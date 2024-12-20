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    Дюков: Теоретически еще есть возможность принять участие в квалификации ЧМ-2026

    Футбол РФС ЧМ-2026 Сборная России Футбол России
    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос по поводу возможного возвращения сборной России к международным турнирам.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Отборочный турнир к чемпионату мира стал бы для нас возможен только при отмене решений со стороны ФИФА и УЕФА. Хотя теоретически такая возможность пока есть.

    Что касается индивидуальных видов спорта, где происходят изменения и спортсмены получают нейтральный статус, то там всё чуть иначе. Командным видам спорта сложнее. В следующем году я ожидаю положительных изменений по вопросу допуска наших команд и принятия решений по тому, чтобы все наши команды играли в 2025 году в официальных турнирах. Допуск в индивидуальных видах спорта —хороший знак», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

    Напомним, что жеребьевка квалификации на ЧМ-2026 года уже прошла. Сборная России же продолжает проводить исключительно товарищеские матчи.

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