожиданное домашнее поражение от «Шерифа», что выглядит вполне подходяще.

После кампании 2022/23, в которой он сыграл всего 10 матчей, Азар решил завершить замечательную игровую карьеру после нескольких неудачных лет в испанской столице. Это был действительно печальный конец для бывшего капитана сборной Бельгии, который, к сожалению, войдет в историю как худшее подписание, которое когда-либо делал «Реал Мадрид».

Кака

«Реал Мадрид» пошел во все тяжкие в летнее трансферное окно 2009 года, дважды побив мировой рекорд по трансферной стоимости, сначала раскошелившись на легенду «Милана» Кака, а затем на Криштиану Роналду.

Он был неудержим в «Милане» и был лучшим игроком в мире в течение двух или трех лет, но мы никогда не видели этого в самом большом клубе мира. «Лос Бланкос» были не в лучшей форме во время пребывания бразильца в клубе, и его пребывание в Мадриде было затруднено травмами.

Между 2009 годом и его возвращением в Милан в 2013 году обладатель «Золотого мяча» 2007 года Кака завоевал только два крупных трофея — из-за доминирования «Барселоны» под руководством Пепа Гвардиолы — и забил жалкие пять голов в Лиге чемпионов, поскольку «Реал» не смог преодолеть барьер полуфинала.

Люди часто забывают, насколько невероятным был Кака в расцвете сил, и все это из-за его неудовлетворительного периода в Мадриде. Он продержался всего четыре года и ушел до того, как «Реал» начал играючи завоевывать европейские кубки.

Хамес Родригес

Хамес Родригес globallookpress.com

Все было идеально подготовлено для того, чтобы Хамес стал следующим по-настоящему великим «Галактико». Он только что устроил шоу в составе сборной Колумбии на чемпионате мира 2014 года, забив самый знаковый гол турнира против Уругвая и забив восемь мячей в пяти матчах.

«Реал» забрал лучшего молодого игрока в мире после турнира в Бразилии и дал ему футболку с номером 10. Ожидания были колоссальными, но колумбиец, казалось, наслаждался этим. Хамес блестяще проявил себя в составе европейских чемпионов в своем первом сезоне, забив 13 голов и отдав 13 результативных передач в 29 матчах Ла Лиги.

Статистика голов и результативных передач Хамеса была очень неплохой во время его пребывания в Мадриде, но его статистика травм была ужасающей. Его ненадежность привела к тому, что он едва внес свой вклад в успех «Лос Бланкос» в Лиге чемпионов в 2015/16 и 2016/17 годах, прежде чем был отдан в аренду в «Баварию», пока команда Зинедина Зидана завоевала трофей третий раз подряд.

В качестве наказания за то, что он обошелся «Реалу» в кучу денег, Хамес был продан в «Эвертон» перед кампанией 2019/20. С тех пор он играл за «Олимпиакос», «Эр-Райян», «Сан Паулу» и теперь вернулся в Испанию в «Райо Вальекано».

Лука Йович

Лука Йович globallookpress.com

Забив 27 голов в 48 матчах за франкфуртский «Айнтрахт», Йович был подписан «Реалом» за колоссальные 55 миллионов фунтов стерлингов. Он забил три гола в 51 матче.

Мадрид подписал множество нападающих, чтобы конкурировать с Каримом Бензема, и Йович был одним из многих, кто уступил французу.

Бензема было трудно выдавить из состава во времена Криштиану Роналду, но стало просто невозможно занять его место после ухода португальца в 2019 году.

Игра Карима вышла на новый уровень, уровень, на котором он выиграл «Золотой мяч», поскольку он доказал, что он больше, чем Робин при Бэтмене.

Время, когда Йович играл в тени Бензема, было наполнено страданиями. Он был просто ужасен после того, как был подписан за чудовищную сумму тем же летом, когда к «Реалу» присоединился Азар.

Все футбольные трансферы

Но в том году у Мадрида было несколько удач, ведь они подписали Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди в то разорительное для Флорентино Переса окно.

Робиньо

Робиньо, как и многие до и после него, сделал себе имя в бразильском «Сантосе» и был перехвачен одним из гигантов Эль-Класико. Ему был 21 год, когда «Реал» потратил на него 20 миллионов фунтов стерлингов, что было чертовски большой суммой в 2005 году. Он продержался пять лет в Испании, прежде чем стать первым подписанием эры Абу-Даби в «Манчестер Сити».

Это было именно такое подписание, какое сделал бы клуба в позиции «Ман Сити», как если бы ребенку дали неограниченное количество денег в магазине игрушек. Это был неудачный трансфер для Робиньо, который думал, что в Манчестере только одна команда (красная) и рассчитывал стать игроком «Челси». Он провел 18 месяцев на «Этихаде», прежде чем вернуться в «Сантос».

Затем он сделал очевидный переход в «Милан», вернулся в «Сантос», играл в Китае, Бразилии, Турции и снова в «Сантосе», прежде чем завершить карьеру в 2020 году, не сыграв ни одного матча в своем последнем периоде в Бразилии из-за того, что он был кошмаром для клубной репутации (бразилец был осужден за изнасилование в Италии в 2013 году — прим. ред.).

Как и в случае с Хамесом девять лет спустя, Робиньо получил футболку с номером 10 от «Реала», и многие ожидали, что он станет лучшим игроком в мире. Его прозвали следующим Роналду, и его время в Мадриде на самом деле было не таким уж плохим. Он забил и отдал много голевых передач, но можно с уверенностью сказать, что он так и не раскрыл свой потенциал.

Мартин Эдегор

Мартин Эдегор globallookpress.com

Эдегор — другой тип несостоявшегося «Галактико», поскольку он был подписан в 16 лет. Тем не менее, он присоединился к клубу как один из самых многообещающих игроков всех времен и так и не смог закрепиться в «Реале». Эдегор теперь полностью оправдывает шумиху вокруг него, но уже в «Арсенале».

Норвежец провел время в аренде во все более лучших клубах, представляя сначала «Херенвен», а затем «Витесс» в Нидерландах, соперников мадридцев по Ла Лиге «Реал Сосьедад» и, наконец, «Арсенал», прежде чем Микель Артета подписал с ним постоянный контракт за 32 млн фунтов стерлингов по сделке, которая была мастерским ходом со стороны «канониров».

Опять же, возможно, немного грубо включать Эдегора в число провалов, учитывая, что он был всего лишь мальчиком, когда «Реал» купил его, но он был избранным на роль «Галактико» и даже близко не подошел к коронации.

Николя Анелька

Николя Анелька globallookpress.com

Прозванный «Le Sulk» («Бука») к тому времени, когда ему было 20 лет и подписанный «Реалом» из «Арсенала», Анелька не мог поразить ворота в первые месяцы на «Сантьяго Бернабеу». Его первый гол за клуб пришелся на Клубный чемпионат мира, а в Ла Лиге он забил только дважды, впервые отличившись в матче против «Барселоны».

Между тем, его единственные голы в Лиге чемпионов были забиты в полуфинальных матчах против мюнхенской «Баварии». Его статистика по голам была ужасной, но когда он забивал, это обычно случалось в важных матчах.

Прогнозы и ставки на футбол

Анелька, по крайней мере, выиграл Кубок европейских чемпионов в свой первый год, но он был крайне разочаровывающим подписанием. Он продержался целый год в Мадриде, прежде чем сменил больше клубов, чем Тайгер Вудс.