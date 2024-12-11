Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ

Клубы РПЛ, подарившие зрителям запоминающиеся восемнадцать уик-эндов, ушли на зимние каникулы. Возобновление российского первенства запланировано на 2 марта 2025 года. Подведем черту под первой частью чемпионата России 2024/2025.

Зимнее двоевластие

Второй год кряду мы наблюдаем одинаковую картину в группе лидеров РПЛ перед длительной паузой — «Краснодар», занимающий первую строчку, и «Зенит», дышащий в спину «быкам».

Если в прошлый раз южане имели перед клубом с берегов Невы гандикап в два балла, то теперь они опережают «сине-бело-голубых» лишь благодаря победе в очном противостоянии.

Как показала практика, статус зимнего чемпиона абсолютно не гарантирует «Краснодару» золотые медали в будущем. Хотя летне-осеннюю часть сезона 2024/2025 «черно-зеленые» провели еще более впечатляюще, чем в минувшей кампании.

«Быки» выдали одну из самых эффектных беспроигрышных серий в чемпионате России, остановившись на отметке в 16 матчей. Только «Зенит» в 2010 и «Локомотив» в 2005 имели большее количество встреч без поражений — 23 и 20 соответственно.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

При этом «Краснодар» имел на счету одиннадцать побед подряд, буквально не замечая никого на своем пути. Притормозили подопечные Мурада Мусаева лишь в середине ноября, набрав в четырех последних играх всего три очка и не сумев упрочить чемпионские позиции перед уходом на перерыв.

«Зенит», устроивший минувшим летом массовую закупку игроков с российскими паспортами и оформивший в придачу трансфер Лусиано Гонду, казался безоговорочным фаворитом первенства. В четырех стартовых турах дружина Сергея Семака показала стопроцентный результат, имея разницу забитых/пропущенных 14:0.

Сергей Семак fc-zenit.ru

Новобранец питерцев Максим Глушенков сходу вписался в тактическую модель клуба, став грозной составляющей в атаке «сине-бело-голубых». 25-летний игрок в тех же первых четырех матчах отметился семью забитыми голами и одним ассистом, возглавив список бомбардиров РПЛ.

Воодушевляющее начало Максиму в дальнейшем испортили травмы, которые стали преследовать его одна за другой. Окончательно вернулся из лазарета Глушенков только в 16 туре чемпионата, добавив в результативную копилку 1+1 во встрече с «Крыльями Советов».

По общим показателям «Зенит» выглядел даже лучше прошлогоднего себя, набрав 39 очков по сравнению с 36 и имея лучший показатель по числу побед в турнире (12 викторий). Также подопечные Семака прибавили в обороне и ушли на зимний перерыв всего с двенадцатью пропущенными мячами.

Большая заслуга в этом лежит на плечах голкипера Евгения Латышонка, который летом пополнил ряды «сине-бело-голубых». Страж ворот оставил свои владения на замке в десяти встречах российского первенства, пропустив всего 7 мячей за 15 матчей.

Помощь в столь успешном перформансе 26-летнему вратарю оказывала вся линия обороны «Зенита», которая нередко становилась непроходимой для оппонентов. Важной частью в этом механизме был центрбек Нино, сразу застолбивший за собой место в старте питерцев после перехода в январе 2024.

Нино globallookpress.com

Бразилец провел все 18 матчей текущей кампании в основе и был заменен всего дважды по ходу встречи. Выступления 27-летнего игрока оставили впечатление не только внутри российского первенства, но и на международной арене.

ФИФА номинировала Нино на звание лучшего защитника года — всего в списке представлено 22 кандидата. При этом 27-й номер «сине-бело-голубых» единственный представитель от Российской Премьер-лиги.

Однако в бочке меда у «Зенита» нашлась ложка дегтя — клуб из Северной столицы продолжал любезно делать подарки конкурентам по ходу первой половины чемпионата России. Особенно щедро подопечные Семака провели два последних тура перед зимней паузой, уступив на домашнем поле по очереди «Крыльям Советам» и «Акрону» со счетом 2:3 и 1:2 соответственно.

«Зенит» — «Акрон» fc-zenit.ru

К счастью для питерцев, «Краснодар» не сумел воспользоваться их осечками, благодаря чему оба коллектива закончили летне-осеннюю часть РПЛ с одинаковым количеством очков.

От выступлений «быков» и «сине-бело-голубых» осталось чувство недосказанности — смазанная концовка не добавила двум клубам позитивного настроения перед отпуском. Мураду Мусаеву и Сергею Семаку явно будет над чем поразмыслить во время длительной паузы.

