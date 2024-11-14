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    Ветер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»

    Период работы португальца в столичном клубе оставил целый ряд вопросов

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    Томаш Амарал
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    Томаш Амарал
    Слово «стабильность» на данном этапе тяжело сопоставить со «Спартаком» — сменяемости подвержены как главные тренеры, так и руководящий состав команды. Очередным функционером, которому было указано на дверь стал Томаш Амарал, менее года проработавший на должности спортивного директора «красно-белых».

    Неоднозначные пробы пера

    Приглашение Амарала на управленческую должность в «Спартак» зимой 2023 года вызвало немало удивлений, ведь Томаш до этого никогда не занимал пост спортивного директора.

    Основной сферой деятельности в его резюме был скаутинг, а послужной список включал работу в таких европейских клубах, как «Брага», «Гранада», «Эйбар», «Реал Вальядолид» и «Бенфика».

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    • Именно продолжительное нахождение Амарала в стане «орлов», известных на весь мир качественным подбором игроков, впечатлило руководство «красно-белых». Инновационные взгляды португальца должны были стать катализатором для «Спартака», который в декабре 2023 года вновь оказался за бортом чемпионской гонки.

    Ожидалось, что Томаш и Гильермо Абаскаль, пребывавший тогда у руля москвичей, легко найдут общий язык. Новый спортивный директор сразу заверил, что трансферы полностью будут согласовываться с главным тренером и он не станет приобретать игроков, которые не вписываются в планы испанского специалиста.

    Томаш Амарал
    globallookpress.com

    Поэтому первое трансферное окно в «Спартаке» Амарал провел весьма скромно, подписав лишь Манфреда Угальде. При этом переход коста-риканского форварда обошелся столичному клубу в копеечку — «Твенте» получил за него 13 млн евро.

    Это сделало нападающего вторым по стоимости трансфером за всю историю «народной команды». Дороже обошелся лишь Гус Тиль в 2019 году, купленный за 18 млн евро.

    Стрелы негодования сразу же полетели в адрес Томаша — многие считали, что за Угальде слишком переплатили. Масла в огонь подлил перформанс Манфреда во второй части сезона РПЛ 2023/2024, когда за 12 матчей он не забил ни одного гола и запомнился лишь двумя желтыми карточками.

    Манфред Угальде
    globallookpress.com

    Только сейчас накал страстей вокруг 22-летнего форварда начал снижаться: костариканец наконец адаптировался в российском первенстве и под руководством уже Деяна Станковича обрел себя на поле. Восемь забитых мячей и два ассиста в текущей кампании чемпионата России заставляют снять с трансфера Угальде клеймо провального.

    Как можно понять, работа в тандеме Амарала и Абаскаля оказалась непродолжительной, и уже в апреле на трудовых отношениях с испанским наставником был поставлен крест. Сообщалось, что расставание с Гильермо лоббировал португалец, не видевший другого выхода из сложившегося кризиса в выступлениях «Спартака».

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    • Перед Томашем встала новая задача, помимо комплектации состава, — поиск главного тренера. Он не стал рубить сходу с плеча, доверившись Владимиру Слишковичу, работавшему в штабе Абаскаля.

    Боснийский специалист успешно проявил себя в столичном клубе, не проиграв ни одного матча до окончания чемпионата. Пошли разговоры, что Слишкович может избавиться от приставки «и.о.», и Амарал косвенно подтверждал такое развитие событий.

    Однако в мае, как гром среди ясного неба, «Спартак» объявил о заключении трудовых отношений с Деяном Станковичем. Совсем не факт, что назначение сербского наставника пришлось по душе Томашу, который видел в своем шорт-листе другие кандидатуры.

    Томаш Амарал и Деян Станкович
    globallookpress.com

    Португалец рассчитывал заполучить на тренерский мостик «красно-белых» Артура Жорже, покинувшего в апреле «Брагу», либо Паскаля Янсена, пребывавшего без работы с января после ухода из АЗ Алкмар. Вот только оба специалиста не имели за плечами сколь либо весомых трофеев, в то же время Деян приводил «Црвену Звезду» и «Ференцварош» к чемпионским титулам, что сыграло ему на руку.

    В конечном итоге, построить конкурентоспособный и стабильный «Спартак» Амаралу и Станковичу не удалось. «Красно-белые» находятся в точности на той же позиции (пятой), как и на момент прихода португальского менеджера в клуб.

