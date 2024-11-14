«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов

Наставник «Родины», бывший тренер Академии «Динамо» и экс-главный тренер лидера Второй лиги «Серебро» «Родины-2» поговорил с нами о ментальности молодых футболистов, особенностях судейства в Первой лиге, преображении «Барселоны» и роли психологов в спорте. С одним из самых интересных молодых тренеров ФНЛ специально для LiveSport.Ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«Я в процессе активного изучения Первой лиги»

— В важной для вас домашней игре вы одержали победу над «Чайкой Песчанокопское». Да и последние два матча с лидерами турнирной таблицы — «Торпедо» и «Уралом» — были не из простых.

Филипп Соколинский: Да, это была хорошая игра в нашем исполнении. Мы старались, верили в победу. Много создали эпизодов. Так что забить могли гораздо больше. Игра была похожа на матч с «Уфой», после которой мы провели детальную работу над ошибками. Некоторые эпизоды из того матча мы перенесли на цикл подготовки этой недели. В том числе и поэтому нам удалось здорово сыграть, когда соперник взаимодействовал с нами один в один. Много было игры на третьего, парни хорошо подстраивались друг под друга. И, конечно, не могу не отметить исполнительское мастерство Йорди. В общем, двигаемся в нужном направлении, набираем темп.

— После домашней игры с «Торпедо» также были довольны?

Ф.С.: Я никогда не бываю абсолютно доволен. Даже если мы выигрываем.

— Но удержать ничью с лидером таблицы «Торпедо» это все же результат.

Ф.С.: Объективно это так. Но я зашел после игры в раздевалку грустный. Наверное, впервые в таком миноре. Посмотрел на ребят, поблагодарил всех за игру. И все. Ни на что больше не было эмоциональных сил, так хотелось выиграть! Все оставил на поле. Тем более, что у нас был хороший первый тайм. И я был им доволен. А во втором мы уже чуть-чуть подсели физически, да и «Торпедо» успело перестроиться. Кроме того, это уже третья игра после «Арсенала» и «Енисея», где мы вполне могли победить. В матче с «Арсеналом» у соперника был один момент — рикошет, и они нам забили. В игре с «Енисеем» мы определённо были лучше по игре и должны были выигрывать.

— С Олегом Кононовым до этого матча были знакомы?

Ф.С.: Как раз после игры и познакомились. Я сейчас в процессе активного изучения Первой лиги. (Улыбается). Раньше редко ее смотрел, несмотря на мою любовь к футболу.

— Это, конечно, удивительно. Все-таки одна из самых динамичных лиг, где постоянно что-то происходит.

Ф.С.: Теперь наверстываю. Я вам больше скажу, когда принимал основную команду, не был знаком с ней досконально. Хотя в структуре «Родины» я уже достаточно давно — два года.

— Много было работы со второй командой?

Ф.С.: Да. Сначала с молодёжкой, потом со второй.

— А матчи основной команды посещали?

Ф.С.: По мере возможности ходил со своим тренерским штабом на игры первой команды. Имел общее представление, но той информации было недостаточно для того, чтобы понять все ключевые нюансы.

Филипп Соколинский «Родина»

— Вы сказали, что у «Арсенала» точно надо было выигрывать…

Ф.С.: Да. Момент с офсайдом обсудили везде: и на Матч ТВ, где Семшов его проанализировал, и Ильёв в своём телеграм-канале написал, что это сто процентов вне игры. Под тем углом, откуда пришёл кадр, рельсы через 30 метров сошлись бы. И есть наши камеры, где линия прочерчена. Кадры с этих камер нигде не показали. А показали только те, где технички «Арсенала». И по запросу РФС Тула, кстати, отказалась предоставлять другие изображения. В общем, сначала нас в этом эпизоде оправдали, а потом снова пересмотрели их камеру. И вернули решение. Но, как говорят, даже маститые члены СК никогда не видели такой сильной разницы в кадрах с двух разных камер и были сильно удивлены.

— А можно снова опротестовать решение СК?

Ф.С.: Да уже зачем. Я вам так скажу, в прошлом сезоне «Родину» прибили в пяти из десяти важных игр. Может быть, это кому и выгодно.

— Но владелец же нацелен на Премьер- лигу…

Ф.С.: Сергей Александрович Ломакин хочет видеть красивый, интересный, но и результативный футбол. Он хочет в Премьер-лигу, и это нормальная амбиция любого успешного человека.

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— Не испугались такой амбициозной задачи?

Ф.С.: А чего бояться? Все, что зависит от меня и моей команды, мы сделаем.

«Ребята пришли в секцию футбола, а не самбо»

— Как вы попали в «Родину»?

Ф.С.: Главному селекционеру из Академии «Динамо» Игорю Сергеевичу Аглодину предложили возглавить спортивный департамент Академии «Родина». Он долго думал, потому что для него «Динамо» это вся его жизнь. Он начинал там играть, работал много лет. И тут впервые ему предлагают совсем другую должность, в другом, незнакомом месте и под другие финансовые условия. И приглашает сам президент «Родины». То есть заинтересованность в нем, как в специалисте очень серьезная. Он взял время подумать, но Сергей Александрович Ломакин пригласил его на встречу, где подробно рассказал и о командах, и об академии. После этого общения в «Динамо» решили предложить Игорю Сергеевичу похожие условия. Но Аглодин уже выбрал «Родину» с условием, что ему позволят взять с собой помощника. На эту роль он предложил меня. Игорь Сергеевич за долгое время совместной работы изучил мои профессиональные способности и человеческие качества и решил, что на новом месте я ему буду нужен. Честно, я тоже какое-то время думал и сомневался, но все-таки принял решение о переходе. Мне был необходим новый шаг в карьере.

— Сложно было?

Ф.С.: Команда играла во второй лиге. Она была сформирована из выпускников академии. То есть, помимо «Родины-2» была еще молодежка, которая тоже выступала в этой лиге. Но тут важно отметить, что философия Академии «Родины» кардинально отличалась от того, к чему мы привыкли в «Динамо». И то, что я начал прививать в «Родине» для ребят поначалу было незнакомо, неприемлемо и даже дико. Например, все через мяч, футбол на первом месте. Для игроков это был новый опыт. До меня было 6 туров, которые вел другой тренер, и они уже набрали какое-то количество очков. И вот я пришел. И первый мой матч с «Ленинградцем» на Петровском. Первый тайм — 0:0. Второй тайм — 7:0. Мы проигрываем. И сразу пошли комментарии на тему, что пришел физкультурник. Вторая игра — 5:0, третья — 4;1, пятая — 5:1. В общем, 13 поражений подряд. Но я ничего не менял и не отходил от своего стиля. Понимал, что добьюсь поставленных целей. И в это же время постепенно знакомился с ребятами, со штабом.

