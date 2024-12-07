Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Акрон». Тольяттинская команда неожиданно обыграла «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. У «Акрона» голы забили Стефан Лончар на 10-й минуте и Артем Дзюба на 40-й минуте. В составе «Зенита» отличился Андрей Мостовой на 21-й минуте.

Черная полоса «Зенита»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча «Зенит» — «Акрон». Журналист отметил, что «сине-бело-голубые» хотели реабилитироваться за прошлое поражение от «Крыльев Советов».

«Зенит в прошлом туре потерпел сенсационное домашнее поражение от “Крыльев Советов” со счётом 2:3. Петербуржцы уверенно начали встречу и быстро захватили лидерство усилиями Глушенкова, после чего они выдали провальный одиннадцатиминутный отрезок, по ходу которого сине-бело-голубые пропустили 3 мяча. Во второй половине встречи команда Семака благодаря результативному удару Алипа один мяч отыграла, но организовать полноценный камбэк ей не удалось. “Зенит” впервые с 2017-го года пропустил 3 мяча в домашнем матче РПЛ. Несмотря на сенсационное поражение, петербуржцы сохранили за собой лидерство в таблице, так как “Краснодар” разгромно проиграл “Спартаку”. Разумеется, клуб с берегов Невы в противостоянии с “Акроном” надеялся реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от “Крыльев Советов” и стать “зимним чемпионом”.

«Зенит» — «Акрон» t.me/fczenit

“Акрон”, в свою очередь, в минувшем туре добился домашней победы над “Оренбургом” со счётом 1:0 благодаря голу Лончара во втором тайме. Та виктория позволила команде Тедеева прервать серию поражений и увеличить отрыв от опасной зоны. Перед стартом 18-го тура тольяттинцы находились на девятой позиции в таблице чемпионата.

Нынешняя очная встреча для “Зенита” и “Акрона” стала уже четвёртой в текущем сезоне. В первом круге чемпионата петербуржцы одержали разгромную победу в Самаре со счётом 5:0. Также пути этих команд дважды пересеклись на групповой стадии Кубка. В Самаре тольяттинцы победили в серии одиннадцатиметровых после ничейного результата 1:1 в основное время, а во втором круге в Санкт-Петербурге команда Семака крупно победила — 5:1. Разумеется, “Зенит” являлся безоговорочным предстартовым фаворитом отчётной встречи и должен был зарабатывать 3 очка. В текущем чемпионате “Акрон” проиграл всем командам, входящим в топ-6, и большая часть тех поражений были крупными. В заключительной игре календарного года петербуржцы не могли рассчитывать на травмированных Кержакова, Алипа и Волкова. У гостей по причине дисквалификации отсутствовал Савичев, а Беншимол не мог сыграть из-за повреждения».

«Акрон» играл в свой футбол

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о самых интересных моментах 1-го тайма матча «Зенит» — «Акрон». Журналист проанализировал все забитые мячи.

«Зенит должен был забивать уже через 20 секунд после начала матча. Глушенков сразу показал заряженность на игру — ушёл справа от двоих и покатил вдоль ворот на Мостового. Андрей стал бы автором быстрого гола, если бы Эшковал в последний момент не выбил мяч на угловой, который завершился ударом Нино через себя. Но яркого продолжения за бодрым стартом не последовало. Команда Заура Тедеева стала играть в свой футбол, не закрывалась и комбинировала большими силами на половине поля сине-бело-голубых.

В результате на 10-й минуте коллектив из Самарской области напомнил болельщикам "Зенита" о кошмаре встречи с "Крыльями Советов" — голом Лончара. "Акрон" превратил в забитый мяч свой первый же удар в створ. Всё началось с того, что Мантуан, закрывавший правый фланг обороны хозяев, поскользнулся на фланге и допустил простую потерю. Родригао вынес мяч из ворот, однако прямо на черногорского легионера гостей.

