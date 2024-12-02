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    Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря

    Борьба за Угальде и Гюлера, будущее Фати и Фримпонга, Хвича может перебраться в АПЛ

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джереми Фримпонг

    «Байер», защитник, 23 года

    Защитник «Байера» Джереми Фримпонг крайне близок к тому, чтобы сменить команду.

    По информации Bild, 23-летнего нидерландца хочет подписать «Ливерпуль». В мерсисайдском коллективе видят в футболисте отличную замену для Трента Александра-Арнольда.

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    • Ранее была информация, что в услугах Фримпонга также заинтересованы «Бавария» и «Реал».

    Сам футболист ранее заявлял, что точно покинет «Байер» по окончании этого сезона. У него заканчивается контракт и он намерен перебраться в другой коллектив на правах свободного агента.

    Джереми Фримпонг
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Фримпонг провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач.

    Наш прогноз: Фримпонг перейдет в «Ливерпуль».

    Хвича Кварацхелия

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    Будущее грузинского хавбека Хвичи Кварацехелии в «Наполи» пока что остается под вопросом.

    По данным Sportmediaset, 23-летнего футболиста хочет видеть в своих рядах «Манчестер Юнайтед». Полузащитника намерен позвать в команду лично наставник Рубен Аморим.

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    • Сообщается, что игроку сборной Грузии уже готовят пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

    Ранее была информация, что Хвичу также желает подписать «Барселона», однако «Наполи» пока что не спешит отпускать футболиста.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.

    Трансферная стоимость экс-игрока «Рубина» оценивается в 80 миллионов евро.

    Наш прогноз: до конца сезона Хвича останется в «Наполи».

    Эдерсон

    «Аталанта», полузащитник, 25 лет

    Хавбек «Аталанты» Эдерсон вскоре может пойти на повышение и оказаться в топ-клубе АПЛ.

    Как сообщает The Telegraph, в услугах 25-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». Английский гранд видит в бразильском футболисте подмену травмированному Родри.

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    • Сообщается, что данный трансфер может состояться уже во время зимнего периода дозаявок, а сам игрок якобы не против сменить клубную прописку.

    В текущем сезоне Эдерсон принял участие в 17 матчах, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

    Эдерсон
    globallookpress.com

    Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

    Наш прогноз: Эдерсон перейдет в «Манчестер Сити».

    Виктор Бонифейс

    «Байер», нападающий, 23 года

    «Байер» может ждать распродажа игроков по окончании этого сезона.

    По информации Sky Sport, леверкузенскую команду может покинуть нападающий Виктор Бонифейс, активный интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

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    • «Красные дьяволы» намерены раскошелиться и приобрести нигерийского форварда следующим летом. 23-летний игрок находится в шорт-листе манкунианцев.

    Ранее сам футболист сборной Нигерии не исключил свой уход из «Байера», поскольку у него имеются предложения от других клубов.

    Виктор Бонифейс
    globallookpress.com

    В этом сезоне Бонифейс принял участие в 15 матчах, в которых смог забить восемь мячей и сделал результативную передачу.

    Трансферная стоимость Виктора оценивается примерно в 45 миллионов евро.

    Наш прогноз: Бонифейс точно уйдет из «Байера» по окончании сезона.

    Арда Гюлер

    «Реал», полузащитник, 19 лет

    19-летний турецкий хавбек Арда Гюлер с большой долей вероятности покинут «Реал» уже этой зимой.

    По информации Caught Offside, мадридский коллектив не против отдать в аренду своего полузащитника для того, чтобы он не терял форму.

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    • Спрос на игрока сборной Турции большой. Самый большой интерес к уроженцу Алтындага проявляет «Арсенал». Также его не против видеть у себя в составе «Астон Вилла» и «Ювентус».

    В общей сложности Гюлер провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

    Арда Гюлер
    globallookpress.com

    Сейчас на руках у Гюлера трудовой договор, который рассчитан до лета 2029 года. Его трансферная стоимость — 45 миллионов евро.

    Наш прогноз: Гюлер покинет «Реал» зимой.

    Ансу Фати

    «Барселона», нападающий, 22 года

    «Барселона» не станет удерживать в своих рядах форварда Ансу Фати.

    Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский коллектив может без проблем рассмотреть вариант с продажей или сдачей в аренду нападающего.

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    • На 22-летнего футболиста претендует «Милан». «Россонери» могут начать переговоры по трансферу игрока уже в ближайшее время.

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    Сообщается, что возможен вариант, при котором Фати будет включен в сделку по трансферу Рафаэла Леау в «Барселону».

    Ансу Фати
    globallookpress.com

    В настоящий момент Фати продолжает свое восстановление после очередной травмы.

    В этом сезоне Ансу провел за «Барселону» 7 матчей и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Фати покинет «Барселону».

    Манфред Угальде

    «Спартак», нападающий, 22 года

    Журналист Экрем Конур поделился информацией о том, что форвард «Спартака» Манфред Угальде может оказаться в английском чемпионате.

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    • По данным источника, в услугах 22-летнего костариканца заинтересованы «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд».

    Сообщается, что скауты этих команд уже смотрели на игру нападающего.

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    Также ранее была информация, что Угальде интересуются неназванные клубы из Франции, Испании и Португалии.

    Манфред Угальде
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Угальде провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал три ассиста.

    Наш прогноз: Угальде перейдет в один из европейских клубов.

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