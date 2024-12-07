Есть шестая подряд победа! «Спартак» — претендент на чемпионство

В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» в родных стенах разгромил «Пари НН» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты во втором тайме. Авторами точных ударов стали Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

Потрясающий ход «Спартака»

Автор издания «Футбол на Куличках» Глеб Калинин рассказал, что происходило вокруг этого матча перед его началом. В частности, он вспомнил победную серию «Спартака».

«"Спартак" в конце календарного года набрал потрясающий ход. Дружина Деяна Станковича разгромила в РПЛ "Локомотив" и "Краснодар", отправив в их ворота суммарно восемь мячей, и взяла убедительный реванш за поражения в первом круге. Победная серия "красно-белых" в чемпионате достигла пяти матчей, и москвичи вскарабкались на третье место, включившись в "золотую" гонку. Отставание от лидирующего "Зенита" сократилось до пяти очков. Для спартаковцев очень некстати приходится длительная зимняя пауза, но у них была возможность ещё чуть укрепить свои позиции в лидирующей группе в домашнем матче с "Пари НН".

В отчётной встрече москвичи виделись явными фаворитами. Если "Спартак" радует своих болельщиков, то волжане набирают очки с большим трудом. В предыдущих семи турах команда Виктора Гончаренко одержала лишь одну победу.

После тренерской рокировки в "Пари НН" произошли некоторые качественные изменения в игре, но в плане результатов у нижегородцев всё по-прежнему. К 18-му туру они подошли, балансируя у опасной зоны. "Пари НН" занимал безопасное двенадцатое место, но располагавшихся ниже "Химок" опережал лишь по дополнительным показателям.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

В поединке со "Спартаком" не мог присутствовать на бровке Виктор Гончаренко, наказанный за угрозы судье после матча с "Ростовом". Ещё больше гостям осложняли задачу дисквалификации Николая Калинского и Хуана Боселли. Кроме того, в лазарете у команды пребывали Никита Каккоев, Станислав Магкеев, Илья Жигулёв, Константин Марадишвили и Мамаду Майгу. "Спартак" же мог рассчитывать на всех сильнейших».

«Пари НН» хватило на тайм

Автор Sportbox Денис Петров сделал акцент на том, что первый тайм был примерно равным и моментов у ворот обеих команд не возникало.

«К заключительной игре перед зимней паузой "Спартак" подошел с серией из пяти побед в чемпионате. При этом в последнее время команда Станковича выносила не только заведомо более слабых соперников, а четыре из пяти побед были одержаны с "сухим" счетом. Светлая полоса в игре и результатах началась как раз с матча против нижегородцев в конце октября: "ПАРИ НН" (2:0), ЦСКА (2:0), "Акрон" (4:0), "Локомотив" (5:2), "Краснодар" (3:0).

К концу года Станкович окончательно определился со стартовым составом и обошелся без ненужных экспериментов и в этот раз. В основу вернулся отбывший дисквалификацию Мартинс, в остальном же на поле вышли те же игроки, что начинали встречу против "Краснодара" в прошлое воскресенье. На месте был и лучший бомбардир РПЛ Угальде, который в последних трех матчах забил восемь голов.

Если у "Спартака" потерь в составе не было, то вот у его соперника отсутствовали сразу несколько важных персонажей: из-за дисквалификаций команде не могли помочь Боселли и Калинский. По той же причине на скамейке не оказалось главного тренера команды Виктора Ганчаренко, которому КДК выписал бан за излишнее проявление эмоций в адрес арбитра в предыдущем туре.

После чувствительного поражения от "Ростова" (0:4) для "ПАРИ НН" было важно сделать выводы из провала и сосредоточиться на обороне. Работа над ошибками была сделана: если в игре с ростовчанами команда Ганчаренко трижды пропустила после угловых соперника, то в этот раз на стандартах гости действовали заметно надежнее. Задачу "Спартаку" усложняли погодные условия: обильный снегопад, зарядивший в субботу в Москве, явно не способствовал комбинационной игре.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

За первые 45 минут фавориту так и не удалось создать ни одного момента, который в полной мере можно назвать голевым. Дважды после навесов с угловых из выгодной позиции пробивал Бабич, но с его ударами справлялся Медведев. На раскисшем от снега поле растворился Угальде, которому в отличие от игры в Краснодаре было сложно обрабатывать мяч после забросов от партнеров. Гости до перерыва не создали даже малейших угроз воротам Максименко, но это и не входило в задачи нижегородцев. Для них главной целью была нейтрализация чужих атак, и с этим игроки "ПАРИ НН" успешно справлялись».