Лишь при счёте 0:1 "Зенит" включил наконец максимальную скорость и выдал отрезок с той самой "чемпионской игрой", с которой не знаком Семак. Прижал "Акрон" к его штрафной. Только на 16-й минуте Вендел нанёс первый удар хозяев в створ. А в середине тайма петербургская команда отыгралась. Редкий случай, когда "Зениту" принёс гол рискованный розыгрыш от вратаря. "Акрон" раскрылся в прессинге — чемпион улетел в быструю атаку. Комбинация Глушенков — Мантуан — Мостовой завершилась голом вингера, так как его упустил Пестряков. Молодой хавбек, переделанный в защитника, заменял на "Газпром Арене" дисквалифицированного капитана Савичева. Ему не хватило нужных навыков.

Артем Дзюба t.me/fcakron

С повязкой у "Акрона" сыграл Дзюба. Партнёры искали центрфорварда кроссами, а он уступал почти во всех верховых единоборствах Родригао. Но перед перерывом выиграл за счёт выбора позиции и попал! Артём ловко отклеился от бразильца — ударом головой послал мяч в сетку. Два удара в створ от "Акрона" за 45 минут — два гола. Дзюба впервые в карьере забил "Зениту" в Санкт-Петербурге в чемпионате (ранее однажды отличился только в Кубке России), тем не менее особо не праздновал успех. Уважает свою бывшую команду?».

Лусиано Гонду Нападающий «Зенита» Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Думаю, как и в матче с «Крыльями», нам не хватило всего понемногу. Не хватило более качественных завершений атак. Мы создали очень много голевых моментов, дважды забили — дважды голы отменялись. Были и другие возможности, которые мы не реализовали. Допустили все ошибки, что и в прошлом матче.

Тотальное невезение «Зенита»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов проанализировал игру «Зенита» и «Акрона» во 2-м тайме. Автор отметил, что тольяттинцы вышли на заключительный отрезок только защищаться.

«В начале второго тайма Сергей Семак внес изменения в состав: вместо Клаудиньо вышел Ахметов, а Родригао поменял Лусиано. Сразу после перестановок Барриос опустился в центр защиты, а вышедший на поле аргентинец стал исполнять роль второго центрального форварда. И "Зенит" заиграл поживее.

"Акрон" же вышел из раздевалки с явным акцентом на оборону. Про контратаки тольяттинцы вообще забыли. А удаление Данилина и вовсе заставило гостей еще сильнее окопаться в своей штрафной. По карточке, показанной Кириллу, вряд ли у кого-то возникли вопросы — на повторе хорошо виден удар в бок Мантуана.

«Зенит» — «Акрон» t.me/fczenit

А дальше на поле появился Александр Соболев. И надо сказать, что игра заметно оживилась. Экс-нападающий "Спартака" имел практически стопроцентный шанс отличиться, но его удар заблокировали. Также ему совсем немного не хватило для того, чтобы замкнуть передачу после прорыва Мостового.

На 70-й минуте "Зенит" забил, отличился Кассьерра. Но радость петербургских болельщиков длилась недолго — гол отменили после просмотра видеоповтора. Оказалось, что во время атаки Мостовой подработал себе мяч рукой.

Время поджимало и Семак в спешке пытался хоть как-то взбодрить своих игроков. Вышли Педро и Ерохин, который часто спасает "Зенит" в концовках, но в этот раз даже его магия не спасла.

Более того, уже в компенсированное время хозяева снова забили. Но и этот гол отменили из-за игры рукой. На этот раз — у Нино. Тотальное невезение.

1:2 — "Зенит" неожиданно уступил "Акрону" и может уйти на зимний перерыв не в статусе лидера. "Краснодар" вернется на первое место, если добьется положительного исхода в игре с Локомотивом».

Артем Дзюба Нападающий «Акрона» Всё, я добился всего! (Смеётся.) Сегодня я — самый счастливый человек на свете. Счастье — в правде. Гол получился классным, передача великолепная.

Фактор Дзюбы

Автор издания «Советский спорт» Андрей Тупиков рассказал о самых интересных моментах матча в Санкт-Петербурге, отметив игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который забил гол в своем стиле.

«Перед матчем между "Зенитом" и "Акроном" в последнем туре РПЛ перед длительной зимней паузой было сразу две большие интриги. Во-первых, разогнался не на шутку "Спартак", который часом ранее разнёс очередного соперника и приблизился очень быстро к лидерам. А во-вторых, против своей бывшей команды в составе тольяттинского клуба вышел Артём Дзюба.