Надо ли говорить, что единомышленников там было не так много, как хотелось бы. А штаб большой для такой команды: у меня было четыре помощника, два врача, администраторы, то есть где-то 12 человек. И они все время в разрез со мной говорили. Я озвучивал какие-то задачи, а мне отвечали, что это невозможно или не сработает, что футболисты к такому не привыкли и так далее. Пришлось в какой-то момент объяснить, что я хочу играть в футбол, а не заниматься борьбой. Что, если я ничего не путаю, ребята в детстве пришли в секцию футбола, а не самбо. Значит, им нравится играть в мяч, обыгрывать, делать передачи, финты. И я хочу, чтобы они не забывали об этом на поле. Поэтому их надо раскрепостить и дать им свободу. Для этого нужно больше общаться с игроками, поменять тренировочный процесс. И самое важное — продемонстрировать им наше терпение. На меня, конечно, смотрели, как на странного человека, скажем так, и крутили у виска. Я понял, что достучаться не получится, и для достижения цели необходимо собрать новый штаб. Аглодин дал мне такую возможность, и я начал формировать новый коллектив единомышленников и профессионалов.

Филипп Соколинский «Родина»

— И эта работа была проделана именно на уровне молодежки?

Ф.С.: Да, на уровне молодежки. Считаю, что объединил вокруг этого проекта замечательных людей и профессионалов. И мы росли все вместе. Мы любили наших игроков, а они отвечали нам взаимностью. Мы собрали футболистов, недооценённых в других командах — в «Спартаке», «Динамо», «Краснодаре», которые сидели в этих клубах на замене замены, но являлись, по моему мнению, талантливыми. Были также интересные ребята из нашей академии: Ефим Колобов, Саша Бурков, Арсений Хорин и Алан Агаев. Последний прошел все ступени академии и играет теперь в первой команде. И после первых сборов, которые длились целый месяц, наш коллектив сплотился еще больше. Такого периода я не проживал нигде. Во многих командах есть хорошие игроки, которые по тем или иным причинам не пригодились в родных стенах. Просто надо в них поверить, открыть им шторки и показать, что можно играть и кайфовать.

— Как вы открываете шторки?

Ф.С.: Например, я никогда ничего не добиваюсь криком. Должны работать доброта и терпение. Я не штрафую, не отрезаю голову, но если вижу, что человек не меняется, мы пожимаем друг другу руки и расходимся. Да, наверное, этот подход лучше работает с молодежными командами. Ребята из вторых и основных команд, они постатуснее. И там практически сразу видно, у кого сложный характер, скажем так. (Смеётся). С такими футболистами я сразу садился за стол переговоров. Если в моей команде кто-то из игроков будет наводить смуту, никакой пользы не будет ни ему, ни мне.

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— То есть вы всегда спокойный или можете выйти из себя?

Ф.С.: Да, я могу злиться, но это короткая злость. Я отходчивый.

«Я увижу те эмоции, которые психолог может пропустить»

— Футболистов, с которыми вы, скажем так, не на одной волне, сразу видите?

Ф.С.: В большей степени да. Тут в пример можно привести ситуацию с Русланом Фищенко, про которого у меня часто спрашивают на пресс-конференциях. Руслан два года был капитаном «Родины». И я хорошо знаю этого игрока с 10 лет. Он пришёл к нам в «Динамо» в 2000 году. Яркий, талантливый парень. Но по разным причинам потом он решил уйти в ЦСКА, затем перешел в «Рубин». В общем, зная характер и качества Руслана, я понимал, что у меня в «Родине» его игровая модель не будет востребована. Да, наверное, Фищенко — один из лучших игроков оборонительного плана, сильнейший опорник первой лиги. Но в середине поля мне нужен художник и строитель, который будет создавать и рисовать. Безусловно, такой человек, как Рус, может принести результат сразу многим командам. Но, повторюсь, мне нужны созидатели в середине поля.

С Русланом, зная его амбициозность, я поговорил сразу на второй день своей работы. Поскольку Фищенко абсолютно точно влиял бы на раздевалку, на мои эмоции, на команду. Я честно сказал, что его сейчас с руками оторвёт любой клуб и у него будет хороший выбор. Хотя на тот момент он переподписал контракт с «Родиной». Но он тоже понял, что постоянно выяснять с кем-то отношения ему не хочется. В общем, сейчас он в «Черноморце». Но когда об этом узнала спортивная общественность, резонанс был такой, как будто произошла революция. Для меня это было странной реакцией. Большинству футболистов за карьеру приходится из-за разных обстоятельств менять клубы, чтобы развиваться и идти дальше.

— Какие сейчас у вас отношения, есть напряженность?

Ф.С.: С моей стороны ее нет, а за него отвечать не буду. Возможно, он видел себя в другом клубе, в более крупном. На позицию Фищенко пришел Руслан Мальцев из «Родины-2» с которым тоже была в своё время целая история. Его переход в «Родину-2» состоялся на флажке трансферного окна. И все потому, что наш капитан — потрясающий игрок, получил повреждение колена. Была необходима операция. А заменить его в нашем составе практически некем. И тут я вспоминаю, что в Кирове играет Руслан Мальцев, которого я давно знаю. Ну, а дальше уговоры руководства его команды, выкуп и решение самого Руслана уйти к нам. Он давно хотел поиграть под моим началом. И действительно, Рус влился как влитой, стал системообразующим игроком. Потом, конечно, я взял его с собой и в основную «Родину».

Еще у нас есть такой игрок, как Канэ, которого купили в «Пафос» из «Олимпиакоса» за миллион евро. А Руслан Мальцев пришел к нам за сумму в несколько раз меньшую. И я понимаю, что Канэ хороший парень, он много чего умеет, но Мальцев — это просто русский Бускетс, что стало для большинства открытием. Многие, с кем общаюсь, говорят про Мальцева так: он очень медленный, но очень быстрый. Голова супер работает. Моментальные принятия решений, техническое оснащение. То есть, если брать высокоинтенсивный бег, так называемые спринты, не получается у Мальцева ускоряться до отметки 25 километров в час. Но Руслан проделывает большой объем работы по технико-тактическим действиям. Практически каждый тур он лучший в лиге по проценту точных передач, по игре в третью зону. Хороший парень. Надеюсь, он себя еще проявит.

Что касается Канэ, в матче с «Торпедо» я поставил их с Мальцевым в паре. Он действительно сильный игрок, и то, что он сидит на замене, для меня как ножом по сердцу. Так что мы придумали ему роль атакующего полузащитника. Плюс он как человек очень приятный. Когда остаётся на замене, то переживает, но работает. У нас с ним была показательная ситуация одна. После одной из игр, которую мы проиграли, я зашёл в раздевалку и попросил футболистов, не участвующих в матче, сделать компенсацию. Канэ через переводчика отказался. Наверное, большинство тренеров после такого стали бы тесаком махать. А я подошёл к нему и на английском объяснил необходимость доработки. Сказал, что в курсе, что он злится, но сейчас сделать компенсацию важно для меня, для него и для всей команды. Он переоделся, пробежал, сколько было надо. Я его обнял и сказал: «Спасибо». И дальше Канэ на высоте отработал недельный тренировочный цикл. Я не мог не поощрить его. Он вышел в игре с «Торпедо» и отыграл отличный матч с «Тюменью».

