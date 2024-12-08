«Краснодар» — первый! Команда Мусаева не выиграла у «Локо», но ушла на перерыв лидером

В матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» поделили очки. Команды Мурада Мусаева и Михаила Галактионова не смогли забить в ворота друг друга.

Неудовлетворительные результаты команд

Автор «Футбол на Куличках» Сергей Зариков рассказал, с каким грузом команды подходили к игре. Журналист отметил неудачи команд в последних встречах.

«Не так давно "Краснодар" утратил преимущество и был потеснён с первой строчки РПЛ. Однако уже в этом туре "быки" могут воспользоваться осечкой "Зенита" и вернуть себе лидерство. После серии из 11 побед подряд у южан начался спад — две ничьи с "Рубином" (1:1) и "Химками" (2:2) и разгромное поражение от "Спартака" (0:3). В первый раз в сезоне три мяча пропустил вратарь команды — Станислав Агкацев, который до этого матча отлично заменял ушедшего в "ПСЖ" Сафонова.

После игры за сборную ушёл в тень Джон Кордоба, в последний раз забивавший в ворота "Оренбурга". В той же встрече последний раз голевым действием отметился Эдуард Сперцян, после чего у лидера краснодарцев также последовал спад. Вероятно, долгие перелёты до Краснодара из своих национальных команд оказывают на футболистов негативное влияние.

"Локомотив" во второй раз не смог обыграть "Химки" (1:3). Михаил Галактионов использовал ротацию состава, но результата это не принесло: "железнодорожники" 34 раза пробили по воротам и лишь 9 из них пришлись в створ, а безголевая серия Дмитрия Воробьёва растянулась до 7 игр. Центральные защитники Монтес и Ньямси не всегда отличаются надёжностью, особенно против тех команд, которые не так часто используют длинные забросы, а пара опорников Баринов и Карпукас больше не страхуют, как в первой половине сезона.

Алексей Батраков вышел на 1-е место в РПЛ по передачам под удар, но это не помогло команде победить "Химки". Полузащитник "красно-зелёных" не отличался результативными действиями уже 2 игры подряд. Последний раз, когда у Батракова была подобная серия в этом сезоне, он забил гол в третьем матче в ворота "Зенита", сравняв счёт и принеся своей команде ничью. Вряд ли Галактионов будет экспериментировать с составом и скорее всего вернётся к прежним настройкам. В списке травмированных — защитник Лукас Фассон.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Последний матч между этими командами завершился разгромом "Локомотива" на его же поле (0:3). Клубы уже успели сыграть между собой 32 игры: по количеству побед "красно-зелёные" (14) опережают "быков" (11). Также 7 раз встреча заканчивалась вничью. "Краснодар" дома не проигрывал "Локомотиву" уже 9 матчей подряд, одержав 7 побед и 2 раза сыграв вничью».

Галактионов поменял полсостава

Автор Sportbox Денис Петров оценил составы команд и сделал акцент на том, что у «Локомотива» был очень обновленный состав, если сравнивать с прошлой игрой.

«Встреча в Краснодаре, закрывавшая первую часть сезона, должна была определить, кто уйдет на зимний перерыв на первом месте в таблице. После второй подряд осечки "Зенита" у команды Мурада Мусаева был прекрасный шанс вернуть себе лидерство. Для этого хозяевам достаточно было даже ничьей, так как по дополнительным показателям "быки" при равенстве очков опережали действующего чемпиона.

Главные тренеры по-разному отреагировали на поражения в предыдущем туре. Если Мусаев не стал вносить изменения в стартовый состав после разгрома от "Спартака" (0:3), то Михаил Галактионов сделал сразу пять перестановок по сравнению с игрой с "Химками" (1:3). В центре обороны Ньямси заменил Морозов, Карпукас вышел вместо Сарвели, Самошников — вместо Севикяна, а на острие нападения в этот раз действовал не Воробьев, а Сулейманов. Самой неожиданной оказалась замена основного вратаря: впервые в текущем чемпионате в запасе остался Лантратов, а его место в рамке занял Митрюшкин.

Обе команды к воскресной игре подошли с не лучшим настроением. "Локо" потерпел чувствительные поражения от "Спартака" и "Химок", пропустив в двух матчах восемь голов. "Краснодар" после 11-матчевой серии побед в РПЛ в трех турах набрал лишь два очка. Настрой у соперников перед каникулами был максимально боевой, что не лучшим образом отразилось на качестве игры. По своему характеру матч напоминал встречу на том же стадионе неделю назад, когда "Краснодар" и "Спартак" устроили настоящую рубку с обилием фолов и желтых карточек.

В этот раз жестких стыков также было в избытке. Главному арбитру Василию Казарцеву постоянно приходилось останавливать игру свистками, а медицинские бригады обеих команд были обеспечены работой. В итоге первый тайм длился 51 минуту, но за это время соперники сумели придумать минимум моментов. "Краснодар" больше владел мячом, но реальных угроз воротам Митрюшкина почти не создавал. До перерыва хозяева сумели лишь раз попасть в створ.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

"Локомотив" справлялся с напором "быков" и пытался убегать в контратаки. Получалось это также не слишком удачно. Самый опасный момент гости смогли создать перед свистком на перерыв, когда Батраков едва не закинул мяч за спину Агкацеву. Нули на табло в полной мере отражали картину первого тайма, в котором по ногам друг друга игроки били заметно чаще, чем по воротам».