Московский квартет в роли догоняющих

Нестабильный финиш «Краснодара» и «Зенита» позволил столичной группе преследования сократить отставание от вершины турнирной таблицы.

Наиболее в этом преуспел «Спартак», который долго запрягал, однако быстро поехал под занавес первой половины РПЛ.

Приход Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых» воспринимался скептически, и оказываемое давление на серба только росло по ходу розыгрыша. Для 46-летнего специалиста буквально каждый поединок становился «матчем жизни», а поражения либо необязательные потери очков во встречах с аутсайдерами сопровождались шквалом критики.

Многие считали, что Станкович — не тот менеджер, в котором нуждается «Спартак», и у него не выйдет построить конкурентоспособный коллектив. Однако на фоне всего негатива Деян продолжал кропотливую работу, не стесняясь отказываться от первоначальных идей, которые не приносили должного эффекта.

Деян Станкович globallookpress.com

Сербский наставник долгое время искал идеальное сочетание в атакующей линии команды, выпуская на помощь Манфреду Угальде, Эсекьелю Барко и Тео Бонгонда то Антона Зиньковского, то Хесуса Медину.

Идеальный пазл в последней трети поля Станковичу удалось собрать уже в середине осени, подключив в нападение Маркиньоса, который очень вовремя набрал оптимальные кондиции. Ко всему этому добавились надежность в обороне и контроль в центре поля, что на выходе дало гремучую смесь.

«Спартак» globallookpress.com

«Спартак» феноменально закончил первую половину сезона, выдав серию из шести побед подряд. При этом среди поверженных оказались грозные «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА.

«Народная команда» ушла на перерыв на третьей строчке, отстав от лидирующих «быков» и «Зенита» на два балла. Чемпионские амбиции вновь ожили в расположении «красно-белых».

Зимой им предстоит поработать над пополнением штата, занявшись поиском нового спортивного директора. Напомним, что Томаш Амарал покинул руководящий пост «Спартака» в начале ноября.

Фраза «тише едешь — дальше будешь» стала лейтмотивом московского «Динамо» в летне-осенней кампании РПЛ. «Бело-голубые» абсолютно не форсировали события, теряя очки даже против откровенных аутсайдеров чемпионата — «Оренбурга», «Ахмата», «Факела».

Иногда баллы удавалось раздобыть благодаря чудесному стечению обстоятельств, как в случае с курьезным голом голкипера Игоря Лещука в ворота грозненцев на 90+5 минуте матча.

Игорь Лещук globallookpress.com

Задавали тон в стане столичного клуба лидеры прошлого сезона: Константин Тюкавин (7+3), Муми Нгамалё (5+4), Бителло (1+9) и Даниил Фомин (2+3). Пришелся ко двору «Динамо» новобранец Артур Гомес, отличившийся двумя голами и двумя ассистами в РПЛ.

Наконец «бело-голубые» разрешили вопрос с первым номером, заполучив летом на правах свободного агента Андрея Лунева.

Голкипер хоть и допустил две голевые ошибки в матчах против «Ростова» и «Химок», но все же оставляет общее позитивное впечатление после возвращения в чемпионат России. Последний рубеж, как и вся оборона «Динамо» в целом, стали выглядеть куда более уверенно.

«Динамо» Москва fcdm.ru

Думаем, что главный тренер москвичей Марцел Личка должен быть доволен выступлениями команды, которой удалось финишировать в квартете лидеров РПЛ. Возможно весной «бело-голубые» снова всерьез включаться в чемпионские баталии российского первенства.

Судьба «Локомотива» перед началом сезона казалась незавидной — клуб провел масштабную чистку летом, расставшись, в том числе, с лидерами команды.

Однако Михаил Галактионов и его подопечные превзошли все ожидания, навязав на дистанции борьбу даже за первое место. Долгое время «железнодорожники» были в тройке лидеров, но на финише все-таки выдохлись, а где-то сказался недостаток опыта.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Состав «красно-зеленых» один из самых молодых в текущей кампании РПЛ — средний возраст футболистов составляет 24,5 года. Только «Оренбург» имеет более «юную» команду (24 года).

Главным открытием «Локомотива» и всего чемпионата России стал полузащитник Алексей Батраков. 19-летний игрок заставил забыть торсиду «железнодорожников» прошлогоднего героя — Максима Глушенкова, отличившись в 17 матчах десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

На левом фланге москвичей засиял Илья Самошников, усадивший на лавку запасных Наира Тикнизяна. 27-летний защитник успевал как отрабатывать в обороне, так и успешно подключаться к атакам команды. Самошников записал себе в актив четыре гола и два ассиста.

