Блистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов

Ранние выскочки, такие как пражская «Спарта» и «Штутгарт», продолжили падать на этой неделе в 5-м туре. Команды с крупными недавними успехами в Лиге чемпионов, такие как мюнхенская «Бавария» и «Атлетико Мадрид», продолжили восстанавливаться после медленного старта. «Ливерпуль» (чемпион 2019 года), миланский «Интер» (второе место 2023 года), «Барселона» (многократный чемпион) и дортмундская «Боруссия» (второе место 2023 года) — четыре лучшие команды в таблице. Все начинает обретать смысл.

С другой стороны, «Манчестер Сити» упустил преимущество в три гола и опустился на 17-е место. Мадридский «Реал» проиграл в третий раз за четыре матча Лиги чемпионов и сейчас находится на 24-м месте, сразу за «Фейеноордом» и «Брюгге»... и, что невероятно, на одну позицию впереди «Пари Сен-Жермен». «Лейпциг», идущий третьим в Бундеслиге, занимает 34-е место из 36 в этом турнире.

За три матча до конца в этом розыгрыше если и есть смысл, то его не так много. А в этих краях нам нравится бессмыслица. Давайте еще раз пройдемся по странам, посмотрим, кто преуспевает, кто слабеет и кому, скорее всего, осталось провести всего три матча в этом соревновании.

Категории ниже:

— Претенденты на титул: команды с шансом выиграть весь турнир не менее 3%

— Борющиеся за восьмерку лучших: команды с шансом попасть в восьмерку лучших не менее 20%

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: команды с шансом попасть в топ-24 не менее 20%, но с шансом попасть в восьмерку лучших менее 20%

— Доигрывающие: команды с шансом попасть в топ-24 менее 20%

Англия

Положение в таблице: 1. «Ливерпуль» (15 очков, разница мячей +11)

7. «Арсенал» (10 очков, +6)

9. «Астон Вилла» (10 очков, +5)

17. «Манчестер Сити» (8 очков, +6)

— Претенденты на титул: «Ливерпуль» 14,9% (рост на 3,3% с последнего тура), «Манчестер Сити» 13,7% (падение на 4,4%), «Арсенал» 11,0% (рост на 2,8%)

Когда коэффициенты изначально очень сильно в вашу пользу, требуется время, чтобы это изменилось. Но мы наконец-то видим некоторые реальные последствия ужасной формы «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы потерпела пять последовательных поражений во всех турнирах перед домашним матчем с «Фейеноордом» во вторник, а затем им удалось сделать нечто еще более шокирующее: превратить преимущество 3:0 в ничью 3:3.

«Сити» выглядел как молодой клуб-выскочка во вторник, 26 ноября, вырвавшись вперед и доведя преимущество до комфортного, а затем потеряв самообладание, когда «Фейеноорд» набросился на их серию ошибок. Анис Хадж-Мусса превратил ужасный пас назад Йошко Гвардиола во внезапный гол с острого угла, сделав счет 3:1. Семь минут спустя Гвардиол сделал еще один пас в скопление защитников «Фейеноорда», и в результате случившейся контратаки вратарь Эдерсон допустил ошибку, а Сантьяго Хименес грудью протолкнул мяч в ворота. Затем простой пас Муссы дал Игору Пайшау возможность обойти Натана Аке, Рико Льюиса и, в конечном итоге, Эдерсона; высокая подача Пайшау нашла голову Давида Ганцко и тот сравнял счет.

Нет никаких сомнений, что «Сити» в этом году был потрепан травмами, но, возможно, самым резким в этом крахе было то, что сокрушительные ошибки совершили не резервисты вроде 22-летнего Джеймса Макати или 19-летнего Джахмая Симпсона-Пьюзи, двух из трех игроков выпущенных на замену Гвардиолой. Это были такие игроки, как Гвардиол, приобретение «Сити» за 90 миллионов евро в 2023 году, или давние игроки основы Эдерсон и Аке. Эта команда, похоже, действительно забыла, как доводить игры до конца, и пропустила 17 голов в этой серии из шести матчей без побед. И это заметно сказывается на Гвардиоле.

