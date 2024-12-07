РПЛ. «Спартак» разбил «Пари НН», «Зенит» сенсационно проиграл «Акрону», «Краснодар» — «Локомотив»

«Спартак» — «Пари НН» 3:0
В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» в родных стенах разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.
Все три мяча были забиты во втором тайме. Авторами точных ударов стали Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.
«Спартак» смог набрать 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Пари НН осталось 16 баллов и 12-я позиция.
"Зенит" — "Акрон" 1:2
"Зенит" сенсационно уступил на своем поле "Акрону" - 1:2.
Все мячи были забиты до перерыва. На 10-й минуте тольяттинцев вывел вперед полузащитник Стефан Лончар.
Через 11 минут "Зенит" смог отыграться после точного удара Андрея Мостового, ему ассистировал Густаво Мантуан.
На 40-й минуте Артем Дзюба замкнул передачу Роберто Фернандеса и принес победу "Акрону" вперед.
На 55-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Кирилл Данилин. Но даже в меньшинстве "Акрон" смог выстоять и одержать победу.
"Зенит" пока на первом месте с 39 очками. "Акрон" (22) идет девятым.
"Ростов" — "Крылья Советов"3:1<
"Ростов" обыграл на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1.
Первыми гости вышли вперед после точного удара Ивана Олейникова на 32-й минуте.
Хозяева смогли отыграться уже через пять минут в результате автогола защитника Доминика Ороза.
Остальные два мяча "Ростов" забил после перерыва. На 50-й минуте отличился Мохаммад Мохеби, а на 73-й минуте пенальти реализовал Максим Осипенко.
"Ростов" уходит на зимнюю паузу седьмым с 26 очками. "Крылья Советов" (18) — 10-е.
"Динамо" Махачкала — "Рубин"
суббота, 7 декабря, 19:00 мск
"Динамо" Москва — "Химки"
воскресенье, 8 декабря, 14:00 мск
"Факел" — ЦСКА
воскресенье, 8 декабря, 16:30 мск
"Ахмат" — "Оренбург"
воскресенье, 8 декабря, 19:00 мск