Филипп Соколинский «Родина»

— Часто футболисты взбрыкивают?

Ф.С.: Бывает. Особенно сейчас. Мода какая-то пошла — могут руку не пожать или проявить эмоции, которые следовало бы сдержать в моменте.

— Общая культура хромает или кто-то должен нести личную ответственность за такие проявления?

Ф.С.: Это тренерская история. Хотя сейчас многие пытаются решать такие моменты за счёт психолога в команде, делегировать эту проблему туда. Но я считаю, что для моей команды такой специалист на постоянной основе не нужен. Иногда приглашать психолога, чтобы сделать какие-то общие тестирования — ок. В остальном это работа тренера. Я сам люблю пообщаться с футболистами. Для меня это, наверное, самая приятная часть работы. Даже если разговор и не самый простой и приятный. Но я увижу те эмоции, которые психолог может пропустить или не придать им значения. Я своих ребят знаю: кто как говорит, обманывает, не обманывает, повадки, а какие-то вещи я уже понимаю интуитивно. Кроме того, стараюсь с ними разговаривать искренне и в определенные моменты уходить в плоскость юмора. Без юмора в нашей работе никуда.

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— Но когда у вас 20−30, а то и 50 футболистов, как на всех хватает?

Ф.С.: Приходится иногда какие-то моменты тренировочного процесса распределять между своими помощниками, а именно общение с игроками оставлять за собой.

— То есть, получается, психологическое состояние футболиста вы ставите на первое место?

Ф.С.: Да, для меня это очень важно.

«Сейчас это не ваш ребёнок, это мой ребёнок»

— Откуда такой уклон в психологию?

Ф.С.: С детских команд, наверное. Для меня улыбка детей всегда была на первом месте. Когда они приходили на тренировку с удовольствием, я очень этому радовался. А когда без настроения, начиналась моя работа. Я старался самых грустных и недовольных подбодрить, чтобы они выросли на 20 сантиметров и взлетели. (Улыбается) Именно это, а не угрозы, всегда работает. Даже прибавляет им понимания игры. Потому что от позитивных слов ребята начинают свободнее чувствовать себя на поле, незакрепощенно, и им даже как будто легче становится работать с мячом. Тренер должен поощрять на действия. А вот родители вносят ненужную смуту своими криками: «Чего ты не отдал пас!». Я в такие моменты думаю: успокойтесь, сейчас это не ваш ребёнок, это мой ребёнок. Дома после тренировки с ним поговорите. (Улыбается).

— А кстати, как вы относитесь к тому, что родители присутствуют на тренировках? Некоторые тренеры против этого.

Ф.С.: Такой стереотип есть действительно, что родители мешают на тренировках. В некоторых местах их не пускают в зал, в манеж даже зимой. Но мне кажется, присутствие родителей на тренировке, если они не вмешиваются в процесс — это вполне нормально. Хотя у меня была однажды в каком-то смысле забавная ситуация. Папа одного мальчика после тренировки начал его трясти при всех и ругать. Я попросил его успокоиться. И сказал, что если он продолжит в таком ключе и дальше давить на сына, то в 15 лет он просто от него уйдёт. Отец, конечно, ещё больше разозлился, теперь уже на меня. И вот стою я в академии под балконом, сообщение кому-то пишу. Меня никто не видит. А в это время этот папа и ещё пара родителей на этом балконе стали решать, что со мной сделать. (Улыбается). Говорят, убить его, что ли? Ну, тут я вышел из своей засады и сказал: «Можете сейчас стрелять». И всё. После этого вообще ни одного слова не слышал негативного. (Смеётся).

— А про Юшина, что скажете? Вы довольны Александром?

Ф.С.: Нет.

— Нет!? Он же сейчас, согласно статистике, лучший бомбардир первой лиги.

Ф.С.: Если я буду доволен, значит, все плохо. (улыбается).

— То есть вы считаете, что он способен на большее?

Ф.С.: Сто процентов. Он может больше забивать, обыгрывать, больше приносить пользы и в обороне, и с партнерами. Он очень яркий, интересный, перспективный футболист. Поэтому хочется ещё лучше его раскрыть. Так что недоволен именно в этом ключе. В бомбардирской гонке лиги он должен быть с хорошим отрывом от остальных. Знаете, я часто спрашиваю футболистов про их мечты и цели. Так вот, многие сразу говорят, что мечтают играть в премьер-лиге. Но что это за мечта такая? Ерунда какая-то. Это задача твоя — выйти в премьер-лигу. А что-то больше этого ты хочешь? У меня, как у футболиста, например, была мечта играть в полуфинале Лиги чемпионов. И она не сбылась. Сейчас моя мечта как тренера — тоже Лига чемпионов. И только победа. (Улыбается).

Филипп Соколинский «Динамо»

— Что, не заладилось у вас в плане карьеры футболиста?

Ф.С.: Я учился с первого класса в школе далеко от дома. Ездил туда сам на трамвае, а после школы в Чертаново на тренировки. Потом, в 11 лет меня позвали в «Динамо». Помимо этого приглашали к себе «Спартак» и ЦСКА. Родители год думали. И все-таки остановились на «Динамо» хотя папа сорок лет болел за «Спартак». Я был организован и в какой-то период считался одним из самых талантливых игроков академии.

— И когда закончилась футбольная карьера?

Ф.С.: Академия закончилась и я ушел в московский «Титан», команду второй лиги. Наставником у нас был Геннадий Иванович Костылев, бывший тренер ЦСКА, который в 1992 году молодыми пацанами обыграл на «Камп Ноу» «Барселону» (3:2). В «Титане»у меня пошли травмы, и я начал все время кого-то или что-то винить: то нагрузки, то тренеров, то поля. В общем, немного поиграл и уехал в Финляндию. Точнее, меня отправили учиться из РЭУ им. Г.В. Плеханова, который я заканчивал, в университет Тампере в Финляндии. Через пару недель я нашёл там себе местную футбольную команду «ПП-70» которая играла в первой лиге, и вписался. Затем переехал в Англию, в Манчестер, тоже по учебе. Потом меня пригласили на работу, не связанную с футболом, в Черногорию. Но офисная работа не нашла у меня отклик, к футболу все равно тянуло. Я вернулся в Москву и позвонил своему первому тренеру в «Динамо» Сергею Николаевичу Силкину. На тот момент он уже был директором академии. Мне захотелось попробовать себя в качестве тренера. Начинал как помощник Сергея Викторовича Стукашова, который тогда тренировал 2001 год. В той команде, кстати, был Костя Тюкавин. И полгода я проработал с ними на общественных началах, без зарплаты. Но я сразу влюбился в эту профессию. Я сам бегал с ребятами, подсказывал им. В общем, был на эмоциях. А тогда так не особо было принято. Молодых тренеров было не так много, больше коучей возраста 50+. Но родителям игроков нравился мой подход. (Улыбается).

