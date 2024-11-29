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    Блистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов

    Лучшие игроки, команды и матчи пятого тура обновленной Лиги чемпионов

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    «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса» Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев
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    «Бавария» — ПСЖ
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    «Бавария» — ПСЖ
    В некотором смысле, как и следовало ожидать, Лига чемпионов 2024-25 годов постепенно приводит себя в порядок, пишет ESPN.
    Ранние выскочки, такие как пражская «Спарта» и «Штутгарт», продолжили падать на этой неделе в 5-м туре. Команды с крупными недавними успехами в Лиге чемпионов, такие как мюнхенская «Бавария» и «Атлетико Мадрид», продолжили восстанавливаться после медленного старта. «Ливерпуль» (чемпион 2019 года), миланский «Интер» (второе место 2023 года), «Барселона» (многократный чемпион) и дортмундская «Боруссия» (второе место 2023 года) — четыре лучшие команды в таблице. Все начинает обретать смысл.

    С другой стороны, «Манчестер Сити» упустил преимущество в три гола и опустился на 17-е место. Мадридский «Реал» проиграл в третий раз за четыре матча Лиги чемпионов и сейчас находится на 24-м месте, сразу за «Фейеноордом» и «Брюгге»... и, что невероятно, на одну позицию впереди «Пари Сен-Жермен». «Лейпциг», идущий третьим в Бундеслиге, занимает 34-е место из 36 в этом турнире.

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    • За три матча до конца в этом розыгрыше если и есть смысл, то его не так много. А в этих краях нам нравится бессмыслица. Давайте еще раз пройдемся по странам, посмотрим, кто преуспевает, кто слабеет и кому, скорее всего, осталось провести всего три матча в этом соревновании.

    Категории ниже:

    — Претенденты на титул: команды с шансом выиграть весь турнир не менее 3%

    — Борющиеся за восьмерку лучших: команды с шансом попасть в восьмерку лучших не менее 20%

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: команды с шансом попасть в топ-24 не менее 20%, но с шансом попасть в восьмерку лучших менее 20%

    — Доигрывающие: команды с шансом попасть в топ-24 менее 20%

    Англия

    Положение в таблице:
    • 1. «Ливерпуль» (15 очков, разница мячей +11)
    • 7. «Арсенал» (10 очков, +6)
    • 9. «Астон Вилла» (10 очков, +5)
    • 17. «Манчестер Сити» (8 очков, +6)

    — Претенденты на титул: «Ливерпуль» 14,9% (рост на 3,3% с последнего тура), «Манчестер Сити» 13,7% (падение на 4,4%), «Арсенал» 11,0% (рост на 2,8%)

    Когда коэффициенты изначально очень сильно в вашу пользу, требуется время, чтобы это изменилось. Но мы наконец-то видим некоторые реальные последствия ужасной формы «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы потерпела пять последовательных поражений во всех турнирах перед домашним матчем с «Фейеноордом» во вторник, а затем им удалось сделать нечто еще более шокирующее: превратить преимущество 3:0 в ничью 3:3.

    «Сити» выглядел как молодой клуб-выскочка во вторник, 26 ноября, вырвавшись вперед и доведя преимущество до комфортного, а затем потеряв самообладание, когда «Фейеноорд» набросился на их серию ошибок. Анис Хадж-Мусса превратил ужасный пас назад Йошко Гвардиола во внезапный гол с острого угла, сделав счет 3:1. Семь минут спустя Гвардиол сделал еще один пас в скопление защитников «Фейеноорда», и в результате случившейся контратаки вратарь Эдерсон допустил ошибку, а Сантьяго Хименес грудью протолкнул мяч в ворота. Затем простой пас Муссы дал Игору Пайшау возможность обойти Натана Аке, Рико Льюиса и, в конечном итоге, Эдерсона; высокая подача Пайшау нашла голову Давида Ганцко и тот сравнял счет.

    «Ман Сити» — «Фейеноорд»

    Нет никаких сомнений, что «Сити» в этом году был потрепан травмами, но, возможно, самым резким в этом крахе было то, что сокрушительные ошибки совершили не резервисты вроде 22-летнего Джеймса Макати или 19-летнего Джахмая Симпсона-Пьюзи, двух из трех игроков выпущенных на замену Гвардиолой. Это были такие игроки, как Гвардиол, приобретение «Сити» за 90 миллионов евро в 2023 году, или давние игроки основы Эдерсон и Аке. Эта команда, похоже, действительно забыла, как доводить игры до конца, и пропустила 17 голов в этой серии из шести матчей без побед. И это заметно сказывается на Гвардиоле.

