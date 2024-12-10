«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский через призму минувшего тура РПЛ обсудил с Игорем Черевченко, пятикратным в разных статусах обладателем Кубка России в рядах «Локомотива», главные события минувших месяцев и весенние перспективы. Поговорили со свежеиспеченным чемпионом Таджикистана и об азиатской Лиге чемпионов — на всякий, для российских клубов, случай.

«Реваншистские настроения Сергеева и Дзюбы сыграли роль»

— Пойдем от частного к общему. События минувших выходных подтверждают тенденцию абсолютного отсутствия стабильности у всех без исключения клубов?

— Есть такое, мало у кого следующая игра вытекает из предыдущей. «Зенит», все видели эти два необъяснимых вроде бы поражения. У «Краснодара» в момент то появляется, то пропадает.

— Два подряд поражения «Зенита» в родных стенах от не хватающих звезд с неба команд, что это?

— Не до конца понятно. Но какие-то реваншистские настроения Сергеева и Дзюбы тоже сыграли роль. Здесь я бы больше говорил о заслугах соперников, их нацеленности на результат.

— Довольно странно, как можно не закрыть Артема Дзюбу, от которого все и ждали особой прыти.

— Выпрыгнул, решил момент. Дополнительную мотивацию никто не отменял — раз. Потом, что говорится тренером, не всегда доходит до игроков.

«С коэффициентами на победу "Зенита" не согласен»

— Питерцы по букмекерским раскладам (2.0) значительно опережают «Спартак» и «Краснодар» (по 4.0) на итог. Почему такой перекос при практически равной турнирной ситуации?

— Никак с таким раскладом не соглашусь. «Спартак» набрал хорошую форму. Видно, что и за счет чего хотят, могут. Вот здесь как раз тренер сумел донести команде свое видение, передать эмоции. 18 очков перед перерывом, очевидно, ставил задачей.

— На победу «Динамо» коэффициент 20, за «золото» «Локо» и вовсе дают 30. Если говорить упрощенно, получается, шансы «Зенита» в десять раз выше. Неужели?

— Здесь тоже смотрим на отсутствие стабильности у преследователей. Но таким разрыв в раскладах, конечно, быть не должен. Может, кто-то что-то знает больше нас.

— «Зенит» далеко не так страшен ведь, как прежде?

— Сегодня уже нет. Вот этот чемпионат, да и предыдущий, показывают, что со всеми командами играть можно. Никакого явного лидерства нет, и, думаю, до конца не будет.

— Валерий Газзаев сказал, что только «Зенит» ставит перед собой задачу бороться за первое место. Как относиться к этим словам?

— Знаю, что у «Спартака» и «Динамо» точно задача. «Краснодар» не знаю по факту, но там все очевидно. Потом, как без задач. Вы думаете «Оренбург» не собирается выигрывать в каждом матче? Другое дело, что на получается.

«В этих победах "Спартака" заслуга Станковича»

— «Спартак» выиграл шесть матчей кряду. Найден некий баланс?

— Есть заслуга тренера, что заиграли те, от кого не ждали. Угальде же ничего такого не показывал долгое время, но сыгрался с другими ребятами, понял задачу, уверенность появилась. То же самое и в других линиях.

— Еще и результативность зашкаливает. Возникшая стабильность состава атакующей линии тому причиной?

— Я бы опять-таки говорил о целостности игры во всех линиях, не только в атаке. Нашли оптимальные варианты, никто не выпадает. В обороне два матча на ноль, что не менее важно.

— Можно сказать, что этот «Спартак» даже в моменте лучше, нежели чемпионский при Массимо Каррере?

— Об этом рано судить. Поговорим после окончания сезона. Выдали хорошую серию, но это еще не показатель. Только — конечный результат.

— «Краснодар» заслужил победу над «Локо»?

— Не видел матча, но по прессе судя примерно равная игра. В обзоре посмотрел, никто не заслужил победы с точки зрения созданных моментов. 0:0 по делу.

— «Динамо» практически ничего не набирает с лидерами. Просто слабее?

— Не скажу, что слабее. Так сложились конкретные игры. Никакого психологического барьера после прошлого сезона нет, и быть не может.

— Константина Тюкавина, наконец, прорвало. До того он был в плену эйфории от прошлого сезона?

— Уверен, нет. Бьется, глаза горят, никакой «звездной болезни» там нет. Где-то не пошло, что-то не забил. Рабочая ситуация.

— «Локомотив» потерялся после серии ярких игр. Но нельзя же только молодежь в этом винить?

— Говорил с разными людьми по этому поводу. Ничего там неожиданного не произошло. Хороший, правильный выбор. Но не бывает все и сразу.

«Акинфеев будет играть, сколько захочет»

— ЦСКА после абсолютно невнятных матчей выиграл в Воронеже. Но по игре, согласитесь, ничего нового?

— Очень тяжелая победа. Игра, по большому счету, ничейная. Но вот сыграли здесь на более высоком классе футболистов, что в последнее время не получалось. «Факелу» надо создать пять моментов, чтобы забить гол, ЦСКА — три. Вся разница.