Забуксовав в конце, «Локомотив» пропустил вперед себя соседей по городу — «Спартак» и «Динамо». По итогам первой половины сезона «железнодорожники» закрепились на пятой строчке в турнирной таблице.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА под руководством Марко Николича пока ищет свою игру в российском первенстве. «Армейцы» традиционно не сорили деньгами в летнее трансферное окно, однако все равно осуществили самый громкий переход РПЛ последних лет.

В столицу России на правах свободного агента перебрался Миралем Пьянич, известный по выступлениям за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». Пока особых дивидендов данный трансфер не принес — босниец акклиматизируется в новых реалиях, оставшись без голевых свершений в 7 матчах чемпионата.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Ведущими скрипками в полузащите ЦСКА выступают Иван Обляков и Аббосбек Файзуллаев, заработавшие на двоих 13 результативных действий.

Усилившись летом сразу тремя центральными нападающими — Артемом Шуманским, Саулем Гуарирапой и Секу Койта, мощи в атаке «армейцев» не добавилось. Вышеперечисленное трио не забило ни одного гола за первую половину сезона РПЛ.

Альтернативы Тамерлану Мусаеву в рядах «армейцев» не наблюдается, поэтому ему приходится тащить все на своих плечах. 23-летний форвард отметился 7 мячами и двумя результативными передачами.

Любопытно, что следом за Мусаевым в списке лучших бомбардиров ЦСКА расположился Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника. На счету 25-летнего игрока уже пять автографов в воротах оппонентов.

Идущий шестым ЦСКА мог бы рассчитывать на усиление зимой, однако ФИФА наложила трансферный бан на клуб до лета 2026 года. Остается загадкой, как будет дальше справляться Николич в РПЛ с нынешней глубиной состава.

Непотопляемые

Тренерские отставки стали одной из главных визитных карточек первой половины Российской Премьер-лиги. Должности лишись сразу четыре специалиста: Игорь Черевченко из «Факела», Магомед Адиев из «Ахмата», Давид Деограсия из «Оренбурга» и Саша Илич из «Пари НН».

Компанию вышеперечисленному квартету могли составить еще несколько наставников, однако им удалось сохранить пост за собой.

Наиболее яркое преображение пережил «Ростов» Валерия Карпина, которого прочили «на выход» из клуба. Кризис настиг ростовчан с середины сентября по начало ноября — команда имела семиматчевую безвыигрышную серию, и отрыв от зоны вылета составлял всего 5 баллов.

Такое ощущение, что слухи о возможном увольнении только раззадорили Карпина, который закрыл рты все критикам на финише летне-осенней части.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу с четырьмя победа подряд, взлетев на седьмую строчку РПЛ. Теперь подопечные Валерия Георгиевича отстают от ЦСКА всего на пять очков, и если сохранят набранный темп весной, то могут испортить планы всей лидирующей шестерке.

«Ростов» fc-rostov.ru

Личную драму едва не пережил Рашид Рахимов, возглавляющий «Рубин». Причины сгустившихся туч над 59-летним тренером были банальными — череда неудач накрыла казанский клуб.

Дружина Рахимова имела всего одну победу в период с 7-го по 12-й тур чемпионата России, потерпев при этом три поражения. Сообщалось, что «Рубин» видел замену Рашиду Маматкуловичу в лице Владимира Федотова.

Тем не менее черной полосе казанцев пришел конец, и рокировки на тренерском мостике не случилось. Серия из четырех беспроигрышных матчей на финише позволила «Рубину» сохранить за собой полюбившееся восьмое место.

Лучшим в составе казанцев остается нападающий Мирлинд Даку, имеющий в активе девять забитых мячей и пять результативных передач.

«Крылья Советов» находились в центре внимания практически на протяжении всей первой половины сезона, виной чему были не только игровые показатели команды. Если по итогам прошлогодней летне-осенней части РПЛ самарцы приятно впечатлили, то сейчас отличились со знаком «минус».

Игорь Осинькин globallookpress.com

Главного тренера Игоря Осинькина отправляли на вольные хлеба еще после 11-го тура чемпионата России. Сменить 59-летнего специалиста должен был Сергей Игнашевич, однако руководство «Крыльев Советов» решило не проводить никаких кадровых перестановок.