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    • После всего этого «Сити» наконец-то больше не является фаворитом ставок. Как и в гонке за звание чемпиона Премьер-лиги, они навесили этот ярлык на «Ливерпуль», с которым играют в воскресенье, 1 декабря. После поражения на «Энфилде» они могут отстать на 11 очков и почти вылететь из гонки за титул. Потребуется больше времени, чтобы полностью выбить их из этой лигочемпионской гонки.

    — Борьба за восьмерку лучших: «Ливерпуль» на 98% попадет в восьмерку лучших, «Арсенал» на 70%

    В то время как «Сити» продолжал терпеть неудачи, два других ведущих клуба Англии в этом турнире сделали программные заявления. Во-первых, во вторник «Арсенал» разгромил португальский «Спортинг», который разгромил «Ман Сити» в 4-м туре. «Канониры» в среднем набирают 2,33 очка за игру во всех турнирах этого сезона, когда Мартин Эдегор выходит в стартовом составе, и 1,9, когда его нет; он вышел в стартовом составе в Лиссабоне, и атака «Арсенала» действовала почти как машина, забив на 7-й, 22-й, 45-й, 65-й и 82-й минутах.

    «Арсенал» — «Спортинг»

    За 78 минут Эдегор не забил ни одного гола и не отдал голевую передачу, но он был вторым в команде по касаниям (83), созданным моментам (два), прогрессивным продвижениям мяча (семь) и попыткам обыгрыша 1 на 1 (пять), а также был первым по прогрессивным передачам (10). Он нанес большую часть своего урона в первой половине и идеально сшил воедино атаку, которая шла справа через Юрриена Тимбера, Кая Хаверца, Томаса Парти, Букайо Сака и его самого.

    Связи в атаке «Арсенала»
    TruMedia

    Тимбер сыграл одну из своих лучших игр в футболке «Арсенала», Эдегор контролировал темп, а Сака был Сака. Это была довольно разрушительная комбинация.

    В среду на «Энфилде» «Ливерпуль» сделал заявление иного рода. Они не забили пять голов «Реалу» никоим образом, но в своей победе со счетом 2:0 они превосходили его во всех возможных отношениях.

    Попытки ударов: «Ливерпуль» 17, «Реал Мадрид» 8
    Удары в створ: «Ливерпуль» 13, «Реал Мадрид» 2
    xG: «Ливерпуль» 2,7, «Реал Мадрид» 1,2

    «Ливерпуль» предпринял больше попыток ударов, больше хороших ударов, сделал в два раза больше высоких переходов владения, и при лучшем шансе «Реала» вернуться в игру Куивин Келлехер с относительной легкостью отразил пенальти Килиана Мбаппе. И, возможно, самое неприятное во всем этом то, что это совсем не казалось чем-то шокирующим. «Ливерпуль» был командой, которая явно рассчитывала на победу. Они не только могут победить оба лучших клуба планеты на этой неделе — «Реал Мадрид» в среду, «Манчестер Сити» в воскресенье — но мы также ожидаем, что они это сделают.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Астон Вилла» с 18% на восьмерку лучших и 100% на выход в плей-офф, «Манчестер Сити» 16% на восьмерку лучших и 97% на выход дальше.

    Ничья ноль-ноль на «Вилла Парке» всегда немного удивляет — можно было скорее ожидать 2:2 — но после нее у «Виллы» 10 очков, что сохраняет их надежды на восьмерку лучших и практически обеспечило им место в 1/16 финала.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    — Доигрывающие: нет

    Испания

    Положение в таблице:
    • 3. «Барселона» (12 очков, разница мячей +13)
    • 15. «Атлетико» Мадрид (9 очков, +2)
    • 24. «Реал» Мадрид (6 очков, +0)
    • 30. «Жирона» (3 очка, -5)

    — Претенденты на титул: «Барселона» 12,2% (минус 0,3%), «Реал» 10,3% (минус 3,3%)

    В то время как «Барселона» немного грубо лопнула мыльный пузырь «Бреста» легкой домашней победой со счетом 3:0, мадридский «Реал», как и «Манчестер Сити», продолжил свое относительное падение. Поражение от «Ливерпуля» стало их третьим в четырех играх, и даже в своей единственной победе за этот период, дома против дортмундской «Боруссии», они отставали со счетом 0:2, прежде чем включить форсаж.