«Я не любитель штрафовать»

— По-моему, в тот же момент Михаил Галактионов тоже тренировал в академии?

Ф.С.: Да. У нас с Михаилом Михайловичем тандем был. Мы вели 95-й год и 97-й. Я ему иногда с ними помогал. А потом мне доверили набрать свою команду 2003-го года. На просмотр приехала сотня человек. Я решил оставить 60 и сформировать три состава, хотя так и не было принято. Обычно делали два состава. Но мне этого было мало. Хотелось отсмотреть как можно больше ребят, чтобы не пропустить таланты. Да, на меня свалилось чуть больше работы, чем на остальных тренеров, но мне это было в удовольствие. Кстати, сейчас часто вижу молодых тренеров, не очень вовлеченных в процесс, равнодушных. Это расстраивает. Но ничего с этим не сделаешь. Детским тренером надо родиться. Этому невозможно научить или замотивировать высокой зарплатой. Это не про деньги вообще. Это про любовь к профессии, к детям.

— Роман Широков про новое поколение футболистов недавно примерно такие же слова сказал. Что ребята сейчас во многом инертные и считают, что им все должны: тренер, клуб, болельщики.

Ф.С.: Согласен. Инертности у них хватает.

— А некоторые тренеры стали запрещать телефоны, когда футболисты вместе на базе, чтобы добавить им вовлеченности в процесс, в команду...

Ф.С.: Знаю, но я не хочу запрещать. Я бы хотел, чтобы они сами отложили эти телефоны. Это сложно, но опять же, это часть процесса.

— А у вас вообще есть какие-то принципиальные запреты?

Ф.С.: У меня есть условный штраф за реакцию на потерю мяча. Если игрок в моменте махнул рукой, не добежал, и мы потеряли мяч, необходимо сделать все, чтобы вернуть его как можно быстрее. Если кто-то реагирует: «сам потерял, сам отбирай», это для меня сразу звоночек к действию. Мои ребята знают, как меня это злит.

— То есть у вас официально такой штраф прописан?

Ф.С.: Пока нет. Я не любитель штрафовать. Хотелось бы добиваться результата в общении с игроками. Хотя мне сами футболисты уже говорят, что пора вводить официальные штрафы: за опоздание, за лишний вес и так далее. Но я пока держусь. (Улыбается). И потом, все мы люди. У кого-то дети, могут опоздать незапланированно. Главное, чтобы это не стало системой. Гораздо важнее для меня ошибки на футбольном поле и реакция на них. Мы должны реагировать на потери мяча болезненно, потому что я хочу, чтобы мы всегда были с мячом. Я сильно злюсь, когда мы его теряем. Мне все говорят: вот у тебя 70 процентов владения мячом. На что я отвечаю, что мы готовим атаку. Мы с терпением относимся к каждой атаке. Мы хотим ее подготовить. Когда мы контролируем мяч, каждый из нас должен думать о продвижении. Если мы думаем только о том, как набрать тысячу передач, сделать рекорд — это вообще всё пустое.

Филипп Соколинский «Родина»

— У каждого же тренера есть своя игровая философия. Вы про что больше — про оборону или про атаку? Если это вообще поддаётся какой-то классификации.

Ф.С.: Есть такое хорошее слово «баланс». Но про него сейчас часто вспоминают.

— Да, многие тренеры сегодня полюбили баланс…

Ф.С.: Есть такой момент. На мой взгляд, у меня больше перекос в атаку. Хотя от команды, которая пока забивает по одному мячу в игре, говорить про атаку, наверное, смешно. Но я думаю, что в футболе самое сложное — это позиционная атака, где приходится вскрывать оборону, как, скажем, у «Нефтехимика». Когда Кирилл Саныч поставил сзади 10 человек и попробуй это вскрыть. Но для меня это интересно. Хотя для этого, опять же нужно время, терпение и правильное расположение и обороны, и атаки. И в «Динамо» и в «Родине» мои молодёжные команды всегда пропускали больше всех. Но и забивали больше всех с приличным таким отрывом. И всегда это была игра в атаке. Но сейчас, с опытом, понимаю, что много пропускать — не вариант, надо чуть в эту сторону добавить баланса. Да и разнообразие должно быть. Кроме того, и сам футбол с каждым годом меняется.

«Многие игроки не проходят испытание сборной»

— Вы говорите, что много пропускали с молодежкой, но, тем не менее, стали лидерами группы Второй лиги. Значит ли это, что работает именно ваша настойчивость в стремлении идти своим путем? Или многое зависит от кредита доверия руководства клуба?

Ф.С.: Кредит доверия нужен, конечно. Когда я работал с молодежкой, у нас было 13 поражений подряд. Но спортивный директор просто надел на меня бронежилет. И когда в меня стреляли, многие пули он брал на себя. Потому что верил в то, что я делаю, видел, как много мы работаем со штабом. Он понимал, что нам нужно время.

— У вас по-прежнему есть это время?

Ф.С.: Хотелось бы верить, что есть. (Улыбается). Но все мы понимаем, что в большом футболе кредит доверия чуть меньше, чем там, где в первую очередь важно именно развитие игроков.

Филипп Соколинский «Родина»

— Вы ощущаете сейчас давление? Или просто идете от игры к игре?

Ф.С.: Я может чуть-чуть и думаю об этом, но это пока никак не сказывается на моей работе. Я научился справляться с трудностями. Меня здорово закалил период работы в «Родине-М» когда мы, условно, по 500 мячей пропускали. Да и в молодёжке «Динамо» когда я работал с игроками, которые нигде оказались не нужны. И я находил для них мотивацию, доставал из них вкус и желание к игре. Да, мы не выиграли ни одного крупного турнира: ни чемпионата России, ни чемпионата Москвы. Но зато из этой команды многие добрались до большого футбола: Александр Кутицкий, например, который сейчас в «Динамо»; Влад Галкин из «Торпедо»; Илья Купцов из «КАМАЗа». У меня не было игроков сборной на тот момент. Костю Тюкавина и Галкина вызывали изредка, но считали, что они не подходят физически. Зато из ЦСКА в сборной было семь человек. Но никто из них сегодня не играет ни в ЦСКА, ни в премьер-лиге или даже в первой. Хотя по потенциалу ребята были, правда, классные. Но, зная их тренировочный процесс — бега все время какие-то, железная дисциплина. Неудивительно, что после выпуска они сорвались, решили, что теперь им можно все, и у парней начались приключения.