Александр Ермакович Тренер «Пари НН» Тяжело говорить, что было два разных тайма, по содержанию было одинаково. Во втором тайме мы были без мяча, нас покинули силы и случились ошибки и потеря концентрации. Как следствие — пропущенные голы. Я не знаю тренеров, которые говорят, что будут играть на ничью. У нас не было такой установки. Мы хотели сыграть организованно в обороне, понимали, что будет тяжело. Мы не можем играть со «Спартаком» в открытый футбол, они в прекрасной форме.

Концерт после перерыва

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов отметил феноменальную игру «Спартака» во второй половине встречи и заслуженную победу красно-белых.

«Но какой концерт устроил "Спартак" после перерыва! "Пари НН" осмелел, пошёл вперёд и открыл зоны в защите. А ещё прекратился снегопад. Идеальный тайминг для хозяев. И уже на 53-й минуте Тео Бонгонда открыл счёт: после прострела от Маркиньоса вингер "Спартака" разобрался с защитником "Пари НН" и в касание пробил в дальний угол. Бельгийско-конголезский футболист отличился уже в пятый раз за шесть встреч. Отличный прогресс по ходу сезона.

"Спартак" не уменьшил давление на ворота "Пари НН". Медведев нервничал чуть ли не каждую минуту. Свой очередной гол искал Манфред Угальде. И с третьей попытки форвард забил: на 63-й минуте он воспользовался рикошетом от Кристофера Мартинса, без сопротивления отправив мяч в ворота нижегородцев. Рекордный мяч от Угальде! Он отличился в девятый раз за четыре встречи — такого ранее в чемпионатах России не происходило (как и в истории "Спартака").

А в следующей атаке "Спартак" забил в третий раз. На этот раз отличился Эсекьель Барко. Аргентинец получил мяч около штрафной и пальнул обводящим ударом в дальний угол ворот Медведева. Нокаут! "Спартак" сделал результат всего за 11 минут.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Оставшиеся полчаса получились "отпускными". "Спартак" контролировал темп встречи, а "Пари НН" сдался. Даже и не вспомнить подходов гостей к воротам Максименко. А у хозяев лучший шанс забить ещё упустил Маркиньос. Бразилец скосплеил Барко и пробил с его точки, однако мяч не нырнул в ворота Пари НН».

Шестая победа подряд и шансы на чемпионство

Автор «Спорт-Экспресс» Андрей Кузичев оценил прекрасную форму «Спартака» в конце первой части сезона, ведь эта победа стала шестой подряд для команды в РПЛ.

«С одной стороны, создано было совсем не мало, и даже самый придирчивый критик не смог бы назвать игру красно-белых беззубой. С другой — с завершением наблюдались катастрофические проблемы. Был риск окончательно увязнуть в позиционных атаках, однако "Спартаку" после перерыва удалось забить быстрый гол. Причем он стал следствием изменившегося характера игры, так как "Пари НН" не просто поднял выше линию прессинга — команда дисквалифицированного на этот тур Виктора Гончаренко старалась давить даже на Максименко.

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Найти в этом логику можно, потому что нельзя 90 минут провести около собственной штрафной. Только против "Спартака" смелость волжан оказалась самоубийственной. Маркиньос вырвался в свободную зону, проскочив на фланге мимо Шнапцева, а Бонгонда после паса бразильца в касание пробил в дальний угол. Остальное было делом техники и того самого куража — с коллективным танцами при праздновании голов. Пятнадцатого мяча все же забившего Угальде и шикарного дальнего удара Барко, отличившегося в третьем туре подряд.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

"Спартак" уходит в отпуск с серией из шести побед, чего не случалось с чемпионского сезона Массимо Карреры. А до итальянца такой же мощный отрезок удавался красно-белым в эпоху тотального доминирования Олега Романцева. Приятные для Станковича аналогии очевидны — его "Спартак" в чемпионской гонке».

Маркиньос Полузащитник «Спартака» Была тяжелая игра в первом тайме. Пытались забить, но не смогли. Тренер поговорил с нами в перерыве и в итоге мы забили три мяча. Это здорово! Мы были сконцентрированы и победили. Самое главное в «Спартаке» — это атмосфера в команде. Мы все как одна семья, верим в нашего тренера и слушаем то, что он говорит. Надо играть так всегда.