После всего этого «Сити» наконец-то больше не является фаворитом ставок. Как и в гонке за звание чемпиона Премьер-лиги, они навесили этот ярлык на «Ливерпуль», с которым играют в воскресенье, 1 декабря. После поражения на «Энфилде» они могут отстать на 11 очков и почти вылететь из гонки за титул. Потребуется больше времени, чтобы полностью выбить их из этой лигочемпионской гонки.

— Борьба за восьмерку лучших: «Ливерпуль» на 98% попадет в восьмерку лучших, «Арсенал» на 70%

В то время как «Сити» продолжал терпеть неудачи, два других ведущих клуба Англии в этом турнире сделали программные заявления. Во-первых, во вторник «Арсенал» разгромил португальский «Спортинг», который разгромил «Ман Сити» в 4-м туре. «Канониры» в среднем набирают 2,33 очка за игру во всех турнирах этого сезона, когда Мартин Эдегор выходит в стартовом составе, и 1,9, когда его нет; он вышел в стартовом составе в Лиссабоне, и атака «Арсенала» действовала почти как машина, забив на 7-й, 22-й, 45-й, 65-й и 82-й минутах.

За 78 минут Эдегор не забил ни одного гола и не отдал голевую передачу, но он был вторым в команде по касаниям (83), созданным моментам (два), прогрессивным продвижениям мяча (семь) и попыткам обыгрыша 1 на 1 (пять), а также был первым по прогрессивным передачам (10). Он нанес большую часть своего урона в первой половине и идеально сшил воедино атаку, которая шла справа через Юрриена Тимбера, Кая Хаверца, Томаса Парти, Букайо Сака и его самого.

Связи в атаке «Арсенала» TruMedia

Тимбер сыграл одну из своих лучших игр в футболке «Арсенала», Эдегор контролировал темп, а Сака был Сака. Это была довольно разрушительная комбинация.

В среду на «Энфилде» «Ливерпуль» сделал заявление иного рода. Они не забили пять голов «Реалу» никоим образом, но в своей победе со счетом 2:0 они превосходили его во всех возможных отношениях.

Попытки ударов: «Ливерпуль» 17, «Реал Мадрид» 8

Удары в створ: «Ливерпуль» 13, «Реал Мадрид» 2

xG: «Ливерпуль» 2,7, «Реал Мадрид» 1,2

«Ливерпуль» предпринял больше попыток ударов, больше хороших ударов, сделал в два раза больше высоких переходов владения, и при лучшем шансе «Реала» вернуться в игру Куивин Келлехер с относительной легкостью отразил пенальти Килиана Мбаппе. И, возможно, самое неприятное во всем этом то, что это совсем не казалось чем-то шокирующим. «Ливерпуль» был командой, которая явно рассчитывала на победу. Они не только могут победить оба лучших клуба планеты на этой неделе — «Реал Мадрид» в среду, «Манчестер Сити» в воскресенье — но мы также ожидаем, что они это сделают.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Астон Вилла» с 18% на восьмерку лучших и 100% на выход в плей-офф, «Манчестер Сити» 16% на восьмерку лучших и 97% на выход дальше.

Ничья ноль-ноль на «Вилла Парке» всегда немного удивляет — можно было скорее ожидать 2:2 — но после нее у «Виллы» 10 очков, что сохраняет их надежды на восьмерку лучших и практически обеспечило им место в 1/16 финала.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— Доигрывающие: нет

Испания

Положение в таблице: 3. «Барселона» (12 очков, разница мячей +13)

15. «Атлетико» Мадрид (9 очков, +2)

24. «Реал» Мадрид (6 очков, +0)

30. «Жирона» (3 очка, -5)

— Претенденты на титул: «Барселона» 12,2% (минус 0,3%), «Реал» 10,3% (минус 3,3%)

В то время как «Барселона» немного грубо лопнула мыльный пузырь «Бреста» легкой домашней победой со счетом 3:0, мадридский «Реал», как и «Манчестер Сити», продолжил свое относительное падение. Поражение от «Ливерпуля» стало их третьим в четырех играх, и даже в своей единственной победе за этот период, дома против дортмундской «Боруссии», они отставали со счетом 0:2, прежде чем включить форсаж.