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    • Вышло даже так, что Томаш собрал чемоданы раньше, чем 46-летний специалист, работа которого также вызывает немало нареканий.

    Отсутствие прогресса и не самая удачная летняя трансферная кампания, недовольство которой выражал в том числе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, поставили точку в работе Амарала.

    Летние промахи

    По окончании сезона РПЛ 2023/2024 Томаш устроил чистку в стане «красно-белых», не щадя даже старожилов столичного клуба.

    Многолетний капитан «Спартака» Георгий Джикия не дождался продления контракта и отправился на вольные хлеба, найдя команду лишь в сентябре. Вслед за защитником, стан москвичей покинули Виктор Мозес, Леон Классен и Кейта Бальде.

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    • Летнюю комплектацию состава Амарал начал с атакующей линии, а именно позиции центрального нападающего.

    Покупка Виллиана Жозе всего за 2 млн евро виделась грамотным ходом со стороны португальского функционера. По соотношению «цена-качество» трансфер должен был только укрепить позиции Томаша на посту, ведь приехал в Москву опытный форвард, поигравший в ведущих лигах Европы и находившийся там на хорошем счету.

    Виллиан Жозе
    globallookpress.com

    Однако на выходе вышло совсем наоборот, и немотивированный бразилец выглядит «пятым колесом» в механизме «Спартака». Издевок про лишний вес Жозе накопилось в разы больше, чем забитых мячей в его исполнении.

    Не исключено, что пребывание Виллиана в рядах «красно-белых» закончится уже грядущей зимой. Сообщается, что москвичи подыскивают ему новое пристанище.

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    • Помимо случившегося итогового фиаско, покупка Жозе запустила в «Спартаке» эффект домино. На фоне прихода 32-летнего игрока в команду, отношения Александра Соболева со столичным клубом накалились до предела — дошло вплоть до его отстранения от основной группы.

    Мыльная опера продолжалась все лето и завершилась переходом россиянина в «Зенит». Пока от этого трансфера не выиграла ни одна сторона: «красно-белые» лишились таранного форварда, альтернативы которому нет, и выезжают за счет расправившего крылья Угальде в дуэте с Барко; Соболев затерялся в Северной столице и показывает крайне низкую продуктивность (ни одного результативного действия в 9-ти матчах РПЛ).

    Александр Соболев
    fc-zenit.ru

    Порцию критики в адрес Амарала вызвали еще три летние покупки — полузащитника Маркиньоса, защитников Миенти Абены и Рикарду Мангаша.

    По первым двум вину Томаш может разделить с Деяном Станковичем, который, несомненно, продвигал кандидатуры бывших подопечных. Вместе с Абеной и Маркиньосом сербский тренер работал в венгерском «Ференцвароше».

    Если в последних матчах атакующий хавбек начинает постепенно вписываться в модель команды, хоть пока и без голевых свершений, то Миенти даже не проходит на роль первого сменщика в центре обороны. Ошибка Абены во встрече с «Краснодаром» оказалась фатальной и ходят слухи, что он вовсе может покинуть расположение «Спартака» в ближайшее трансферное окно.

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    • Рикарду Мангаша можно точно записывать в ставленники Амарала, хорошо знающего португальский рынок и сделавшего ставку на воспитанника «Бенфики». 26-летний игрок полностью проигрывает конкуренцию Олегу Рябчуку на левой бровке «красно-белых» и имеет в своем активе лишь 51 минуту игрового времени в РПЛ.

    Рикарду Мангаш
    globallookpress.com

    Можно конечно списать на адаптацию к новым реалиям, но пока кажется, что во главе угла стоит недостаточная профпригодность Мангаша, который абсолютно ничем не усилил «Спартак». Благо его трансфер обошелся «народной команде» всего в 2,5 млн евро, иначе к экс-спортивному директору москвичей возникло бы куда большее число вопросов.

    Попадание в десятку и упущенные возможности

    Большой победой для Амарала стало приобретение Эсекьеля Барко, за которого пришлось заплатить немалые 14 млн евро «Ривер Плейту». Аргентинцу не потребовалось время на раскачку, и он с первой же встречи начал оправдывать вложенные средства.

    Нынешнюю атакующую линию москвичей тяжело представить без 25-летнего виртуоза мяча, задающего темп и динамику в последней трети поля. Барко за 14 встреч чемпионата России отметился пятью голами и шестью ассистами, претендуя на звание лучшего игрока первой половины РПЛ.

