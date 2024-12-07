Ход матча
90+12'
90+12' Гонду получил желтую карточку за грубый фол против Витора.
90+11' Нет гола! У Нино все-таки зафиксирована игра рукой!
90+10' Затягивается пауза. Арбитр пошел смотреть VAR! Будет ли засчитан гол?
90+8' Забивает Зенит, но гол Гонду отменен из-за игры рукой Нино!
90+6' Держится Акрон. Всей командой Зенит расположился на чужой половине поля, пытаясь набрать хотя бы одно очко сегодня.
90+5' Фернандес получил желтую карточку за затяжку времени.
90+4' Лончару не хватило сил пробежать через пол поля, а так был бы выход один на один. Педро догнал соперника и после рикошета бразильца мяч ушел в аут.
90+2' Момент! Гонду скинул мяч во вратарскую на Ерохина, а Александр коленом пробил прямо по позиции Васютина!
90' Семь минут добавлено ко второму тайму.
87' Бардыбахин получил желтую карточку за фол на Сантосе.
86' Двойная замена у Акрона. Витор и Бардыбахин вышли на концовку вместо Кузьмина и Пестрякова.
84' Педро пробил из штрафной в левый угол, но не смог направить мяч в створ. От ворот.
82' Двойная замена у Зенита. Педро и Ерохин вышли вместо Мостового и Глушенкова.
79' Гонду принял передачу от Соболева и прострелил вдоль ворот с правого края штрафной, попав в гущу игроков.
77' Мантуан отметился дальним ударом по воротам и вновь мяч летит мимо створа.
74' Кассьерра нанес удар из центра штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Васютину.
73' Замена у Акроны. Вместо Дзюбы на поле выходит Грибов.
72'
71' Так, будет проверка VAR! Дело в том, что во время голевой атаки Зенита Мостовой мог подыграть себе рукой!
70' Кассьерра сравнивает счет?! Мантуан с правого края штрафной навесил в центр, Касьерра выпрыгнул выше всех и головой пробил в правый угол!
67' Мостовой слева в штрафной прострелил на дальнюю штангу, где Соболеву не хватило метра, чтобы замкнуть.
66' Замена у Акрона. Москвичев вышел вместо Хубулова.
64' И здесь не забивает Зенит! После углового мяч отскочил на левый край вратарской. Соболев пробил практически в пустой угол, но попал в Эсковаля!
63' Ахметов опасно пробил после розыгрыша штрафного. Мяч с рикошетом от защитника пролетел рядом с дальней стойкой!
62' Бокоев получил желтую карточку за удар по ноге Гонду.
62' Замена у Зенита. Соболев вышел со скамейки вместо Вендела.
60' Со стандарта подает Мантуан в штрафную Акрона. Бокоев выбил на Глушенкова, а тот пробил выше цели.
57' Лусиано и Бокоев столкнулись головами, после чего обоим игрокам потребовалась помощь медицинской бригады. Пауза в игре.
55'
54' Бокоев выбил мяч из своей штрафной после подачи Глушенкова с правого углового флага.
53' Два подряд удара по воротам Акрона. Сначала выстрел Нино был заблокирован защитником. Ахметов добивал из-за штрафной, но мяч пролетел выше цели.
51' Зенит заработал угловой после удара Гонду в ближний угол. Дуглас навесил слева в штрафную, но до удара дело так и не дошло. Отбились тольяттинцы.
49' Вендел и Данилин повздорили на поле, в результате чего оба игрока получили по желтой карточке.
48' На ближнюю штангу навесил Глушенков с правого корнера, но там никого кроме защитников Акрона не оказалось.
47' Глушенков опасно прострелил вдоль ворот слева, но никто из партнеров не смог пробить по воротам!
46' Зенит разыграл мяч с центра поля. Начинаем второй тайм!
Двойная замена в перерыве у Зенита. Гонду и Ахметов вышли вместо Родригао и Клаудиньо.
45+3'
45+2' Лончар получил желтую карточку за подкат на Мантуане.
45' Две минуты добавлены к первому тайму.
