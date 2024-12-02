Триумф «Ливерпуля» на «Энфилде». Борьба за титул еще не закончена, но «Ман Сити» из нее выбыл

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 13‑го тура чемпионата Англии по футболу. Голами отметились форварды Коди Гакпо и Мохамед Салах (с пенальти). Команда Арне Слота продолжает лидировать в таблице АПЛ с 34 очками, «Сити» (23) идет пятым.

«Сити» заслужил свое поражение

Автор Daily Mail Оливер Холт сосредоточил свое внимание на наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, который впервые в карьере столкнул с затяжной серией поражений.

«Чуть меньше чем за час до начала матча Пеп Гвардиола вышел из знаменитого туннеля "Энфилда" и опустился на свое место на скамейке запасных "Манчестер Сити".

Ни один из его игроков еще не вышел на поле, но босс "Сити" сидел там один, словно искал убежище на маленьком островке среди хаоса неопределенности, который внезапно окутал его и его клуб.

Телекамеры нацелились на него, завороженные им, очарованные этой историей величия, находящегося под давлением, этой историей лучшего тренера своего поколения, внезапно низвергнутого, этой историей самой доминирующей команды в истории английского футбола, внезапно столкнувшейся с унижением.

Гвардиола сидел там, в основном бесстрастный, приглаживая щетину, покрывавшую его верхнюю губу, и снова и снова поглаживая бороду. Он оставался там полчаса или больше, как будто оттягивая момент, когда ему придется противостоять реальности ситуации, с которой столкнулись он и его команда.

Но избежать этого было невозможно. За пять минут до конца матча, когда его чемпионы проигрывали 0:2, когда его чемпионы выглядели как команда, которая за одну ночь стала постаревшей и посредственной, когда его команда была переиграна командой "Ливерпуля", которая лучше всего подходит для завоевания их короны, "Энфилд" начал петь серенаду Гвардиоле.

"Тебя уволят утром", — пел стадион. "Уволят утром, тебя уволят утром". Гвардиола поднял глаза и выдавил из себя тонкую улыбку. Он поднял четыре пальца и большой палец на одной руке и один палец на другой, чтобы обозначить шесть титулов, которые он выиграл в "Сити". Стадион засмеялся.

Пеп Гвардиола Sky Sports

И когда прозвучал финальный свисток, оповещающий о том, что, похоже, последнем этапе упадка "Сити", их шестом поражении в последних семи играх, их четвертом поражение в Премьер-лиге подряд, толпа снова запела песню, и Гвардиола снова улыбнулся. На этот раз он аплодировал всем четырем сторонам стадиона, уходя.

"Сити" заслужил свое поражение. Они снова выглядели тенью команды, которой они когда-то были. А "Ливерпуль" заслужил свою победу. Они были великолепны против команды, которая так часто мешала их амбициям в эпоху Юргена Клоппа.

"Сити" выглядит как команда на краю пропасти. А "Ливерпуль" выглядит как команда, которая, скорее всего, столкнет их в пропасть.

Календарь и таблица АПЛ

Эта победа стала шестой подряд для "Ливерпуля", и она переместила их на место на 11 очков впереди "Сити" и на девять очков впереди "Арсенала" и "Челси", которые занимают второе и третье места. "Сити", как ни странно, пятый. Судя по тому, как они играют сейчас, трудно представить, что они вернутся в гонку за титул, даже учитывая, сколько времени осталось».

Лучшее выступление «Ливерпуля» при Слоте?

Автор ВВС Фил Макналти впечатлен прогрессом игры мерсисайдского клуба под руководством нового тренера.

«Выступления "Ливерпуля" стремительно пошли вверх под руководством Арне Слота после старта, который был скорее надежным, чем впечатляющим, но на прошлой неделе они перешли на новый, более высокий уровень выступлений.

Если выразительная манера, в которой "Реал" Мадрид был повержен на "Энфилде" в среду, была самым большим заявлением на тот момент, есть веские аргументы в пользу того, что матч с "Сити" был их лучшее выступлением под руководством прилежного голландца Слота.

Победы "Ливерпуля" в начале сезона сопровождались постоянным предупреждением о том, что истинное суждение можно вынести только тогда, когда они встретят соперника более высокого уровня. Теперь они это сделали — и их выступления, наряду с сопутствующими победами, подтвердили, что они являются силой, с которой нужно считаться внутри страны и в Европе.

То, как Ливерпуль вгрызся в "Сити" со стартового свистка, напоминало, и это не пренебрежение к Слоту, манеру, в которой команды его предшественника Юргена Клоппа чуяли кровь.

