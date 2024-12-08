Первая лига. Борьба «Балтики», «Урала» и «Сочи» за возвращение в РПЛ, преображение «Торпедо», кризис «Арсенала»

Второй по рангу дивизион российского футбола отправился на длительные каникулы, которые продлятся до 1 марта 2025 года. Представим расклады розыгрыша Первой лиги, сложившиеся после двадцати одного тура первенства.

Борьба за повышение в классе

Власть в текущей кампании Первой лиги захватили недавние клубы-участники РПЛ: «Балтика», «Урал» и «Сочи». Трио синхронно распрощалось с элитным эшелоном по итогам сезона 2023/2024 и теперь стремится оформить совместный камбэк в Премьер-лигу.

Хорошие предпосылки для завоевания прямого билета в РПЛ имеет «Балтика», единолично возглавляющая турнирную таблицу ФНЛ.

Минувшим летом на тренерском мостике калининградцев произошли пертурбации — вместо Сергея Игнашевича, который довел команду до финала Кубка России, но не сумел удержать на плаву в чемпионате, должность главного наставника занял Александр Грищенко.

Вот только 34-летнему специалисту не удалось надолго задержаться у руля «Балтики». Команда буксовала на старте розыгрыша Первой Лиги, допуская осечки на ровном месте.

«Балтика» fc-baltika.ru

Поэтому руководство калининградцев произвело очередную перестановку, назначив вместо Грищенко более опытного Андрея Талалаева.

52-летнему специалисту, как никому другому, хорошо известен секрет успеха, связанный с повышением в классе. По итогам прошлого розыгрыша Первой лиги он подарил заветную путевку в РПЛ «Химкам», однако продолжать деятельность в подмосковном клубе уже в высшем дивизионе не стал.

Андрей Талалаев fc-baltika.ru

Теперь вместе с «Балтикой» Талалаев задает тон в ФНЛ, обновив клубный рекорд по количеству побед подряд в Первой лиге — калининградцы завершили летне-осеннюю часть первенства восемью викториями кряду.

«Урал», проваливший испытание стыковыми матчами за право остаться в РПЛ, также видоизменился в межсезонье. Место уволенного Виктора Гончаренко занял Евгений Аверьянов.

Большую часть времени 45-летнему наставнику удавалось держать «оранжево-черных» в тройке лидеров, однако в период с конца сентября по начало ноября команду настиг кризис. С 12-го по 17-й тур «Урал» одержал всего одну победу, при этом дважды проиграл и трижды расписал мировую ничью.

Терпению президента клуба Григория Иванова пришел конец, и Аверьянову указали на дверь. Выбор следующего главного тренера оказался неожиданным — «шмели» доверились Олегу Шатову, который только летом 2023 завершил игровую карьеру в «Урале».

Он входил в тренерский штаб Аверьянова с июня 2024, набираясь попутно опыта на новом для себя поприще. Возглавив «оранжево-черных» самостоятельно, Шатов стал глотком свежего воздуха для коллектива.

Олег Шатов fc-ural.ru

Под его началом клуб из Екатеринбурга одержал три виктории и однажды сыграл вничью в четырех поединках. Успешный финиш позволил «Уралу» закрепиться на третьей строчке Первой лиги с 37-ю очками.

«Шмели» опережают «Сочи», который имеет зеркальные результаты (10 побед, 7 ничьих и 4 поражения) и одинаковое количество баллов, лишь благодаря триумфу в очном противостоянии.

Календарь и таблица ФНЛ

Таким образом южане ушли на зимнюю паузу, расположившись на четвертой позиции во втором дивизионе российского футбола. «Сочи» не производил тренерских перестановок и остался верен главному тренеру Роберту Морено.

Испанец тяжело адаптировался к реалиям Первой лиги, набрав всего один балл в стартовых трех турах первенства. Постепенно результаты клуба стабилизировались, но порой случаются спонтанные провалы, как минимальное поражение от одного из аутсайдеров КАМАЗа со счетом 0:1.

«Сочи» pfcsochi.ru

Тем не менее данная пощечина пошла южанам на пользу — за ней последовала пятиматчевая беспроигрышная серия, которая сопровождалась четырьмя триумфами. Так что отдыхать «Сочи» отправился в приподнятом настроении.

Ожесточенную конкуренцию за выход в Российскую Премьер-лигу вышеназванному трио навязывает «Торпедо», который остановился на расстоянии вытянутой руки от лидирующей «Балтики».

«Автозаводцы» прошли полноценную подготовку к розыгрышу ФНЛ 2024/2025 под руководством многоопытного Олега Кононова, который преобразил коллектив только в лучшую сторону. Если минувшую кампанию Первой лиги москвичи завершили лишь на десятой строчке, то сейчас они занимают второе место в ФНЛ, отставая от вершины всего на два балла.

«Торпедо» torpedo.ru

Любопытно, что дистанцию текущего сезона «черно-белые» прошли без единого поражения, демонстрируя стабильные результаты. Дружина Кононова является одной из самых миролюбивых команд в ФНЛ, имея на счету 10 ничьих.

Именно этот показатель лишил «Торпедо» звания осеннего чемпиона Первой лиги. Лишь тульский «Арсенал» с 12-ю ничейными результатами опережает «автозаводцев» по количеству мировых исходов.

