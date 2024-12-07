«Зенит» проиграл на своем поле «Акрону» в матче 18-го тура РПЛ — 1:2. Данилин и Мостовой оформили по одному мячу в первой половине тайма, Дзюба забил победный за пять минут до перерыва. С 56-й минуты «Акрон» играл в меньшинстве после удаления Данилина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Акрон 1:2 Голы: 0:1 Стефан Лонча (10'), 1:1 Андрей Мостовой (21'), 1:2 Артём Дзюба (40'), : (70'), : (90+9') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Кирилл Данилин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба

Ход матча

90+12' Матч окончен! Сенсационная победа Акрона — 2:1! Зенит терпит второе подряд поражение в рамках РПЛ. Вслед за неудачей в матче с Крыльями Советов петербуржцы уступают еще и Акрону. На этом все, пока!

90+12' Гонду получил желтую карточку за грубый фол против Витора.

90+11' Нет гола! У Нино все-таки зафиксирована игра рукой!

90+10' Затягивается пауза. Арбитр пошел смотреть VAR! Будет ли засчитан гол?

90+8' Забивает Зенит, но гол Гонду отменен из-за игры рукой Нино!

90+6' Держится Акрон. Всей командой Зенит расположился на чужой половине поля, пытаясь набрать хотя бы одно очко сегодня.

90+5' Фернандес получил желтую карточку за затяжку времени.

90+4' Лончару не хватило сил пробежать через пол поля, а так был бы выход один на один. Педро догнал соперника и после рикошета бразильца мяч ушел в аут.

90+2' Момент! Гонду скинул мяч во вратарскую на Ерохина, а Александр коленом пробил прямо по позиции Васютина!

90' Семь минут добавлено ко второму тайму.

87' Бардыбахин получил желтую карточку за фол на Сантосе.

86' Двойная замена у Акрона. Витор и Бардыбахин вышли на концовку вместо Кузьмина и Пестрякова.

84' Педро пробил из штрафной в левый угол, но не смог направить мяч в створ. От ворот.

82' Двойная замена у Зенита. Педро и Ерохин вышли вместо Мостового и Глушенкова.

79' Гонду принял передачу от Соболева и прострелил вдоль ворот с правого края штрафной, попав в гущу игроков.

77' Мантуан отметился дальним ударом по воротам и вновь мяч летит мимо створа.

74' Кассьерра нанес удар из центра штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Васютину.

73' Замена у Акроны. Вместо Дзюбы на поле выходит Грибов.

72' Гол отменен! После проверки VAR арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Мостового!

71' Так, будет проверка VAR! Дело в том, что во время голевой атаки Зенита Мостовой мог подыграть себе рукой!

70' Кассьерра сравнивает счет?! Мантуан с правого края штрафной навесил в центр, Касьерра выпрыгнул выше всех и головой пробил в правый угол!

67' Мостовой слева в штрафной прострелил на дальнюю штангу, где Соболеву не хватило метра, чтобы замкнуть.

66' Замена у Акрона. Москвичев вышел вместо Хубулова.

64' И здесь не забивает Зенит! После углового мяч отскочил на левый край вратарской. Соболев пробил практически в пустой угол, но попал в Эсковаля!

63' Ахметов опасно пробил после розыгрыша штрафного. Мяч с рикошетом от защитника пролетел рядом с дальней стойкой!

62' Бокоев получил желтую карточку за удар по ноге Гонду.

62' Замена у Зенита. Соболев вышел со скамейки вместо Вендела.

60' Со стандарта подает Мантуан в штрафную Акрона. Бокоев выбил на Глушенкова, а тот пробил выше цели.

57' Лусиано и Бокоев столкнулись головами, после чего обоим игрокам потребовалась помощь медицинской бригады. Пауза в игре.

55' Удаление у Акрона! Данилин получил вторую желтую карточку за фол против Мантуана и досрочно покинул поле!

54' Бокоев выбил мяч из своей штрафной после подачи Глушенкова с правого углового флага.

53' Два подряд удара по воротам Акрона. Сначала выстрел Нино был заблокирован защитником. Ахметов добивал из-за штрафной, но мяч пролетел выше цели.

51' Зенит заработал угловой после удара Гонду в ближний угол. Дуглас навесил слева в штрафную, но до удара дело так и не дошло. Отбились тольяттинцы.

49' Вендел и Данилин повздорили на поле, в результате чего оба игрока получили по желтой карточке.

48' На ближнюю штангу навесил Глушенков с правого корнера, но там никого кроме защитников Акрона не оказалось.

47' Глушенков опасно прострелил вдоль ворот слева, но никто из партнеров не смог пробить по воротам!

46' Зенит разыграл мяч с центра поля. Начинаем второй тайм!

Двойная замена в перерыве у Зенита. Гонду и Ахметов вышли вместо Родригао и Клаудиньо.

45+3' Арбитр отправляет игроков на перерыв при счете 2:1 в пользу Акрона! Лончар открыл счет на 10-й минуте, Мостовой сравнял на 21-й, а на 40-й минуте Дзюба забил своей бывшей команде. Продолжим после перерыва!