Их проблема довольно ясна: хотя они создают столько же хороших моментов, сколько и все остальные в атаке, они предоставляют такие же большие шансы соперникам. Они попытались нанести 21 удар стоимостью не менее 0,2 xG в этом соревновании до сих пор, больше всех остальных в турнире, но соперники также попытались нанести 16 ударов, это пятое место.

Нанесенные и позволенные хорошие удары по воротам TruMedia

Как будто подписание Мбаппе перенесло их прямиком в эпоху «Галактикос», где красота в атаке была сведена на нет полным отсутствием сосредоточенности и контроля в обороне.

И «Ливерпуль», и «Реал» не реализовали пенальти в среду, но Ливерпуль создал еще пять ударов, которые стоили не менее 0,2 xG, забил один из них и также забил прекрасным 12-метровым ударом Алексиса МакАллистера. Наряду с неудачным пенальти Мбаппе, последняя попытка Браима Диаса с пяти метров была единственной другой достойной возможностью забить для «Бланкос».

— Борьба за восьмерку лучших: «Барселона» на 76% попадет в восьмерку лучших, «Атлетико» Мадрид — 36%

Мадридский «Атлетико» завершил идеальный ноябрь — шесть матчей во всех турнирах, шесть побед — почти идеальным выступлением в Праге. Против «Спарты», которая сильно начала турнир в статусе «темной лошадки», команда Диего Симеоне оттянулась по полной, попытавшись сделать 24 удара (3,1 xG), пропустив всего четыре (0,2) и медленно раскатав команду хозяев со счетом 6-0.

Графики импульсов команд TruMedia

Ущерб был нанесен восхитительным сочетанием нового и старого. Хулиан Альварес (приобретенный этим летом у «Манчестер Сити») забил дважды и лидировал в команду по созданным моментам (4), в то время как 21-летний полузащитник Джулиано Симеоне, сын Диего, сделал результативную передачу и лидировал в команде по ожидаемым результативным передачам после завершенных пасов. Тем временем, старый добрый 29-летний Маркос Льоренте выгребал все опасные мячи, легко возглавив команду с 13 оборонительными действиями, а Анхель Корреа, тоже 29 лет, вышел на замену, чтобы забить дважды за 11 минут.

В этом месяце «Атлетико» полностью изменил свою траекторию. В конце октября у них было всего 68% шансов на выход в плей-офф и 4% шансов на попадание в восьмерку лучших и пропуск 1/16. Теперь они почти на 100% и 36% соответственно. Они также принимают братиславский «Слован» в 6-м туре, что должно еще больше улучшить их положение.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Реал» с 2% на восьмерку лучших и 93% на выход

Несмотря на то, что они на 24-м месте, шансы мадридского «Реала» на выход в плей-офф все еще отличные, и, как и в случае с «Манчестер Сити», если они вернутся в форму к весне, они все еще могут совершить огромный рывок и забыть об этих трудностях. Но они играют с яростной «Аталантой» в 6-м туре, так что их положение может ухудшиться, прежде чем станет лучше.

Прогнозы и ставки на футбол

— Доигрывающие: «Жирона» с 5% на выход в плей-офф

Потерпев поражение со счетом 0:1 от «Штурма» в среду, «Жирона» практически решила свою судьбу в этом турнире.

Германия

Положение в таблице: 4. «Боруссия» Дортмунд (12 очков, разница мячей +10)

6. «Байер» Леверкузен (10 очков, +6)

13. «Бавария» Мюнхен (9 очков, +5)

27. «Штутгарт» (4 очка, -7)

34. «РБ Лейпциг» (0 очков, -6)

— Претенденты на титул: «Бавария» 10,3% (рост на 2,1%), «Байер» 3,9% (рост на 1,3%)

Как и «Атлетико», «Бавария» создала для себя новую траекторию в ноябре. После поражения со счетом 1:4 от «Барселоны» они дрейфовали в середине турнирной таблицы Лиги чемпионов, но затем они выиграли семь матчей во всех турнирах с общим счетом 18:0. Они не смогли забить второй гол, чтобы полностью добить «ПСЖ» во вторник, выиграв со счетом 1:0, и они извлекли выгоду из сомнительной второй желтой карточки, полученной Усманом Дембеле на 56-й минуте, но они позволили «ПСЖ» сделать 11 ударов, которые стоили всего 0,8 xG в тот вечер, и ни разу не были в серьезной опасности.

