Засияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ

Очередной розыгрыш РПЛ не обходится без сенсаций, которые только добавляют первенству зрелищности и интереса. Выбираем самых ярких исполнителей первой части розыгрыша Премьер-лиги 2024/2025.

Станислав Агкацев

Если у кого-то и были переживания за последний рубеж «Краснодара» после отъезда Матвея Сафонова во Францию, то Агкацев быстро развеял их.

22-летний голкипер более чем уверенно справился с грузом ответственности, который достался ему вместе с первым номером на спине в стане «быков». Одной из важнейших личностных особенностей Станислава, несмотря на молодой возраст, выступает отсутствие мандража, который испытывают многие вратари на заре профессиональной карьеры.

Агкацев уступил место в рамке «черно-зеленых» многоопытному Юрию Дюпину лишь в нескольких встречах Кубка России. При этом воспитанник «Краснодара» отыграл по девяносто минут во всех матчах первой части РПЛ.

Огорчить Станислава по ходу нынешней кампании российского первенства оппоненты сумели всего 12 раз. Из 18 матчей чемпионата России страж ворот оставил владения в неприкосновенности в десяти поединках.

Станислав Агкацев globallookpress.com

Только голкипер «Спартака» Александр Максименко с показателем в одиннадцать «сухих» игр опережает Агкацева.

По данным сервиса футбольной статистики WhoScored Станислав является лучшим голкипером РПЛ со средней оценкой 7.00.

К сильным сторонам вратаря можно отнести моментальную реакцию, концентрацию на игре, грамотную координацию оборонительных действий, в чем помогают регулярные подсказки партнерам по команде. Преуспел страж ворот «Краснодара» в текущем розыгрыше Премьер-лиги и в отражении пенальти, справившись с ударом Мирлинда Даку во встрече с «Рубином».

Конечно, Агкацеву есть над чем работать — дальние передачи и игра на выходе порой не удаются голкиперу «черно-зеленых». Однако в целом «быки» получили качественную замену Сафонову и уже со Станиславом рвутся к первому чемпионскому титулу в истории.

Выступления вратаря оставили под впечатлением болельщиков «Краснодара», которые дважды по ходу летне-осенней части сезона признали его игроком месяца команды. Агкацев удостоился почетной награды за проведенные матчи августа и отрезок из поединков ноября-декабря.

«Акрон»

Дебютант Российской Премьер-лиги спокойно чувствует себя в новой среде, закрепившись в середине турнирной таблицы по итогам восемнадцати туров первенства.

Минувшим летом «Акрон» в силу скромного бюджета не мог позволить себе большие растраты, сконцентрировавшись на усилении за счет свободных агентов и недорогих приобретений. Как показало время, тольяттинцы выбрали верный курс, который приносил плоды на протяжении все первой части чемпионата России.

«Акрон» fcakron.ru

Лучшим игроком команды в текущей кампании является Стефан Лончар, которого «Акрон» приобрел у «Дебрецена» всего за 75 тысяч евро. Игрок сборной Черногории отрабатывает в центре поля «за себя и за того парня», успешно подключаясь к атакующим действиям и помогая партнерам в обороне.

Лончар отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами, попав на радары ведущих клубов РПЛ. Функционеры «Акрона» сообщили, что не будут всеми силами удерживать одного из лидеров и готовы отпустить Стефана за солидную сумму компенсации.

Всё о футболе России

Следом за 28-летним полузащитником в списке лучших по результативности расположился переживающий очередную молодость Артем Дзюба. Тольяттинцы заполучили 36-летнего форварда под занавес трансферного окна, и пока в их взаимоотношениях царит гармония.

Дзюба полностью отдается игре за команду, работая на общий успех. На свой счет нападающий, помимо трех голов, записал еще три ассиста, удостоившись, в том числе, капитанской повязки во встрече 18-го тура против «Зенита».

Главному тренеру «Акрона» Зауру Тедееву удалось сколотить боеспособный коллектив, способный дать бой даже лидерам Российской Премьер-лиги. Тольяттинцам удалось увезти три очка из Санкт-Петербурга, одолев действующих чемпионов со счетом 2:1.

Тедеев строит атакующую модель команды, предпочитая расстановку 4-3-3. «Акрон» не отсиживается в обороне даже против превосходящих по классу соперников, однако не всегда это идет на пользу и нередко случаются разгромные поражения.