Следующий виток слухов об отставке Осинькина появился во время разгоревшегося коррупционного скандала, заявил о котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Функционер также высказался о заработных платах и неустойках тренеров, назвав сумму в «100 млн евро за увольнение непрофессионала». Осинькин принял эти слова на свой счет и в личном разговоре с верхушкой «Крыльев Советов» выразил желание покинуть пост.

Пойдут ли стороны на примирение либо мы увидим юбилейную пятую отставку за сезон — покажет зимняя пауза, на которую самарцы, переживающие смутные времена, ушли на десятой строчке РПЛ.

Новичок показал зубы

«Акрон», дебютировавший в элите российского футбола, оказался крепким орешком и намерен продлить пребывание в Премьер-лиге, как можно дольше.

Подопечные Заура Тедеева закрепились в первой десятке клубов РПЛ, отправившись отдыхать на девятом месте.

Очередной ренессанс переживает в футболке тольяттинцев Артем Дзюба, отметившийся тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.

Именно его гол в поединке против «Зенита» позволил «Акрону» громко хлопнуть дверью перед каникулами, одолев действующих чемпионов со счетом 2:1.

Погружение на дно

В подвале турнирной таблицы Российской Премьер-лиги наблюдается плотный трафик, на фоне которого особняком стоит «Оренбург». Единственная виктория оренбуржцев пришлась на матч первого тура против «Спартака» — дальше катастрофа.

Вот уже на протяжении 17 поединков «Оренбург» не знает вкуса побед — даже прошлогодний «Сочи» выглядел куда более жизнеспособным. Увольнение Давида Деограсии и назначение Владимира Слишковича абсолютно никак не сказалось на выступлениях клуба.

«Оренбург» fcorenburg.ru

Оренбуржцы набрали лишь восемь баллов, при этом просвета для выхода из крутого пике не наблюдается. Не исключено, что по ходу сезона команду ждет еще одна тренерская перестановка.

Жизненный цикл «Ахмата», кажется, невозможен без двух людей — Магомеда Адиева и Сергея Ташуева. Они ненадолго становятся главными в тренерском штабе грозненцев, затем пакуют чемоданы и спустя время снова входят в ту же реку.

Всё о футболе России

Адиев проработал в Грозном всего четыре месяца, провалил старт чемпионата и отправился на вольные хлеба. Ташуеву, возглавившему «Ахмат» в сентябре, удалось прервать безвыигрышную серию команды на отметке в 12 матчей.

Следующий триумф подопечные Сергея Абуезидовича одержали в восемнадцатом туре над еще более кризисным «Оренбургом». Грозненцам удалось покинуть последнюю строчку РПЛ, однако борьба за выживание для них на этом не закончена.

Сергей Ташуев globallookpress.com

В зоне стыковых матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе обосновались «Факел» и «Химки».

Футбольный коллектив из Воронежа долго не тянул с перестановками на тренерском мостике, отправив Игоря Черевченко в отставку уже в начале августа. За помощью «Факел» обратился к хорошо известному Дмитрию Пятибратову, который долгое время работал в штабе клуба и возглавлял его с сентября 2022 по апрель 2023.

Под началом 48-летнего специалиста команде удалось пополнить зачетную копилку тринадцатью баллами, оставшись в опасной зоне перед перерывом.

«Химки» верны тому курсу, которым их ведет главный тренер Франк Артига. Подмосковный клуб может как дважды за сезон громко обыграть «Локомотив» либо устроить голевую перестрелку с московским «Динамо», так и потерять столь важные очки в поединках с конкурентами за выживание.

Франк Артига fckhimki.com

Скучать зрителей новобранец Российской Премьер-лиги точно не заставляет — осталось добавить стабильности против равных по классу команд и тогда сохранение прописки отправится в карман «Химок».

«Пари НН» отказался от услуг Саши Илича в пользу хорошо известного отечественной публике Виктора Гончаренко. Пока складывается ощущение, что нижегородцы сменили шило на мыло.

При белорусском специалисте клуб одержал всего одну победу в 7 встречах, из них проиграв в четырех. Гончаренко в прошлом сезоне утащил в Первую лигу «Урал», похоже, что аналогичная участь может ожидать и «Пари НН».

Махачкалинское «Динамо» хоть и закончило первую часть РПЛ на одиннадцатой строчке, однако о спокойствии для них говорить рано. Дружина Хасанби Биджиева оторвалась от зоны переходных матчей за место в элите всего на одно очко и светлое будущее ей далеко не гарантировано.

Тем более не исключено, что расположение «Динамо» зимой может покинуть один из лидеров команды — Валентин Пальцев. За 23-летним центральным защитником активную охоту ведет «Краснодар».