44' Нет гола! Глушенков протащил мяч до лицевой слева и прострелил во вратарскую. Кассьерра пробил в ближний угол, но Васютин отбил грудью. Матео пытался добить, но на пути мяча встал Бокоев!
42' Вендел пробил в касание после прострела Мантуана. Васютин накрывает.
40'
37' После углового у ворот Зенита Пестряков пробил вторым темпом из-за штрафной, но мяч улетел в сторону трибун.
34' Так, тут видимо у Дзюбы какие-то проблемы со спиной. Форвард Акрона ушел за пределы поля.
33' Глушенков подавал в штрафную с правого корнера, но мяч был отражен защитой Акрона.
32' Вендел из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, но Васютин выручил!
31' Мантуан с левого корнера вешает на ближнюю штангу, но там Кассьерру успешно накрыли защитники Акрона.
29' Дзюба цеплялся за мяч в чужой штрафной после фланговой подачи и заработал угловой для Акрона.
27' Родригао затылком подправлял мяч после подачи с углового, но снаряд пролетел чуть выше!
25' Пестряков надежно сыграл на фланге, не дав Дугласу развить атаку.
23' Глушенков пробил в ближний угол с левой части штрафной, попав в сетку с внешней стороны.
21'
18' Мостовой пробивает по воротам со смещением вдоль штрафной слева, но попадает мячом прямо в соперника.
16' Мостовой слева сделал пас на дугу штрафной. Мостовой покатил на Вендела, а бразилец пробил по позиции Васютина.
15' Хубулов не смог пробить в касание из-за штрафной. Мяч от Родригао в итоге прилетел к Латышонку.
14' Мантуан навесил в штрафную с левого корнера, но защитники Акрона легко справились с этой подачей.
12' Кассьерра не смог дотянуться до мяча на дальней штанги после подачи Мантуана с правого фланга.
10'
8' В руку Мантуану попадает мяч в своей штрафной, но арбитр дает играть дальше.
6' Пестряков выполнил неточную подачу в штрафную с правого фланга, мяч ушел за лицевую. От ворот.
4' Зенит заработал штрафной. Далеко было до ворот, но Глушенков решил нанести прямо удар по воротам и не попал в створ.
2' Нино пробил через себя после подачи с корнера, но мяч пролетел выше перекладины!
1' Глушенков простреливает с правого края штрафной на ближнюю штангу, Мостовой готов был пробивать, но защитник успел выбить на угловой.
1' Матч стартовал! Акрон разыграл мяч с центра поля.
До матча
Стартовые составы
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра
«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Пестряков
«Зенит»
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 17-ти матчах. На счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 36:10.
В крайнем туре «Зенит» потерпел второе поражение в сезоне, неожиданно уступив дома «Крыльям Советов» со счетом 1:3. До этого действующие чемпионы России не проигрывали в РПЛ в 6-ти матчах подряд, одержав при этом пять побед.
Команда Семака также продолжает борьбу и в Кубке России. «Зенит» одержал победы в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ с «Ахматом» (3:0 дома и 2:1 в гостях) и пробился в следующую стадию, где встретится с «Ростовом».
«Акрон»
«Акрон» идет на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам 17-ти туров. Команда из Тольятти одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:33.
В прошлом туре «Акрон» играл против «Оренбурга» в Самаре. Исход матча решил единственный гол Лончара во втором тайме — победа 1:0. До этого «Акрон» потерпел два крупных поражения подряд, не сумев забить «Рубину» (0:3) и «Спартаку» (0:4).
На прошлой неделе команда под руководством Заура Тедеева также играла в Кубке России против «Шинника» в гостях в матче 1/4 финала Пути регионов. «Акрон» прошел дальше благодаря быстрому автоголу игрока ярославской команды — 1:0.
Личные встречи
Матч первого круга РПЛ завершился крупной победой «Зенита» со счетом 5:0. Команды также дважды встречались между собой на групповой стадии Кубка России. «Акрон» обыграл «Зенит» в серии пенальти в Самаре (1:1 основное время), а в Санкт-Петербурге действующий обладатель трофея разгромил соперника со счетом 5:1.
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