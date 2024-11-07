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    Источник: «Реал» договорился с Хаби Алонсо

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    Как сообщает издание TEAMtalk, мадридский «Реал» достиг устной договоренности с главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо о том, что он с нового сезона возглавит королевский клуб.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    На протяжении нескольких месяцев президент «Реала» Флорентино Перес активно контактирует с окружением Хаби Алонсо и испанец почти согласился возглавить «сливочных».

    В последнее время мадридский клуб переживает не лучшие времена (поражение от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в ЛЧ), что может вынудить Переса отправить в отставку Карло Анчелотти в ближайшее время.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В таком случае временно команду возглавит Рауль, а летом 2025 года его сменит Хаби Алонсо.

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