Дзюба и стал тем самым гвоздём программы, которому было суждено сделать в этой игре главное касание, а точнее, результативный традиционный тычок головой. Но до этого в матче произошло много событий. Уже в дебюте гости показали, что им плевать на имена и регалии, а также на статусность соперника.

Новички РПЛ уже давно себя ощущают в турнире сильнейших как рыбы в воде. Поэтому мячу Лончара на 10-й минуте не стоило удивляться. Мало того, неразбериха в зенитовской обороне, которая проглядывается уже не в первой игре, становится фишкой петербургского клуба. Черногорец просто воспользовался колоссальной дырой в защите и без промедления шмальнул по мячу. И был прав.

"Зенит" на правах чемпиона, фаворита и вообще самого сильного клуба в стране устроил массированный штурм, который увенчался успехом ровно через те же самые 10 минут. Мостовой воспользовался прекрасным прострелом с фланга и, будто хоккеист клюшкой, замкнул в пустые ворота. Казалось, что теперь-то выскочкам из Тольятти нужно будет сочувствовать.

Однако фактор Дзюбы никто отменить не мог. На 40-й минуте большой Артём в классическом стиле, после навеса в штрафную Латышонка вогнал мяч в сетку головой. Это был первый гол для Дзюбы в ворота бывшего клуба с 2022 года. Праздновать это событие он не стал, что было вполне объяснимо. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей.

И вновь были ощущения, что уж во втором тайме "Акрону" несдобровать. Однако чего только ни пытался делать петербургский клуб, мяч упорно не шёл в ворота. Более того, даже если снаряд и влетал, то его отменял судья. На 55-й минуте тольяттинцы ещё и лишились важного полузащитника Кирилла Данилина, который был удалён за вторую жёлтую карточку. Ну тут уж сам бог велел сине-бело-голубым, да ещё и на своём поле просто размазать по полю подопечных Заурбека Тедеева. Для усиления и без того мощной атаки на поле появились Александр Соболев и Лусиано Гонду. Получался противовес двух бывших красно-белых, судьба которых отчасти была чем-то похожа. Но у Саши вновь ничего не получалось.

«Зенит» t.me/fczenit

Под занавес поединка на поле появилась палочка-выручалочка "Зенита" Александр Ерохин. Теперь уж линия нападения питерцев стала и вовсе угрожающей. Но как часто бывает в таких случаях, скромный клуб будто одолевает бес. Ничего не шло в ворота. Зенитовцы как только не били и что только не делали.

Тот же Ерохин уже в добавленное время буквально в упор расстреливал голкипера Александра Васютина, но и здесь счастье было на стороне гостей. Более того, когда уже кончилось и добавленное время, подопечные Семака вновь забили, и второй мяч тоже был отменён. Проклятая рука Нино… Это была настоящая сенсация! "Акрон" обыграл чемпиона в Санкт-Петербурге, да ещё и победный мяч забил Дзюба. Жизнь — лучший драматург!».

Стефан Лончар Хавбек «Акрона» Было нелегко. Большая честь играть с «Зенитом» у них дома. Не могу конкретно сформулировать, на что мы надеялись перед матчем. Мы надеялись хотя бы на ничью. Удаление на 55-й минуте дало нам стимул, чтобы бороться дальше. Целую неделю тренер нас бодрил и говорил: «Вы сможете победить». Он в нас верил — это дало свои результаты.

Толку от Соболева было мало...

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о том, что изменил главный тренер «Зенита» Сергей Семак после 1-го тайма. Наставник команды сделал все возможное, чтобы сравнять счет.

«Отставание в счете по итогам первого тайма сподвигло Семака на перестановки: вместо Родригао, который провел не лучший первый тайм, вышел Лусиано, с целью насытить атаку, а вместо Клаудиньо на поле появился Ильзат Ахметов. В пару к Нино в оборону опустился Вильмар Барриос.

С 55-й минуты "Акрон" остался вдесятером — Кирилл Данилин очень грубо сыграл против Мантуана, за что заслуженно получил желтую карточку, которая стала для него второй.

Свои полчаса с небольшим в этом матче получил Александр Соболев. Причем нападающий "Зенита" вышел не вместо Кассьерры, а вместо Вендела — игроков атаки стало еще больше. Счет обязывал.

