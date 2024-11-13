С надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией

В сентябре тоже не обошлось без приключений. Сборная России отправилась на мини-турнир во Вьетнам, где должна была сыграть с национальной командой этой страны и Таиландом. Но россияне успели разгромить Вьетнам (3:0), после чего были вынуждены лететь домой из-за разбушевавшегося тайфуна.
Состав
Российский футбольный союз 24 октября официально объявил о проведении матчей с Брунеем и Сирией. Соперники, конечно, не ахти, но главным плюсом будет то, что игры пройдут в России, еще и в регионах, где должен собраться полный стадион.
Уже 28 октября был объявлен расширенный список из 39 футболистов сборной России, которые были вызваны на ноябрьский сбор. Но Валерий Карпин сразу же сказал, что в итоговый список игроков попадут не более 30 человек. Так оно и вышло. В окончательном списке значится 29 игроков.
Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).
Также Валерий Карпин объяснил, почему решил не вызывать в национальную команду Александра Головина, Руслана Литвинова, Ивана Сергеева и других.
Тренер вратарей Виталий Кафанов, в свою очередь, рассказал о выборе вратарей на ноябрьский сбор главной команды страны.
10 ноября стало известно о том, что дебютный вызов в сборную получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк. А вот на следующей день стало известно о первой потере. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов вынужден пропустить сбор команды по семейным обстоятельствам.
Сбор и подготовка
10 ноября завершился очередной тур российского чемпионата и сборники сразу же отправились в Краснодар, где и проходит учебно-тренировочный сбор команды. Пресс-служба сборной уточнила, что москвичи добирались на самолете сначала до Ставрополя, а Федор Чалов прибыл в Краснодар на поезде. 11 числа футболисты уже собрались вместе и к ним присоединился тренерский штаб. В этот день была проведена первая тренировка в зале.
Также пресс-служба сборной России опубликовала видео первого дня сбора. Там показана и долгая дорога в Краснодар, и моменты с тренировки в зале.
12 ноября к сборной присоединился и Алексей Миранчук, который прибыл из США. После этого состав национальной команды был полон. В этот день команда тренировалась уже на поле и полноценно. После тренировки же состоялся брифинг со СМИ и на вопросы журналистов отвечали не только Валерий Карпин, но и Иван Обляков, Лечи Садулаев и Валентин Пальцев.
А пока подготовка все еще продолжается полным ходом о своем житие-бытие в США поведал Алексей Миранчук. Пресс-служба сборной разговорила полузащитника на тему адаптации в «Атланте Юнайтед».
Соперники
Сборная Брунея сейчас занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Это одна из слабейших сборных, против которых когда-либо играла национальная команда России. Более того, была информация, что в Краснодар приедут не основные и полупрофессиональные футболисты брунейской сборной, однако позже в Брунее заявили, что на игре точно будет основной состав. Правда, определить, какой состав все же будет играть, крайне сложно.
Брунейцы никогда не участвовали ни в Кубке Азии, ни в чемпионате мира. Наставником команды сейчас является австралиец Джейми Макалистер. Сборная Брунея была восстановлен в правах только 31 мая 2011 года. До этого она была отстранена из-з вмешательства правительства в работу местной Федерации.
Сборная Сирии еще 11 ноября прибыла в Волгоград, где и начала подготовку к матчу с Россией. «Касиюнские орлы» сейчас занимают 93-е место в рейтинге ФИФА, а наставником команды является испанец Хосе Лана.
Безусловно, этот матч должен быть для россиян в разы сложнее, поскольку соперник более мастеровитый. Сирийцы на прошлом Кубке Азии смогли дойти до 1/8 финала, а вот в чемпионатах мира участия еще не принимала. Единственным трофеем команды является победа в чемпионате Федерации футбола Западной Азии в 2012 году.
Расклады
Тут других вариантов быть не может, кроме две уверенные, разгромные победы команды Валерия Карпина. Россияне большие фавориты обеих встреч и не должны столкнуться с какими-либо проблемами в этих играх. Тут больше вопрос в том, быть ли рекорду, ведь в настоящий момент самой крупной победой сборной России является триумф над сборной Сан-Марино с результатом 9:0.