"Сити", ослабленный и неуверенный в себе в этой беспрецедентно неудачной серии под руководством Гвардиолы, не смог справиться, и единственным сюрпризом стало то, что они каким-то образом продержались 12 минут, пока Гакпо не стал благодарным бенефициаром гения Салаха.

Единственным беспокойством "Ливерпуля" было то, что они могут заплатить цену за то, что не использовали многочисленные возможности, которые им предоставились, поскольку вратарь Ортега был героем в составе "Сити", и даже Салах упустил простой шанс, прежде чем исправиться с пенальти.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» x.com/LFC

Они также были надежны в обороне, и "Сити" нанес всего два удара в створ ворот — вратарь "Ливерпуля" Куивин Келлехер сделал свой первый сейв от вышедшего на замену Кевина де Брёйне на 82-й минуте.

Слот теперь выиграл 18 из 20 игр во главе команды, его единственное поражение было дома от "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге.

Шум, доносящийся с трибун Энфилда на протяжении всей игры, особенно во время финального свистка, лишь усиливал ощущение того, что этот сезон может стать чем-то особенным для "Ливерпуля".»

Робкий аутсайдер «Сити»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер с удивлением наблюдает за тем, как манчестерский клуб вынужден примерить непривычную для себя роль аутсайдера матча.

«Когда в прошлом у "Манчестер Сити" при Пепе Гвардиоле были трудные времена, всегда было ощущение, что они справятся; все будет хорошо. Почти до такой степени, что вокруг них было мало драматического напряжения, только неизбежность. Но не сейчас.

Машина "Сити" выглядит сломанной, определенности, которая так долго ими двигала, нет, контроль потерян. Они получили именно то, что заслужили — еще одно поражение, шестое в семи матчах во всех соревнованиях, и очень трудно увидеть, как они смогут защитить свой титул Премьер-лиги.

Безумная толпа болельщиков "Ливерпуля" сообщила Гвардиоле, что он будет уволен утром, что побудило его поднять шесть пальцев в их сторону, по одному за каждый из его титулов в Англии. Это был изолированный акт дерзкого неповиновения от человека с гербом клуба на груди.

"Ливерпуль" был всем, чем не был "Сити": душащий соперника в обороне, физически сильный на каждой позиции, ловкий на мяче, угрожающий перед чужими воротами. Первый гол Коди Гакпо был скудным вознаграждением за их первоначальное доминирование, но он не был случайным, ведь благодаря нему команда Арне Слота увеличила свое преимущество над идущим вторым "Арсеналом" до девяти очков. И увеличила отрыв от "Сити" на 11 очков, отставив его на пятом месте.

Гвардиола признал, что его игроки испытывают проблемы, как и он сам, и нет сомнений, что это самый большой кризис за время его пребывания в "Сити". По крайней мере, сейчас есть интрига и опасность. Мохамед Салах обеспечил очки для "Ливерпуля" с пенальти. Теперь только сами мерсисайдцы могут проиграть этот титул.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» x.com/LFC

Каждый букмекер в Англии принимал ставки на то, что "Сити" победит с коэффициентом 2 к 1 или даже крупнее, впервые с первого сезона Гвардиолы в клубе в 2016-17 годах они не были фаворитами на игру АПЛ. "Сити" как дерзкие аутсайдеры? Это добавило настроения, как и результаты Гвардиолы на "Энфилде". Только один раз за девять предыдущих визитов во всех соревнованиях его "Сити" одержал победу — и это было, когда стадион был пуст во время матча лиги в пандемическом сезоне 2020-21.

А здесь и сейчас было круто, домашние болельщики жаждали крови и почувствовали ее вкус через 12 минут. Никто не мог сказать, что прорыв не был анонсирован; несколькими минутами ранее Вирджил ван Дейк ударил головой в дальнюю штангу. Штефан Ортега, которого Гвардиола предпочитал в воротах "Сити", казалось, дотянулся кончиками пальцев до мяча.

Трент Александр-Арнольд был архитектором первого гола, пробравшись в центр поля, чтобы сделать диагональ справа для Салаха, у которого было много пространства, куда можно было забежать. "Сити" были открыт нараспашку — и не в последний раз в этой зоне. Мануэль Аканджи вышел вперед, но Салах сместился внутрь, чтобы обвести мяч вокруг прекрасной низкой передачей. Менее красиво с точки зрения "Сити" было то, как Кайл Уокер остановился и наблюдал, как Гакпо атаковал дальнюю штангу и забил гол.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» x.com/LFC

Это был символ ужасного старта "Сити", и были и другие: неточные передачи, просто элементарная робость. Нервозность была написана на лице Гвардиолы перед началом матча. Его игроки были нервными. Шла 25-я минута, прежде чем "Сити" связал несколько передач вместе на половине поля "Ливерпуля", и даже тогда они закончили тем, что вернулись к Ортеге, а красные футболки преследовали их на каждом шагу».