    Их проблема довольно ясна: хотя они создают столько же хороших моментов, сколько и все остальные в атаке, они предоставляют такие же большие шансы соперникам. Они попытались нанести 21 удар стоимостью не менее 0,2 xG в этом соревновании до сих пор, больше всех остальных в турнире, но соперники также попытались нанести 16 ударов, это пятое место.

    Нанесенные и позволенные хорошие удары по воротам
    TruMedia

    Как будто подписание Мбаппе перенесло их прямиком в эпоху «Галактикос», где красота в атаке была сведена на нет полным отсутствием сосредоточенности и контроля в обороне.

    И «Ливерпуль», и «Реал» не реализовали пенальти в среду, но Ливерпуль создал еще пять ударов, которые стоили не менее 0,2 xG, забил один из них и также забил прекрасным 12-метровым ударом Алексиса МакАллистера. Наряду с неудачным пенальти Мбаппе, последняя попытка Браима Диаса с пяти метров была единственной другой достойной возможностью забить для «Бланкос».

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    • — Борьба за восьмерку лучших: «Барселона» на 76% попадет в восьмерку лучших, «Атлетико» Мадрид — 36%

    Мадридский «Атлетико» завершил идеальный ноябрь — шесть матчей во всех турнирах, шесть побед — почти идеальным выступлением в Праге. Против «Спарты», которая сильно начала турнир в статусе «темной лошадки», команда Диего Симеоне оттянулась по полной, попытавшись сделать 24 удара (3,1 xG), пропустив всего четыре (0,2) и медленно раскатав команду хозяев со счетом 6-0.

    Графики импульсов команд
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    Ущерб был нанесен восхитительным сочетанием нового и старого. Хулиан Альварес (приобретенный этим летом у «Манчестер Сити») забил дважды и лидировал в команду по созданным моментам (4), в то время как 21-летний полузащитник Джулиано Симеоне, сын Диего, сделал результативную передачу и лидировал в команде по ожидаемым результативным передачам после завершенных пасов. Тем временем, старый добрый 29-летний Маркос Льоренте выгребал все опасные мячи, легко возглавив команду с 13 оборонительными действиями, а Анхель Корреа, тоже 29 лет, вышел на замену, чтобы забить дважды за 11 минут.

    «Спарта» — «Атлетико»

    В этом месяце «Атлетико» полностью изменил свою траекторию. В конце октября у них было всего 68% шансов на выход в плей-офф и 4% шансов на попадание в восьмерку лучших и пропуск 1/16. Теперь они почти на 100% и 36% соответственно. Они также принимают братиславский «Слован» в 6-м туре, что должно еще больше улучшить их положение.

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Реал» с 2% на восьмерку лучших и 93% на выход

    Несмотря на то, что они на 24-м месте, шансы мадридского «Реала» на выход в плей-офф все еще отличные, и, как и в случае с «Манчестер Сити», если они вернутся в форму к весне, они все еще могут совершить огромный рывок и забыть об этих трудностях. Но они играют с яростной «Аталантой» в 6-м туре, так что их положение может ухудшиться, прежде чем станет лучше.

    Прогнозы и ставки на футбол

    — Доигрывающие: «Жирона» с 5% на выход в плей-офф

    Потерпев поражение со счетом 0:1 от «Штурма» в среду, «Жирона» практически решила свою судьбу в этом турнире.

    Германия

    Положение в таблице:
    • 4. «Боруссия» Дортмунд (12 очков, разница мячей +10)
    • 6. «Байер» Леверкузен (10 очков, +6)
    • 13. «Бавария» Мюнхен (9 очков, +5)
    • 27. «Штутгарт» (4 очка, -7)
    • 34. «РБ Лейпциг» (0 очков, -6)

    — Претенденты на титул: «Бавария» 10,3% (рост на 2,1%), «Байер» 3,9% (рост на 1,3%)

    Как и «Атлетико», «Бавария» создала для себя новую траекторию в ноябре. После поражения со счетом 1:4 от «Барселоны» они дрейфовали в середине турнирной таблицы Лиги чемпионов, но затем они выиграли семь матчей во всех турнирах с общим счетом 18:0. Они не смогли забить второй гол, чтобы полностью добить «ПСЖ» во вторник, выиграв со счетом 1:0, и они извлекли выгоду из сомнительной второй желтой карточки, полученной Усманом Дембеле на 56-й минуте, но они позволили «ПСЖ» сделать 11 ударов, которые стоили всего 0,8 xG в тот вечер, и ни разу не были в серьезной опасности.

