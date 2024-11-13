Ничего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года

Когда вы мадридский «Реал», у вас есть только одно из двух настроений: «мы просто лучшие» или «полный кризис». Утвердившись в качестве 15-кратных чемпионов Европы в июне, они резко скатились в пламя катастрофы.

Испанские гиганты уже отстают на шесть очков от темпа, заданного ранними лидерами «Барселоной» в Ла Лиге — домашнее поражение со счетом 0:4 от их соперников по Класико не пошло им на пользу — и в настоящее время находятся в нижней половине новой таблицы Лиги чемпионов, позади таких команд, как «Брест», «Селтик» и «Динамо» Загреб, после поражения со счетом 1:3 дома от «Милана».

Почти каждый игрок стартового состава на Сантьяго Бернабеу столкнулся с основной критикой местных СМИ, стал козлом отпущения и был обруган либо за некачественную игру, либо за плохое отношение к делу. Теперь очередь дошла и до тренера Карло Анчелотти.

Итальянец выиграл две Лиги чемпионов с момента своего возвращения в Мадрид в 2021 году и следующие несколько поколений наверняка будут говорить о нем как об одном из величайших наставников всех времен, но даже он не лишен недостатков. Есть вполне законные вопросы, которые можно задать Анчелотти.

Короткий срок годности

За исключением восьмилетнего периода руководства «Миланом» в 2000-х годах, Анчелотти в основном работал в качестве краткосрочного тренера, будь то намеренно или случайно. На семи из своих 11 руководящих должностей он продержался всего два года и, как правило, переходил из одного суперклуба в другой.

Достижение четвертого сезона во главе этой мадридской команды делает это самым долгим периодом работы Анчелотти во главе любого клуба, кроме «россонери». Даже после победы в Лиге чемпионов 2013/14 во время своего первого пребывания у руля «Лос-Бланкос» он был отстранен год спустя, когда они лишь немного не оправдали ожиданий. Не было никакой благосклонности и благодарности, никаких сентиментов, на которые можно было бы опереться.

Карло Анчелотти globallookpress.com

История говорит нам, что у Анчелотти, скорее всего, не останется много сил, чтобы активировать свое пресловутое второе дыхание, в то время как «Реал» — это, как правило, не тот клуб, который терпелив со своими тренерами.

Раздевалка не ополчилась бы на него как такового, но для «Мадрида» результаты важны больше, чем для любого другого клуба, и если дела не пойдут на лад, они будут действовать быстро.

«Плохо организованы»

Анчелотти, по крайней мере, не закрывает глаза на бедственное положение «Реала». Он не устраивает пресс-конференции, полные неуместной бравады, и не пытается убедить массы, что все в порядке, что его команде на самом деле просто очень, очень, очень не повезло, как это делал Эрик тен Хаг в последние дни в «Манчестер Юнайтед».

Выступая после своего последнего поражения от «Милана», Анчелотти сказал: «Я не думаю, что это несправедливо, то что ко мне есть вопросы, я думаю, это нормально. Когда команда не показывает нужной игры, ответственность лежит на тренере. Мы плохо обороняемся. Мы плохо организованы. Да, нам следует беспокоиться... Это не индивидуальная проблема».

Выступления были неважными на протяжении всего сезона, и, если на то пошло, «Реалу» немного повезло, что он не оказался в еще худшем положении. Поздние голы и необъяснимые провалы от соперников (смотрим на тебя, «Боруссия» Дортмунд) скрыли проблемы команды, которая сбилась с пути и теряет свою искру.

Если Анчелотти даже не может добавить необходимой позитивной атмосферу команде, то он быстро станет лишним в этой новой эпохе клуба. Улучшать нужно не только результаты.

Обречены на провал?

Вы знаете те старые команды «Реала», в которых играли такие игроки, как Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Роналду, Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Майкл Оуэн, Рауль и многие другие? Они выиграли куда меньше трофеев, чем вы могли бы подумать.

Фигу и Зидан в матче с «Боруссией» globallookpress.com

После успеха в Лиге чемпионов 2001-02 годов «сливочные» выиграли только один национальный или европейский титул за следующие пять лет. Клуб теперь олицетворяющий успех в Лиге чемпионов тогда регулярно вылетал в 1/8 финала и сильно отставал от «Барселоны» во внутренних первенствах.

Флорентино Перес, несмотря на то, что он является спортивным и маркетинговым гением сегодня, изо всех сил пытался построить достаточно сбалансированную команду, которая подходила бы его суперзвездам.