Наследие Клоппа, нововведения Слота

Автор The Telegraph Джейсон Барт хвалит работу Арне Слота, который не только сумел сохранить лучшее в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, но и улучшил все это своим тактическим видением.

«В течение 20 минут "Ливерпуль" играл в старый добрый футбол Юргена Клоппа, когда они разрывали порядки "Манчестер Сити". Это был рок-н-ролл. Тяжелый металл. Полный газ. Пиковый Клопп. И "Сити" не справился.

"Ливерпуль" забил один гол. Они могли забить четыре раза. Но если игра была выиграна в тот стартовый период, то она не была проиграна — или сыграна вничью — в следующие 70 минут, поскольку они показали футбол Арне Слота. Немного больше контроля, но все еще много угрозы, и поэтому они сняли вопросы о победителе игры за 12 минут до конца. Какое выступление. Какая победа.

Это может быть разницей в этом сезоне — объединение всего лучшего от Клоппа с современным голландским уклоном. Возможно, эта разница и вернет титул Премьер-лиги на "Энфилд", потому что при всей гениальности, футбол Клоппа иногда был слишком свободным, диким и непредсказуемым. Слот дал им больше структуры и, вместе с ней, возможно, немного больше доминирования и веры.

Какое заявление о намерениях от "Ливерпуля" — на той же неделе, когда они победили чемпионов Европы "Реал" Мадрид с таким же счетом — и какой удар для "Сити".

Им повезло, что счет был всего лишь 2-0. И это результат, который решительно указал на то, что "Ливерпуль" выиграет титул. Они на девять очков опережают "Арсенал", занимающий второе место, и эти девять очков выглядят зловещими даже в начале декабря, и неважно, на что могут вдохновить команду Мартин Эдегор и Букайо Сака. Никто не догонит "Ливерпуль", если они будут выступать так.

Конечно, не "Сити". Они отстают на 11 очков. Конечно, было бы глупо списывать их со счетов. Мы знаем, на что они способны, потому что они делали это раньше. Но сейчас дело не только в них. Им придется преследовать "Ливерпуль", который сыграл 20 игр в этом сезоне во всех соревнованиях и выиграл 18, проиграв всего одну. Именно таким рывком "Сити" обычно уничтожает соперников.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» x.com/LFC

Вместо этого они фактически выпали из первой четверки с этим результатом и не могут жаловаться на несправедливость. Пеп Гвардиола снова был встревожен. "Утром тебя уволят", — подстрекали болельщики "Ливерпуля", и менеджер "Сити" ответил, подняв шесть пальцев, имея в виду шесть титулов его клуба за семь лет. Трудно представить, что они сделают это в седьмой раз, поскольку они продлили свою серию до семи игр во всех турнирах без побед, шесть из которых были поражениями.

К концу матча "Ливерпуль" мог легко забить им восемь голов на "Энфилде" — и это не преувеличение.

Вместо этого они довольствовались двумя голами, забитыми Коди Гакпо, после ловкого навеса Мохамеда Салаха, за которым последовал пенальти от Салаха. Еще один гол и еще одна передача египтянина, который также был виновен в вопиющем промахе. Тем не менее, это еще больше укрепило его решимость забить, и он сделал это после того, как вратарь Штефан Ортега, вышедший вместо Эдерсона, которого оставили в запасе, сбил Луиса Диаса. Никто другой не собирался бить этот пенальти.

Оба гола продемонстрировали пропасть между этими командами в настоящее время. В первом случае Мануэль Аканджи и Натан Аке были медлительны и неповоротливы, первый и близко не догонял Салаха, а второй лениво бегал за Гакпо на поле. Во втором случае Рубен Диаш и Кайл Уокер были зажаты и паниковали, а вышедшие на замену Дарвин Нуньес и Диас были слишком быстры и агрессивны. В этом плане удивительно видеть так мало физической готовности в полузащите "Сити", поскольку Илкая Гюндогана и Бернарду Силва полностью перебегали.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» x.com/LFC

Что так впечатляет в Слоте, так это то, как он тактически настроил команду, но также полностью использовал оставшийся состав. Он взял лучшее из того, что унаследовал, и оставил на нем свой отпечаток, и это примечательно, учитывая, что так много других тренеров требуют своих собственных подписаний, жалуются на то, что не получают желаемого, и завидуют тому, что сделал их предшественник. Слот также не прислушивается к Клоппу. Он просто принимает наследие».