    «Бавария» — «ПСЖ»

    «Бавария» вновь обрела контроль над обороной в ноябре. После слишком высокого показателя 0,17 xG за удар соперников в течении этого сезона, они допускали удары всего на 0,11, почти 40%-ное падение, во время победной серии. Это позволило им нарастить шестиочковое преимущество в Бундеслиге, и это снова вывело их в группу претендентов на победу в Лиге чемпионов.

    — Борьба за восьмерку лучших: «Боруссия» на 75% попадет в восьмерку лучших, «Бавария» с 54%, «Байер» с 40%

    Примерно пять дней назад леверкузенский «Байер» находился в свободном падении, не одержав ни одной победы в пяти из шести матчей во всех соревнованиях (включая разгром со счетом 0:4 в «Ливерпуле») и уступая «Хайденхайму» со счетом 0:2 после 21 минуты домашнего матча.

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    • За 159 или около того минут, которые последовали за этим, они превзошли «Хайденхайм» и «Зальцбург» с общим счетом 10:0. Для спорта с бесконечным сезоном судьба команды иногда может быстро измениться.

    Между тем, как это было практически в течение всего календарного 2024 года, дортмундская «Боруссия» продолжает выглядеть совершенно другой командой в Лиге чемпионов. Их выездная форма в играх Бундеслиги была ужасной, но они обыграли «Динамо» Загреб со счетом 3:0, чтобы сохранить свое место в первой четверке таблицы.

    «Боруссия» — «Динамо»

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Штутгарт» с 0% на попадание в восьмерки лучших и с 58% шансов на плей-офф

    Есть плохая игра, и есть «проигрыш со счетом 1:5 команде, которая проиграла свои первые четыре матча в турнире». Плохая защита принесла «Штутгарту» дефицит 1:2 к перерыву встречи против белградской «Црвены Звезды», и их оборона неоднократно была вскрыта на переходах владения во время слабой попытки камбэка во втором тайме. Заработав полу-многообещающие четыре очка в своих первых трех матчах, они проиграли свои последние два со счетом 1:7.

    «Штутгарт» — «Црвена Звезда»

    — Доигрывающие: «РБ Лейпциг» 3% на выход в плей-офф

    «Бавария» превратила свой сезон из хорошего в отличный в ноябре; «РБ Лейпциг» пошел в противоположном направлении, заработав одно очко в пяти матчах во всех турнирах. Во вторник, всего через три дня после того, как их защита рухнула в проигрыше «Хоффенхайму» со счетом 3:4, их атака не вышла на поле в Милане. Они предприняли семь ударов, принесших всего 0,15 xG во время проигрыша со счетом 0:1 «Интеру», и теперь они одна из трех команд — и единственная из Большой пятерки европейских лиг — с нулем очков за пять туров Лиги чемпионов.

    Италия

    Положение в таблице:
    • 2. «Интер» Милан (13 очков, разница мячей +7)
    • 5. «Аталанта» (11 очков, +10)
    • 16. «Милан» (9 очков, +2)
    • 19. «Ювентус» (8 очков, +2)
    • 33. «Болонья» (1 очко, -6)

    — Претенденты на титул: «Интер» Милан 5,5% (рост на 1,2%)

    «Интер» был почти незаметен в этом соревновании, и мы говорим это в лучшем смысле. Они выиграли три лигочемпионских матча подряд со счетом 1:0. Они не допускают контратак, не дают соперникам легко выстраивать атаку, не допускают качественных ударов по своим воротам, блокируют 33% ударов, которые позволяют нанести (пятое место в соревновании), и они очень быстро атакуют, превращая свои шансы в нечто ценное. (Они также прилично попадают в офсайд.)

    «Интер» — «Лейпциг»

    Наблюдая за «Манчестер Сити» в данный момент, вы видите невероятно сложную игру, которую «Сити» просто не может довести до ума. Наблюдая за «Интером», вы видите что-то чрезвычайно простое и устойчивое.

