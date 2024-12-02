Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря

Джереми Фримпонг

«Байер», защитник, 23 года

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг крайне близок к тому, чтобы сменить команду.

По информации Bild, 23-летнего нидерландца хочет подписать «Ливерпуль». В мерсисайдском коллективе видят в футболисте отличную замену для Трента Александра-Арнольда.

Ранее была информация, что в услугах Фримпонга также заинтересованы «Бавария» и «Реал».

Сам футболист ранее заявлял, что точно покинет «Байер» по окончании этого сезона. У него заканчивается контракт и он намерен перебраться в другой коллектив на правах свободного агента.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

В текущем сезоне Фримпонг провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач.

Наш прогноз: Фримпонг перейдет в «Ливерпуль».

Хвича Кварацхелия

«Наполи», полузащитник, 23 года

Будущее грузинского хавбека Хвичи Кварацехелии в «Наполи» пока что остается под вопросом.

По данным Sportmediaset, 23-летнего футболиста хочет видеть в своих рядах «Манчестер Юнайтед». Полузащитника намерен позвать в команду лично наставник Рубен Аморим.

Сообщается, что игроку сборной Грузии уже готовят пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Ранее была информация, что Хвичу также желает подписать «Барселона», однако «Наполи» пока что не спешит отпускать футболиста.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.

Трансферная стоимость экс-игрока «Рубина» оценивается в 80 миллионов евро.

Наш прогноз: до конца сезона Хвича останется в «Наполи».

Эдерсон

«Аталанта», полузащитник, 25 лет

Хавбек «Аталанты» Эдерсон вскоре может пойти на повышение и оказаться в топ-клубе АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в услугах 25-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Сити». Английский гранд видит в бразильском футболисте подмену травмированному Родри.

Сообщается, что данный трансфер может состояться уже во время зимнего периода дозаявок, а сам игрок якобы не против сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Эдерсон принял участие в 17 матчах, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

Эдерсон globallookpress.com

Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Наш прогноз: Эдерсон перейдет в «Манчестер Сити».

Виктор Бонифейс

«Байер», нападающий, 23 года

«Байер» может ждать распродажа игроков по окончании этого сезона.

По информации Sky Sport, леверкузенскую команду может покинуть нападающий Виктор Бонифейс, активный интерес к которому проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» намерены раскошелиться и приобрести нигерийского форварда следующим летом. 23-летний игрок находится в шорт-листе манкунианцев.

Ранее сам футболист сборной Нигерии не исключил свой уход из «Байера», поскольку у него имеются предложения от других клубов.

Виктор Бонифейс globallookpress.com

В этом сезоне Бонифейс принял участие в 15 матчах, в которых смог забить восемь мячей и сделал результативную передачу.

Трансферная стоимость Виктора оценивается примерно в 45 миллионов евро.

Наш прогноз: Бонифейс точно уйдет из «Байера» по окончании сезона.

Арда Гюлер

«Реал», полузащитник, 19 лет

19-летний турецкий хавбек Арда Гюлер с большой долей вероятности покинут «Реал» уже этой зимой.

По информации Caught Offside, мадридский коллектив не против отдать в аренду своего полузащитника для того, чтобы он не терял форму.

Спрос на игрока сборной Турции большой. Самый большой интерес к уроженцу Алтындага проявляет «Арсенал». Также его не против видеть у себя в составе «Астон Вилла» и «Ювентус».

В общей сложности Гюлер провел за «Реал» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

Арда Гюлер globallookpress.com

Сейчас на руках у Гюлера трудовой договор, который рассчитан до лета 2029 года. Его трансферная стоимость — 45 миллионов евро.

Наш прогноз: Гюлер покинет «Реал» зимой.

Ансу Фати

«Барселона», нападающий, 22 года

«Барселона» не станет удерживать в своих рядах форварда Ансу Фати.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский коллектив может без проблем рассмотреть вариант с продажей или сдачей в аренду нападающего.

На 22-летнего футболиста претендует «Милан». «Россонери» могут начать переговоры по трансферу игрока уже в ближайшее время.

Сообщается, что возможен вариант, при котором Фати будет включен в сделку по трансферу Рафаэла Леау в «Барселону».

Ансу Фати globallookpress.com

В настоящий момент Фати продолжает свое восстановление после очередной травмы.

В этом сезоне Ансу провел за «Барселону» 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Фати покинет «Барселону».

Манфред Угальде

«Спартак», нападающий, 22 года

Журналист Экрем Конур поделился информацией о том, что форвард «Спартака» Манфред Угальде может оказаться в английском чемпионате.

По данным источника, в услугах 22-летнего костариканца заинтересованы «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд».

Сообщается, что скауты этих команд уже смотрели на игру нападающего.

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Также ранее была информация, что Угальде интересуются неназванные клубы из Франции, Испании и Португалии.

Манфред Угальде globallookpress.com

В текущем сезоне Угальде провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал три ассиста.

Наш прогноз: Угальде перейдет в один из европейских клубов.