«Бавария» вновь обрела контроль над обороной в ноябре. После слишком высокого показателя 0,17 xG за удар соперников в течении этого сезона, они допускали удары всего на 0,11, почти 40%-ное падение, во время победной серии. Это позволило им нарастить шестиочковое преимущество в Бундеслиге, и это снова вывело их в группу претендентов на победу в Лиге чемпионов.

— Борьба за восьмерку лучших: «Боруссия» на 75% попадет в восьмерку лучших, «Бавария» с 54%, «Байер» с 40%

Примерно пять дней назад леверкузенский «Байер» находился в свободном падении, не одержав ни одной победы в пяти из шести матчей во всех соревнованиях (включая разгром со счетом 0:4 в «Ливерпуле») и уступая «Хайденхайму» со счетом 0:2 после 21 минуты домашнего матча.

За 159 или около того минут, которые последовали за этим, они превзошли «Хайденхайм» и «Зальцбург» с общим счетом 10:0. Для спорта с бесконечным сезоном судьба команды иногда может быстро измениться.

Между тем, как это было практически в течение всего календарного 2024 года, дортмундская «Боруссия» продолжает выглядеть совершенно другой командой в Лиге чемпионов. Их выездная форма в играх Бундеслиги была ужасной, но они обыграли «Динамо» Загреб со счетом 3:0, чтобы сохранить свое место в первой четверке таблицы.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Штутгарт» с 0% на попадание в восьмерки лучших и с 58% шансов на плей-офф

Есть плохая игра, и есть «проигрыш со счетом 1:5 команде, которая проиграла свои первые четыре матча в турнире». Плохая защита принесла «Штутгарту» дефицит 1:2 к перерыву встречи против белградской «Црвены Звезды», и их оборона неоднократно была вскрыта на переходах владения во время слабой попытки камбэка во втором тайме. Заработав полу-многообещающие четыре очка в своих первых трех матчах, они проиграли свои последние два со счетом 1:7.

— Доигрывающие: «РБ Лейпциг» 3% на выход в плей-офф

«Бавария» превратила свой сезон из хорошего в отличный в ноябре; «РБ Лейпциг» пошел в противоположном направлении, заработав одно очко в пяти матчах во всех турнирах. Во вторник, всего через три дня после того, как их защита рухнула в проигрыше «Хоффенхайму» со счетом 3:4, их атака не вышла на поле в Милане. Они предприняли семь ударов, принесших всего 0,15 xG во время проигрыша со счетом 0:1 «Интеру», и теперь они одна из трех команд — и единственная из Большой пятерки европейских лиг — с нулем очков за пять туров Лиги чемпионов.

Италия

Положение в таблице: 2. «Интер» Милан (13 очков, разница мячей +7)

5. «Аталанта» (11 очков, +10)

16. «Милан» (9 очков, +2)

19. «Ювентус» (8 очков, +2)

33. «Болонья» (1 очко, -6)

— Претенденты на титул: «Интер» Милан 5,5% (рост на 1,2%)

«Интер» был почти незаметен в этом соревновании, и мы говорим это в лучшем смысле. Они выиграли три лигочемпионских матча подряд со счетом 1:0. Они не допускают контратак, не дают соперникам легко выстраивать атаку, не допускают качественных ударов по своим воротам, блокируют 33% ударов, которые позволяют нанести (пятое место в соревновании), и они очень быстро атакуют, превращая свои шансы в нечто ценное. (Они также прилично попадают в офсайд.)

Наблюдая за «Манчестер Сити» в данный момент, вы видите невероятно сложную игру, которую «Сити» просто не может довести до ума. Наблюдая за «Интером», вы видите что-то чрезвычайно простое и устойчивое.