    Томаш Амарал и Эсекьель Барко
    globallookpress.com

    За этот трансфер Томашу можно только поаплодировать — столь классные игроки являются украшением российского первенства.

    Как упоминали выше, португалец ввел новшества в управлении клубом, некоторые из которых сыграли с ним злую шутку. К примеру, потолок зарплат в размере 2,5 млн евро стал камнем преткновения для приглашения звездных новичков.

    «Спартак» долгое время охотился за нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой и делал официальный запрос «быкам» по нему. «Красно-белые» имели хорошие шансы договориться с южанами, однако с представителями колумбийца сойтись во мнениях не удалось.

    Джон Кордоба
    fckrasnodar.ru

    Сообщалось, что Кордоба затребовал заработную плату порядка 5 млн евро, на что столичный клуб пойти не мог. 5 ноября Джон продлил контракт с лидером РПЛ, поэтому «Спартаку» остается только кусать локти по поводу несостоявшегося перехода одного из лучших бомбардиров чемпионата.

    Финансовые причины стали поводом прекращения переговоров по переходу Керема Актрюркоглу, который в итоге оказался в бывшем клубе Амарала — «Бенфике». Турецкий вингер блистает за «орлов», отличившись в одиннадцати матчах 8 голами и 3 результативными передачами.

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    • В список несостоявшихся сделок также можно добавить потенциальные трансферы Максима Глушенкова и Лусиано Гонду. Томаш признавался, что от перехода лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ отказались из-за опасений возникновения негативной атмосферы в раздевалке.

    Как итог, оба футбольных исполнителя оказались в «Зените», где сразу начали показывать разницу на поле, регулярно огорчая оппонентов забитыми мячами.

    Колебания и установленные жесткие требования пошли во вред Амаралу, что повлекло за собой прекращение дальнейшего сотрудничества со столичным клубом.

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    Нескончаемый конвейер

    За последние шесть лет в «Спартаке» сложилась закономерность менять спортивных директоров, как перчатки.

    Амарал повторил незавидную судьбу Сергея Родионова, Томаса Цорна, Дмитрия Попова, Луки Каттани и Пола Эшуорта, которые также не задержались на посту более одного года. Как можно заметить, эпоха Леонида Федуна ушла, однако отголоски прошлого продолжают преследовать «красно-белых».

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    • После решения об освобождении Эшуорта с занимаемой должности, «Спартак» связывали с хорошо известным российской футбольной общественности функционером Хавьером Рибалтой, находившимся тогда в статусе безработного.

    Экс-спортивный директор «Зенита» знал внутреннюю кухню отечественного чемпионата, однако взяться за проект «красно-белых» не решился. Предложенная концепция развития клуба пришлась ему не по душе, к тому же, он не хотел сотрудничать с тогдашним главным тренером москвичей Гильермо Абаскалем.

    Хавьер Рибалта
    globallookpress.com

    Теперь же в «Спартаке» испанского наставника нет, но и Рибалта навряд ли пополнит руководящий состав команды. С октября 2024 года Хавьер приступил к исполнению обязанностей в греческом АЕКе.

    Сообщается, что столичный клуб рассматривает сразу пять кандидатов на пост спортивного директора, среди которых четыре иностранных специалиста и один отечественный менеджер. Назначение должно состояться ближе к концу ноября, и «Спартак» уже определился с фаворитом.

    Томаш Амарал покинул «народную команду», однако португальский след может остаться в Москве. Так, «красно-белым» предложили услуги Мариу Бранко, работающего с лета 2023 года в турецком «Фенербахче».

    Мариу Бранко (слева)
    sabah.com.tr

    Более предпочтительные шансы занять кресло спортивного директора «Спартака» имеет Игли Таре, более пятнадцати лет проведший в структуре римского «Лацио». Летом прошлого года албанец покинул «бьянкочелести» и до сих пор находится в творческом отпуске.

    Помимо столичного клуба на него претендуют немецкие «Айнтрахт» и «Герта», однако возможность поработать в «Спартаке» видится для Таре более приоритетной.

    Игли Таре (справа)
    globallookpress.com

    Игли привлекает тот фактор, что в рядах «красно-белых» главной задачей для него будет борьба за чемпионский титул, в то же время коллективы из Германии не ставят перед собой таких амбициозных целей.

    Посмотрим, кто следующим рискнет пройти испытание «Спартаком», поспособствовать в котором может неплохой задел — по сообщениям СМИ, московский клуб готов потратить в предстоящее зимнее трансферное окно порядка 40-50 млн евро.

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