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    РПЛ. «Спартак» разбил «Пари НН», «Зенит» сенсационно проиграл «Акрону», «Краснодар» — «Локомотив»

    Обзор матчей 18-го тура российской Премьер-лиги

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    Эсекьель Барко
    Матчи 18-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 7 по 8 декабря

    «Спартак» — «Пари НН» 3:0

    В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» в родных стенах разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

    Все три мяча были забиты во втором тайме. Авторами точных ударов стали Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Пари НН 3:0
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (53'), 2:0 Манфред Угальде (62'), 3:0 Эсекьель Барко (64') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Данила Ведерников, Свен Карич, Максим Шнапцев, Лука Тичич, Александр Эктов, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Никита Ермаков, Огнен Ожегович Предупреждения: Владислав Карапузов (33'), Данила Ведерников (90+2')

    «Спартак» смог набрать 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Пари НН осталось 16 баллов и 12-я позиция.

    "Зенит" — "Акрон" 1:2

    "Зенит" сенсационно уступил на своем поле "Акрону" - 1:2.

    Все мячи были забиты до перерыва. На 10-й минуте тольяттинцев вывел вперед полузащитник Стефан Лончар.

    Через 11 минут "Зенит" смог отыграться после точного удара Андрея Мостового, ему ассистировал Густаво Мантуан.

    На 40-й минуте Артем Дзюба замкнул передачу Роберто Фернандеса и принес победу "Акрону" вперед.

    На 55-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Кирилл Данилин. Но даже в меньшинстве "Акрон" смог выстоять и одержать победу.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Акрон 1:2
    Голы: 0:1 Стефан Лонча (10'), 1:1 Андрей Мостовой (21'), 1:2 Артём Дзюба (40'), : (70'), : (90+9') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Кирилл Данилин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба

    "Зенит" пока на первом месте с 39 очками. "Акрон" (22) идет девятым.

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    • "Ростов" — "Крылья Советов"3:1

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    "Ростов" обыграл на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1.

    Первыми гости вышли вперед после точного удара Ивана Олейникова на 32-й минуте.

    Хозяева смогли отыграться уже через пять минут в результате автогола защитника Доминика Ороза.

    Остальные два мяча "Ростов" забил после перерыва. На 50-й минуте отличился Мохаммад Мохеби, а на 73-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 3:1
    Голы: 0:1 Иван Олейников (32'), 1:1 Oroz D. (37'), 2:1 Мохаммад Мохеби (50'), 3:1 Максим Осипенко (пенальти) (73') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Игорь Дмитриев, Иван Сергеев, Oroz D.

    "Ростов" уходит на зимнюю паузу седьмым с 26 очками. "Крылья Советов" (18) — 10-е.

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