— Борьба за восьмерку лучших: «Интер» на 91% попадет в топ-8, у «Аталанты» 58%, у «Милана» 34%

Мы привыкли к позитиву от «Аталанты» — в конце концов, они проиграли всего один из своих последних 18 матчей в турнирах УЕФА, начиная с прошлогоднего забега к чемпионству в Лиге Европы — но команда Джан Пьеро Гасперини, возможно, находится в лучшей форме в истории клуба на данный момент. Они набрали 29 очков в последних 11 матчах во всех турнирах, переиграв соперников со счетом 34-5. Их выездная победа со счетом 6:1 против «Ян Бойз» во вторник была почти несправедливой. Сравняв счет 1-1 в начале, они забили голы на 28-й, 32-й и 39-й минутах, чтобы превратить соперника в посмешище.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Ювентус» с 9% на топ-8 и с 95% на для проход дальше

«Юве» продолжает делать необходимый минимум. Их разница xG в этом турнире (-2,8) занимает 26-е место в общем зачете, но после победы над «Лейпцигом» с разницей минус 2,2 в октябре они отобрали очко у «Виллы» с разницей минус 0,8 в среду. Они заблокировали 36% ударов соперника (первые по этому показателю), и их противники, похоже, торопятся с чистыми ударами, которые они наносят. Очевидно, «Юве» немного повезло, что победный гол «Виллы» в конце игры был отменен VAR, но очки не пахнут.

— Доигрывающие: «Болонья» с 2% на проход в плей-офф

Как и в случае с «Жироной» и «Штутгартом», «Болонья», ставшая выскочкой чемпионата Италии 2023-24, не смогла зацепиться в Лиге чемпионов. Их домашнее поражение со счетом 1:2 от «Лилля» в среду положило конец всякой надежде на продвижение.

Франция

Положение в таблице: 8. «Монако» (10 очков, разница мячей +5)

11. «Брест» (10 очков, +3)

12. «Лилль» (10 очков, +2)

25. «ПСЖ» (четыре очка, -3)

— Претенденты на титул: нет

— Борьба за восьмерку лучших: «Лилль» на 27% попадет в топ-8

В то время как «Монако» вдесятером не смог удержать преимущество 2:1 над «Бенфикой» и проиграл дома, а «Брест» был обыгран «Барселоной», «Лилль» продолжил борьбу за место в восьмерке лучших, обыграв «Болонью» на выезде. Все три клуба набрали девять очков, которые, вероятно, и потребуются для продвижения дальше в соревновании, но путь «Лилля» к выходу в 1/8 финала выглядит наиболее ясным.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Монако» с 15% шансов на топ-8 и 100% на проход дальше, у «Бреста» 14% и 99%, «ПСЖ» с 0% и 58%

Вот несколько слов, которые вы никогда не могли произнести раньше: «25-е место, Пари Сен-Жермен». Мы привыкли, что «ПСЖ» катком проходит по Лиге 1, получая лишь легкие уколы, прежде чем в конечном итоге обнаружить пределы своих возможностей в Лиге чемпионов. Но мы также привыкли, что они, по крайней мере, сначала наносят какой-то урон и в Лиге чемпионов. Они набрали всего одно очко в своих последних четырех матчах Лиги чемпионов.

Брадли Баркола лидирует в Лиге 1 с 10 голами, а Усман Дембеле забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов они в общей сложности нанесли 27 ударов (21 от Дембеле), с 2,5 xG и нулем голов. Они создали 17 моментов, которые превратились в одну результативную передачу.

Усман Дембеле получает красную карточку globallookpress.com

Однако не будем ограничиваться этими двумя: вся команда Луиса Энрике забила всего два гола в пяти матчах Лиги чемпионов. Да, клуб, похоже, смотрит на формирование состава как на долгосрочный проект, ставя молодых игроков на многие позиции в попытке построить что-то более устойчиво блестящее в дальнейшем. И когда они выглядят хорошо, они выглядят великолепно. Но, похоже, слишком рано требовать от них выглядеть великолепно в Лиге чемпионов. Их нынешний состав нападения, похоже, просто не может взломать защиту более высокого уровня и создать хорошие моменты.

Количество и качество ударов по воротам TruMedia

«ПСЖ» занимает 10-е место из 36 по ударам за владение, но 31-е по xG за удар. Это, по сути, говорит само за себя. Им уже нужен какой-то легкий соперник, но этого не будет. Они должны отыграться в поездке в ​​Зальцбург в 6-м туре, хотя потенциально находящийся в отчаянии «Манчестер Сити» посетит их в январе.