Они все еще объединялись в моменты ярких вспышек гениальности, и фотографии этих легенд, играющих вместе превозносятся по сей день, но они не были лучшими мадридскими командами этого века. Звучит довольно знакомо, не так ли?

Неэффективные суперзвезды

Когда так много ключевых игроков не показывают своего обычного высокого уровня, вина, как правило, лежит на тренере. Дополнительная проблема Анчелотти в том, что ничто — от тактики до игроков и травм — не работает в его пользу.

Килиан Мбаппе оказался в центре внимания с момента своего бесплатного летнего перехода из «Пари Сен-Жермен». Восемь голов и две результативные передачи, которые он записал на свой счет в 16 матчах во всех турнирах — не так уж и ужасно, хотя если у него есть амбиции выиграть «Золотой мяч» и продолжить богатую историю «Мадрида» по завоеванию самых больших наград, то этого недостаточно.

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор globallookpress.com

И это еще до того, как вы начнете сомневаться в его негативном влиянии на химию команды и его несостоятельности в качестве единственного центрфорварда.

Между тем, Джуд Беллингем, только что забивший 23 гола в своем первом сезоне на «Бернабеу», забил лишь один гола в 13 играх этого сезона. Но опять же, он пример игрока, находящегося не в форме, который испытывает проблемы независимо от того, что говорит статистика. С голами в команде проблемы в целом, а не только у главных звезд.

Тони Кроос, завершивший карьеру, оказалась сложной проблемой для «Мадрида». Совершенно очевидно, что Орельен Чуамени не готов в одиночку контролировать полузащиту, а Анчелотти, игнорирующий его партнера по сборной Франции Эдуардо Камавинга, — это история, набирающая обороты в европейской прессе.

Перес разочарован

Камавинга — не единственный игрок «Мадрида», которого Анчелотти вывел из игры по непонятной причине. Relevo утверждает, что Перес раздражен тем, что менеджер отказывается ускорить интеграцию молодых талантов Эндрика и Арды Гюлера, несмотря на их многообещающие выступления в те редкие моменты, когда они получали шанс. В случае с Гюлером Анчелотти, похоже, довольно тверд в своей позиции, решив, что молодому игроку не будет предоставлено дальнейших возможностей галопом ворваться в состав.

Арда Гюлер globallookpress.com

Управление яркими личностями с большим эго когда-то было хлебом и маслом для Анчелотти, хотя, возможно, что что он не смог угодить всем сторонам, когда дело доходит до его ротации и выбора состава — еще один признак его ослабевающего влияния. Спекуляции о возможных трансферах на выход касательно тех игроков, кто находится на периферии «Реала», уже снова поднимают голову.

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Также говорят, что Анчелотти больше не неприкасаемый. Совет директоров мадридского «Реала» был готов оказать ему поблажку, но началась паника. Они знают, что сезон ускользает сквозь пальцы. Вполне вероятно, что его даже могут уволить в ноябре. Когда в Мадриде начинаются такие разговоры, обычно бывает только один финал.

Алонсо ждет своего часа

Перес остается лучшим манипулятором в футболе, человеком, который может дергать за ниточки и планировать будущее своей команды на годы вперед лучше, чем кто-либо другой. В Испании давно существует убеждение, что когда Анчелотти снова покинет Мадрид, его заменит его бывший полузащитник Хаби Алонсо.

42-летний специалист сотворил чудо, выиграв Бундеслигу с грозной командой леверкузенского «Байера» в прошлом сезоне, проведя всю внутреннюю кампанию непобежденным и упустив беспроигрышный требл лишь уступив «Аталанте» в финале Лиги Европы. «Работяги» выглядят не так хорошо в этом сезоне, но акции Алонсо остаются высокими, и он, несомненно, станет первым, кого «Реал» назовет, если освободится вакансия.

Алонсо построил команду «Байера», которая вмещает так много разных атакующих игроков, сохраняя при этом баланс и равновесие, чтобы быть прочным и в обороне — это звучит как раз как тот самый тренер, который нужен «Мадриду», чтобы разобраться с этим бардаком и сделать эпоху Мбаппе успешной.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Не забывайте, что главные трансферные цели Мадрида на 2025 год — атакующие защитники Трент Александр-Арнольд и Альфонсо Дэвис — и в настоящее время схема совсем не подходит для того, чтобы эти двое могли просто влиться в нее и сходу показать успешную игру.

Как всегда, кризис Мадрида не будет длиться вечно. Просто Анчелотти может оказаться не тем человеком, который уведет их от края пропасти.