Михаил Галактионов Главный тренер московского «Локомотива» Достаточно осторожная игра была. И мы не хотели раскрываться, и соперник. Можно было наблюдать осторожную игру с большим количеством единоборств. Мы понимали сильные качества «Краснодара», команда хорошо прессингует. Нашей задачей было отрезать большое количество прессингующих игроков, которые пытались спровоцировать нас на ошибку. На выпады «Краснодара» мы отвечали какими‑то своими моментами. Сверхэмоциональная игра. На стадионе была потрясающая атмосфера, прекрасные болельщики, которые сделали сегодня аншлаг. Это счастье — играть такие большие матчи.

Много борьбы, стыков и эмоций

Автор «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов, рассказывая о втором тайме, отметил, что в игре было множество борьбы, фолов и противостояний.

«После перерыва рисунок игры почти не изменился — снова огромное количество борьбы, стыков и мелких фолов, но вот до по-настоящему опасных моментов доходило ну уж слишком редко. Хотя наметилась интересная тенденция — "Краснодар" постепенно ослаблял хватку (в середине второго тайма Мусаев даже заменил Сперцяна), а "Локомотив", наоборот, потихоньку набирал обороты. Главным героем оставался Батраков, который в режиме цейтнота успевал выдавать крутые обостряющие передачи на ход партнерам. Правда, пространством те пользовались не лучшим образом. Ну и стандарты — после очередной подачи 83-го номера Баринов опасно пробивал головой, пришлось спасать Агкацеву.

Но в концовке "Краснодар" все же вернул нити игры в свои руки. А конкретно — начал бомбить штрафную Митрюшкина подачами. Сначала Диего Коста заставил вратаря "Локомотива" спасать. Затем Кордоба отправил мяч в сетку, но боковой судья зафиксировал офсайд. А через пару минут показалось, что хозяева наконец добились своего — мяч после прострела Оласы попал в руку Ненахову, и судья Казарцев побежал к монитору смотреть повтор. Но пенальти не назначил — оказалось, что за несколько секунд до эпизода с рукой Черников сфолил на Воробьеве. Снова победила борьба, а не футбол.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

И, пожалуй, этот эпизод идеально описал все, что происходило на поле в предыдущие 90 минут. Много, чересчур много контактных схваток и эмоций, так мало зрелищного футбола. У Самошникова и Мозеса были хорошие моменты, чтобы убрать с табло хотя бы один ноль, но их удары заблокировали. Закончилось все удалением психанувшего после решений арбитра Мусаева».

Судьи сорвали праздник «быков»

Автор «Советского спорта» Денис Бабин рассказал о концовке встречи, в которой «Краснодар» смог забить, однако арбитры его не засчитали.

«В середине тайма Мурад Мусаев неожиданно заменил лидера команды Эдуарда Сперцяна, вместо него на поле появился Никита Кривцов. А у "Локомотива" пошли вынужденные замены. Из-за повреждений Михаилу Галактионову пришлось убирать с поля Тимура Сулейманова и Сесара Монтеса.

Ближе к концу основного времени Диего Коста классно пробил головой с подачи Оласы, Митрюшкин справился с ударом. А в следующем эпизоде Кордоба протолкнул-таки мяч в сетку, но гол не был засчитан. Судя по всему, у Олусегуна усмотрели офсайд судьи.

А потом арбитры и пенальти могли поставить в ворота "Локомотива", Ненахов явно сыграл рукой в собственной штрафной. Главный арбитр Василий Казарцев пошёл смотреть VAR и зафиксировал нарушение правил со стороны Черникова ещё до момента с Ненаховым. Краснодарское невезение.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Из-за своих эмоций Мурад Мусаев договорился до красной карточки. В общем, концовка получилась безумной. Хозяева всё-таки не додавили "Локо". Матч завершился нулевой ничьей. Вместе с ним завершился и 2024 год в РПЛ».

Артур Оленин Тренер «Краснодара» Хорошая, напряженная игра, большое количество единоборств. Как такового содержательного футбола, в который мы любим играть, не получилось. Давление оказывала как одна команда, так и другая. На мой взгляд, у нас было больше моментов, чтобы забить гол, но не получилось, поэтому такой результат.

«Локомотив» показывал зубы

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов оценил игру «Локомотива» в этой игре. «Железнодорожники» огрызались и также имели моменты моменты для взятия ворот. Отдельно журналист отметил «стандарты» команды Михаила Галактионова.

«В начале второго тайма команда Галактионова показала зубы. Красивые, но страшные — для "быков". Ещё один розыгрыш углового завершился голевым моментом. После подачи Агкацев ошибся на выходе и едва не "привёз" пенальти в свои ворота, заехав рукой по лицу сопернику. Повезло голкиперу сборной России не только с судейским решением, но и с тем, что ему не забили в пустые ворота. Опять Сильянов был первым на мяче.