— Доигрывающие: нет

Все остальные

Положение в таблице: 10. «Спортинг» (10 очков, разница мячей +3)

14. «Бенфика» (9 очков, +3)

18. «ПСВ Эйндховен» (8 очков, +3)

20. «Селтик» (8 очков, +0)

21. «Динамо Загреб» (7 очков, -5)

22. «Фейеноорд» (7 очков, -3)

23. «Брюгге» (7 очков, -3)

26. «Шахтер» Донецк (4 очка, -4)

28. «Спарта» Прага (4 очка, -4)

29. «Штурм Грац» (3 очка, -4)

31. «Црвена Звезда» (3 очка, -8)

32. «РБ Зальцбург» (3 очка, -12)

35.«Слован» Братислава (0 очков, -14)

36. «Янг Бойз» (0 очков, -15)

— Претенденты на титул: нет

— Борьба за восьмерку лучших: «Спортинг» с 44% шансов на топ-8

В отличие от «Интера», «Спортинг» не смог сделать дубль и отобрать очки у «Сити» и «Арсенала». Они хорошо атаковали и заслужили больше одного гола в проигрыше от «Арсенала» со счетом 1:5 — вратарь «канониров» Давид Райя был невероятен, не дав им разгуляться — но их оборона также была разорвана на части в их первом матче Лиги чемпионов после замены тренера Рубена Аморима, ушедшего в «МЮ», на Жоау Перейру. Тем не менее, они завершают соревнование матчами против «Брюгге», «Лейпцига» и «Болоньи». Шесть очков в этих трех матчах могут быть достаточными для финиша в восьмерке лучших.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Бенфика» с 8% на топ-8 и 97% для прохода дальше, «ПСВ Эйндховен» с 8% и 94%, «Селтик» 7% и 95%, «Фейеноорд» 2% и 80%, «Динамо Загреб» 0,3% и 53%, «Брюгге» 0,3% и 48%

Невероятно, насколько более собранным был «Фейеноорд», чем «Ман Сити» на последних этапах матча, закончившегося ничьей 3-3; это принесло им жизненно важное очко после их ужасного домашнего поражения в 4-м туре от «Зальцбурга». Это позволило им оставаться на правой стороне линии Топ-24, и они должны быть в состоянии взять три очка у пражской «Спарты» дома в 6-м туре.

Невероятно, но другая голландская команда также изменила свою судьбу, забив три гола в конце. Мы поговорим об этом подробнее ниже, но ПСВ был близок к тому, чтобы смириться с поражением 0:2 от «Шахтера», но был спасен голами Малика Тиллмана (два) и Рикардо Пепи (один), которые позволили набрали три очка и подняться на 18-е место в таблице.

«Селтик», тем временем, сохранил очко, сыграв вничью с «Брюгге» 1:1, несмотря на ужасную ошибку коммуникации и автогол от Кэмерона Картера-Викерса. Впрочем, часть вины и на Каспере Шмейхеле. Несмотря на это, они набрали восемь очков и, вероятно, им нужно всего лишь девятое, чтобы пройти дальше. Их следующие два матча пройдут против загребского «Динамо» и «Янг Бойз».

— Доигрывающие: «Шахтер» Донецк с 9% на проход дальше, «Црвена Звезда» 7%, «Спарта» 4%, «Штурм» 3%, «РБ Зальцбург» 2%, «Янг Бойз» 0,1%, «Слован» 0%

«Шахтер» мог бы набрать семь очков (и выбить «Реал» из топ-24), удержав свою победу над ПСВ. Увы.

Сборная 5-го тура

Вратарь: Давид Райя, «Арсенал»

Атака «Арсенала» была достаточно выдающейся, чтобы «канониры» и не думали о поражении, несмотря ни на что. Но игра могла бы быть более рискованной, если бы Райя не сделал восемь сейвов при девяти ударов по воротам. «Спортинг» нанес удары по воротам с коэффициентом 2,9 xG (после удара), но забил только один раз.