45+2' Лончар получил желтую карточку за подкат на Мантуане.

45' Две минуты добавлены к первому тайму.

44' Нет гола! Глушенков протащил мяч до лицевой слева и прострелил во вратарскую. Кассьерра пробил в ближний угол, но Васютин отбил грудью. Матео пытался добить, но на пути мяча встал Бокоев!

42' Вендел пробил в касание после прострела Мантуана. Васютин накрывает.

40' ГООЛ!!! 1:2! Дзюба забивает в ворота Зенита! Фернандес слева подал в штрафную, Родригао вообще не опекал Дзюбу и Артем в прыжке пробил головой в левый угол!

37' После углового у ворот Зенита Пестряков пробил вторым темпом из-за штрафной, но мяч улетел в сторону трибун.

34' Так, тут видимо у Дзюбы какие-то проблемы со спиной. Форвард Акрона ушел за пределы поля.

33' Глушенков подавал в штрафную с правого корнера, но мяч был отражен защитой Акрона.

32' Вендел из-за пределов штрафной пробил в ближний угол, но Васютин выручил!

31' Мантуан с левого корнера вешает на ближнюю штангу, но там Кассьерру успешно накрыли защитники Акрона.

29' Дзюба цеплялся за мяч в чужой штрафной после фланговой подачи и заработал угловой для Акрона.

27' Родригао затылком подправлял мяч после подачи с углового, но снаряд пролетел чуть выше!

25' Пестряков надежно сыграл на фланге, не дав Дугласу развить атаку.

23' Глушенков пробил в ближний угол с левой части штрафной, попав в сетку с внешней стороны.

21' ГООЛ!!! 1:1! Мостовой сравнивает счет! Мантуан на скорости вошел в штрафную справа и прострелил на дальнюю штангу, откуда Мостовой в касание переправил мяч в противоположный угол!

18' Мостовой пробивает по воротам со смещением вдоль штрафной слева, но попадает мячом прямо в соперника.

16' Мостовой слева сделал пас на дугу штрафной. Мостовой покатил на Вендела, а бразилец пробил по позиции Васютина.

15' Хубулов не смог пробить в касание из-за штрафной. Мяч от Родригао в итоге прилетел к Латышонку.

14' Мантуан навесил в штрафную с левого корнера, но защитники Акрона легко справились с этой подачей.

12' Кассьерра не смог дотянуться до мяча на дальней штанги после подачи Мантуана с правого фланга.

10' ГООЛ!!! 0:1! Лончар выводит Акрон вперед! Данили слева подал вдоль ворот, Нино пытался вынести мяч, но получилось неудачно. Лончар набежал и пробил точно в ближний угол!

8' В руку Мантуану попадает мяч в своей штрафной, но арбитр дает играть дальше.

6' Пестряков выполнил неточную подачу в штрафную с правого фланга, мяч ушел за лицевую. От ворот.

4' Зенит заработал штрафной. Далеко было до ворот, но Глушенков решил нанести прямо удар по воротам и не попал в створ.

2' Нино пробил через себя после подачи с корнера, но мяч пролетел выше перекладины!

1' Глушенков простреливает с правого края штрафной на ближнюю штангу, Мостовой готов был пробивать, но защитник успел выбить на угловой.

1' Матч стартовал! Акрон разыграл мяч с центра поля.

До матча

Стартовые составы

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Пестряков

«Зенит»

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 17-ти матчах. На счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 36:10.

В крайнем туре «Зенит» потерпел второе поражение в сезоне, неожиданно уступив дома «Крыльям Советов» со счетом 1:3. До этого действующие чемпионы России не проигрывали в РПЛ в 6-ти матчах подряд, одержав при этом пять побед.

Команда Семака также продолжает борьбу и в Кубке России. «Зенит» одержал победы в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ с «Ахматом» (3:0 дома и 2:1 в гостях) и пробился в следующую стадию, где встретится с «Ростовом».

«Акрон»

«Акрон» идет на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам 17-ти туров. Команда из Тольятти одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:33.

В прошлом туре «Акрон» играл против «Оренбурга» в Самаре. Исход матча решил единственный гол Лончара во втором тайме — победа 1:0. До этого «Акрон» потерпел два крупных поражения подряд, не сумев забить «Рубину» (0:3) и «Спартаку» (0:4).

На прошлой неделе команда под руководством Заура Тедеева также играла в Кубке России против «Шинника» в гостях в матче 1/4 финала Пути регионов. «Акрон» прошел дальше благодаря быстрому автоголу игрока ярославской команды — 1:0.

Личные встречи

Матч первого круга РПЛ завершился крупной победой «Зенита» со счетом 5:0. Команды также дважды встречались между собой на групповой стадии Кубка России. «Акрон» обыграл «Зенит» в серии пенальти в Самаре (1:1 основное время), а в Санкт-Петербурге действующий обладатель трофея разгромил соперника со счетом 5:1.

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