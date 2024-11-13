С надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией

15 ноября сборная России в Краснодаре встретится в товарищеском матче с Брунеем, а 19 ноября — в Волгограде с Сирией. Рассказываем все о подготовке команды Валерия Карпина к этим контрольным поединкам.

В октябре сборная России собиралась вместе, но найти соперника для главной команды страны не удалось. Пакистан отказался ехать в Россию, а других оппонентов не нашлось. В итоге все ограничилось только открытой тренировкой национальной команды, на которую были приглашены дети.

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В сентябре тоже не обошлось без приключений. Сборная России отправилась на мини-турнир во Вьетнам, где должна была сыграть с национальной командой этой страны и Таиландом. Но россияне успели разгромить Вьетнам (3:0), после чего были вынуждены лететь домой из-за разбушевавшегося тайфуна.

Состав

Российский футбольный союз 24 октября официально объявил о проведении матчей с Брунеем и Сирией. Соперники, конечно, не ахти, но главным плюсом будет то, что игры пройдут в России, еще и в регионах, где должен собраться полный стадион.

Уже 28 октября был объявлен расширенный список из 39 футболистов сборной России, которые были вызваны на ноябрьский сбор. Но Валерий Карпин сразу же сказал, что в итоговый список игроков попадут не более 30 человек. Так оно и вышло. В окончательном списке значится 29 игроков.

Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

Состав сборной России сборная России

состав сборной России сборная России

Валерий Карпин главный тренер сборной России На всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам. Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2-3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной.

Также Валерий Карпин объяснил, почему решил не вызывать в национальную команду Александра Головина, Руслана Литвинова, Ивана Сергеева и других.

Валерий Карпин главный тренер сборной России Головин? Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться. Литвинов, Сильянов, Сергеев? Практически все эти игроки имеют определенные проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться.

Тренер вратарей Виталий Кафанов, в свою очередь, рассказал о выборе вратарей на ноябрьский сбор главной команды страны.

Виталий Кафанов тренер вратарей сборной России Из шести вратарей, которые были в расширенном списке сборной России, трое по разным причинам не смогут принять участия в учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Брунеем и Сирией. У Андрея Лунёва проблемы с коленом, а Женя Латышонок получил травму в матче РПЛ. С Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что ему сейчас лучше остаться в расположении ПСЖ. Планируется, что один из вратарей проведет целый матч, двое других сыграют по тайму.

10 ноября стало известно о том, что дебютный вызов в сборную получил вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк. А вот на следующей день стало известно о первой потере. Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов вынужден пропустить сбор команды по семейным обстоятельствам.

Сбор и подготовка

10 ноября завершился очередной тур российского чемпионата и сборники сразу же отправились в Краснодар, где и проходит учебно-тренировочный сбор команды. Пресс-служба сборной уточнила, что москвичи добирались на самолете сначала до Ставрополя, а Федор Чалов прибыл в Краснодар на поезде. 11 числа футболисты уже собрались вместе и к ним присоединился тренерский штаб. В этот день была проведена первая тренировка в зале.

Тренировка сборной России сборная России

Тренировка сборной России сборная России

Тренировка сборной России сборная России

Также пресс-служба сборной России опубликовала видео первого дня сбора. Там показана и долгая дорога в Краснодар, и моменты с тренировки в зале.

Сборы. Дни 1-2. Долгая дорога в Краснодар, тренировка в зале и Чалов в поезде

12 ноября к сборной присоединился и Алексей Миранчук, который прибыл из США. После этого состав национальной команды был полон. В этот день команда тренировалась уже на поле и полноценно. После тренировки же состоялся брифинг со СМИ и на вопросы журналистов отвечали не только Валерий Карпин, но и Иван Обляков, Лечи Садулаев и Валентин Пальцев.

Брифинг сборной России I Карпин, Пальцев, Садулаев, Обляков и Кафанов

А пока подготовка все еще продолжается полным ходом о своем житие-бытие в США поведал Алексей Миранчук. Пресс-служба сборной разговорила полузащитника на тему адаптации в «Атланте Юнайтед».

Алексей Миранчук: «Адаптация в США идет быстро, американцы — дружелюбные и приветливые»

Соперники

Сборная Брунея сейчас занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Это одна из слабейших сборных, против которых когда-либо играла национальная команда России. Более того, была информация, что в Краснодар приедут не основные и полупрофессиональные футболисты брунейской сборной, однако позже в Брунее заявили, что на игре точно будет основной состав. Правда, определить, какой состав все же будет играть, крайне сложно.

сборная Брунея globallookpress.com

Брунейцы никогда не участвовали ни в Кубке Азии, ни в чемпионате мира. Наставником команды сейчас является австралиец Джейми Макалистер. Сборная Брунея была восстановлен в правах только 31 мая 2011 года. До этого она была отстранена из-з вмешательства правительства в работу местной Федерации.

Сборная Сирии еще 11 ноября прибыла в Волгоград, где и начала подготовку к матчу с Россией. «Касиюнские орлы» сейчас занимают 93-е место в рейтинге ФИФА, а наставником команды является испанец Хосе Лана.

сборная Сирии globallookpress.com

Безусловно, этот матч должен быть для россиян в разы сложнее, поскольку соперник более мастеровитый. Сирийцы на прошлом Кубке Азии смогли дойти до 1/8 финала, а вот в чемпионатах мира участия еще не принимала. Единственным трофеем команды является победа в чемпионате Федерации футбола Западной Азии в 2012 году.

Расклады

Тренировка сборной России сборная России

Тут других вариантов быть не может, кроме две уверенные, разгромные победы команды Валерия Карпина. Россияне большие фавориты обеих встреч и не должны столкнуться с какими-либо проблемами в этих играх. Тут больше вопрос в том, быть ли рекорду, ведь в настоящий момент самой крупной победой сборной России является триумф над сборной Сан-Марино с результатом 9:0.