— Предвосхитили мой следующий вопрос: Так почему на уровне академий и молодежной сборной у нас много талантливых ребят, а потом они исчезают?

Ф.С.: Тут стоит говорить о целом комплексе проблем, которые и приводят к этой ситуации. Но начинать всем нужно с себя, конечно. Футболистам необходимо самообразовываться, приучать себя к дисциплине. Понятно, что рядом должны быть люди, так скажем, наставники, которые будут помогать и направлять. Но их тоже еще надо найти. Не всем в этом плане везет. Таких, чтобы были на одной волне с тем или иным футболистом, горели бы своим делом. Потому что в нашей стране действительно много талантливых ребят. Просто ими нужно правильно заниматься. И раньше времени не допускать до агентов, которые могут нормально вскружить голову родителям 13-летнего подростка историей о том, как сделают их сына новым Месси или подпишут его в «Спартак».

Или, например, многие игроки не проходят испытание сборной. Попадают туда, ходят везде в костюме сборной, и уже никто им не указ. И сами клубы подыгрывают в этой истории. Сразу дают футболисту жирный контракт. Вдруг уведут. Игрок, конечно, уверен, что вытянул лотерейный билет, и многие от осознания этого плывут. Сам клуб выделяет его среди других футболистов. Плюс на юного еще человека падает большая сумма денег. И никого нет рядом, кто расскажет, как правильно распорядиться заработанным, что такое деньги вообще. Как правило, игроки не готовы к ним. Но тут мы снова возвращаемся к теме менталитета, воспитания от тренеров, родителей и руководителей клубов.

— Вы из той плеяды тренеров, которые начинают с детского футбола и только затем попадают во взрослый. Скажите, знание многих футболистов с юных лет — это ведь дополнительная суперсила таких коучей?

Ф.С.: Даже не задумывался об этом в таком ключе. (Улыбается). Но, наверное, да.

Филипп Соколинский «Динамо»

— Мне кажется, вам проще найти под свои запросы игрока того или иного характера или амплуа.

Ф.С.: С одной стороны — да. С другой — я же помню их на детском уровне. И в некоторых игроках могу ошибаться. Допустим, некоторые из них в 13 лет были суперталантливые. А сейчас, скажем, в 20 лет, это уже другие футболисты, которые и другие роли выполняют. Был защитник, стал нападающим. Многие футболисты меняются. Но, безусловно, постоянно за кем-то слежу из игроков. Есть такой футболист — Саша Коваленко, который сейчас играет в «Оренбурге». В свое время он был одним из самых талантливых молодых игроков. Саша выступал за «Крылья Советов», когда его захотел купить «Зенит». В Питере Коваленко стал чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка. Выиграл все трофеи, сыграв в «Зените» всего 90 минут. Когда его забирали из «Крыльев» Саша не особо был этому рад. Понимал, что в «Зените» ему дадут мало игрового времени. Но пришлось поехать.

Коваленко тренировался у меня в академии с игроками 2002 года, хотя сам был 2003. Он играл в группе атаки с Галкиным и Тюкавиным. Это были три ярчайших наших футболиста, которые всегда тренировались с улыбкой. Когда Коваль вернулся к своим ровесникам в группу 2003 года, у него были небольшие проблемы с весом. Наверное, снизил к себе требования. И новый тренер просто посадил его на замену. В какой-то момент его родители закипели и забрали его из Академии «Динамо». И я решил помочь им найти для Саши новое место. Его взяли в «Чертаново» а там тоже тренер суровый. Увидел лишний вес и отправил его во второе отделение, где он и был до выпуска. А на выпуске Коваль стал другим. Он подрос, повзрослел и стал опять таким же ярким, как и в детстве. Саша попал к новому тренеру, и жизнь заиграла новыми красками. Мы до сих пор с ним на связи, регулярно общаемся. Он очень позитивный парень.

«Я был влюблен в футбол Романцева»

— А корректно ли говорить о том, у нас существует, скажем так, старая школа тренеров и новая?

Ф.С.: Корректно.

— А чем они принципиально отличаются?

Ф.С.: Мне повезло, я застал и старую школу тренеров, и новую. Да и сейчас у них есть различные пересечения. А принципиальное отличие, как мне кажется, заключается в том, как они взаимодействуют с молодым поколением, и в их отношении к современным технологиям в футболе. У нас, например, в тренировочном процессе есть занятие в VR очках. Мы в них занимаемся, погружаем футболиста в эпизод на 5−7 минут. Он играет за себя на поле. Взрослые ребята в первой команде сначала скептически относились к этой тренировке, а когда попробовали, не захотели снимать. (Улыбается). Но тут важно понимать, что эти очки не про развлечение, они развивают оценку ситуации. Это такой тренажёр, который дает игрокам возможность увидеть разные зоны.

Мы в «Родине-М» целую лабораторную работу провели со штабом по этому направлению. У нас был аналитик , парень из Бенина, который увидел где-то такую историю с VR очками. Пришел ко мне и предложил попробовать. Я был только двумя руками за. Он разрабатывал сюжеты для тренажера. Допустим, игровой момент со «Спартаком», где мы пропустили. И четыре раза в неделю наши футболисты занимались с этими очками. Потом мы изучили динамику, как игрок до очков оценивал ситуацию и как после. Разница была просто колоссальная. Раньше наш футболист сканировал пространство один раз в 5 секунд, а после тренажера он начал это делать один раз в полторы секунды. Так что у нас теперь есть целая программа на эту тему.

Филипп Соколинский «Родина»

— Не знаете, в клубах РПЛ кто-нибудь подобное практикует?

Ф.С.: Думаю, что нет. Пока многие с презрением к этому относятся. Я как-то разговаривал с Машей Буровой (тренер по физподготовке — прим. ред.), которая в «Зените» работала, а сейчас уехала в Италию. Так вот, в Питере было что-то похожее на наш тренажер, но для использования в процессах реабилитации. Я ей рассказал, что мы делаем в плане VR технологий, и она попросила провести в РФС лекцию на эту тему. А для травмированных такой тренажер вообще большая отдушина. Когда игрок, допустим, пять месяцев пропускает, он может хотя бы с помощью VR очков находится на поле и держать свою голову в игровом тонусе. Кстати, сейчас наш аналитик, который и предложил внедрить эти очки, решил поработать в Академии «Динамо». И мы дали ему зеленый свет. И опять же, если говорить о старой школе тренеров, у них суровая дисциплина, которая, безусловно, приносит свои плоды. Но много ограничений, которые мешают ребятам раскрыться полностью.

— У Лобановского были известные на весь мир суровые тренировки с акцентом на «физику». А новое поколение тренеров как относится к физическим нагрузкам?