Каждый стандарт "Локомотива" заставлял болельщика "Краснодара" хвататься за сердце. Вскоре Батраков в "черниковском" подкате вырвал мяч у самого Черникова и разогнал опаснейший контрвыпад пасом на Пиняева.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Вингер запорол атаку парой неудачных, жёстких обработок, и железнодорожники заработали лишь угловой. Однако после очередной классной подачи Батракова здорово сыграл на опережение и пробил головой Баринов. Тут краснодарцев спас сейв Агкацева».

Игроки вышли скорее бороться, а не играть в футбол

Автор Rusfootball Дмитрий Карпов также отметил множество единоборств в этой игре. Никакая из команд точно не хотела уступать.

«При взгляде на стадион в Краснодаре ощущения, что через 3 недели наступит Новый год, не возникало. 10-градусов тепла, зеленый ровный газон, аншлаг на трибунах — настоящий футбольный праздник.

Главная характеристика первого тайма — интенсивная борьба. За 45 минут игроки обеих команд 15 раз нарушили правила и вынудили главного арбитра Василия Казарцева показать 4 желтые карточки: Ленини и Петров у "Краснодара", Морозов и Баринов — у "Локо". Символом этой игры стал Диего Коста с перевязанной головой.

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Предсказуемо больше мячом владели футболисты "Краснодара", поэтому моментов естественно больше было у хозяев. Однако из 11 попыток лишь однажды мяч был направлен в створ ворот Митрюшкина.

"Локомотив" отвечал быстрыми атаками. Их самый опасный момент случился в компенсированное время, когда Батраков пытался перевести мяч за спину голкиперу, но Агкацев был начеку.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

Первый тайм завершился с нулями на табло, но назвать игру скучной совершенно точно нельзя. Как минимум, не забудется подкат головой в исполнении Морозова».

«Краснодар» не сумел явно оторваться от «Зенита»

Автор Soccer.ru Вадим Багров рассказал об итогах данного противостояния и о том, как они повлияли на расклад сил в турнирной таблице.

«Краснодар не сумел завоевать победу, хотя догнал по очкам команду Семака. До этого 'Зенит' проиграл 'Акрону' и 'Крыльям Советов', но команда Мусаева не сумела воспользоваться всеми щедрыми подарками чемпионов. Эмоций точно хватало, мастерство на месте, а вот резкости мало. Подкаты Батракова — хорошие символы, что 'горожанам' не хватило свежести. Они точно были ближе к победе, чем 'Локомотив', но дома надо играть именно и только таким образом.

Календарь и таблица РПЛ

В добавленное время сдали нервы у тренера Мусаева. Наставник 'Краснодара' долго терпел, но договорился до красной карточки. Матч получился живым, однако не хватило конкретики. Были опасные удары мимо ворот, комбинации и подходы. Но поскольку не увидели разницу в физической готовности, то в итоге защитники и форварды оказывались слишком близко друг другу. Не хватало времени для замаха и меткого выстрела в створ любых ворот, включили силу воли.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

'Локомотиву' не хватало энергичности для контратак, а вот время работало на них. После неудачных поединков против 'Спартака' и 'Химок' Галактионову важно было просто не проиграть. Задачу решили, так как вингер Мозес не сумел осчастливить краснодарскую публику. Хотя у 'Краснодара' были великолепные шансы на чистое первое место по итогам календарного года, на время паузы на вершине двоевластие. 'Спартак', 'Локомотив' и 'Динамо' теперь очень близко».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Важно закончить на первом месте. Понимаем, что упустили несколько очков в недавних матчах. Тем не менее есть большое удовлетворение от работы. Было тяжелое начало, нас уже все списали, но теперь мы уходим первые (на зимний перерыв — прим.). Сейчас отдохнем, сейчас пауза, наберемся новых сил и эмоций.

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Влад Тимуров традиционно выделил три главных факта по итогам данного поединка.

«1. Ничейный результат "Краснодара" позволил "быкам" обойти "Зенит" в чемпионате России. У обеих команд по 39 очков, однако южный коллектив опережает сине-бело-голубых из-за победы в очной встречи со счетом 2:0.

Фрагмент матча ФК «Краснодар»

2. "Локомотив" сыграл первую нулевую ничью в нынешнем сезоне чемпионата России. Коллектив Михаила Галактионова не побеждает в четырех матчах подряд. Всего команда одержала 11 побед, дважды завершила встречи с ничейным результатом и проиграла в пяти играх. Общий счет команды — 33:26.

3. Судья матча Василий Казарцев не поставил пенальти в пользу "Краснодара". На 86-й минуте защитник южной команды Лукас Оласа после передачи с фланга попал в руку футболиста "Локомотива" Максима Ненахова. Арбитр после просмотра ВАР зафиксировал нарушение у игрока "Краснодара" Александра Черникова, которое произошло эпизодом ранее.

Всего "Краснодар" победил в 11 матчах, сыграл шесть ничейных встреч и проиграл в одном матче. "Быки" забили 34 гола и пропустили 12 мячей».