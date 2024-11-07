Источник: «Реал» договорился с Хаби Алонсо

Как сообщает издание TEAMtalk, мадридскийдостиг устной договоренности с главным тренером леверкузенского «Байера»о том, что он с нового сезона возглавит королевский клуб.

На протяжении нескольких месяцев президент «Реала» Флорентино Перес активно контактирует с окружением Хаби Алонсо и испанец почти согласился возглавить «сливочных».

В последнее время мадридский клуб переживает не лучшие времена (поражение от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в ЛЧ), что может вынудить Переса отправить в отставку Карло Анчелотти в ближайшее время.

Календарь и таблица испанской Примеры

В таком случае временно команду возглавит Рауль, а летом 2025 года его сменит Хаби Алонсо.