Ф.С.: Сейчас тренажерный зал — это уже как образ жизни у большинства футболистов. Игрок должен владеть своим телом. Но понятно, что раскачиваться, как Шварценеггер, не стоит. Это необходимо делать дозировано, чтобы, выходя на поле, не получить травму. Потому что если ты дал жим 200 килограмм ногами и потом побежал на рывках, то, конечно, в этой ситуации тренер дурак, да и сам футболист необразованный. Сейчас, кстати, есть разные интересные методы для тренажерного зала. Спорт — эта наука, которая постоянно стремится вперед. И надо ее догонять. Те же конспекты Лобановского возьмем — не секрет, что многие тренеры в Европе до сих пор их используют. Но каждый раз к его установкам они добавляют и что-то новое. А у нас эти же методики стараются буквально повторить. Но мне кажется, что это не совсем верно.

Хорошо, что мне при поддержке руководства «Родины» удалось уговорить поработать с нами лучшего методиста России, на мой взгляд, Хуана Луиса Мартинеса-Гарсию. Раньше он сотрудничал с «Динамо». И я видел его в деле — ему нет равных. Он 5 лет проработал в академии, потом уехал в «Реал Мадрид» спортивным директором. До этого отработал десять лет в барселонском «Эспаньоле». У Хуана есть своя методология. Он защитил докторскую сначала по физиологии, а затем по нейронным связям. И в физиологии решил акцент делать больше на историю с нейронами. Но не все это принимают. Хуан часто приходил на тренировки и запрещал какие-то упражнения, называя их фастфудом. Потому что они никак не влияли на мышление футболистов. Игроки просто делали механическую работу. Многих тренеров это вводило в ступор. Сейчас в «Родине» его тоже не все понимают. Но я рад, что все получилось, и он с нами. У Хуана параллельно были предложения от «Локомотива» и из Германии, и он долго думал. Все-таки он всю жизнь работал только в премьер-лигах. В итоге «Родину» он выбрал даже на меньших условиях, чем ему предлагали в других местах. Ему понравился амбициозный проект Сергея Александровича Ломакина. Ну и знакомство со мной сыграло свою роль. (Улыбается).

— Из старой школы тренеров, кто вам больше всего нравился или нравится?

Ф.С.: Олег Иванович Романцев. Я был влюблен в его футбол. Наверное, благодаря «Спартаку» того времени я и решил стать футболистом. Я смотрел Лигу чемпионов: игры с «Реалом», «Интером». Видел, как молодые парни играют и обыгрывают Галактикос. И это было здорово!

«Флик задал интересный тренд»

— А болеете за кого? Есть любимая команда?

Ф.С.: Раньше, в юности, нравились «Барселона», «Аякс», «Милан» и «Манчестер Юнайтед». Не любил «Реал», «Ювентус» и «Боруссию Дортмунд». А сейчас «Реал Мадрид» наоборот, нравится. И «Марсель» еще бы отметил.

— Как вам последнее Эль-Класико?

Ф.С.: Я этот матч очень ждал. Все-таки и «Реал» и «Барселона» сейчас на пике. Я был уверен, что это будет сумасшедшая игра. Перед этим «Барса» играла с «Баварией» и тоже выиграла. Флик, похоже, вводит новый стиль игры в обороне. И проиграй он немцам и Анчелотти, на него бы точно набросились. Сказали бы, что так нельзя играть футбол, что искусственные ловушки — это прошлый век. Но он заставил лучших игроков в мире попасть во вне игры 15 раз, из которых 8 раз пришлись на такого игрока, как Мбаппе. И этот космос, конечно! И когда ты смотришь подобные матчи, то думаешь: это Флик такой великий или просто Анчелотти плохо подготовился? (Улыбается). Мне нравится, что Флик задал интересный тренд. У него в обороне есть ряд просто обалденных деталей, которые мы отметили с моими помощниками. Например, офсайдную ловушку делали два игрока, а не четыре. В противном случае Мбаппе точно не попался бы столько раз. И вот на таких деталях у Флика есть чему поучиться.

— Может, и дилетантский вопрос, но Анчелотти — один из лучших тренеров мира. Почему он не смог переломить ход игры во втором тайме и даже как будто отпустил ее?

Ф.С.: Выход де Йонга однозначно сбалансировал игру «Барселоны». Это непросто, перестроиться за перерыв против той схемы, которую навязал Флик. Подсказать, направить — да. Но не кардинально все перекроить. И потом, «Барселона» просто была интереснее и сильнее в этой игре. Хотя перед матчем я думал, что выиграет «Реал».

— Если говорить про европейских тренеров, кого вы для себя выделяете?

Ф.С.: Я симпатизирую Анчелотти. Раньше, кстати, я был к нему равнодушен. Но, прочитав его книгу, я понял, насколько он крутой дядька. (Улыбается). Плюс у него отличное чувство юмора, а без него со звездами справиться нереально. Также мне нравятся Гвардиола, его идеи. И Клопп — его отношение к людям, к семье, к команде, его позитив.

— Какие планы у «Родины» до зимней паузы? И кто из оставшихся соперников видится сейчас самым непростым для вас как для тренера?

Ф.С.: Отвечу банально: все соперники будут не из простых. Так что планируем в каждом матче показывать свою состоятельность и футбольную дерзость. А еще хочется разрушить стереотип о том, что команды первой лиги не выходят с красивым футболом или комбинационным. Что здесь играют только прагматично и от обороны. Я уверен, что у нас это получится. Нужно только время и терпение. Моя команда приняла то, что мы делаем, и переживает за результат. Большую часть игры ребята проводят хорошо, но все равно победу надо заслужить. Надо пройти определенный путь, чтобы обыгрывать на классе. Когда мы выигрываем, это отлично, но когда мы играем хорошо, это для меня более ценно. Кроме того, хотелось бы, чтобы игроков «Родины» узнавали, болели за них. Мои ребята действительно много работают. Да и в целом в футболе сейчас стало больше профессионалов. Многие следят за своим питанием: у кого-то есть личный нутрицолог, у кого-то фитнес-тренер. Да, ночные клубы и гулянки остались, конечно, но уже не в таком объеме, как раньше.

— Есть мнение, что уровень нашего футбола упал за последние три года...

Ф.С.: Я думаю, что нет худа без добра. Изоляция российского футбола создала возможность для местных специалистов. Клубы стали чаще рассматривать тренеров из России. Раньше старались искать коучей за границей, но сейчас появилась возможность развития местных кадров, внедрения новых идей, что, как мне кажется, положительно скажется на качестве игры в нашем футболе. Российские специалисты лучше понимают менталитет игроков и особенности футбола в России, а значит, не исключено, что это может привести к более эффективным тренировочным методикам. И все чаще, и не только у нас, руководители клубов доверяют команды молодым тренерам.

Филипп Соколинский «Родина»

— Ставка на молодых наставников — это сейчас вообще мировая тенденция.