    — Борьба за восьмерку лучших: «Интер» на 91% попадет в топ-8, у «Аталанты» 58%, у «Милана» 34%

    Мы привыкли к позитиву от «Аталанты» — в конце концов, они проиграли всего один из своих последних 18 матчей в турнирах УЕФА, начиная с прошлогоднего забега к чемпионству в Лиге Европы — но команда Джан Пьеро Гасперини, возможно, находится в лучшей форме в истории клуба на данный момент. Они набрали 29 очков в последних 11 матчах во всех турнирах, переиграв соперников со счетом 34-5. Их выездная победа со счетом 6:1 против «Ян Бойз» во вторник была почти несправедливой. Сравняв счет 1-1 в начале, они забили голы на 28-й, 32-й и 39-й минутах, чтобы превратить соперника в посмешище.

    «Аталанта» — «Янг Бойз»

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Ювентус» с 9% на топ-8 и с 95% на для проход дальше

    «Юве» продолжает делать необходимый минимум. Их разница xG в этом турнире (-2,8) занимает 26-е место в общем зачете, но после победы над «Лейпцигом» с разницей минус 2,2 в октябре они отобрали очко у «Виллы» с разницей минус 0,8 в среду. Они заблокировали 36% ударов соперника (первые по этому показателю), и их противники, похоже, торопятся с чистыми ударами, которые они наносят. Очевидно, «Юве» немного повезло, что победный гол «Виллы» в конце игры был отменен VAR, но очки не пахнут.

    «Астон Вилла» — «Ювентус»

    — Доигрывающие: «Болонья» с 2% на проход в плей-офф

    Как и в случае с «Жироной» и «Штутгартом», «Болонья», ставшая выскочкой чемпионата Италии 2023-24, не смогла зацепиться в Лиге чемпионов. Их домашнее поражение со счетом 1:2 от «Лилля» в среду положило конец всякой надежде на продвижение.

    Франция

    Положение в таблице:
    • 8. «Монако» (10 очков, разница мячей +5)
    • 11. «Брест» (10 очков, +3)
    • 12. «Лилль» (10 очков, +2)
    • 25. «ПСЖ» (четыре очка, -3)

    — Претенденты на титул: нет

    — Борьба за восьмерку лучших: «Лилль» на 27% попадет в топ-8

    В то время как «Монако» вдесятером не смог удержать преимущество 2:1 над «Бенфикой» и проиграл дома, а «Брест» был обыгран «Барселоной», «Лилль» продолжил борьбу за место в восьмерке лучших, обыграв «Болонью» на выезде. Все три клуба набрали девять очков, которые, вероятно, и потребуются для продвижения дальше в соревновании, но путь «Лилля» к выходу в 1/8 финала выглядит наиболее ясным.

    «Монако» — «Бенфика»

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Монако» с 15% шансов на топ-8 и 100% на проход дальше, у «Бреста» 14% и 99%, «ПСЖ» с 0% и 58%

    Вот несколько слов, которые вы никогда не могли произнести раньше: «25-е место, Пари Сен-Жермен». Мы привыкли, что «ПСЖ» катком проходит по Лиге 1, получая лишь легкие уколы, прежде чем в конечном итоге обнаружить пределы своих возможностей в Лиге чемпионов. Но мы также привыкли, что они, по крайней мере, сначала наносят какой-то урон и в Лиге чемпионов. Они набрали всего одно очко в своих последних четырех матчах Лиги чемпионов.

    Брадли Баркола лидирует в Лиге 1 с 10 голами, а Усман Дембеле забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов они в общей сложности нанесли 27 ударов (21 от Дембеле), с 2,5 xG и нулем голов. Они создали 17 моментов, которые превратились в одну результативную передачу.

    Усман Дембеле получает красную карточку

    Однако не будем ограничиваться этими двумя: вся команда Луиса Энрике забила всего два гола в пяти матчах Лиги чемпионов. Да, клуб, похоже, смотрит на формирование состава как на долгосрочный проект, ставя молодых игроков на многие позиции в попытке построить что-то более устойчиво блестящее в дальнейшем. И когда они выглядят хорошо, они выглядят великолепно. Но, похоже, слишком рано требовать от них выглядеть великолепно в Лиге чемпионов. Их нынешний состав нападения, похоже, просто не может взломать защиту более высокого уровня и создать хорошие моменты.