Торсида «черно-белых» с надеждой смотрит на оставшийся путь в ФНЛ, ожидая от любимцев повышения в классе. Пока «Торпедо» стремительно идет к достижению данной цели.

Претенденты на зону переходных матчей

«Черноморец» дышит в спину находящимся в зоне стыковых поединков «Уралу» и «Сочи». Команда из Новороссийска набрала 36 баллов по итогам двадцати одного тура Первой лиги и идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В новый сезон «моряки» входили под руководством Вадима Гаранина, но провал на старте стоил специалисту рабочего места — за пять первых туров «Черноморец» проиграл четырежды.

Принял бразды правления в стане «бело-синих» Олег Василенко, которому удалось стабилизировать ситуацию. Правда и у него также случилась черная полоса, когда команда с конца октября по начало ноября не знала вкуса побед (два поражения и одна ничья).

Выйти из небольшого кризиса удалось в 18-м туре, и далее дружина Василенко набрала крейсерский ход, завершив розыгрыш Первой лиги с 4 победами подряд.

Олег Василенко fc-cn.ru

Далее в ФНЛ наблюдается плотный траффик, где клубы с шестого по двенадцатое место разделяет всего 6 баллов. Поочередно там расположились «Арсенал», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Чайка Песчанокопское», «Енисей», «Нефтехимик» и «Родина».

Особняком среди когорты клубов стоит тульский коллектив, который бодро начал текущее первенство. Подопечные Александра Сторожука сходу взобрались на вершину ФНЛ, вот только затем случился спад.

Все чаще «Арсенал» сводил матчи к ничейным результатам, которых, как говорили выше, в конце накопилось целых двенадцать. С начала ноября «красно-желтые» вовсе вошли в штопор, проиграв в трех из пяти поединков.

Александр Сторожук globallookpress.com

Вкус победы дружина Сторожука не знает уже на протяжении одиннадцати матчей, так что главному тренеру есть над чем задуматься во время зимнего перерыва.

«Ротор», вернувшийся в Первую лигу, сходу делает заявку на зону плей-офф первенства. Под руководством Дениса Бояринцева клуб выглядит крепким орешком, от которого пострадала даже лидирующая «Балтика», уступив со счетом 0:2.

Волгоградцы закрепились на седьмой строчке ФНЛ, набрал одинаковое количество очков (по 30) с тульским «Арсеналом».

«Ротор» rotor-vlg.com

Хабаровское «СКА» провалило начало сезона Первой лиги — после восьми туров «армейцы» плелись в конце пелотона, имея всего пять баллов в турнирном зачете. Выправить положение получилось с приходом на тренерский мостик Алексея Поддубского, сменившего Дмитрия Воецкого.

При 52-летнем специалисте команда одержала шесть побед, что позволило «СКА» вклиниться в борьбу за зону стыковых матчей.

Наиболее ярко в составе «красно-синих» проявляет себя нападающий Георгий Гонгадзе, на счету которого 8 забитых мячей в 21 матче ФНЛ. С этим показателем форвард входит в число лучших бомбардиров Первой лиги.

Кто идет в хвосте пелотона ФНЛ?

Замыкают турнирную таблицу Первой Лиги «Сокол», «Алания» и «Тюмень». Наиболее безрадостные шансы на выживание имеет последний клуб, расположившись на восемнадцатом месте.

Еще в прошлом сезоне ФНЛ дружина Игоря Меньщикова была крепким середняком, однако теперь скатилась в подвал второго дивизиона России. «Тюмень» проиграла пятнадцать матчей, что является худшим показателем в текущем розыгрыше турнира.

В копилке тюменцев всего 12 набранных баллов — отставание от спасительной 15 строчки составляет восемь очков, что кажется при нынешних кондициях подопечных Меньщикова недостижимой планкой.

«Тюмень» fc-tyumen.ru

Положение «Алании» и «Сокола» выглядит куда более оптимистично, на счету которых восемнадцать и девятнадцать баллов соответственно. Двум коллективам вполне по силам выбраться из зоны вылета.

Среди тех команд, которые могут упасть туда, следует выделить «Уфу», «Шинник» и КАМАЗ.

Клуб из Набережных Челнов продолжает жить по средствам, укрепившись летом лишь за счет свободных агентов. Руководство команды делало ставку на полузащитника Романа Акбашева, который в свое время успел побывать в «Рубине» и «Ростове».

Роман Акбашев fc-cn.ru

Вот только хавбек откровенно провалился в составе КАМАЗа, оформив в 9 турах ФНЛ лишь две голевые передачи.

«Автозаводцы» без лишних раздумий продали игрока «Черноморцу», где выступления Романа пошли в гору. Акбашев в десяти встречах за «моряков» забил 5 мячей и отдал два ассиста.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

КАМАЗу остается только посыпать голову пеплом, что они не сумели дождаться лучших кондиций полузащитника.

Не думаем, что зимой коллектив из Набережных Челнов проведет активную трансферную кампанию, ведь команду преследуют финансовые проблемы. Руководство КАМАЗа старается ликвидировать возникшие задолженности по выплате заработных плат.