Ф.С.: Да. В Ла Лиге вроде сейчас порядка пяти тренеров моложе 45 лет, в АПЛ тренирует 31-летний специалист, в Южной Америке тоже есть такие примеры. Я думаю, это связано с тем, молодые тренеры чаще знакомы с новыми технологиями, аналитическими инструментами и последними тенденциями в тренировочном процессе. У них много свежих идей. Они могут принести новые подходы к тактике и стратегии. Молодые тренеры часто лучше понимают потребности и мотивацию молодых игроков, что особенно важно в условиях, когда клубы делают ставку на собственные академии и воспитанников. Риск готовности к экспериментам. Молодые тренеры менее зафиксированы в привычных моделях работы и более склонны к экспериментам с составом и тактикой. И да, молодые тренеры могут иметь сильное влияние на развитие клубов, но при этом важно, чтобы клубы поддерживали их и приставляли необходимые ресурсы для работы.

«Главное, что Кубок России собирает зрителей на стадионах»

— Кто сегодня вам кажется наиболее перспективным из молодых игроков?

Ф.С.: Вижу потенциал в Викторе Окишоре из «Динамо». Он делает первые шаги в главной команде. Ну и, естественно, отмечу Батракова, который сейчас ярко выглядит в «Локомотиве».

— У Алексея теперь есть рекорд, который раньше принадлежал Ивану Игнатьеву, — 16 результативных действий в 14 матчах.

Ф.С.: Батраков проводит хороший сезон. И в этом видна заслуга как тренера, так и всего клуба, который правильно подводит его к таким результатам. Я помню его совсем мелким, когда он играл за 2005 год. Он и Раков были два похожих футболиста. Они много чего умели на мяче, но про них часто говорили, что они не для больших дел. Но время все расставляет по своим местам. Схожая история была и у Окишора. Он был из ряда тех игроков, которые может и не обладали нужными мощностями, но у них было самое главное — мозги, хорошая техническое оснащение и обучаемость. И важно на каком-то этапе не потерять таких игроков, потому что все остальное наращивается. И мышцы, и выносливость. А скромность, работоспособность плюс к таланту всегда дают свои плоды. К сожалению, у нас часто так бывает, что первые пятнадцать результативных действий за 15 матчей — и сразу же Гелендваген, большая покупка для жены и...

— И «Зенит»…

Ф.С.: Условно — да. Тут хочется привести в пример Костю Тюкавина, который после первых же успехов не сломался, не потерял интерес к тому, чтобы прогрессировать. И это заслуга родителей, которые правильно его воспитывали, и тренеров. Того же Шварца, который дал ему шанс и привлек еще совсем молодого, зеленого, но талантливого парня. И Андрей Воронина, который с ним работал по нападающим в группе атаки. У Кости постоянно горели глаза. И думаю, совокупность всех этих факторов и позволила ему сделать правильный выбор в тот момент, когда было предложение от «Зенита», а Йоканович его совсем не выпускал. Костя остался в родном клубе и не ушел за длинным рублем.

— Поскольку вы молодой и прогрессивный тренер, интересно ваше отношение к медиафутболу.

Ф.С.: Интересная история. У нас в «Родине-М» были футболисты, которые оказались не востребованы в «Родине-2» и могли уйти в «Родину-медиа», где было больше денег и узнаваемости. Но они выбрали нас. Потому что знали, что у нас отличная атмосфера. И они шли за интересом, за футболом, за тренировочным процессом. Например, Макс Пичугин, который сейчас суперзвезда «Амкала», он в свое время решил перейти именно в «Родину-М», хотя по возрасту давно нас перерос. И вот он у нас и играл, и помогал нам. Золотой парень. Или, скажем, Никита Еремин, который сейчас звезда «Родины-медиа» тоже сначала поиграл с нами. Так что надо создавать атмосферу, чтобы к тебе хотели прийти. И даже если у тебя, скажем, клуб «Буревестник», где начинал Вадим Гаранин, у тебя нет манежа, нет сборов в Дубае, а есть только заснеженное поле зимой и зал, где одна гантель, дети не уйдут от тебя, если чувствуют, что ими по-настоящему занимаются и верят в них. И ты придешь к Гаранину, он тебя чуть-чуть причешет, обаяет, улыбку добавит — и все. Ты потом можешь хоть в «Спартак» переходить, хоть в «Динамо». И таких примеров достаточно много.

— То есть негатива по отношению к медиафутболу у вас нет?

Ф.С.: Нет. Ну, ругаются матом. Это, конечно, не хорошо. Тут ещё какая история параллельно возникает: молодые тренеры тоже бросают молодёжные команды ради медиалиги. Понятно, когда возникает дилемма: остаться в молодежке за 100 тысяч или уйти в медиафутбол за 300, многие выберут последнее. Но в молодёжке, если ты талантлив, гарантирован карьерный рост. А насчёт медиалиги не уверен. Хотя есть пример Игоря Звездина. Он отличный молодой специалист. Перешёл в медиафутол, стал лучшим тренером года, стал востребованным. Но позволит ли это ему вернуться в большой футбол на серьезные позиции — посмотрим. А вообще не от чего нельзя зарекаться.

— А то, что медийные команды вписали в Кубок России — это плюс или минус?

Ф.С.: Не вижу в этом ничего особо плохого. Добавили медийности проекту. Но и особо хорошего тоже. Главное, что кубок собирает зрителей на стадионах. При пустых трибунах грустно играть.

Филипп Соколинский «Родина»

— А что скажете по формату кубка, в котором интересы клубов ФНЛ сейчас не очень учтены?

Ф.С.: Одно могу сказать наверняка, когда я раньше смотрел Кубок России, мне он был даже интереснее, чем регулярный чемпионат. Сейчас кубок для клубов ФНЛ — это скорее как возможность обкатать молодёжь.

— Думаю, Кубок задумывали не для этого.

Ф.С.: Наверное, нет. Радимов на «Матч ТВ» после нашей игры с костромским «Спартаком» уже высказался на эту тему. Были подобраны такие слова как, «катастрофа» «позорище» «наплевательское отношение». А мы просто дали возможность молодым ребятам проявить себя. Они тренировались в недельном цикле. Мы хотели посмотреть на них, хотели, чтобы они себя показали. И, безусловно, после игры у меня было к ним много вопросов: почему не сделали все возможное, чтобы выиграть, почему вышли, как будто проиграть в Кубке — это не страшно. Их отношение к этому турниру меня расстроило. Если вам дали такую возможность, проявляйте себя! И тут мы снова с вами возвращаемся к вопросу о ментальности молодых игроков. Я помню, раньше, во времена Аршавина, условно, когда молодежи давали шанс в каких-то матчах, они бились до последнего. Они понимали, что другого шанса может, и не представится. Тебя либо прибьют, либо сама команда съест.