Дублер: Куивин Келлехер, «Ливерпуль»

Давид Райя globallookpress.com

Правый защитник: Маркос Льоренте, «Атлетико» Мадрид

Он выиграл пять из шести дуэлей, сделал восемь подборов мяча (почти больше всех правых защитников), его 100 касаний были наибольшим показателем в команде, и он помог двум голам во втором тайме превратить комфортную победу Атлетико в разгром.

Дублер: Юрриен Тимбер, «Арсенал»

Центральные защитники: Ким Мин-Дже, «Бавария»; Одилон Коссуну, «Аталанта»

Ким совершил 16 оборонительных действий (шестой по величине показатель среди всех центральных защитников) в команде, которая полностью ограничила «ПСЖ»: хорошо. Забил победный гол с углового: еще лучше.

Вероятно, не совпадение, что защита «Аталанты» улучшилась в ноябре, тогда же, когда и Коссуну, арендованный у «Байера», взял на себя большую роль в составе. Он выполнил свою работу во вторник, 11 защитных вмешательств и твердый 50% процент успешных дуэлей. Но он здесь, потому что он сделал это, да еще и отдал две голевые передачи.

Дублеры: Дэвид Ганцко, «Фейеноорд»; Иньиго Мартинес, «Барселона»

Левый защитник: Нуну Мендеш, ПСЖ

Рами Бенсебаини из дортмундской «Боруссии» проделал лучшую работу среди всех левых защитников в атаке, но Мендеш сделал все возможное, чтобы доставить проблем «Баварии», сделав больше всего оборонительных действий, чем кто-либо в 5-м туре (25), выиграв пять из девяти обыгрышей 1v1 и возглавив свою команду по прогрессивному продвижению мяча (12) и прогрессивным передачам (пять).

Дублер: Рами Бенсебаини, «Боруссия Дортмунд»

Полузащитники: Тими Элшник, «Црвена Звезда»; Педри, «Барселона»; Малик Тиллман, «ПСВ Эйндховен»

То, что «Црвена Звезда» повела со счетом 2:1 в матче со «Штутгартом», неудивительно — «Штутгарт» был уязвим в обороне весь сезон. Удивительным было то, что, отставая, они не смогли даже попытаться отыграться. «Црвена Звезда» просто продолжала отбирать мяч, и когда им это удавалось, Элшник, вероятно, делал что-то опасное в контратаке. Он сделал две голевые передачи, и преимущество хозяев продолжало расти.

Педри сделал 20 прогрессивных передач (больше всех, кроме защитников). Он заработал на себе пять фолов (больше всех, кто играл на любой позиции). Он был экстремально Педри, и «Барселона» снова завелась и покатилась.

ПСВ проигрывал 0:2 на 87-й минуте и выиграл 3-2. Они могут поблагодарить Тиллмана за большую часть этого.

Дублеры: Джамал Мусиала, «Бавария»; Нгалайель Мукау, «Лилль»; Алексис МакАллистер, «Ливерпуль»

Правый вингер: Шарль Де Кетелере, «Аталанта»

Лучший игрок 5-го тура. Он был одним из 10 игроков, забивших два гола, и он был единственным игроком с тремя голевыми передачами. «Аталанта» сейчас играет в нереальный футбол, а Де Кетелере был их нереальным лидером во вторник.

Дублер: Анхель Ди Мария, «Бенфика»

Шарль Де Кетелере globallookpress.com

Левый вингер: Джейми Гиттенс, «Боруссия» Дортмунд

Шестнадцать прогрессивных выносов (больше, чем у любого левого вингера) и еще один потрясающий удар. Он забил четыре гола за 306 минут в Лиге чемпионов. Боже.

Дублер: Игор Пайшау, «Фейеноорд»

Флориан Виртц globallookpress.com

Центральный нападающий: Флориан Виртц, «Байер» Леверкузен

Играя в основном в паре нападающих с Патриком Шиком, Виртц вывел «Леверкузен» вперед ранним пенальти, довел счет до 3:0 прекрасным ударом на 30-й минуте, а затем помог забить гол Алейшу Гарсии в конце матча, обеспечив победу со счетом 5:0.

Дублер: Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»