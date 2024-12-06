Усиления не будет. ЦСКА сурово наказали за невыплаченные долги

В пятницу, 6 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на три российских клуба — столичный ЦСКА, подмосковные «Химки» и краснодарскую «Кубань». Армейцам и «Химкам» запрещено регистрировать игроков в следующие три трансферных окна, кубанцам — до дальнейшего уведомления. Начало бана ЦСКА отсчитывается с 14 ноября, «Химок» — с 15 ноября, «Кубани» — с 12 июля.

ЦСКА и Эджуке

Запреты на трансферы — не такое редкое явление и, как правило они связан с невыполнением финансовых договоренностей между клубами или между клубом и игроком. В новостях о российском футболе регулярно появляются сообщения о том, что палата РФС по разрешению споров запретила регистрацию новых игроков то одному, до другому отечественному клубу — как правило из-за невыплат задолженностей по зарплате.

С ЦСКА ситуация похожая, хотя и не совсем идентичная. Трансферный бан на армейский клуб был наложен из-за невыплаты последнего транша в размере 3,1 млн евро голландскому «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке.

Нигерийский полузащитник перешел в московский клуб из нидерландской Эредивизи летом 2020 года за 11,5 млн евро. Еще в 2022 году Эджуке приостановил контракт с москвичами благодаря лазейке, введенной ФИФА, а в июле 2024-го окончательно ушел как свободный агент в «Севилью». Вот только ЦСКА до сих пор не рассчитался за него с голландцами — армейцы не могут перевести деньги из-за санкций. В августе «Херенвен» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Не то, чтобы российский клуб не пытался выполнить свою часть сделки — армейцы пытались придумать креативные решения проблемы. Например, заплатить за игрока через посредников, как это делается российскими клубами с трансферами из Латинской Америки. Но так деньги в Европе не принимают — выплаты должны быть только напрямую, «чистыми». Пришлось искать другие пути разрешения ситуации.

Дело в том, что ЦСКА находится в той же ситуации, что и «Херенвен» — в августе 2021 года российский клуб продал хорватского атакующего полузащитника Николу Влашича в английский «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Но «молотобойцы» до сих пор не расплатились за игрока — все из-за тех же санкций, наложенных на ЦСКА.

По словам директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо, в октябре по инициативе армейцев, клубы согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого «Вест Хэм» должен был заплатить в «Херенвен» часть долга ЦСКА напрямую. Однако англичане не сделали этого, ссылаясь на британский санкционный лист и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет ФИФА, что привело к трансферному бану.

Чидера Эджуке уже играет за «Севилью» globallookpress.com

Возникает закономерный вопрос — почему же ФИФА не наказывает запретом на регистрацию игроков и «Вест Хэм»? И действительно, ЦСКА подавал жалобу и Международная федерация футбола еще в апреле 2023 года обязала «Вест Хэм» выплатить всю сумму долга. «Молотобойцы» не сделали этого и дело было передано в CAS — решение по нему будет принято весной 2025 года, если не будет перенесено.

А все потому, что законодательство в Российской федерации и Великобритании разное. ЦСКА, выплачивая свой долг «Херенвену» не нарушает законов РФ, в то время как в Англии куда более жесткое законодательство связанное с возможным обходом санкций, а все платежи идут через местную футбольную федерацию. Переводы в Голландию для английских клубов, естественно, не запрещены, но, поскольку часть перевода пойдёт на погашение долга перед ЦСКА, а это открытая информация, то «молотобойцам», нарушающим санкции, сразу же заморозят все финансовые операции свои же британские банки.

Что в сухом остатке? ЦСКА недоступны трансферы как минимум до полного урегулирования ситуации с «Херенвеном», а как максимум — до лета 2026 года. Армейский клуб продолжает переговоры со всеми сторонами и, как утверждает Брейдо, конфликт может разрешиться через несколько месяцев.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет. Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм». Кирилл Брейдо

Не очень понятно, как потенциальное решение о наказании «Вест Хэма» поможет ЦСКА. Армейцы надеются, что увидев, как сурово наказали российский клуб, англичане устрашатся и немедленно рассчитаются с долгами? Это вряд ли. Уже очевидно, что на «Вест Хэм» работают куда более профессиональные и подкованные юристы — они уже полтора года отстаивают интересы клуба в Лозанне, тогда как «Херенвен» добился наказания ЦСКА всего за три месяца.

