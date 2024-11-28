Будущее Салаха: пять возможных сценариев

Теперь это не просто слухи, Мохамед Салах действительно может покинуть «Ливерпуль». После недавнего матча АПЛ против «Саутгемптона», в котором он стал одним из главных героев, египтянин с грустью сообщил, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт.

Салах неспроста решил заговорить о ситуации с контрактом именно после победы над «Саутгемптоном» (3:2). Дело в том, что в этом матче «мерсисайдцы» набрали важнейшие три очка благодаря его очередным голам.

Это уже не первый случай, когда 32-летний футболист позволил себе резкие комментарии. Что-то подобное было в сентябре после разгромной победы над «Манчестер Юнайтед». Поэтому недавние высказывания уже не стали сюрпризом.

Салах и его агент не стесняются использовать все возможные тактики для достижения своих целей. По всей видимости, они хотят трехлетний контракт с повышением зарплаты.

Очевидное желание владельцев «Ливерпуля» идти на уступки создало тупиковую ситуацию.

Очевидно, что у Салаха не будет проблем с предложениями, если в ближайшие месяцы не будет найден компромисс. От такого свободного агента не откажется ни один из европейских топ-клубов и уж тем более гранды из Саудовской Аравии.

Football365 рассмотрел пять возможных вариантов продолжения карьеры Салаха.

Переход в «Реал»

Есть мнение, что «Ливерпуль» уже занят поиском замены Салаху, при этом поглядывая в сторону звезд «Реала». Но в итоге «красным», скорее всего, придется сосредоточиться на более реалистичных вариантах.

В то же время шансы «Реала» заполучить Салаха тоже крайне малы.

Ранее в СМИ периодически проскакивали слухи о желании «Мадрида» подписать египтянина. Здесь также важно не забывать про умение «Реала» работать на рынке свободных агентов, о чем свидетельствует в том числе история с переходом Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Мохамед Салах перед матчем Лиги чемпионов globallookpress.com

В следующем году они снова могут провернуть подобный трюк. Уже ни для кого не секрет, что в столицу Испании может переехать Алфонсо Дейвис, до сих пор не продливший контракт с «Баварией».

Салах будет одним из самых востребованных свободных агентов следующим летом, но мы вряд ли увидим его в «Реале». У «Королевского клуба», судя по всему, будут другие приоритеты.

Приход Мбаппе создал дисбаланс в составе «Реала» С учетом того, что бразильцам Винисиусу и Родриго стало немного тесно рядом с французом, будет странно, если клуб еще и Салах подпишет.

Заманчивые условия в «Пари Сен-Жермен»

Несмотря на статус Салаха, «Ливерпуль» в переговорах с агентом игрока явно руководствуется холодным расчетом, а не эмоциями. Как известно, «Пари Сен-Жермен» нередко игнорирует такой подход.

Мохамед Салах globallookpress.com

История с затянувшейся сагой вокруг Мбаппе показала, что парижский клуб может запросто пойти на поводу у звездного игрока, который требует невероятные условия.

Сейчас, после ухода Мбаппе, «ПСЖ» благодаря Луису Энрике находится в стадии перестройки. Вопреки ожиданиям, это негативно сказалось на конкурентоспособности команды в Европе.

«ПСЖ» по-прежнему на вершине в Лиге 1, но их результаты в Лиге чемпионов стали настоящим разочарованием. Всё идет к тому, что чемпион Франции прекратит выступлениям в главном турнире уже после общего этапа.

Очевидно, что «ПСЖ» готов предложить Салаху более выгодные условия, чем «Ливерпуль».

Но убедить Мохамеда будет сложно. Его наверняка тоже настораживают постоянные неудачи парижан в Лиге чемпионов.

«Барселона» — хороший вариант только в игровом плане

Если верить всем недавним слухам, «Барселона», похоже, действительно рассматривает возможность подписания Салаха. Но информацию от испанских источников стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма. Например, один из них настаивает, что Салах лично связывался с представителями «Барсы» по поводу возможного перехода.

Мохамед Салах и Арне Слот globallookpress.com

Переход в «Барселону» Ханса-Дитера Флика действительно выглядит весьма заманчиво. Благодаря новому поколению талантов сине-гранатовые снова стали серьезной силой не только в Испании, но и в Европе.

Но есть еще один важный момент, который может серьезным препятствием для переезда Мо в Каталонию. «Барселона» по-прежнему находится в сложнейшем финансовом положении.

Ну и важно понимать, что при наличии Ламина Ямаля «Барселона» спокойно обойдется без одного из лучших игроков в истории «Ливерпуля».

Щедрые варианты в Саудовской Аравии

С учетом того, как хорошо Салах играет в этом сезоне, его переезд в Саудовскую Аравию стал бы настоящим разочарованием. Мо явно далек от заката карьеры.

Мохамед Салах globallookpress.com

Еще в прошлом году стало известно, что «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» готовы предложить Салаху любые финансовые условия. Остается только понять, у кого из них больше шансов заполучить самого популярного футболиста арабского мира.

Главный плюс перехода в саудовский клуб — финансовая составляющая. Кроме того, Салах станет новым лицом лиги. В его тени окажется даже Криштиану Роналду.

Однако Салах до сих пор не исчерпал себя на высшем уровне. Одним из возможных сценариев может стать продление контракта с «Ливерпулем», чтобы отложить переезд в Саудовскую Аравию на более поздний срок. Возможно, это идеальный вариант для египтянина.

Новый контракт с «Ливерпулем»

Судя по многочисленным сообщениям в СМИ, Салах хочет остаться в «Ливерпуле». Его недавние откровения только подтверждают это мнение.

Мохамед Салах globallookpress.com

Тем, кто еще не видел эмоциональное заявление Салаха, стоит обратить внимание на реакцию Вирджила ван Дейка. Улыбка капитана «Ливерпуля» четко указывает на то, что он понимает замысел Мо и даже не скрывает своего восхищения дерзостью партнера по команде.

Пока неизвестно, подпишут ли новые контракты ван Дейк и Трент Александер-Арнольд.

Однако для Салаха лучший вариант — и дальше играть за «Ливерпуль». Скорее всего, клуб примет условия Мохамеда, прекрасно понимая, насколько он важен для команды.

Сейчас между Салахом и «Ливерпулем» идет сложная шахматная партия. Тот факт, что обе стороны хотят одного и того же, должен успокаивать болельщиков «мерсисайдцев».

Как только личные амбиции уступят место интересам команды, компромиссное решение будет найдено.