    Количество и качество ударов по воротам
    TruMedia

    «ПСЖ» занимает 10-е место из 36 по ударам за владение, но 31-е по xG за удар. Это, по сути, говорит само за себя. Им уже нужен какой-то легкий соперник, но этого не будет. Они должны отыграться в поездке в ​​Зальцбург в 6-м туре, хотя потенциально находящийся в отчаянии «Манчестер Сити» посетит их в январе.

    — Доигрывающие: нет

    Все остальные

    Положение в таблице:
    • 10. «Спортинг» (10 очков, разница мячей +3)
    • 14. «Бенфика» (9 очков, +3)
    • 18. «ПСВ Эйндховен» (8 очков, +3)
    • 20. «Селтик» (8 очков, +0)
    • 21. «Динамо Загреб» (7 очков, -5)
    • 22. «Фейеноорд» (7 очков, -3)
    • 23. «Брюгге» (7 очков, -3)
    • 26. «Шахтер» Донецк (4 очка, -4)
    • 28. «Спарта» Прага (4 очка, -4)
    • 29. «Штурм Грац» (3 очка, -4)
    • 31. «Црвена Звезда» (3 очка, -8)
    • 32. «РБ Зальцбург» (3 очка, -12)
    • 35.«Слован» Братислава (0 очков, -14)
    • 36. «Янг Бойз» (0 очков, -15)

    — Претенденты на титул: нет

    — Борьба за восьмерку лучших: «Спортинг» с 44% шансов на топ-8

    В отличие от «Интера», «Спортинг» не смог сделать дубль и отобрать очки у «Сити» и «Арсенала». Они хорошо атаковали и заслужили больше одного гола в проигрыше от «Арсенала» со счетом 1:5 — вратарь «канониров» Давид Райя был невероятен, не дав им разгуляться — но их оборона также была разорвана на части в их первом матче Лиги чемпионов после замены тренера Рубена Аморима, ушедшего в «МЮ», на Жоау Перейру. Тем не менее, они завершают соревнование матчами против «Брюгге», «Лейпцига» и «Болоньи». Шесть очков в этих трех матчах могут быть достаточными для финиша в восьмерке лучших.

    «Спортинг»

    — Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Бенфика» с 8% на топ-8 и 97% для прохода дальше, «ПСВ Эйндховен» с 8% и 94%, «Селтик» 7% и 95%, «Фейеноорд» 2% и 80%, «Динамо Загреб» 0,3% и 53%, «Брюгге» 0,3% и 48%

    Невероятно, насколько более собранным был «Фейеноорд», чем «Ман Сити» на последних этапах матча, закончившегося ничьей 3-3; это принесло им жизненно важное очко после их ужасного домашнего поражения в 4-м туре от «Зальцбурга». Это позволило им оставаться на правой стороне линии Топ-24, и они должны быть в состоянии взять три очка у пражской «Спарты» дома в 6-м туре.

    Невероятно, но другая голландская команда также изменила свою судьбу, забив три гола в конце. Мы поговорим об этом подробнее ниже, но ПСВ был близок к тому, чтобы смириться с поражением 0:2 от «Шахтера», но был спасен голами Малика Тиллмана (два) и Рикардо Пепи (один), которые позволили набрали три очка и подняться на 18-е место в таблице.

    «Селтик» — «Брюгге»

    «Селтик», тем временем, сохранил очко, сыграв вничью с «Брюгге» 1:1, несмотря на ужасную ошибку коммуникации и автогол от Кэмерона Картера-Викерса. Впрочем, часть вины и на Каспере Шмейхеле. Несмотря на это, они набрали восемь очков и, вероятно, им нужно всего лишь девятое, чтобы пройти дальше. Их следующие два матча пройдут против загребского «Динамо» и «Янг Бойз».

    — Доигрывающие: «Шахтер» Донецк с 9% на проход дальше, «Црвена Звезда» 7%, «Спарта» 4%, «Штурм» 3%, «РБ Зальцбург» 2%, «Янг Бойз» 0,1%, «Слован» 0%

    «Шахтер» мог бы набрать семь очков (и выбить «Реал» из топ-24), удержав свою победу над ПСВ. Увы.

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    Сборная 5-го тура

    Вратарь: Давид Райя, «Арсенал»

    Атака «Арсенала» была достаточно выдающейся, чтобы «канониры» и не думали о поражении, несмотря ни на что. Но игра могла бы быть более рискованной, если бы Райя не сделал восемь сейвов при девяти ударов по воротам. «Спортинг» нанес удары по воротам с коэффициентом 2,9 xG (после удара), но забил только один раз.