И даже если «Вест Хэм» рассчитается за Влашича, проблема выплат «Херенвену» никуда не денется. Так что на чем основан оптимизм функционеров армейского клуба — большая загадка. Одно можно сказать точно, теперь у Романа Бабаева есть удобное объяснение тому, что ЦСКА не усилится этой зимой.

«Химки» и Шабович

Ситуация в подмосковном клубе куда более типична для российского чемпионата — химчане не рассчитались до конца с покинувшим их игроком.

Летом 2021 года состав «Химок» пополнил шведский полузащитник македонского происхождения Бесард Шабович. Россияне подписали игрока из турецкого «Кайсериспора» по схеме «2+1». Шабович успел провести за химчан 21 матч в РПЛ и забить один гол, после чего летом 2022 года воспользовался лазейкой, предоставленной ФИФА иностранным игрокам и тренерам в РПЛ, приостановил контракт и перешел в шведский «Юргороден».

«Химки» не выполнили все контрактные обязательства перед игроком, дело дошло до суда, который выиграл футболист. Результат — трансферный бан до разрешения ситуации.

Бесард Шабович globallookpress.com

«С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

Ситуация у «Химок» куда более простая, чем у ЦСКА, и вероятно, они действительно успеют решить проблему еще перед открытием трансферного окна. Тем более, что по словам инвестора клуба бизнесмена Туфана Садыгова, аналогичная ситуация у «Химок» была перед началом сезона. «Решили. Алгоритм есть», — отметил Садыгов.

«Кубань» и Анджелкович

Самая простая ситуация у краснодарского клуба, хотя и несколько комичная. «Кубань» была наказана за то, что не рассчиталась вовремя с футболистом, не сыгравшим за нее ни матча.

Центральный защитник Неманья Анджелкович провел почти всю карьеру в клубах из Сербии. В его послужном списке такие команды, как «Златибор», «Радник», «Явор», «Металац» и «Зиря», откуда он летом 2023 года и перебрался в «Акрон».

Вот только зимой 2023 года он находился на просмотре в «Кубани», также как и легионеры Амаду Думбуя, Дивайн Наа, Амар Бегич, а также молодой игрок Илья Вахания.

Неманья Анджелкович globallookpress.com

25 февраля 2023 года , в последний день трансферного окна в России, при странных обстоятельствах команду покинули назначенные в январе гендиректор Андрей Громов и спортивный директор Сергей Доронченко, а с легионерами, прошедшими турецкий сбор с командой, контракты так и не были заключены — по крайней мере так все думали.

29 мая 2023 года стало известно, что Амар Бегич, Неманья Анджелкович и Дивайн Наа готовят групповой иск в ФИФА к ПФК «Кубань» в части незаключенных зимой трудовых договоров. Футболисты выиграли разбирательство.

Одному только Анджелковичу клуб должен был выплатить 173210 долларов и 2360000 рублей в качестве компенсации за нарушение контракта без уважительной причины + 5% годовых, начиная с 25 февраля 2023 года и до даты поступления платежа.

Как нетрудно догадаться, платить «Кубань» не торопилась, результатом чего стал трансферный бан. Функционеры краснодарского клуба утверждают, что проблема решена и запрет на трансферы с клуба будет снят 1 января.

«Клубом погашена задолженность перед футболистом-профессионалом Неманя Анджелковичем в полном объеме, финансовых претензий к клубу нет, что подтверждается письмами ФИФА. Также погашены все штрафы перед ФИФА. Трансферный бан с нашего клуба будет снят в первый день текущего зимнего трансферного окна, что подтверждает официальное письмо ФИФА», — сообщила пресс-служба краснодарского клуба, опубликовав текст письма.