«Акрон» t.me/fcakron

Однако, толку от Соболева было мало. Один из первых моментов у него был спустя пару минут после выхода на поле — при розыгрыше углового Александр пробил по воротам, но его удар был заблокирован. Через три минуты у него был еще один шанс забить: Мостовой фактически выходил один на один с Васютиным, но не стал жадничать и отдал на Соболева, который мог поражать пустые ворота. Александр не сумел дотянуться до мяча — передача была слишком сильной.

Но вскоре "Зенит" забил, усилиями другого форварда — Кассьерры. И все бы ничего, но на VAR выявили игру рукой у Мостового и отменили взятие ворот.

Тем временем Дзюба покинул поле на 72-й минуте. Уходя к скамейке, Артем поаплодировал трибунам. Он может быть доволен игрой: забил бывшим, помог своей нынешней команде... Гол голом, но по статистике — не самый яркий матч в исполнении Артема: всего один удар в створ, 42% точных передач, 13 потерь владения, ни одной выигранной позиционной борьбы и 2/5 выигранных "воздуха", что тоже мало для форварда такого плана, как Дзюба. Но главное — результат, и к нему Артем оказался причастен.

В самом конце матча "Зенит" забил усилиями Лусиано, но снова не повезло — Москалев отменил гол, зафиксировав игру рукой у Нино.

"Зенит" потерпел второе поражение подряд. Еще и в матчах с не самыми сильными соперниками: "Крыльями Советов" и "Акроном". "Краснодар" получает шанс уйти на зимний перерыв лидером чемпионата — для этого ему завтра надо будет не проиграть Локомотиву».

«Зенит» потерял цельность

Автор блога на sports.ru Илья Васильев считает, что «Зениту» необходима большая пауза, чтобы перезагрузиться. По мнению журналиста, «сине-бело-голубые» больше не голодны.

«Эта команда пресытилась. Летняя закупка, на которую так надеялись, глобально облик команды не изменила.

Дефицит здравой самооценки, отсутствие живых эмоций и ярости от неудачного периода — так себе коктейль. Но суперзвезды "Зенита" взрываются, только когда угроза потери лидерства становится пугающе сильной. Видимо, только это чувство утраты — единственное действенное топливо этой команды.

"Зенит" потерял цельность, перестал быть единым доминирующим механизмом. Слишком много несостыковок: ошибки Семака, проблемы на стандартах у чужих ворот, невстроенные звезды. "Зенит" справедливо перестали бояться, поэтому перерыв настал для него очень вовремя.

Ликование «Акрона» t.me/fcakron

Зимой у "Зенита" появится время на перезагрузку и поиск мотивации для всех лидеров. Если этого не произойдет, гегемония может прерваться: команда Семака уже в очень шатком положении».

Глаза не горят

Автор блога на bobsoccer.ru Алексей Андрианов подвел итоги матча «Зенит» — «Акрон». Журналист признал, что результат получил справедливым.

«Буду краток: счёт по игре, результат всегда справедлив. Примем 3:5 в домашних матчах с "Крыльями Советов" и "Акроном" и будем двигаться дальше. Кто хочет, может запастись пеплом. Кто может, поддержите команду. Декабрь традиционно трудно даётся "Зениту". Всё равно всё решится весной.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Да, на текущий момент "Зенит" не на авансцене, а "в каморке, что за актовым залом" (пообщался с Сергеем Чиграковым после игры). Кто виноват? Коллективная ответственность. Что делать? Работать. Чем "Зенит" и займётся в зимнее межсезонье. Пока констатируем факт: второй тайм сегодняшней встречи (вновь в большинстве) получился ещё хуже, чем первый. Команда на ободах. Глаза не горят. Но и это поправимо.

Матч-менеджмент Сергея Богдановича? Идеи понятны: сверхвысокая линия обороны, Ахметов на месте Клаудиньо, широкие позиции Мостового и Мантуана, и гренадеры-адресаты. Кстати, сработало — забили два, но оба не засчитали.

Календарь и таблица РПЛ

Дзюбе респект. Как забил — отскочил от Родригао, выпрыгнул с отклонением, ударил в противоход. И не стал праздновать. Что хорошо, то хорошо.

Ну а "Зенит"... Жизнь не заканчивается. Может, так даже интереснее. Будем с командой. И в горе, и в радости».