Заур Тедеев vk.com/fcakron

Путем проб и ошибок Заур Эдуардович подбирает оптимальные варианты, чтобы клубу из Тольятти удавалось противостоять более опытным оппонентам по чемпионату России.

Если «Акрон» откажется от масштабной зимней распродажи, то подопечные Тедеева имеют все шансы удержаться на плаву в элите российского футбола.

Алексей Батраков

«Локомотив» знает толк в воспитании атакующих полузащитников, о которых со временем говорит вся российская футбольная общественность.

Во время прошлой кампании РПЛ взгляды были прикованы к Максиму Глушенкову, который уже успел сменить клубную прописку и перебраться в «Зенит».

Теперь фокус внимания сместился на Алексея Батракова, чья воодушевляющая игра стала откровением в первой части чемпионата России. 19-летний воспитанник «железнодорожников» дирижировал атаками команды, задавая им вектор развития и обостряя ситуацию у ворот соперников выверенными передачами.

Помимо награждения партнеров по команде ассистами, Батраков успешно сам реализовывал предоставляемые шансы. За семнадцать проведенных встреч полузащитник отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными пасами.

Алексей Батраков fclm.ru

Долгое время Алексей занимал лидирующую строчку в списке бомбардиров РПЛ, однако немного забуксовав в концовке уступил пальму первенства набравшему ход Манфреду Угальде.

Батраков в свои юные годы обладает незаурядным футбольным мышлением, которое позволяет ему с холодной головой оценивать ситуацию на поле и принимать неожиданные решения, которые ставят в ступор оппонентов.

Михаил Галактионов буквально стал для атакующего хавбека вторым отцом, который защищает его от излишнего давления. Алексей благодарит за это тренера яркой игрой, которая позволяет «Локомотиву» идти в числе лидеров Российской Премьер-лиги.

Неудивительно, что яркие выступления Батракова сказываются на его трансферной стоимости. Если перед началом сезона портал Тransfermarkt оценивал полузащитника в 700 тысяч евро, то сейчас сумма составляет 8 млн евро.

Игорь Дивеев

То, что Дивеев является качественным центральным защитником, ни для кого не секрет.

Однако в текущей кампании РПЛ Игорь открывается в новой для себя ипостаси — одного из главных голеадоров ЦСКА. При чем в отличии от коллеги по цеху из «Ростова» Максима Осипенко, Дивеев все мячи забил с игры.

Игорь Дивеев globallookpress.com

Имея согласно статистике портала WhoScored показатель ожидаемых голов (xG) 2,8, защитник «армейцев» отличился целых пять раз. Не каждый центральный нападающий может похвастаться такой реализацией моментов, которую демонстрирует Игорь.

Кроме того, Дивееву покорился даже дубль — в статусе пострадавшего оказался «Оренбург».

Частые подключения Игоря к атакующим действиям ЦСКА поддерживает главный тренер команды Марко Николич. Сербский специалист рекомендует 25-летнему игроку оставаться в штрафной площади соперников даже после неудачно исполненных стандартных положений.

Конечно, таким образом 45-летний наставник подвергает риску оборонительные порядки «красно-синих», однако в большем количестве случаев ставка Николича срабатывает и Дивеев забитыми голами приносит клубу, в том числе, важные баллы.

Валентин Пальцев

Махачкалинское «Динамо» всеми силами цепляется за сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.

Парадокс в том, что команда, идущая на 11-й строчке и имеющая отрыв от зоны вылета один балл, имеет одну из лучших оборонительных линий в РПЛ.

Подопечные Хасанби Биджиева пропустили лишь семнадцать мячей в 18 турах чемпионата России. Только «Краснодар», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА имеют лучшие показатели.

Важное место в обороне «Динамо» занимает Валентин Пальцев, чей футбольный путь по-настоящему удивителен. Несколько лет назад он играл в чемпионате первенства области и трудился на заводе, а теперь входит в число лучших центральных защитников Российской Премьер-лиги.

Валентин Пальцев dinamo-mx.ru

Валентин отсутствовал всего в двух встречах текущего сезона РПЛ, отыграв в остальных все девяносто минут. Грамотный выбор позиции, игра на опережение, полная самоотдача и желание развиваться — всем этим набором качеств обладает Пальцев, которого в скором может ожидать дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Среди претендентов на 23-летнего центрбека фигурирует нынешнее трио лидеров чемпионата России: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Вероятная потеря Валентина может пагубно сказаться на дальнейших перспективах махачкалинского «Динамо» в борьбе за выживание.