Ненужный отпуск для «Спартака»

Автор «Советского спорта» Николай Кандышев считает, что «Спартаку» наступающий зимний перерыв совершенно ни к чему. Все из-за превосходной игры команды в последних турах.

«Пари НН так ничем впереди и не отметился. Приняв второе подряд поражение с крупным счётом стоически. Итог — 3:0, очередной разгром от банды Станковича. Такое чувство, что, был бы выбор, спартаковцы ни на какой перерыв не уходили. Как сербу законсервировать сей ход, узнаем только весной.

Календарь и таблица РПЛ

Команды уходят на длинный перерыв. Следующий тур будет сыгран аж 2 марта. В его рамках красно-белые примут на своём поле терпящий бедствие "Оренбург". Главный тренер оренбуржцев Владимир Слишкович, в случае сохранения своего текущего поста, впервые встретится со своей бывшей командой.

Фрагмент матча ФК «Спартак»

"Пари НН" же дома встретится с соседом по турнирной таблице тольяттинским "Акроном". Гонка за медали и выживание для обоих коллективов возобновится после зимы».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Да, мы ожидали, что соперник будет играть в таком стиле. В первом тайме мы торопились во многих моментах и допускали ошибки в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья, и второй тайм получился отменным. Мы играли прямо и сконцентрировано. Результат мы все видим. Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб.

19:2 за 6 матчей

Автор Bobsoccer Александр Владыкин также хвалит «Спартак» за последние матчи и с воодушевлением второй части текущего сезона.

«Счет 3:0 убедительно говорит о том, что преимущество "Спартака" было подавляющим. Да, "Пари НН" из своих четырех побед в чемпионате одержал, как ни странно, играя в гостях, но против красно-белых этот вариант вряд ли мог пройти. А "Спартаку" важно было забить первый гол, после которого "крепости" падают гораздо чаще. Так и произошло. К тому же и оборона гостей действительно изрядно устала выдерживать быструю игру соперника, постоянный прессинг, а менять тактику, переходя на более открытый футбол, и вовсе могло оказаться для нижегородцев печальным делом.

Нельзя сказать, что спартаковцы действовали однообразно в первом тайме. Нет, пытались проводить атаки и через фланги с низовыми передачами, часто делали верховые подачи, причем не раз их выигрывали, несмотря на отсутствие того же Николсона в атаке, который также появился только ближе к концу матча. Не шел мяч в ворота… Но, видимо, нижегородцы все же прилично подустали, когда спартаковцы продолжили свое давление после перерыва в том же духе. И потому стали пропускать быстрые передвижения мяча, что не переставал делать "Спартак".

И посыпались голы: Бонгонда, Угальде, Барко… Не забил только Маркиньос, который очень хотел это сделать, зато отдал голевой пас Бонгонде, который открыл счет. Да и в принципе Маркиньос, что я не раз уже отмечал, заметно прибавил в игре, стал более эффективным в своих действиях. Ну, а голы придут…

Фрагмент матча ФК «Спартак»

Шестая победа "Спартака", разница мячей 19:2 в этих встречах, 9 голов Угальде в четырех подряд матчах. И — взлет красно-белых в турнирной таблице! Остается надеяться, что и после зимнего перерыва "Спартак" не перестанет радовать болельщиков своей игрой и даже сможет вклиниться в борьбу за чемпионское звание. Как знать, как знать».

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Никита Рейнс по традиции выделил три главных факта по итогам данного противостояния.

«1. Московский "Спартак" выигрывает свой очередной матч в РПЛ. Теперь "Красно-белые" идут на серии из 6-ти побед подряд в Российской Премьер Лиге. Подопечные Станковича до этого одолели: "Пари НН", "Акрон", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар";

2. Нападающий "Спартака" Манфред Угальде забивает в 4-ом матче подряд. В последних 4-ех играх костариканец отличился 9 раз (4 мяча отправил в ворота "Локомотива"). Полузащитник Барко забивает в своем 3-ем матче кряду;

Фрагмент матча ФК «Спартак»

3. "Пари НН" выходит на серию поражений. До этого команда из Нижнего Новгорода в предыдущем туре разгромно уступили "Ростову" со счетом 0:4. "Пари НН" не забивает на протяжении 3 матчей».