    Дублер: Куивин Келлехер, «Ливерпуль»

    Давид Райя

    Правый защитник: Маркос Льоренте, «Атлетико» Мадрид

    Он выиграл пять из шести дуэлей, сделал восемь подборов мяча (почти больше всех правых защитников), его 100 касаний были наибольшим показателем в команде, и он помог двум голам во втором тайме превратить комфортную победу Атлетико в разгром.

    Дублер: Юрриен Тимбер, «Арсенал»

    Центральные защитники: Ким Мин-Дже, «Бавария»; Одилон Коссуну, «Аталанта»

    Ким совершил 16 оборонительных действий (шестой по величине показатель среди всех центральных защитников) в команде, которая полностью ограничила «ПСЖ»: хорошо. Забил победный гол с углового: еще лучше.

    Ким Мин-Дже

    Вероятно, не совпадение, что защита «Аталанты» улучшилась в ноябре, тогда же, когда и Коссуну, арендованный у «Байера», взял на себя большую роль в составе. Он выполнил свою работу во вторник, 11 защитных вмешательств и твердый 50% процент успешных дуэлей. Но он здесь, потому что он сделал это, да еще и отдал две голевые передачи.

    Дублеры: Дэвид Ганцко, «Фейеноорд»; Иньиго Мартинес, «Барселона»

    Левый защитник: Нуну Мендеш, ПСЖ

    Рами Бенсебаини из дортмундской «Боруссии» проделал лучшую работу среди всех левых защитников в атаке, но Мендеш сделал все возможное, чтобы доставить проблем «Баварии», сделав больше всего оборонительных действий, чем кто-либо в 5-м туре (25), выиграв пять из девяти обыгрышей 1v1 и возглавив свою команду по прогрессивному продвижению мяча (12) и прогрессивным передачам (пять).

    Дублер: Рами Бенсебаини, «Боруссия Дортмунд»

    Полузащитники: Тими Элшник, «Црвена Звезда»; Педри, «Барселона»; Малик Тиллман, «ПСВ Эйндховен»

    То, что «Црвена Звезда» повела со счетом 2:1 в матче со «Штутгартом», неудивительно — «Штутгарт» был уязвим в обороне весь сезон. Удивительным было то, что, отставая, они не смогли даже попытаться отыграться. «Црвена Звезда» просто продолжала отбирать мяч, и когда им это удавалось, Элшник, вероятно, делал что-то опасное в контратаке. Он сделал две голевые передачи, и преимущество хозяев продолжало расти.

    Педри

    Педри сделал 20 прогрессивных передач (больше всех, кроме защитников). Он заработал на себе пять фолов (больше всех, кто играл на любой позиции). Он был экстремально Педри, и «Барселона» снова завелась и покатилась.

    ПСВ проигрывал 0:2 на 87-й минуте и выиграл 3-2. Они могут поблагодарить Тиллмана за большую часть этого.

    Дублеры: Джамал Мусиала, «Бавария»; Нгалайель Мукау, «Лилль»; Алексис МакАллистер, «Ливерпуль»

    Правый вингер: Шарль Де Кетелере, «Аталанта»

    Лучший игрок 5-го тура. Он был одним из 10 игроков, забивших два гола, и он был единственным игроком с тремя голевыми передачами. «Аталанта» сейчас играет в нереальный футбол, а Де Кетелере был их нереальным лидером во вторник.

    Дублер: Анхель Ди Мария, «Бенфика»

    Шарль Де Кетелере

    Левый вингер: Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд

    Шестнадцать прогрессивных выносов (больше, чем у любого левого вингера) и еще один потрясающий удар. Он забил четыре гола за 306 минут в Лиге чемпионов. Боже.

    Дублер: Игор Пайшау, «Фейеноорд»

    Флориан Виртц

    Центральный нападающий: Флориан Виртц, «Байер» Леверкузен

    Играя в основном в паре нападающих с Патриком Шиком, Виртц вывел «Леверкузен» вперед ранним пенальти, довел счет до 3:0 прекрасным ударом на 30-й минуте, а затем помог забить гол Алейшу Гарсии в конце матча, обеспечив победу со счетом 5:0.

    Дублер: Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»

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