— Игорь Акинфеев не сыграл из-за искусственного газона. Не пора ли вообще заканчивать?

— Нет. Вратарь может и до 45 легко играть. Тем более, такой профессионал, как Игорь. Закончит тогда, когда сам решит.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

— «Рубин» перевернул игру в Махачкале. Один ваш одноклубник переиграл другого?

— Я бы не переносил это на личности, тем более Биджиева и Рахимова. Качество газона, прямо скажем, было не очень. Понятно, можно сказать, что поле для всех одинаковое, но все же хозяева больше играли в позиционную атаку. Но «Рубин» по составу сильнее, должны быть выше в турнирной таблице.

— Не могу не спросить о вашем предыдущем клубе «Факеле». Капитан Ираклий Квеквескири сказал, что команда каждый раз заводится только после смены тренера...

— Не знаю, ему виднее. Любая смена тренера — это встряска для футболистов. Но тренеров тоже не так много, чтобы каждый раз встряхивать.

«Из нападающих все равно отмечу Тюкавина»

— Кто произвел наиболее сильное впечатление со знаком «плюс», или «минус» в этой части сезона?

— «Локомотив» однозначно, даже с учетом последних матчей, порадовал, удивил. Разочарования на данный момент — «Зенит» и Самара.

— Если говорить об игроках, лучшие по этому периоду вратари, защитники, полузащитники, нападающие?

— Среди вратарей Латышонка выделю. Не будь травмы, «Зенит» мог и не допустить этих осечек. Защитников не вижу вообще, как в наше время. В середине — Батраков, понятно. Но все покажет второй сезон. Тюкавин хорош, видно будущее, несмотря на это голевое засушье.

— Над чем и кому зимой стоит особенно потрудиться?

— Думаю, практически всем надо усиливаться. Но внутренний рынок ограничен, а мало кто запросто уже приедет. Даже за хорошие деньги.

— По большому счету, нужны новые легионеры в нынешней ситуации, или полностью ставка на россиян?

— Конечно, посредственные не нужны, но других сейчас трудно взять. В идеале, да, молодые россияне, но их надо выкапывать, поднимать на ноги. Вторую лигу «шерстить». Это куда сложнее.

— Турнир РПЛ возобновляется в начале марта. Кто по тем полям получит преимущество?

— Понятно, кто будет лучше готов. Да и поля сейчас почти везде хорошие, даже в такое время года. Синтетика где-то хромает, но научились готовить.

— Оставшиеся 12 туров могут стать по сути новым чемпионатом, или все же будут продолжением осенней части сезона?

— Надеюсь, все пойдет по-новому. Сядут на сборах, поговорят. Все-таки надо выходить на иной качественный уровень практически всем. Уверен, весной будет еще куда более интересно.

Рашид Рахимов и Марко Николич globallookpress.com

— Каких отставок-назначений ждать в ближайшее время?

— Никаких, думаю. Надо тренерам дать зимние сборы отработать, а после двух-трех следующих туров уже какие-то кадровые решения принимать. По уму так.

— Чем закончится скандал в «Крыльях»?

— Разберутся. Вряд ли это затронет Осинькина. Он здесь вообще не причем.

«В азиатской Лиге чемпионов российские клубы не затеряются»

— Вы в Таджикистан надолго вернулись?

— На следующий год, думаю, здесь останусь.

— Победа вашего «Истиклола» в чемпионате с таким огромным отрывом — показатель уровня турнира?

— Нет. С «Истиклолом» все играют с удвоенной энергией. Могут навязать нам борьбу, а в следующем матче уступить кому-угодно на своем поле.

— При этом во втором дивизионе Лиги чемпионов «Истиклол» уступил во всех шести матчах группового турнира. Настолько отстаете от Ирана, Иордании и Эмиратов на уровне клубного футбола?

— Я бы не сказал. Не было ни одной провальной игры. Да, в последнем матче где-то с 50-й минуты иранцы имели преимущество. Но им дико нужна была победа. Состав очень приличный. Француз НЗонзи, чемпион мира на российском Мундиале, скажем. Вы же знаете, что я пришел только два месяца назад. Сначала знакомился с легионерами, потом начал строить команду.

— При этом сборная России играет в Душанбе — 0:0. Как это объяснить?

— Был на этой игре тогда, вообще равная. Объяснить тем, что таджикский футбол не так плох, как вы его малюете. Есть достойные футболисты, пытаемся выстраивать систему.

— Если вдруг предположить все же приход РФС в азиатскую Конфедерацию, на что могут рассчитывать клубы?

— Есть очень хорошие команды из Ирана, Японии, Южной Кореи. Но зацепятся, если такое случится.

— Вы по-прежнему играли в групповом турнире, а главная Лига чемпионов Азии — по нынешней европейской системе. Что вам ближе?

— Группа мне нравится. Просто не везет — команды такие попадаются. Все, кто с нами попали, на первых местах в своих странах. При этом сильнейшая, иранский «Сепахан», не вышла из нашей группы. Думаю, все же групповой формат интереснее.