— А вы согласны с Радимовым, что это позорище?

Ф.С.: С тем, что мы поставили молодёжь? Нет, не согласен. Даже если бы была задача выиграть Кубок России, я все равно проверил бы тех ребят, которые и вышли у меня на поле, в результате.

— Правильно ли я понимаю, что любой тренер в полном праве поставить тот состав на Кубок России, который посчитает нужным?

Ф.С.: Я художник — я так вижу. Я тренер — я так вижу. (Улыбается). Я принял на себя этот удар. Понятно, что это моя ответственность. Значит, что-то не доработал, не донес до игроков. У нас есть команда «Родина-2», которая как раз и создана для того, чтобы мы оттуда брали ребят и давали им возможность играть. Таким, как Антонов, Малыгин, Степанишин, Гапечкин, Бирюков. Чтобы они чуть-чуть понюхали пороху. Понятно, что мы могли бы пойти простым путём и выставить состав, которому потом предстояло играть в Сочи.

«Я не люблю Криштиану Роналду»

— Кстати, как вам Морено?

Ф.С.: Мне он очень понравился, когда клуб был в Премьер-лиге. Сейчас от того Морено не так много осталось. Чувствуется его напряжение. Да и футбол он начал немножко упрощать. Та испанская модель игры уже не совсем испанская. (Улыбается). Она уже ближе к стилю футбола ФНЛ. А хотелось бы видеть людей с характером, которые гнут свою линию. Я бы хотел быть таким. Потому что я точно не отойду от своих установок. Я буду копаться внутри своей работы. Но пойти по пути упрощения игры, чтобы быть как все — это точно не мое. Тогда я поменяю профессию. А пока мы будем делать все, что наметили со штабом. Сначала принятие, потом действие. Уверен, мы покажем результат, покажем игру, покажем что-то новое.

— «Золотой мяч» неожиданно для многих получил Родри. Заслуженно, на ваш взгляд?

Ф.С.: Абсолютно. Круто, что приняли решение в его пользу. Но надо понимать, что эта премия — абсолютная вкусовщина. Я, например, считаю, что «Золотым мячом» совершенно незаслуженно обделили Бускетса.

— «Реал Мадрид» показательно проигнорировал премию. Считаете, такой титулованный клуб может себе это позволить?

Ф.С.: Что значит может? Не может. Не солидно это. Повели себя, как истерички. Вспомнилась сейчас одна показательная история про «Реал» как они выбирали себе футболистов в тот легендарный Галактикос. Они не взяли к себе Роналдиньо из-за кривых зубов. Установка от руководства была такая: нам нужны не только самые талантливые футболисты, но и самые красивые. Такой вот футбольный Диснейленд.

— А ваше отношение к Винисиусу, к его постоянным демаршам? И, в принципе, к нытикам и симулянтам в футболе?

Ф.С.: Я не люблю Криштиану, а Винисус для меня плюс-минус из того же теста. Что касается симуляций, затяжек времени: конечно, я против этих вещей. Я считаю, что футбол — это игра не про нытиков. Это про характер, смелость, динамику. Я в академии постоянно своим пацанам говорил: бьют — не бьют, стойте на ногах и доигрывайте эпизод до конца. В этом плане, в плане силы характера мне всегда нравились англичане. Особенно Рой Кин, который для меня был олицетворением настоящего капитана. А если говорить про эстетику и ум, то это, безусловно, Роналдиньо и Месси. Гениальные футболисты.

— Реально ли играть чисто в сегодняшнем футболе, без симуляций и прочего?

Ф.С.: Не знаю. Но судьям точно надо добавлять больше времени, как это было, например, на последнем чемпионате мира, где по 8-10 минут сверху накидывали. А у нас судьи вечно куда-то торопятся. Добавить целых 5 минут — это для них просто космос. Замены не учитывают, голы не учитывают, ввод вратаря не учитывают. Я иногда у арбитров прямо так и спрашиваю: Игра нравится? Игра хорошая? Так побудьте в ней ещё чуть-чуть. Но для них, видимо, важнее не натворить дел. Вообще, не будем забывать, что главные лица на поле — это футболисты. Судьи должны быть незаметными. Мне в этом плане очень нравятся хоккейные арбитры. Постоянный диалог с тренером, извиняются, если не правы.

А футбольные судьи очень высокомерные. Они даже на разминку приходят с каменным лицом. Не улыбнутся лишний раз. Они вообще не располагают к общению. Не дай Бог, лишний к ним обратишься. Сразу услышишь: я тебя сейчас удалю! И в этом плане мне понятны возмущения тренеров в адрес наших арбитров. Мне понятно, почему они закипают. Судьи не отвечают на элементарные вопросы и никогда не говорят про свои ошибки. Не понимаю, в чем сложность делать периодически разбор судейских ошибок для тренеров? Или пусть на Матч ТВ специальный проект запустят, чтобы мы своим присутствием их лишний раз не смущали. (Улыбается). Это же реально интересно. Судьи, которые разбирают эпизод и объясняют его. Доверие к ним у народа сразу бы повысилось. Все были бы только в выигрыше.

Филипп Соколинский «Родина»

— В самом начале нашей беседы вы рассказали про своё увлечение паделом. С помощью спорта перезаряжаете батарейки?

Ф.С.: В большей степени с помощью моей семьи. Вообще однозначно. Когда приходишь домой и тебя встречают дети, жена, сразу переключаешься. (Улыбается). Еще я люблю рисовать. Чаще вместе с детьми это делаю. Я, конечно, не великий художник, но мне это нравится. И когда с людьми по работе общаюсь, тоже частенько машинально что-то рисую.

— Пейзажи, натюрморты, абстракция?

Ф.С.: Угадали. Фрукты, пейзажи. Кстати, первая моя картина — тропа в лесу и речка. Я потом часто этот сюжет повторял, и всегда получалось по-разному. (Улыбается). Ещё про одно хобби вспомнил. Люблю готовить. Для меня это прям отдушина.

— Хорошо готовите?

Ф.С.: Так же, как и рисую. (Смеётся).

— И все-таки, какое у вас коронное блюдо?

Ф.С.: Плов и паэлья, которую теперь умею готовить лучше, чем любой испанский повар. (Улыбается).

— В общем, если что, у вас ещё одна профессия есть в запасе, я так понимаю…

Ф.С.: Наверное. Мне всегда нравилось смотреть ютуб-каналы шеф-поваров. Константина Ивлева, например. Мне симпатична его подача, манера общения. А что касается падела. Это игра, которая доставляет огромное удовольствие. Многие футболисты сейчас в него играют. Потому что есть схожесть с футболом по динамике игры, скорости мышления. И я, кстати, так активно им заинтересовался, что повредил связки на руке. Теперь придётся заниматься этой проблемой и время где-то найти. Сейчас его катастрофически не хватает. (Улыбается).