Гюндоган олицетворяет проблему старения «Сити»

Автор ESPN Марк Огден выделяют одну из ключевых проблем «Манчестер Сити» в этом сезоне — возрастную полузащиту.

«Илкай Гюндоган продержался 57 минут в этой игре, прежде чем его заменил Пеп Гвардиола, и менеджер "Манчестер Сити" откровено пожалел бывшего полузащитника сборной Германии, положив конец его мытарствам на "Энфилде" и заменив его.

Гюндоган — настоящая легенда "Сити", сыгравшая ключевую роль в самых больших успехах клуба при Гвардиоле. Он был капитаном клуба, завоевав требл в 2023 году, а также, как известно, принес титул Премьер-лиги 2021–2022 годов, забив победный гол в финальной игре против "Астон Виллы".

Но Гюндогану сейчас 34 года, и против "Ливерпуля" он выглядел как игрок, который давно уже прошел свой пик.

Илкай Гюндоган x.com/LFC

Кажется, что год Гюндогана в "Барселоне" в прошлом сезоне сказался на игроке, потому что он вернулся в Премьер-лигу и теперь не в состоянии справиться с темпом и интенсивностью английского чемпионата. На "Энфилде" его безостановочно преследовали Райан Гравенберх и Алексис МакАллистер, и он был вынужден совершить ряд ошибок, постоянно теряя мяч.

Но Гюндоган, который сыграл 17 матчей во всех соревнованиях после возвращения в клуб, не единственный игрок "Сити", который выглядит так, будто время его наконец догнало. Кайл Уокер, Натан Аке и Бернарду Силва также не смогли влиться в темп матча на "Энфилде", но с учетом стареющего Гюндогана в центре полузащиты неудивительно, что "Сити" испытывает трудности».

Даже когда Салах промахивается, он все равно дает результат

Автор The Athletic Грегг Эванс восхищается лидером атак «Ливерпуля», удивляясь, почему меисайдцы еще не продлили с ним контракт.

«"Ливерпуль" — хорошо отлаженная машина, способная контролировать игры и доводить их до конца. Но без Салаха ничего из этого не было бы возможным.

Это была шестая игра Премьер-лиги подряд, в которой египтянин оказался в протоколе. Упустив яркую возможность в середине второго тайма, он исправился, реализовав пенальти и обеспечив победу.

Также его передача Гакпо помогла сдвинуть матч с мертвой точки, поскольку его результативная форма по-прежнему сочетает забитые голы с такой неустанной креативностью в сздаии моментов партнерам.

Салах в матче с «Ман Сити» The Athletic

Это был 36-й раз, когда Салах и забил, и отдал голевую передачу в игре Премьер-лиги, повторив рекорд Уэйна Руни. В свои 32 года он не показывает никаких признаков замедления и продолжает играть решающую роль в этой лидирующей команде.

В этом сезоне на его счету 24 гола и результативные передачи в 20 матчах — невероятное достижение для игрока, чей контракт истекает летом, а он не близок к подписанию нового».

Неудачник: Эрлинг Холанн

Редакция Goal.com традиционно выбирает главных победителей и неудачников завершившегося матча и во вторую категорию попал на сей раз главный бомбардир «Манчестер Сити».

«Холанн по-прежнему лучший бомбардир Премьер-лиги, но преимущество минимально. Салах приблизился к нему на расстояние гола после того, как забил пенальти, а Холанн, забивший два гола в своих последних восьми матчах лиги, не ответил на удар. Бомбардир "Сити" коснулся мяча всего 16 раз за 90 минут и нанес всего два удара по воротам.

В отличие от матча с "Тоттенхэмом", его завершение моментов не подверглось сильной критике. Куда более тревожно то, что "Сити" едва мог его найти, умудряясь лишь посылать ему длинные передачи, которые Ван Дейк отбивал ради забавы.

Эрлинг Холанн x.com/LFC

Это было еще одно крайне разочаровывающее выступление против главного соперника для Холанна. Он забил только один гол в четырех матчах Премьер-лиги против "Ливерпуля", и это был последний признак того, что лучшие команды нашли способ нейтрализовать его.

Теперь Холанну предстоит настоящая битва с Салахом за "Золотую бутсу" Премьер-лиги, но это как минимум одна из причин, по которой он должен сохранять мотивацию с сегодняшнего дня и до мая, поскольку он, несомненно, потерял надежду завоевать третью медаль чемпиона АПЛ».